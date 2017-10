Haïti – Actualité : Zapping…

Coupe Caraïbes U-17 : Nos Grenadières humilient Cuba :

Dans le cadre de la Coupe Caraïbes, la sélection haïtienne des moins de 17 ans (U-17), après la victoire [3-0] contre Porto Rico http://www.icihaiti.com/article-22434-icihaiti-coupe-caraibes-u17-les-grenadieres-ecrase-porto-rico-[3-0].html nos jeunes Grenadière on humilié Cuba [3-0] sur la pelouse du statde Sylvio Cator, grâce a un triplé de Dumornay Melchie Daëlle qui a qualifié nos filles pour la grande finale. Rendez-vous dimanche 22 octobre contre les Bermudes a 7h00 p.m.au Stade Sylvio Cator. Lire aussi :http://www.haitilibre.com/article-22286-haiti-coupe-caraibe-u-17-nos-grenadieres-se-preparent-pour-la-phase-finale.html

L’Électricité 24/24 sera financé par le privé :

Vendredi, en marge du 9e forum caribéen sur les énergies renouvelables en Floride http://www.haitilibre.com/article-22449-haiti-politique-9e-forum-caribeen-sur-les-energies-renouvelables.htmlEvenson Calixte, conseiller spécial de la Présidence en énergie, a révélé que le financement de la promesse du Président Moïse de fournir d’ici 20 mois de l’électricité 24/24 sur l’ensemble du territoire haïtien… ne sera pas un financement public mais privé. Il a affirmé également avoir eu des entretiens avec plusieurs partenaires disposés à accorder des prêts concessionnels pour réhabiliter l’EDH et pour permettre a l’entreprise de générer des revenus.

La Parlement convoqués en session extraordinaire :

Lundi 23 octobre, Députés et sénateurs sont convoqués en session extraordinaire « […] Cette session extraordinaire sera consacrée à la ratification des Accords internationaux, au vote d’un Projet de loi et au choix des 3 membres devant représenter le Parlement haïtien au Conseil Electoral Permanent […] » a confirmé Youri Latortue, le Président de l’Assemblée Nationale. Il sera également question de la nouvelle Mission de l’ONU la Minujusth et des modifications faites dans le budget 2017-2018

Winair va reprendre ses vols… :

