Éphéméride du jour ….., 20 Octobre 1974 // Décès d’Antoine Léocadie Elie Lescot,Président d’Haïti du 15 mai 1941 au 11 janvier 1946

20 Octobre 1974 Décès d’Antoine Léocadie Elie Lescot,Président d’Haïti du 15 mai 1941 au 11 janvier 1946

EDUCATION

Etudes classiques: Lycée Philippe Guerrier (Cap-Haïtien)

Ecole de droit

CARRIÈRE

Directeur de l’École secondaire de Port-de-Paix.

Commissaire du gouvernement (tribunal de Port-de-Paix.

Consul d’Haïti à Cuba.

Juge (tribunal civil de Port-au-Prince).

Ministre de l’Instruction publique, du Travail et de l’Agriculture sous le gouvernement du président Borno.

Ministre de l’Intérieur et de la Justice sous la présidence de Sténio Vincent.

Ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo.

Président de la commission haïtienne sur la délimitation des frontières avec la république voisine.

Ministre plénipotentiaire d’Haïti à Washington.

Sénateur de la République.

Avec le support de Vincent, il fut élu Président d’Haïti par l’Assemblée nationale le 15 avril 1941 (56 voix contre 2) et reçut l’écharpe présidentielle le 15 mai 1941:

OEUVRE

Avant l’oubli : christianisme et paganisme en Haïti et autres lieux.

Aujourd’hui, 20 Octobre2017

294ème jour de l’année, 42ème semaine de l’année

71jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale de l’ostéoporose

Sensibiliser !

Tel est le maître mot de cette journée mondiale, tant il est vrai que l’ostéoporose est une maladie insuffisamment connue et trop peu diagnostiquée…

Chaque année en France, plus de 130.000 femmes sont victimes de fractures, généralement sans savoir que c’est parce qu’elles souffrent d’ostéoporose. Près de 80% d’entre elles continueront donc à ignorer la véritable raison de leur fracture. Seules 20% seront orientées vers un dépistage de cette maladie et auront accès à des mesures préventives et à des traitements adaptés…

Quelques chiffres

On estime que 40% des femmes de 50 ans seront victimes d’une fracture ostéoporotique avant la fin de leur vie, et 14% des hommes. Ces chiffres pourraient doubler d’ici une cinquantaine d’années en raison de l’allongement de l’espérance de vie.

A 65 ans, 39% de femmes souffrent d’ostéoporose, elles sont 70% à 80 ans.

Dans le monde, on enregistre une fracture toutes les 20 secondes, soit 1.600.000 fractures du fémur par an !

Journée mondiale de la statistique (ONU)

Statistiquement, il y avait une chance sur 365 (ou 366 !) qu’une journée mondiale soit consacrée aux statistiques… si on enlève les mois d’été consacrés aux joies de la plage et le mois de décembre plus propice à la décoration du sapin, il reste encore 1 chance sur 250 environ pour que cette journée ait lieu. Rendons donc hommage aux statisticiens qui ont réussi à placer leur journée en plein mois d’octobre, le 20 précisément…

Une journée décrétée par l’ONU

Elle a, fort sérieusement, été décrétée par l’ONU en 2010 et c’est Ban ki-moon qui la lançait avec cette déclaration:

Nous célébrons aujourd’hui (20 octobre 2010) pour la première fois la Journée mondiale de la statistique, que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamée pour faire ressortir l’importance du rôle que joue la statistique dans nos sociétés.

Des statistiques souvent trompeuses

Véritable outil d’analyse et de prévision utilisé par de très nombreux métiers, les statistiques ont au moins le mérite de susciter notre curiosité et nous aider à nous poser les bonnes questions. A condition de ne pas prendre pour argent comptant n’importe quelle analyse basée sur des statistiques montées en épingle à fins de démonstration justement…

INSEE, mesuré pour comprendre

Nous disposons, en France, d’un institut national entièrement dédié aux statistiques et aux études économiques. Ses missions sont nombreuses et la consultation de son site internet reste une expérience forte instructive.

Journée internationale du squash

Une journée voulue et promue par la fédération internationale de squash.

Il s’agit avant tout d’une opération de communication d’envergure, qui vise à promouvoir le squash dans le monde entier.

Rappelons à ce propos que le squash, même s’il reste un sport marginal en France, est pratiqué dans de très nombreux pays à travers le monde.

Les fédérations nationales motivées par la célébration de la journée mondiale sont invitées à relayer l’événement dans leur pays. Apparemment la France n’en fera pas partie car, jusqu’à présent, la FFSquash ne s’est jamais impliquée dans le dispositif.

Journée Internationale des Cuisiniers

L’origine de cette journée internationale remonte au 20 octobre 2004, au moment de la célébration inaugurale de la profession de chef à travers le monde.

Les objectifs affichés de cette journée étaient à l’époque de susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier, en les impliquant dans des événement caritatifs et des compétitions ou démonstrations culinaires.

International Chefs Day

C’est le nom original de cette journée, d’origine anglo-saxonne, qui est aujourd’hui mise en avant par le WACS (Fédération Mondiale des Sociétés de Cuisiniers), qui se présente [elle-même] comme étant l’Autorité Mondiale en Cuisine. Son origine remonte à 1928 en France.

UN FAIT A RETENIR

20 Octobre 1910 Lancement du paquebot Olympic

Il est le frère aîné du Titanic et du Britannic.Contrairement à ces derniers, l’Olympic a eu une longue et brillante carrière (1911–1934), et en a tiré le surnom d’« Old Reliable » (en français, « le Vieux Fidèle »). Cette carrière a néanmoins été marquée par plusieurs collisions avec d’autres navires. La plus importante de ces collisions, avec le croiseur HMS Hawke a eu pour principale conséquence de retarder le départ du Titanic de près d’un mois.

Si le naufrage de son jumeau lui a imposé une lourde refonte, l’Olympic a été jusqu’à la fin de sa carrière l’un des vaisseaux amiraux de la compagnie avec le Majestic. Par son tonnage, il est resté pendant vingt-quatre ans le navire le plus imposant construit au Royaume-Uni avant d’être surpassé par le Queen Mary.

De nombreux éléments de décoration de l’Olympic ont été récupérés avant sa démolition et ornent désormais des hôtels, propriétés privées, et même un navire de croisière.

HAITI

20 Octobre 1997 Rosny Smarth, premier ministre démissionnaire, annonça qu’il cessa ses fonctions intérimaires

Haïti, qui n’avait pas de gouvernement pleinement fonctionnel depuis l’annonce de sa démission, le 9 juin,se trouva alors plongé dans une crise politique.

La Pensée du Jour

«Bon mache koute chè.»

Pwoveb lakay

PRENOM DU JOUR

Sainte-Adeline mais aussi Aline, Adelina…

Première Abbesse des « Dames Blanches » de Mortain (Manche), Céline mourut parmi elles vers 1125. Les Adeline cultivent l’amitié et ont du charme. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Vendredi 21 Octobre 2017 Nouvelle Lune

Vendredi 27 Octobre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 23 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Claudia B-Jean Jean Roosevelt «Je voudrais»

Pour découvrir la musique de Claudia B-Jean Jean Roosevelt «Je voudrais»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Jean Jean Roosevelt est de ses artistes qui s’investit dans le social.

Et en ce sens, il encadre des jeunes talents, 10 pour son 10ème anniversaire et Claudia B est l’une d’elle.

Elle chante ses rêves. Elle cherche la bonne formule pour faire rêver les gens.

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

IFH-Vendredi 20 octobre-5H30

Réunion Toastmaster ouverte

Le public est invité

L’actualité du monde, dans le passé

20 octobre 1587 La bataille de Coutras

Lors de la bataille de Coutras, le 20 octobre 1587, pendant les guerres de religion, le protestant Henri de Navarre (futur Henri IV) écrase l’armée royale commandée par le duc Anne de Joyeuse, qui meurt dans la bataille.

20 octobre 1611 Les révoltés arrivent à Londres

Les révoltés qui ont abandonné Henry Hudson, son fils et sept autres membres d’équipage en juin 1611, arrivent à Londres en piètre état. Plusieurs responsables de la mutinerie sont morts et seulement huit matelots, affaiblis par le manque de nourriture et très malades atteignent Londres. Ils sont questionnés et les responsables recommandent leur pendaison. Le procès n’a lieu qu’en 1618 et la cour rend un verdict de non-culpabilité.

20 octobre 1620 Naissance d’Albert Cuyp, peindre hollandais

Albert Cuyp exerçait le métier de brasseur pour vivre et peignait par goût. Il réussit dans le paysage, dans les vues de routes couvertes de voitures, des fleuves et des mers sillonnées par des navires.

Il est particulièrement renommé pour son traitement de la lumière dans ses paysages de Hollande traités à l’aurore ou au crépuscule. Il est réputé également pour son sens de la composition.

20 octobre 1629 Champlain arrive à Londres

Prisonnier des frères Kirke depuis la prise de Québec le 19 juillet, il est envoyé à Londres le 14 septembre et arrive en ce jour.

Il sera retourné en France le 30 novembre 1629.

20 octobre 1632 Naissance de Christopher Wren

Sir Christopher Wren, né le 20 octobre 1632 à East Knoyle, mort le 25 février 1723 à Hampton Court, est un savant et architecte britannique du XVIIe siècle, célèbre pour son rôle dans la reconstruction de Londres après le Grand incendie de 1666. Wren est connu en particulier pour la conception de la cathédrale Saint-Paul de Londres, considérée comme étant son chef-d’œuvre, une des rares cathédrales construites en Angleterre après la période médiévale, ainsi que la seule cathédrale classique et baroque dans le pays.

20 octobre 1758 Montcalm en charge de l’armée

Louis-Joseph, Marquis de Montcalm, est promu lieutenant-gouverneur des forces de la Nouvelle-France et commandant-en-chef de toutes les forces françaises au pays.

20 octobre 1805 Victoire de Napoléon 1er sur les Autrichiens à Ulm (Allemagne)

Ce jour, à 15h les 27 000 hommes dont 3 000 à cheval, et 60 pièces de canon attelées, se rendent. En signe de reddition, le général Mack remet son épée à l’empereur. Les soldats autrichiens qui défilent devant le vainqueur jettent à ses pieds toutes leurs armes.

20 octobre 1818 La frontière est établie au 49e parallèle

La Convention de Londres de 1818 stipule que la frontière entre l’Amérique du Nord britannique et les États-Unis est une ligne qui part du point le plus au nord-ouest du lac des Bois jusqu’au 49e parallèle, et de là, se rend jusqu’à l’ouest des Rocheuses. Il a convention sur les droits de pêche le long du golfe St-Laurent.

20 octobre 1827 La bataille de Navarino

La bataille de Navarino est une bataille navale décisive dans la guerre de l’indépendance grecque 1827 ; la flotte turque et égyptienne a été défaite par une flotte alliée des Anglais et de vaisseaux de guerre français et russes.

20 octobre 1839 Lord Sydenham nommé gouverneur

Charles Edward Poulett Thomson, Lord Sydenham, est nommé gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique le 6 septembre 1839 et entra en fonction le 19 octobre, à son arrivée à Québec. Il fit approuver le projet d’union par le Conseil spécial du Bas-Canada en novembre, à Montréal, puis par le Conseil législatif et la Chambre d’assemblée du Haut-Canada en décembre, à Toronto.

20 octobre 1854 Naissance du poète français Arthur Rimbaud

Naissance d’Arthur Rimbaud poète « maudit » qui, ayant tout écrit avant l’âge de 20 ans, devient trafiquant d’armes et meurt à 37 ans. Rimbaud a été considéré comme un voyou, un voyant, un vagabond, un escroc, un pervers…

Ami ou amant de Verlaine:

En 1871 il envoya à Verlaine quelques poèmes qui s’empressa de lui répondre « Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. »

Le 7 juillet 1872, il fugue avec Verlaine en Belgique et en Angleterre.

Le 10 juillet 1873, Verlaine le blessa d’un coup de revolver.

Il est mort le 10 novembre 1891.

20 octobre 1855 Toronto est la nouvelle capitale de la Province du Canada

Cette ville sera remplacée par Québec en 1860.

20 octobre 1873 Naissance de Nellie McClung

Nellie McClung est l’une des figures de proue de la première vague féministe au Canada. On se souvient encore du rôle de premier plan qu’elle a joué dans la célèbre «affaire personne» à l’issue de laquelle, en 1929, les Canadiennes furent déclarées personnes devant la loi. (Voir les éphémérides du 18 octobre)

20 octobre 1882 Naissance de l’acteur Bela Lugosi, le premier Dracula du grand écran

Célèbre acteur de films fantastiques américains, c’est le rôle de Dracula chez Universal Pictures qui le fit connaître.

Après cela, Bela Lugosi fut cantonné aux films d’horreur, dont la qualité baisse lentement à partir de 1950.

Il mourut en plein tournage de Plan 9 from Outer Space (souvent cité comme étant le pire film de l’histoire). Certaines rumeurs disent qu’il se prenait réellement pour un vampire à force de jouer cette créature, mais aucune biographie complète ne confirme le fait. De même, s’il a été enterré avec l’une de ses capes, ce n’était pas à sa propre demande mais bien à celle de sa femme et de son fils.

20 octobre 1884 Parution du premier numéro de La Presse

Le journal La Presse a été fondé le 20 octobre 1884 par William-Edmond Blumhart.

Trefflé Berthiaume devient le dirigeant en 1889. Son journal dépasse bientôt la Patrie en tirage.

En 1955, Paul Desmarais devient le véritable propriétaire du journal, désormais de tendance libérale.

Il sera longtemps considéré comme le plus grand quotidien français en Amérique du Nord.

Ses compétiteurs directs sont Le Journal de Montréal, qui vise un lectorat plus populaire, et Le Devoir, nationaliste et plus intellectuel.

20 octobre 1887 Première conférence interprovinciale de Québec

En mars 1887, quelques semaines après son accession au pouvoir, Honoré Mercier, conscient de la dégradation des relations fédérales-provinciales, lance l’idée d’une conférence des premiers ministre afin d’étudier les relations entre le gouvernement fédéral et les provinces, particulièrement sous leur aspect financier. Son but est de revoir l’entente financière de 1867 en insistant sur le principe de l’autonomie provinciale. Se rendant compte que de graves frictions résultent du partage des pouvoirs définis dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et que certaines dispositions restent floues, il présente une liste de 22 sujets qui s’articulent pour la plupart autour de la question de la préservation de l’autonomie des provinces. En l’absence du premier ministre John A. Macdonald, qui refuse d’y participer, la conférence s’ouvre au Parlement, à Québec, le 20 octobre 1887. Une vingtaine de délégués de cinq provinces s’y présentent, dont les premiers ministres Oliver Mowat de l’Ontario, William S. Fielding de la Nouvelle-Écosse, Andrew G. Blair du Nouveau-Brunswick, John Norquay du Manitoba (le seul conservateur) et, bien sûr, Honoré Mercier du Québec. Les délégués s’entendent sur 26 résolutions qui se répartissent en deux grandes catégories : d’une part, de meilleurs arrangements financiers pour toutes les provinces et, d’autre part, des modifications constitutionnelles tendant à limiter les pouvoirs du gouvernement central.

20 octobre 1888 Décès de Nikolai Przhevalsky

Nikolaï Mikhaïlovitch Prjevalski, aussi orthographié Przewalski, Przhevalsky ou Prjevalsky , né le 31 mars (12 avril) 1839 à Kimborovo près de Smolensk, décédé le 20 octobre (1er novembre) 1888 à Karakol, était un officier de l’armée russe, un géographe, un naturaliste et un explorateur de l’Asie centrale. Il a donné son nom au cheval de Przewalski.

Le cheval de Przewalski a été « découvert » tardivement, en 1881, par le colonel N. M. Prjevalski. Cet explorateur russe le trouva dans les montagnes qui bordent le désert de Gobi. Avant cet événement, l’espèce était considérée comme éteinte, décimée pour sa viande par les chasseurs mongols. Après sa découverte, pour répondre aux demandes de différents zoos, et en raison de son caractère sauvage, les chasseurs en ont abattu des groupes entiers pour s’emparer de quelques chevaux. Cette chasse entraîna sa disparition à l’état sauvage. Mais l’espèce fut perpétuée par les spécimens des zoos de manière efficace, puisque à la fin du XXe siècle, l’espèce comptait 1 600 individus.

20 octobre 1891 Naissance de James Chadwick, physicien

James Chadwick était un physicien britannique né à Manchester et mort à Cambridge.

Il est principalement connu pour la découverte d’une particule élémentaire importante, le neutron, en 1932. Cette découverte a mené directement à la fission nucléaire et à la bombe atomique. Il a d’ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1935 pour cet avancement pour la science. Il est mort le 24 juillet 1974.

20 octobre 1899 Frontière entre l’Alaska et le Canada

La Grande-Bretagne et les États-Unis s’entendent sur les frontières provisoires entre l’Alaska et le Canada. Mais des protestations de la part des Canadiens amèneront à un litige qui ira jusqu’au tribunal international.

20 octobre 1903 Frontière entre l’Alaska et le Canada

Le jury international se penchant sur le litige de la frontière entre l’Alaska et le Canda est composé de trois américains, deux canadiens et un britannique. Celui-ci donne son appui à la délégation américaine. En guise de protestation, les juges canadiens refusent de signer la décision rendue le 20 octobre 1903, et un violent sentiment anti-britannique prend naissance au Canada.

20 octobre 1904 Naissance de Tommy Douglas

Thomas Clement (Tommy) Douglas, né à Falkirk (Écosse) et décédé le 24 février 1986 au Canada, est un ancien premier ministre de la Saskatchewan (1944-1961). Il a dirigé l’un des premiers gouvernements sociaux-démocrates en Amérique du Nord, et il était le premier chef fédéral du Nouveau Parti démocratique. Douglas était aussi un ministre du culte et imprimeur. Sa fille, l’actrice Shirley Douglas, a épousé l’acteur Donald Sutherland et est la mère de l’acteur Kiefer Sutherland.

Il est essentiellement connu pour avoir institué l’assurance maladie universelle au Canada.

20 octobre 1910 Naissance de Pauline McGibbon

Pauline McGibbon, née à Sarnia, en Ontario, est la première femme à devenir lieutenant-gouverneur au Canada,

Elle a été assermentée lieutenante-gouverneure de l’Ontario le 10 avril 1974.

Elle est décédée à Toronto, en Ontario, le 14 décembre 2001.

20 octobre 1910 Lancement du paquebot Olympic

Lancé le 20 octobre à Belfast, l’Olympic est le premier des trois paquebots commandés par la White Star Line.

Il est le frère aîné du Titanic et du Britannic.

20 octobre 1914 Création du 22e bataillon de l’armée canadienne composé de Canadiens français

Le 21 octobre 1914, le 22e Bataillon (canadien-français) fait son entrée officielle au sein de l’institution militaire.

Alors que, avant la Première Guerre mondiale, l’Armée canadienne était formée de Milices locales, tels les Voltigeurs de Québec, le ministre de la Défense nationale Sam Hughes décide de former une armée canadienne homogène. Cependant, suite à des pressions des groupes québécois, en particulier le journal La Presse et le chef de l’opposition Wilfrid Laurier, les autorités acceptent de former des bataillons basés sur la langue et sur l’ethnie. Le 22e Bataillon d’infanterie (canadien français) est la première unité du Corps expéditionnaire canadien dont la langue de travail est le français.

Initialement connu sous la dénomination Régiment Royal Canadien-Français, le 22e Bataillon (canadien-français) sera désigné unité francophone tout simplement parce qu’il fut le vingt-deuxième bataillon d’infanterie autorisé pour le Corps expéditionnaire canadien (CEC). Sa véritable dénomination était le 22nd Infantry Bataillon (French Canadian).

Entraîné à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à Amherst, il embarque pour l’Europe en 1915. Il combat sur les principales batailles du Corps expéditionnaire canadien, telles Flers-Courcellettes, Vimy, Pashendeale, etc. Durant la guerre, d’autres corps canadiens-français sont formés. Cependant, arrivés en Europe, ils servent de renfort au 22e. À la fin de la Première Guerre mondiale, le 22e Bataillon compte 1000 morts et 4000 blessés. Parmi ces morts, le 22e Bataillon compte deux Croix de Victoria, le caporal Joseph Kaeble et le lieutenant Jean Brillant.

D’octobre 1914 à mars 1915, l’entraînement de l’unité s’effectue à Saint-Jean-sur-Richelieu.

20 octobre 1914 Explosion d’une bombe à Montréal

Vers 18h, à Montréal, explosion d’une bombe, rue Frontenac, près de la rue Forsyth où demeurent des immigrants venus de plusieurs pays en guerre en Europe, dont des Russes et des Polonais d’une part et des Autrichiens, d’autre part ; bilan : deux morts et neuf logements détruits ; les logements visés étaient occupés par des personnes d’origine russe et polonaise.

20 octobre 1918 Charlie Chaplin réalise Charlot Soldat

» Mêlant des descriptions très réalistes du front à des scènes purement oniriques, Charlie Chaplin signe un film à la fois tendre et satirique. S’attaquant aux chefs militaires et civils, aux alliés et aux ennemis, refusant les passions cocardières, son film, Charlot Soldat est à la fois un témoignage sur la vie du soldat et une violente critique de la guerre. »

20 octobre 1923 Naissance du Charleston !

Au New Amsterdam Théâtre de New York, première exécution sur scène de cette danse noire. Cette danse est née chez les Noirs des États du Sud des États-Unis. La ville de Charleston (Caroline du Sud) lui a donné son nom. Le charleston est à l’origine de la plupart des danses modernes, construites sur les rythmes négro-américains et dans lesquelles les figures improvisées tiennent une place importante, avec parfois des mouvements acrobatiques inspirés des danses africaines, antillaises, etc. Sous sa forme théâtrale, le charleston fut dansé pour la première fois au New Amsterdam Theatre de New York le 20 octobre 1923, par Ned Wayburn (revue The Follies).

20 octobre 1924 Dévoilement à Saint-Jérôme d’une statue à la mémoire du curé Labelle

En 1924, un monument en l’honneur du « Roi du Nord » est érigé devant la cathédrale de Saint-Jérôme.

Le curé Labelle pointe vers le nord, le pays à coloniser.

Ce monument est une œuvre du sculpteur Alfred Laliberté.

20 octobre 1931 Naissance de Mickey Mantle, joueur de baseball

Mickey Mantle fut l’un des plus grands joueurs de baseball des États-Unis.

Il a joué pendant 18 années avec le même club: les Yankees de New-York.

Il a joué 16 fois sur l’équipe d’étoile.

Champion de frappeurs trois fois.

Avec son équipe, il a remporté sept championnats

Il détient le record de coups de circuit frappés dans les séries: 18

Il est décédé le 13 août 1995.

20 octobre 1934 Grand départ de la course MacRobertson entre Londres et Melbourne

L’événement aéronautique sans doute le plus important des années 30 est la course Londres-Melbourne, qui allait démontrer les possibilités des avions commerciaux.

Cette course fut organisée par Sir Macpherson Robertson et était divisée en catégories basées sur la vitesse et le temps de vol.

Le maximun de temps alloué: 16 jours

Vingt concurrents se sont inscrits

Onze concurrents ont fini la course

Il y eut trois crashs d’avion.

Dans un cas, les deux membres de la même équipe se sont tués

La course fut gagnée par un Comet spécialement construit pour cette compétition par De Havilland

20 octobre 1944 Le général Douglas MacArthur revient aux Philippines

Tenant sa promesse, les Philippines sont envahies par les forces armées américaines du général Douglas MacArthur.

Les américains ont mis pied à terre et leur progression fut parfois hardue mais constante. Les Japonais ne lâchaient pas prise facilement massacrant les populations civiles avant de reculer.

20 octobre 1949 Naissance de Jean-Claude Charles, journaliste et écrivain haïtien

Il laisse son pays à l’âge de 21 ans pour s’inscrire à la faculté de médecine de Guadalajara (Mexique), mais il abandonne très tôt ses études pour rejoindre les États-Unis.

C’est à Chicago d’abord et puis à New York où commence l’enracinerrance de cet auteur qui plus tard, dans son œuvre, se définira comme « nomade aux pieds poudrés » et « nègre errant ».

Après les États-Unis, il s’établit en France où il fait une licence en journalisme et techniques de l’information à l’École Supérieure de Journalisme de Strasbourg et une maîtrise à l’Université de Paris au Département d’Études en Sciences et Techniques de la Communication.

Journaliste à Paris, Jean-Claude Charles collabore pendant longtemps au quotidien Le Monde avec des récits de voyage. Poète, romancier, scénariste, régisseur et auteur de documentaires pour la télévision (Antenne 2), il a également été producteur de séries pour la radio (France Culture). De 2003 à 2006, il tient une chronique dans Haiti Tribune.

« Homme de nulle part », Jean-Claude Charles partage son temps entre New York et Paris comme Ferdinand, le protagoniste de ses deux grands romans, Manhattan Blues et Ferdinand je suis à Paris.

Jean-Claude Charles meurt à Paris le 7 mai 2008. Pour célébrer sa vie et son oeuvre, des personnalités et des amis se réunissent à Paris (le 14 mai à Saint-Denis et le 15 mai pour une cérémonie civile de crémation au cimetière Père Lachaise), à Port-au-Prince (pour la messe célébrée le 24 mai à l’église du Sacré-Coeur de Turgeau), le 31 mai à New York (soirée d’hommages à Manhattan) et le 22 juin à Brooklyn. Voir les liens ci-dessous pour lire de nombreux textes écrits en hommage à l’auteur.

« Je sors. Et c’était comme un chapitre de ma vie qui se terminait. Envol d’oiseaux sur la mer. Au loin.

Un temps superbe. Le bonheur des mouettes est le mien. La lumière m’éblouit. » (Bamboola Bamboche).

À partir de 2015, les Éditions Mémoire d’encrier de Montréal entreprend la réédition de toute l’oeuvre de Jean-Claude Charles en commençant par une nouvelle édition de Négociations.

Oeuvres principales:

Poésie:

Négociations. Paris: P. J. Oswald, 1972; Montréal: Mémoire d’encrier, 2015.

Free 1977-1997. Sapriphage (numéro spécial Jean-Claude Charles) 33 (printemps 1998).

Tirages limités:

5 + 1 Lettres à Elvire (poèmes enveloppés d’une lithographie originale de Télémaque). Genève: Les Yeux Ouverts, 1990.

Sur des portraits d’amateurs (texte d’une série photographique «Jazz» par Patrick Bard). Paris: L’Échiquier d’Art, 1990.

Romans:

Sainte dérive des cochons. Montréal: Nouvelle Optique, 1977.

Bamboola Bamboche. Paris: Barrault, 1984; Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2007; Montréal: Mémoire d’encrier, 2016.

Manhattan Blues. Paris: Barrault, 1985; Montréal: Mémoire d’encrier, 2015.

Ferdinand je suis à Paris. Paris: Barrault, 1987.

Nouvelle:

« Le retour de Maître Misère ». Les treize morts d’Albert Ayler. Paris: Gallimard, 1996.

Essais:

Le Corps noir. Paris: Hachette / P.O.L., 1980; Montréal: Mémoire d’encrier, 2017.

De si jolies petites plages. Paris: Stock, 1982; Montréal: Mémoire d’encrier, 2016.

Quelle fiction faire ? Que faire ? ; notes sur la question littéraire haïtienne. Port-au-Prince: Éditions Mémoire, 1999.

Articles sélectionnés:

« Le travail idéologique de l’information ». Les Temps Modernes (juin 1978).

« Les mythologies noires en Amérique du Nord ». Mythes et croyances du monde entier (encyclopédie, volume 3) Paris: Lidis, 1986.

« Noir sur noir » (Préface). Noir des îles. Paris: Gallimard, 1995: i-xii.

« L’enracinerrance ». Boutures 1.4 (mars-août 2001): 37-41.

Divers textes en revues et périodiques: Roman, Le Serpent à Plumes, Gulliver, Politis, Revue Noire.

Producteur de radio:

Producteur, sur France-Culture, de plusieurs séries pour les « Nuits magnétiques »:

Du côté de chez Himes (cinq émissions d’une heure sur l’écrivain Chester Himes, diffusion 1984)

Londres marée noire et Londres histoires de famille (1984)

Frantz Fanon (quatre émissions d’une heure, 1984).

New York (série sur la ville, en collaboration avec Laure Adler, 1987).

John Updike (entretien avec l’écrivain, 1988).

Collaboration à de nombreuses autres émissions.

Auteur de télévision:

Auteur, pour l’unité de programme «documentaires et magazines» de la deuxième chaîne de télévision française, d’une série de trois films (avec le réalisateur José Berzosa) tournés aux Etats-Unis et dans les Caraïbes et diffusés en 1982:

Entre Dieu et le Président.

Les lois de l’hospitalité.

Les enfants de Millbrook.

Réalisateur, pour le magazine « Résistances », sur Antenne 2, de deux enquêtes:

On achève bien les poètes (sur l’assassinat du poète Michael Smith à la Jamaïque, diffusion 1983).

Nous sommes ici pour rester (un état des lieux de l’immigration en France, diffusion 1985).

Auteur pour le magazine « Taxi » sur la troisième chaîne (avec le réalisateur José Berzosa) de Faut-il revenir dans un cimetière en fête? (sur le retour en Haïti d’un exilé après la chute de la dictature dans ce pays, diffusion 1986).

Scénariste:

Du côté de chez Anne, pour le réalisateur Denis Chegaray (1980).

Mission technique, pour le réalisateur Raoul Peck (1988).

Charles de Gaulle pour la première chaîne de télévision française (en collaboration avec Max Genève, 1989).

Le cuivre et le bambou, adaptation théâtrale par Michel Boy du roman Bamboola Bamboche de Jean-Claude Charles (2004, 2007).

Activités diverses:

Animation d’ateliers d’écriture, notamment pour la DRAC Ile-de-France. Interventions dans des écoles et lycées, notamment pour « La Maison des écrivains ». Conférences dans des universités et institutions culturelles en France et à l’étranger (États-Unis, Québec, Allemagne). Animation de rencontres culturelles en France et à l’étranger (Suisse). Nombreuses lectures publiques. Membre du conseil de rédaction de la revue d’art Revue Noire.

Presse écrite:

Grands reportages, récits de voyage et articles divers dans Le Monde, notamment. A collaboré à de nombreux journaux et magazines: Politique Hebdo, Le Quotiden de Paris, Libération, Le Matin, Géo et cetera.

20 octobre 1952 Alain Bombard se lance sur l’Atlantique

Le médecin-navigateur Alain Bombard part de Las Palmas (Canaries) à bord d’un canot pneumatique qu’il a baptisé l’Hérétique, sans eau ni nourriture. Il arrivera deux mois plus tard à La Barbade (Caraïbe). I

Alain Bombard prouvera ainsi qu’il est possible à un naufragé de survivre sans autres ressources que l’eau de mer et le plancton. Avec son récit « Naufragé volontaire », publié en 1958, il acquerra une renommée mondiale.

20 octobre 1957 L’Hôpital Ste-Justine déménage

Malgré les agrandissements successifs, il devient évident dans l’après-guerre que l’édifice de la rue St-Denis est saturé. Les médecins prônent un rapprochement physique avec l’Université de Montréal qui favoriserait le développement de la pédiatrie et l’administration fait l’acquisition d’un terrain près du campus de l’Université, propriété des Pères Jésuites, en 1947. La construction débute en 1951 et est complétée en 1957, alors que le déménagement des 223 patients se déroule dans le calme et l’ordre, le 20 octobre. Le nouvel immeuble compte plus de 800 lits à son ouverture. Aujourd’hui, le CHU Sainte-Justine comptel 489 lits.

20 octobre 1961 Le maire Jean Drapeau annonce que Montréal construira son métro ; il sera inauguré en octobre en 1966

En ce début des années 1960, tout le monde occidental est dans un boom économique et le Québec connaît sa « Révolution tranquille ». Dès le 1er août 1960, plusieurs services municipaux se penchent sur le projet et le 3 novembre 1961, le Conseil municipal de Montréal vote des crédits s’élevant à 132 millions de dollars pour construire et équiper un réseau initial de 16 kilomètres de longueur.

20 octobre 1962 Élection de Guy Pouliot à la présidence du Rassemblement pour l’indépendance nationale

Lors d’un congrès qui se déroule au Mont-Saint-Louis, le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) fait de Guy Pouliot son nouveau président. Pouliot, qui est citoyen canadien, est à ce moment professeur et consul de Belgique au Québec.

20 octobre 1964 Décès de Herbert Hoover à l’âge de 90 ans

Herbert Hoover, né le 10 août 1874, est le 31e (1929-1933) Président des États-Unis.

Lorsque Hoover est élu, l’économie est relativement florissante et l’optimisme règne. Quelques mois plus tard, la bourse s’écroule et la Grande Dépression commence. Hoover tente sans grand succès d’y mettre fin et se retrouve seul désigné responsable de la catastrophe économique.

Le barrage sur le fleuve Colorado est nommé en son honneur.

20 octobre 1967 Adoption d’une loi pour mettre fin à la grève des employés du transport en commun de Montréal

Le gouvernement unioniste de Daniel Johnson convoque une session spéciale pour adopter la Loi 1 qui met fin à la grève des 6 300 employés du transport en commun de Montréal qui dure depuis 30 jours. La loi prévoit la reprise des services dans 48 heures, l’arbitrage obligatoire et des sanctions aux syndicats, aux grévistes et à leurs dirigeants en cas de désobéissance.

Dès son déclenchement, en septembre 1967, la grève des employés de la Commission des transports de Montréal ralentit les activités de l’Exposition universelle de 1967. Un mois plus tard, le gouvernement du Québec adopte une loi spéciale qui force le retour au travail des 6 000 travailleurs, membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Ceux-ci obtiendront néanmoins satisfaction sur l’ensemble de leurs revendications.

20 octobre 1968 Jacqueline Bouvier Kennedy épouse l’armateur grec Aristote Onassis

Jacqueline avait 39 ans, Onassis en avait 62.

Jacqueline avait été l’épouse du Président américain John F. Kennedy assassiné en 1963.

20 octobre 1970 Lancement de la revue Mainmise

Cette nouvelle revue est consacrée aux phénomènes de la contre-culture.

Fondée par Jean Basile, qui a dirigé pendant plusieurs années les pages culturelles du journal «Le Devoir», «Mainmise» touche des sujets rarement abordés dans les autres revues, tels le sexe et la drogue. La revue durera dix ans, de 1970 à 1980.

20 octobre 1972 Nomination d’un premier président de la Commission des biens culturels

Georges-Émile Lapalme, ancien ministre aux Affaires culturelles et premier titulaire de ce ministère dans le cabinet de Jean Lesage

L’ancien chef du Parti libéral du Québec, Georges-Emile Lapalme, devient le premier président de la Commission des biens culturels.

Lapalme, qui a dirigé les libéraux provinciaux de 1950 à 1958, a également été le premier ministre des Affaires culturelles du Québec entre 1961 et 1964. Il occupera la présidence de la Commission des biens culturels jusqu’en 1978.

20 octobre 1973 Massacre du samedi soir dans l’Affaire du Watergate

Le Massacre du samedi soir (Saturday Night Massacre) est le nom donné par les commentateurs politiques à la mise à pied exécutive du procureur indépendant spécial Archibald Cox par le président américain Richard Nixon et à la démission du procureur général Elliot Richardson et du sous-procureur général William Ruckelshaus au cours du Scandale du Watergate le 20 octobre 1973.

20 octobre Abandon du chantier olympique

La presque totalité des 2 500 travailleurs du chantier olympique quittent «spontanément» le travail. Ils veulent par ce geste protester contre le port obligatoire de la carte d’identité.

Les contestataires exigent également la réintégration de 200 de leurs confrères limogés au printemps 1975. Selon le porte-parole patronal : «la FTQ (Fédération des travailleurs du Québec) veut absolument reprendre le contrôle du chantier et pour nous, il n’est pas question d’abdiquer ce droit de gérance qui nous permet d’interdire l’accès de notre chantier aux indésirables»

20 octobre 1976 Sortie du film « L’eau chaude, l’eau frette »

« L’eau chaude, l’eau frette »est un film d’André Forcier avec comme principaux interprètes Jean Lapointe, Jean-Pierre Bergeron, Sophie Clément, Louise Gagnon, Réjean Audet.

1977 Premier atterrissage du Concorde à New York

Après 20 mois de bataille juridique, le Concorde atterrit enfin à Kennedy Airport. Premier avion civil supersonique, il ne lui faut que trois heures et 30 minutes pour transporter 100 à 139 passagers entre Paris et New York. Les premiers vols commerciaux du supersonique débutèrent le 21 janvier 1976. Ce jour-là, le Concorde aux couleurs d’Air France effectue la liaison Paris-Rio en sept heures et 30 minutes (avec escale à Dakar) tandis que le Concorde aux couleurs de la British Airways inaugure la liaison Londres-Bahreïn. Il ne sera construit que 16 appareils, exploités uniquement par Air France et British Airways. Face à son coût de réalisation et son manque de rentabilité, le député J.J.Servan-Schreiber estimera en 1971 que le Concorde est un « Viêt-Nam industriel ».

20 octobre 1977 L’UNESCO remet le prix Kalinga au Québécois Fernand Seguin

Le plus grand vulgarisateur scientifique que le Québec ait connu.

En 1954, il abandonne définitivement le milieu de la recherche scientifique pour se consacrer à temps plein à la carrière de communicateur. De 1955 à 1957, les adolescents suivent les expériences du vulgarisateur scientifique à l’émission. De 1965 à 1970, Seguin est à la barre du Sel de la semaine, où il se forge une solide réputation d’interviewer.

L’année 1977 est celle de la consécration pour Fernand Seguin, qui se voit décerner le prix Kalinga, la plus haute distinction internationale dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Premier Canadien à recevoir ce prix prestigieux.

20 octobre 1980 Maurice Filion laisse la barre de l’équipe à Michel Bergeron

En 1980, Maurice Filion, directeur général des Nordiques de Québec, décide de remplacer lui-même l’entraîneur-chef Jacques Demers et fait appel à Bergeron, l’un des meilleurs entraîneurs juniors du Canada, pour prendre le rôle d’adjoint. Après seulement six matchs, les Nordiques se heurtent à d’importants obstacles. Filion décide alors de confier les rênes du club à son nouvel adjoint. Bergeron doit cependant patienter 11 matchs avant de goûter une première victoire, les Fleurdelisés s’étant alors engouffrés dans une profonde léthargie. En 1981-1982, les Nordiques se qualifient pour la deuxième fois de leur histoire pour les séries éliminatoires. Bergeron demeurera entraîneur des Nordiques jusqu’au premier avril 1989.

20 octobre 1982 Acceptation d’un programme d’éducation à la sexualité par la CECM

Les commissaires de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM) se prononcent en faveur d’un programme d’éducation à la sexualité que l’on prévoit mettre à la disposition des écoles dès le mois de janvier 1983.

Ce programme a été élaboré au cours de la dernière année par deux spécialistes, Francine Richard, pour le niveau primaire, et Robert Laberge, pour le niveau secondaire, dont la démarche a été suivie par un comité consultatif composé entre autres de parents, d’enseignants et de directeurs. Son acceptation fait suite à la décision prise par la CÉCM en 1981 de se doter d’un programme d’éducation à la sexualité qui soit plus conforme à ses orientations que celui mis de l’avant par le ministère de l’Éducation. Le défi des spécialistes est de taille : concilier les valeurs chrétiennes encore chères à plusieurs familles avec le vent de laïcisation qui souffle de plus en plus fort sur le milieu de l’éducation. À cet égard, il est bien entendu que les parents demeurent libres de décider s’ils désirent que leurs enfants suivent ou non un cours d’éducation sexuelle. L’approche développée par les concepteurs du programme se fonde sur plusieurs principes directeurs, dont celui que «La sexualité est perçue de façon positive, bonne en soi dans l’ordre de la nature et dans l’intention du créateur, et devant être assumée d’une façon consciente, autonome, responsable et morale.» On souligne également que «L’éducation sexuelle doit être dispensée aux jeunes dans le respect de la personne, de leur développement psychologique et affectif, de leur pudeur naturelle et de leurs croyances religieuses.» Il est toutefois précisé que même si le programme proposé «implique la transmission de valeurs chrétiennes (…) l’éducation sexuelle ne remplace aucunement les cours de catéchèse ou d’enseignement religieux et moral qui demeurent les lieux privilégiés d’approfondissement de ces questions.» L’approbation majoritaire des parents sera nécessaire avant qu’une école ne puisse avoir recours à ce programme.

Bilan du siècle

20 octobre 1987 Perte énorme à la Caisse de dépôt

La Caisse de dépôt et placement du Québec perd près de 800 millions $, à la suite de l’effondrement la veille des marchés boursiers.

20 octobre 1988 Décès de Sheila Scott, 61 ans

Après avoir débuté comme actrice à l’âge de 18 ans, Sheila Scott renonçait à cette carrière pour se consacrer à l’aviation.

Elle est la première britannique à effectuer un vol en solitaire autour du monde,

Elle est première femme à passer le mur du son, à survoler le pôle Nord.

Elle effectua une fois et demie le tour de la terre en solitaire à bord de son ‘Piper Aztec Mythre’.

Elle détient plus de 100 records d’aviation en moins de 10 ans.

20 octobre 1994 Décès de l’acteur Burt Lancaster à l’âge de 80 ans

Burt Lancaster, né le 2 novembre 1913 à New York et mort à Los Angeles, est un acteur et réalisateur américain.

Frappé en 1990 d’une attaque qui l’avait laissé partiellement paralysé, Burt Lancaster, qui a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma avec plus de 70 films, s’éteint à l’âge de 80 ans. Il a obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour ‘Elmer Gantry’ en 1960.

20 octobre 1995 Démission du secrétaire général de l’OTAN

Secrétaire général de l’OTAN du 17 octobre 1994 au 20 octobre 1995 (poste auquel il succédait à Manfred Wörner), le Belge Willy Claes dut démissionner de ce poste après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption relative à l’achat d’hélicoptères par la défense nationale belge (l’affaire Agusta) quand il était ministre des Affaires économiques. Il fut remplacé par Javier Solana. La Cour de cassation (compétente pour les affaires impliquant des ministres) condamnera le 23 décembre 1998 Willy Claes à trois ans de prison avec sursis et interdiction de cinq ans d’exercice d’une fonction publique.

20 octobre 1995 Céline Dion triomphe à Paris

Céline Dion triomphe à Paris; la star québécoise s’installe au Zénith, d’une capacité de 6 500 places, pour une série de cinq concerts à guichet fermé.

20 octobre 1996 Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Bruxelles pour une marche à la mémoire des victimes de la pédophilie

Depuis le mois d’août 1996, avec le déclenchement de l’affaire Dutroux et consorts, la Belgique est le théâtre de mobilisations d’une ampleur et d’un nombre jamais vus. Une crise de confiance nettement plus profonde que durant les années précédentes s’est développée entre les citoyens et de nombreuses institutions. Depuis l’été 1996, l’on a également assisté à des rebondissements multiples en relation avec des affaires d’enlèvements d’enfants, de pédophilie ou de maltraitance. Il s’est passé peu de semaines se sont passé sans qu’un développement ou une hypothèse ne fasse la une des médias. Développements et hypothèses qui sont depuis des mois au cœur des conversations quotidiennes, dans un contexte marqué par l’émotion, certes légitime, vu la nature des affaires en question.

Au moment, donc, où les affaires de disparition d’enfants et de pédophilie continuent de défrayer la chronique dans le pays, comment s’engager dans une démarche de recherche politologique ou sociologique de ces phénomènes ? Malgré le temps écoulé depuis les événements d’août 1996 et des mois qui ont suivi, la difficulté de maintenir le recul nécessaire demeure grande à cause de la charge émotive qui leur reste attachée.

20 octobre 2000 Les jeux paralympiques de Sidney

Chez les hommes, le Québécois Benoit Huot, de Saint-Hubert, qui est âgé de 16 ans, a remporté la médaille d’or au 200 mètres quatre nages.

La Torontoise Elisabeth Walker et l’Albertaine Jessica Sloan ont remporté l’or dans leur finale respective de l’épreuve individuelle du 200 mètres quatre nages.

20 octobre 2001 Le vieux pont de Québec illuminé

» Le vieux pont de Québec est maintenant illuminé et le sera tous les soirs. En tout, 186 projecteurs ont été installés pour éclairer l’immense structure d’acier. Le pont sera éclairé de couleur blanche à marée basse, bleue à marée haute et turquoise entre les marées. La mise en lumière du vieux pont de Québec aura coûté plus de 2 millions et demi de dollars, une facture payée pour l’essentiel par Québec et Ottawa. Des entreprises de la région de la Vieille Capitale ont acheté symboliquement des projecteurs au coût de mille dollars chacun. »

Le pont de Québec est finalement illuminé depuis 19 heures, bleu pour la marée haute, vert pour la marée basse, une mise en valeur attendue pour un monument historique longtemps négligé; était présent le chef de la réserve de Kahnawake, Joe Norton, on avait convié le leader amérindien à la mémoire des 33 travailleurs iroquois qui ont perdu la vie lors du premier écroulement du pont en 1907, une seconde catastrophe avait eu lieu en 1917 et 22 travailleurs étaient alors décédés.

20 octobre 2002 Amnistie pour les Irakiens

Le président Saddam Hussein décrète une amnistie pour les Irakiens détenus ou condamnés pour des raisons politiques, des crimes de droit commun et les déserteurs de l’armée, cinq jours après avoir été réélu pour un mandat de sept ans par 100% des voix et 100% de participation.

20 octobre 2006 Décès de Jane Wyatt à l’âge de 96 ans

Jane Wyatt est une actrice américaine née «Jane Waddington Wyatt» le 12 août 1910 à Capgaw au New Jersey.

Elle connut la popularité, dans les années 50, pour son rôle de mère de famille dans la série télévisée «Papa a raison» (Father Knows best).

Elle remporta trois prix «Emmy» – 1958 1959 1960 pour son rôle dans Papa a raison.

Elle fut connue aussi pour son rôle d’Amanda Grayson, dans l’univers Star Trek.

Elle est décédée dans son sommeil de cause naturelle à son domicile de Bel-Air en Californie.

20 octobre 2008 Décès de James Gleeson

James Gleeson est un artiste peintre et un grand nom des « surréalistes » australiens

Il a œuvré sur la scène artistique pendant 70 ans.

20 octobre 2008 Démission de Stéphane Dion

À l’élection du 14 octobre 2008, le Parti libéral du Canada a fait élire 76 députés, l’un des nombres les plus faibles depuis la création du parti. Après une semaine de réflexions, Stéphane Dion annonce, le 20 octobre 2008, qu’il quittera la direction du parti après l’élection d’un nouveau chef.

En décembre, le parlement canadien est prorogé par les conservateurs suite à une alliance des partis de l’opposition et une menace de prise de pouvoir au gouvernement conservateur. Le Parti libéral décide de désigner très rapidement un chef et couronne, après une forte lutte contre Bob Rae, Michael Ignatieff.

20 octobre 2008 Assassinat de Gayle Williams

Travailleuse humanitaire, employée d’une ONG britannique œuvrant auprès des infirmes, a été tuée en pleine rue à Kaboul, la capitale afghane.

20 octobre 2008 Décès de sœur Emmanuelle

Sœur Emmanuelle décède à l’âge de 99 ans, ayant consacré sa vie aux pauvres du monde entier, elle était devenue la coqueluche des Français grâce à son franc-parler, y compris sa foi; elle avait partagé pendant plus de 20 ans la vie des chiffonniers du Caire et mené une lutte acharnée contre la pauvreté et l’exclusion avec un franc-parler et une vitalité qui lui ont valu une popularité durable.

Francis Dionne

20 octobre 2009 Jean Chrétien, reçoit l’Ordre du Mérite

L’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, reçoit l’Ordre du Mérite des mains de la reine Elisabeth II lors d’une cérémonie qui se déroule au palais de Buckingham; le Shawiniganais de 75 ans est le quatrième Canadien à recevoir cet honneur, après le neurochirurgien Wilder Penfield et les anciens premiers ministres Lester B. Pearson et William Mackenzie King.

L’Ordre du Mérite est remis à des gens s’étant distingués de façon «exceptionnelle» dans les domaines des arts, de la science ou des services publics ou militaires; seulement 24 personnes toujours vivantes peuvent se vanter de détenir cet honneur, dont le Sud-Africain Nelson Mandela, notamment.

20 octobre 2011 L’ETA annonce la « fin définitive de son action armée »

Euskadi Ta Askatasuna (ETA pour « Pays basque et liberté » en basque) est une organisation armée basque indépendantiste d’inspiration marxiste (révolutionnaire).

Fondée en 1959, l’organisation a évolué d’un groupe résistant à la dictature franquiste vers un groupe paramilitaire indépendantiste basque de l’Espagne.

Le 20 octobre 2011, l’organisation indépendantiste basque annonce « la fin définitive de son action armée ».

20 octobre 2011 Kadhafi est assassiné

Mouammar Kadhafi, né le 19 juin 1942 à Qasr Abou Hadi et mort dans les environs de Syrte, communément appelé le colonel Kadhafi, est un militaire, homme d’État et idéologue politique libyen.

Le leader déchu en fuite Mouammar Kadhafi a été tué dans le dernier assaut contre sa région d’origine Syrte enfin libérée, ont annoncé les nouvelles autorités en parlant d’un «moment historique» pour la Libye après 42 ans de dictature. «Nous annonçons au monde que Kadhafi est mort aux mains des révolutionnaires» dans la région de Syrte, à 360 km à l’est de Tripoli, a indiqué à la presse le porte-parole officiel du Conseil national de transition (CNT) à Benghazi (est), Abdel Hafez Ghoga. «C’est un moment historique, c’est la fin de la tyrannie et de la dictature. Kadhafi a rencontré son destin», a-t-il dit. «Sa mort va mettre fin au bain de sang et au martyre de notre jeunesse». L’annonce de sa mort a donné lieu à des scènes de liesse dans Syrte, à Benghazi et à Tripoli, avec des concerts de klaxons, des tirs de joie et des embrassades.

Jay Deshmukh et Daphné Benoît

20 octobre Willy Brandt, prix Nobel de la paix

Après les élections de 1969, Willy Brandt est élu Chancelier. Il est le quatrième Chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne.

Willy Brandt obtint le Prix Nobel de la paix en 1971 pour sa politique de rapprochement avec l’Europe de l’Est et l’Allemagne de l’Est.

20 octobre 1964 Décès de Roger Provost, chef de la FTQ

Roger Provost œuvre comme journaliste et agent d’assurance avant de devenir organisateur syndical au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Élu président de la Fédération provinciale du travail du Québec (FPTQ), en 1950, il occupe également la vice-présidence du Congrès du travail canadien (CTC), en 1956. Lorsque la FPTQ fusionne avec la Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) pour créer la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), en 1957, il est élu à la présidence. Il y restera jusqu’à son décès à l’âge de 53 ans.

20 octobre 1967 Naissance de Luck Mervil

Né à Port-au-Prince (Haïti) en 1967, arrivé à Montréal à l’âge de 6 ans, sa popularité a fait un bond important lorsqu’il s’est joint à la troupe de Notre Dame de Paris. Suite aux différents cataclysmes qui ont ravagé son pays natal Haïti, Luck lance un nouvel album en 2004. Intitulé TI PEYI A, ce qui signifie petit pays en créole, il souhaite à la fois faire connaître la musique de son pays d’origine, tout en offrant une partie des profits des ventes de l’album à la cause de Médecins du monde et au CECI (centre canadien d’étude et de développement international).Source du texte et de la photo

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /