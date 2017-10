Éphéméride du jour ….., 18 octobre 1850 // Naissance de Joseph Anténor Firmin, Homme politique haïtien

18 octobre 1850 Naissance de Joseph Anténor Firmin, Homme politique haïtien

D’origine modeste, élève assidu et dur à la tâche, il entre dans l’enseignement à 17 ans avant de faire de la comptabilité pour le service des douanes, puis pour une maison de commerce. En 1875, il est agent percepteur de la commune du Cap, tout en donnant des cours de grec, de latin et de français dans un établissement privé.

Il s’intéresse à la politique et particulièrement au parti libéral. C’est dans ce cadre qu’il fonde un journal au Cap, Le Messager du Nord, où il se montre déjà sensible à «la question de couleur».

Il échoue à la députation en 1879 (d’après certains témoignages, ses adversaires font croire aux électeurs qu’il est blanc). En juin 1883, il est envoyé à Caracas par le président Salomon pour les fêtes du centenaire de Bolivar. Il refuse d’entrer dans un ministère et s’exile à Saint Thomas, puis à Paris où, soutenu par Louis-Joseph Janvier, il est reçu membre de la Société d’Anthropologie.

En 1885, Firmin publie De l’égalité des races humaines. Pour comprendre ce projet monumental, il est nécessaire d’en resituer le contexte. Entre 1853 et 1855, Gobineau a publié son tout aussi monumental Essai sur l’inégalité des races humaines, ouvrage illustrant un pessimisme romantique radical et une métaphysique raciale de l’histoire. Gobineau ne traite pas de ce qui doit être mais bien de ce qui a été, un âge d’or de l’«arianisme» et son déclin irréversible par la disparition progressive des «éléments créateurs de civilisation». Les colonisations se déchaîneront en s’appuyant sur l’alibi de la civilisation. Or, dans ce contexte, la position d’Haïti est stratégique: l’Indépendance puis l’instauration de différents types de gouvernements montrent précisément que l’inégalité supposée des races est battue en brèche par l’existence même, dans le concert des Nations, d’une République d’anciens esclaves devenus citoyens.

L’ouvrage de Firmin est une compilation. En épuisant un à un les arguments du racisme scientifique, en montrant combien ils sont peu opératoires, tant sur un plan mythique que sur un plan scientifique, Firmin tente de ruiner les systèmes de compartimentage et de hiérarchisation des races humaines, fondées sur le volume de la boîte crânienne, la texture de la chevelure, les caractérisations phénotypiques, les répartitions linguistiques et cetera. Ce faisant, il réduit le discours scientifique de l’inégalité à un ensemble de superstitions, et met en crise la validité de ce discours. Il assigne à Haïti une place éminente dans le combat contre le préjugé et l’idéologie de la discrimination et de la hiérarchisation. Plus qu’un travail scientifique, il s’agit d’un ouvrage méta critique dans lequel Firmin prend en compte le lieu d’où il parle et d’où il écrit.

En 1888, il est en Haïti et prend part politiquement aux événements qui précipitent le départ de Salomon en 1888 (président depuis 1879) puis l’élimination du président Légitime (1888-1889) l’année suivante. Après la défense contre la raillerie raciste de l’étranger, il s’agit pour lui de dénoncer les insuffisances haïtiennes, et servir un État de telle sorte qu’il ne soit plus fondé sur les prébendes et la rapine. En 1889, Firmin est nommé par le président Hyppolite (1889-1896) ministre des Finances et des Relations extérieures. Il se distingue par ses compétences, ses pratiques et son honorabilité. Gestionnaire avisé, Firmin réorganise les administrations qu’il dirige, notamment celles des douanes et de la Banque Nationale, en diminuant les taux d’intérêt, ce qui facilite la reprise rapide des affaires, permettant notamment la régularisation du paiement mensuel des salariés de l’État. Les recettes plus abondantes grâce à ce climat de confiance entraînent la reprise du paiement de la Dette, dont le résultat financier fut la hausse de la cote des obligations à la bourse de Paris. Firmin réussit même ce tour de force en Haïti d’obtenir une trésorerie bénéficiaire. Jamais les finances de l’État n’auront été plus prospères. Fort de ses ressources, le pays verra un développement inégalé des travaux publics sous la présidence d’Hyppolite: ponts, éclairage public, arrivée du câble transatlantique à Port-au-Prince, téléphone dans les grandes villes, marchés. Pendant les deux années de son ministère, Firmin parvient à mener de façon subtile les négociations concernant la location du Môle Saint Nicolas avec les représentants politique et militaire des États-Unis en Haïti: Frederick Douglass, ambassadeur, figure emblématique de la lutte contre le préjugé de couleur et partisan de l’annexion d’Haïti, ainsi que l’amiral Gherardi. Firmin quitte le cabinet en 1891 et se retire en France, pendant qu’en Haïti on assiste à un durcissement du régime. Ce ministère laisse le souvenir d’une intelligence politique, faite de civisme exceptionnel et de probité administrative, un ensemble de pratiques qui constituent le firminisme.

Anténor Firmin publie à Paris en 1891 Haïti au point de vue politique, administratif et économique, texte d’une conférence et, en 1892, Une défense, plaquette qui est une réfutation des critiques émises par son successeur aux finances.

Il rentre en Haïti en 1893, et, lors de sa rencontre avec le cubain en exil, José Martí, évoque le projet de «confédération antilléenne». À Paris peu après, Firmin multiplie les contacts avec les milieux latino-américains, et s’intéresse de près à la question du panafricanisme. À l’avènement du président Sam en 1896, Firmin redevient ministre des Finances et des Relations extérieures, mais le Cabinet est renversé après un vote de la Chambre. C’est un nouveau départ pour l’exil.

Firmin publie en 1898 Diplomate et diplomatie, qui concerne le traitement de l’affaire Lüders, qu’il compare à celui de l’affaire du Môle: alors que Firmin est parvenu à préserver l’intégrité du territoire national, le gouvernement de Sam cède face l’ultimatum de deux canonnières allemandes qui exigent une indemnité de 2000$ et une lettre d’excuse, alors que Lüders, commerçant allemand condamné pour avoir brutalisé un policier haïtien, avait été gracié et autorisé à quitter le territoire. Cette affaire eut un retentissement considérable sur le plan international: elle témoigne de la faiblesse de l’État haïtien dans un contexte où les menées impérialistes des puissances européennes sont particulièrement vives.

En 1900, il est nommé ministre plénipotentiaire à Paris. Il rentre en Haïti en 1902, au moment de la chute du président Sam. Ses partisans, appuyés par le général Nord Alexis et l’amiral Killick, entrent dans le gouvernement provisoire dirigé par Adolphe Boisrond-Canal. Firmin se prépare alors à l’élection présidentielle. Mais les propres ambitions de Nord Alexis le poussent à se retourner brutalement contre les firministes et à déclencher une sanglante guerre civile. Boisrond-Canal se range au côté de Nord-Alexis, dénonce Killick au gouvernement des États-Unis comme insurgé et son navire, le Crête-à-Pierrot comme «pirate». Après l’incendie de Petit-Goâve, les navires américains empêchent Killick d’appuyer les firministes. Firmin lui-même est l’objet de pressions internationales – notamment de l’association pan-africaine – pour se retirer de ce processus révolutionnaire, en faveur d’une intervention américaine. Enfin, le soutien allemand au gouvernement provisoire, résolument opposé à Firmin depuis l’affaire Lüders, se marque par la tentative de se saisir de Killick, qui choisit de saborder le Crête-à-Pierrot et de couler avec lui. Cette perte porte un coup fatal aux partisans de Firmin, qui est forcé de négocier. Il repart en exil en octobre 1902.

La situation économique se dégrade dangereusement: pour masquer les insuffisances de gestion, le président Nord Alexis (1902-1908) entraîne l’économie haïtienne dans une inflation importante et prône un discours ouvertement xénophobe, attribuant tous les malheurs d’Haïti à la présence étrangère. En 1904, année du Centenaire de l’Indépendance, la gourde n’a quasiment plus aucune valeur. Cette situation laisse percevoir le danger imminent d’une invasion états-unienne: en 1898, Hawaï est annexée; Cuba et Porto Rico sont mis sous tutelle à la fin de la guerre hispano-américaine. Les pressions française et allemande sur Haïti s’accentuent notablement et font régulièrement perdre la face au gouvernement haïtien : à plusieurs reprises et à la suite d’incidents diplomatiques, leurs navires de guerre menacent directement la ville de Port-au-Prince d’un bombardement. Pour contrer d’éventuelles insurrections, Nord Alexis instaure un régime de terreur, particulièrement sur les populations les plus pauvres.

Firmin publie un programme politique en 1905, Monsieur Roosevelt, président des États-Unis, et la République d’Haïti. Il y pose «les conditions pratiques qui doivent permettre à Haïti de faire preuve de l’aptitude de la race noire à constituer une société politique harmonieuse» (647). Il préconise un rapprochement entre Haïti et les États-Unis, brosse des tableaux comparés de l’histoire des deux pays, et insiste sur certains aspects du mal haïtien: le fonctionnement despotique des institutions, le manque de formation politique des élites, la gestion calamiteuse des finances publiques qui confine à l’économie de rapine. Il propose des réformes administratives en vue d’assurer le développement économique et surtout social du pays: il y exprime la doctrine d’un libéralisme résolument démocratique. On extrait souvent une phrase célèbre de ce livre: «Dans tous les pays, dans toutes les races, le progrès ne s’effectue, ne devient tangible que lorsque les couches sociales inférieures, qui forment toujours la majorité, tendent à monter en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être. Là où la politique, dite éclairée, ne consiste qu’à perpétuer l’infériorité de ces couches, formant l’assise même de la nation, en exploitant leur ignorance, il n’y a point de progrès possible…».

En janvier 1908, ses partisans pensant qu’ils seraient appuyés par les États-Unis, tentent un coup de force aux Gonaïves, qui est rapidement écrasé, faute de l’aide américaine. Le gouvernement américain redoute en effet une extension de cette insurrection à la République Dominicaine et à Cuba. Les chefs de l’insurrection sont fusillés. Parmi eux, les frères Coicou. La décision américaine s’accompagne d’une mise en garde aux représentations européennes. Désormais, l’État américain est nettement plus impliqué dans la politique haïtienne que n’importe quelle autre puissance. Mais en même temps, il n’intervient absolument pas lors du durcissement du régime, notamment lorsque celui-ci fait donner la troupe contre les paysans souffrant de famine (1908).

La chute de Nord Alexis puis l’élection à la présidence d’Antoine Simon (1908-1911) ne permettent pas à Firmin de reprendre une carrière politique. Il est envoyé ministre à La Havane, puis à Londres, tant le président Simon craint que cet intellectuel et rival potentiel ne soit trop près. Firmin ne rentrera plus en Haïti. Il s’installe à Saint Thomas, d’où il publie Les lettres de Saint Thomas dans lesquelles il met en perspective la construction toujours à réaliser de la démocratie haïtienne dans un ensemble plus vaste, une confédération des Antilles. En 1911, il publie une réflexion testamentaire et prophétique sur l’état d’Haïti, au titre évocateur: L’Effort dans le mal: «Homme, je puis disparaître, sans voir poindre à l’horizon national l’aurore d’un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l’une: ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j’ai toujours lutté et combattu. Car, au XXe siècle, et dans l’hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l’injustice, l’ignorance et la misère». Firmin meurt la même année (1911). En 1915, les troupes états-uniennes débarquent en Haïti.

Oeuvres principales:

De l’égalité des races humaines (anthropologie positive). Paris: F. Pichon, 1885; Paris: L’Harmattan, 2003; Montréal: Mémoire d’encrier, 2005.

Haïti au point de vue politique, administratif et économique: conférence faite au Grand cercle de Paris, le 8 décembre 1891. Paris: F. Pichon, 1891.

Diplomate et diplomatie: lettre ouverte à M. Solon Ménos. Cap-Haïtien: Imprimerie du Progrès, 1899.

Roosevelt, président des États-Unis et la République d’Haïti. New York: Hamilton Bank Note Engraving and Printing Company / Paris, F. Pichon et Durand-Auzias, 1905.

Lettres de Saint Thomas. Études sociologiques, historiques et littéraires. Paris: V. Girard & E. Brière, 1910.

L’effort dans le mal. Port-au-Prince: Imprimerie H. Chauvet, 1911.

L’actualité du monde, dans le passé

18 octobre 629 Décès de Clotaire ll

Clotaire II, dit le Jeune, né en mai 584, mort le 18 octobre 629, est roi de Neustrie de 584 à 613 et roi des Francs de 613 à 629, après la conquête du royaume d’Austrasie et du royaume de Bourgogne.

Son fils Dagobert lui succède. Celui qui selon la légende, a mis sa culotte à l’envers. Il sera un très grand Roi.

18 octobre 629 Couronnement de Dagobert Ier roi des Francs

Dagobert Ier, né vers 602/605, mort le 19 janvier 638 ou 639, est un roi des Francs de la dynastie mérovingienne. Fils de Clotaire II (584-629), un arrière-petit-fils de Clovis, il règne sur l’Austrasie de 622 à 632 et est roi des Francs de 629 à 639. Durant cette période, il a sa résidence le plus souvent autour de Paris, notamment à Clichy (actuel département des Hauts-de-Seine). Sous son règne, la royauté mérovingienne jette un dernier éclat1 avant que la réalité du pouvoir ne passe aux maires du palais.

18 octobre 1469 Mariage entre Isabelle 1ère et Ferdinand II

Isabelle Ire de Castille, dite Isabelle la Catholique, reine de Castille devient par ce mariage, reine d’Aragon, de Sicile et autres terres.

18 octobre 1646 Décès D’Isaac Jogues, martyr canadien

Isaac Jogues, né le 10 janvier 1607 et mort le 18 octobre 1646, était un missionnaire jésuite qui voyagea et travailla avec les amérindiens de l’Amérique du Nord.

En 1636, après avoir été ordonné prêtre, il fut envoyé en Nouvelle-France pour évangéliser les Premières Nations. Il est arrivé avec le gouverneur Montmagny. Avec le père Brébeuf, il se rendit jusqu’aux Grands Lacs, où il vécut constamment en danger pendant six ans.

Il fut capturé par les Iroquois en 1642, qui étaient alors en guerre avec la France. Après avoir été torturé et réduit à l’esclavage, il fut amené à un village près d’Albany. Des marchands calvinistes hollandais lui permirent de s’échapper. Après son retour en son pays natal, il demanda d’obtenir une autre mission vers le Canada, et il put reprendre le bateau au printemps de 1644.

En 1646, en vivant parmi les Iroquois à Ossernenon dans l’État de New York, où il devait négocier la paix, il fut blâmé avec ses confrères pour une récolte déficitaire. Pour cela, il fut tué, les Iroquois l’ayant toujours considéré comme un sorcier. En entrant dans une cabine, il fut frappé d’un tomahawk puis décapité : sa tête scalpée fut mise sur une palissade et son corps fut jeté dans la rivière Mohawk.

Jean de La Lande subira un sort semblable le lendemain.

18 octobre 1685 Révocation de l’édit de Nantes

Le 18 octobre 1685, en son château de Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque totalement l’édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV le 13 avril 1598. Le roi Louis XIV veut apparaître en France et en Europe comme le champion du catholicisme. S’ensuivent les « dragonnades » dans les demeures protestantes où « les missionnaires de l’armée », les dragons, n’hésitent pas à piller, violer et parfois tuer les protestants. La révocation de l’édit de Nantes est considérée comme la plus lourde erreur de Louis XIV. Elle amorce une fin de règne difficile.

Elle appauvrit et affaiblit le pays pour la fin de son règne. Cette révocation a des conséquences humaines dramatiques mais va aussi coûter cher en guerres et soulèvements armés de protestants, comme la guerre des camisards des Cévennes. À la suite de ces événements dramatiques, le nombre des protestants vivant en France connaît une très forte érosion, par le massacre, l’assassinat, la fuite, l’exil ou la conversion progressive au catholicisme.

Sous les successeurs de Louis XIV, le protestantisme resta interdit, mais l’interdiction fut appliquée de façon progressivement moins militante, et de nombreuses communautés protestantes purent de ce fait subsister.

18 octobre 1690 William Phips quitte les lieux

Après le refus de Frontenac de se rendre, (voir le 16 octobre) William Phips commence le bombardement de Québec. Les coups portent peu et les Anglais quittent les lieux en ce jour.

18 octobre 1697 A Venise (Italie), naissance d’Antonio Canal » Le Canaletto «

Le « Canaletto « , peintre et graveur, se voua à la représentation de l’architecture et de la vie de Cités.

Ses scènes de Londres, de la maison de campagne de son commanditaire anglais, lui rapportèrent autant de gloire que ses vues de Venise. Il mourut le 20 juin 1768.

18 octobre 1748 Signature du traité d’Aix-la-Chapelle

Le second traité d’Aix-la-Chapelle fut signé à l’issue d’un congrès réuni pour terminer la guerre de Succession d’Autriche, et dont les négociations durèrent du 24 avril au 18 octobre 1748.

La France et la Grande-Bretagne furent les principales puissances qui influencèrent sur les négociations du traité, les autres puissances impliquées suivant leurs décisions. Les termes du traité sont entres autres : la restitution générale des conquêtes, incluant la forteresse de Louisbourg à la France, Madras à la Grande-Bretagne et les places fortes de la Barrière aux Pays-Bas.

18 octobre 1807 Arrivée de James Henry Craig

Nommé le 29 août 1807, James Craig arrive à Québec pour commencer son mandat comme gouverneur.

Il est le septième gouverneur du Canada. Il occupe les fonctions de gouverneur général des deux Canadas et administrateur du Bas-Canada. Il détient ce poste jusqu’au 23 octobre 1811.

Lors de son séjour comme gouverneur, la guerre est imminente entre les États-Unis et le Canada. Il fait alors renforcer les fortifications de Québec et du secteur environnant. Il tente un rappochement avec les tribus indiennes.

Pendant son mandat, il constate que les Français tiennent à leur langue et leurs coutumes et tente de les assimiler :

Il fait arrêter les auteurs du journal « Le Canadien ». Il préconise la soumission de l’Église à la couronne anglaise, la mainmise sur l’éducation et le réunion des deux Canadas. On qualifie son mandat du « règne de la terreur ».

18 octobre 1851 Publication de Moby-Dick

La rédaction du livre fut entamée en 1850. Le roman fut publié à Londres en ce jour sous le titre « The Whale » (Le cachalot). C’est peu de temps après, lors de sa parution en novembre aux États-Unis que l’ouvrage prit le nom de « Moby Dick or the whale » (Moby Dick ou le cachalot).

18 octobre 1860 Fin de la Seconde guerre de l’opium

La Seconde guerre de l’opium dura de 1856 à 1860 et opposa la France et le Royaume-Uni à la Chine.

Cette guerre peut être vue comme le prolongement de la première guerre de l’opium, d’où le nom que l’on lui a attribué.

Le traité de Tianjin est finalement ratifié par le frère de l’empereur, le prince Gong, lors de la Convention de Pékin le 18 octobre 1860, mettant un terme à la seconde guerre de l’opium.

18 octobre 1867 Les États-Unis prennent officiellement possession de l’Alaska

Vente de l’Alaska de la Russie aux Etats-Unis d’Amérique.

Voici l’ordre chronologique des faits :

30 mars 1867, le traité de vente de l’Alaska est signé.

18 avril 1867, le Sénat des Etats-Unis réuni en session extraordinaire ratifie le traité, après un deuxième vote, à la majorité des voix (37 contre 2).

18 octobre 1867, le transfert des colonies russes aux Etats-Unis intervient. Le général Dowell H. Rousseau débarque à Sitka à la tête d’une petite unité, relève la garnison russe. Selon le traité signé, le Trésor russe devait percevoir 7 200 000 dollars-or.

18 octobre 1871 Décès de Charles Babbage

Charles Babbage, né le 26 décembre 1791 et mort le 18 octobre 1871 à Londres, est un mathématicien, inventeur, visionnaire britannique du XIXe siècle qui fut l’un des principaux précurseurs de l’informatique. Vers la fin de sa vie, il déclara qu’il aurait accepté une mort immédiate à condition de pouvoir passer trois jours, cinq cents ans plus tard, avec un guide scientifique pouvant lui expliquer toutes les inventions apparues depuis sa mort.

18 octobre 1877 Les premiers clients de Bell

C’est à Hamilton en Ontario que se fait la signature des premiers contrats pour avoir des téléphones privés au Canada.

Baker, Charles D. Cory, T. C. Mewburn et I. R. Thompson ont le premier service téléphonique au monde. Ce service fut offert par la nouvelle compagnie Bell.

18 octobre 1893 Décès de Charles Gounod, 75 ans

Charles Gounod est un compositeur français né à Paris le 17 juin 1818 et mort à Saint-Cloud le 18 octobre 1893.

Animé d’un profond sentiment religieux, il a laissé notamment plusieurs Messes, sans oublier son célèbre Ave Maria, d’après un prélude de Bach. Côté musique profane, son opéra Faust a consacré sa gloire.

18 octobre 1899 Henri Bourassa démissionne

Le fondateur du quotidien Le Devoir, Henri Bourassa, démissionne de son poste de député fédéral en signe de protestation contre la participation du Canada à la guerre en Afrique du Sud.

18 octobre 1912 Démission de Frederick D. Monk du cabinet du premier ministre Robert Borden

Les tergiversations du député conservateur Frederick D. Monk sur la question de la marine canadienne font de lui une cible pour les nationalistes canadiens-français. Le 18 octobre 1912, il démissionne de son poste de ministre des Travaux publics.

18 octobre 1918 Les Bulldogs de ‪‎Québec sont vendus

En 1917-1918, les Bulldogs devaient faire partie de la toute nouvelle Ligue nationale de hockey (LNH), mais ont plutôt décidé de prendre une «année sabbatique» en raison de problèmes financiers et des baisses d’assistances causées par la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Les Bulldogs sont finalement mis en veilleuse pendant deux saisons, et les joueurs prêtés à d’autres formations.

En 1919-1920, Michael Quinn les ressuscite sous le nom de Quebec Athletic Club pour leur première et seule saison dans la LNH. Malgré la présence de Joe Malone, meilleur marqueur de la ligue, Québec termine au dernier rang, avec quatre victoires et 20 défaites. Avant la saison 1920-1921, la LNH a repris possession de l’équipe, qu’elle a vendue à des investisseurs de Hamilton.

18 octobre 1921 Réélection de Médéric Martin à la mairie de Montréal

Cette élection permet à Martin d’entamer un cinquième mandat à la tête de la ville de Montréal. Il remporte les élections avec 55 905 voix contre 23 383 pour son adversaire, Luc Rochefort.

Lorsqu’on pense à la mairie de Montréal, on pense à Monsieur Drapeau appelé M. le Maire. On pense aussi à M.Camilien Houde qui a fait de la prison parce qu’il a pris position contre la conscription et on oublie Médéric Martin. Il fut aussi un maire qui occupa le poste pendant plusieurs mandats. Médéric Martin fut en effet maire de Montréal pendant 12 ans, de 1914 à 1924 et de 1926 à 1928.

Élu maire de Montréal en 1914, il a promis de mettre fin à l’alternance entre les maires francophones et anglophones de Montréal et de mener une enquête contre la corruption.

18 octobre 1922 Sortie du film Robin Hood

Robin des Bois (Robin Hood) est un film d’aventure américain d’Allan Dwan.

Les aventures de Robin des Bois confronté au Prince John. Celui-ci est devenu tyrannique envers son peuple depuis le départ de son père, le Roi Richard

18 octobre 1926 Naissance de Chuck Berry

Chuck Berry est un guitariste, chanteur et compositeur américain. Il fait partie des artistes les plus importants du rock and roll. Il a influencé de nombreux autres artistes, et son répertoire a été très souvent repris.

Pour diverses raisons, il a souvent des démêlés avec la justice américaine et écope des sentences d’emprisonnement.

Malgré cela, il a influencé de nombreux autres artistes, et son répertoire a été très souvent repris:

« Rock and Roll Music » a été l’un des premiers titres enregistrés par les Beatles

« Around and Around » a été l’un des premiers titres enregistrés par les Rolling Stones

« Sweet Little Sixteen » est devenu un tube après que les Beach Boys en eurent modifié les paroles pour en faire le célèbre « Surfin’ USA ».

Maybellene, Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode, Let It Rock, My Ding-a-Ling.

18 octobre 1927 Décès de l’aviateur Jacques de Lesseps

L’aviateur français meurt dans un accident d’avion à proximité de Gaspé. Le comte de Lesseps, né en 1883, était l’un des plus célèbres pilotes français. Ce vétéran de la Première Guerre mondiale détenait le permis de pilotage d’avions français n° 27. Au cours de sa carrière, il a établi plusieurs records mondiaux.

Le comte Jacques de Lesseps est né en 1883. Il est le fils aîné de Ferdinand de Lesseps, le constructeur du canal de Suez.

En juin et juillet 1910, Jacques de Lesseps participe au premier congrès d’Aviation de Pointe-Claire. Il effectue plusieurs sorties et le 2 juillet, jour de clôture du Congrès, c’est lui qui entreprend un premier vol en avion au-dessus du centre-ville de Montréal.

Jacques de Lesseps fait la cartographie aérienne de la Gaspésie au cours des années 1926 et 1927. Jacques de Lesseps et Theodor Chichenko, son copilote, ont disparu le 18 octobre 1927, alors qu’ils partaient de Gaspé pour un vol d’exploration du golfe du Saint-Laurent dans leur hydravion Schreck. Ils devaient se rendre à Val-Brillant, mais ils ne sont jamais arrivés. Les débris de l’appareil sont retrouvés sur le littoral le 22 octobre suivant. Le corps de Jacques de Lesseps a été retrouvé près de Terre-Neuve le 4 décembre. Le corps de Theodor Chichenko n’a jamais été retrouvé.

18 octobre 1929 Une femme, c’est une personne!

En 1927, Emily Murphy et quatre autres éminentes Canadiennes – Nellie McClung, Irene Parlby, Louise McKinney et Henrietta Muir Edwards – demandaient à la Cour suprême du Canada de déterminer si le mot « personne » de l’article 24 de l’AANB comprenait les femmes. Après cinq semaines de débats et de discussions, la Cour suprême du Canada répond que le mot « personne » exclut les femmes.

Le 18 octobre 1929, Lord Sankey, Grand chancelier du Conseil privé de Londres, annonçait la décision des cinq Lords selon qui l’exclusion des femmes de toute charge publique est un vestige d’une époque plus barbare. Aux personnes qui se demandent si le mot « personne » doit comprendre les femmes, la réponse est évidente, pourquoi pas? Les cinq femmes célèbres ont obtenu non seulement le droit pour les femmes d’être nommées au Sénat, mais leurs nombreuses contributions ont ouvert la voie et permis aux femmes de participer à d’autres aspects de la vie publique.

18 octobre 1931 Décès de Thomas Edison

À sa naissance, le 11 février 1847, l’électricité domestique n’existait pas, à sa mort, elle servait à éclairer des villes entières.

Thomas Edison fut l’un des inventeurs les plus prolifiques de la fin du XIXe siècle. Il a été un génie dans l’application pratique des principes scientifiques, en introduisant notamment les principes de la production en série. Incarnation de l’autodidacte américain, il est un inventeur génial qui a bouleversé les domaines de l’électricité, du téléphone et du cinéma. Au final, Edison déposa un nombre record de 1 093 brevets dans des domaines très variés.

18 octobre 1938 Naissance de Del Signore Littorio, peintre

Né en Italie, il étudia à Anency en France.

Il peint à l’huile depuis 40 ans.

Après un séjour de dix ans en France, il arrive au Canada en 1978.

Il déclare aimer peindre devant le public et préférer les paysages urbains.

18 octobre 1939 Naissance de Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald, né le 18 octobre 1939 et mort assassiné le 24 novembre 1963, est connu pour avoir été le principal suspect de l’assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy conformément aux conclusions (très controversées) rendues par deux enquêtes gouvernementales. Cependant, aucun procès, ni même le début d’une instruction judiciaire, n’a pu avoir lieu après qu’il eut été abattu par Jack Ruby moins de 48 heures après son arrestation.

18 octobre 1944 Tito devient le chef de la Yougoslavie

Le maréchal d’origine croate Josip Broz Tito devient président de la Yougoslavie à la libération. Ancien secrétaire général du Parti communiste yougoslave, il s’est illustré pendant l’occupation allemande, de 1941 à 1944, en organisant la résistance armée. À la tête de 800 000 hommes, il libère le pays sans aucune aide étrangère. En devenant président de la république, Tito fait de la Yougoslavie une démocratie populaire indépendante de l’URSS.

18 octobre 1946 Naissance de Howard Leslie Shore

Avec un petit groupe d’amis, il crée l’émission de télévision Saturday Night Live. De 1975 à 1980, Shore est directeur musical des cinq premières saisons de l’émission. Il compose la chanson thème de l’émission et y joue du saxophone. Les contraintes d’une émission hebdomadaire l’amènent à composer très rapidement de la musique de différents genres. Shore est donc préparé à travailler pour tous les genres de film.

Sa rencontre avec son compatriote canadien, David Cronenberg est déterminante et le lance dans la composition pour le cinéma.

Après avoir composé les musiques de plusieurs films, il s’engage pour la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux.

Il obtient l’Oscar de la meilleure musique en 2002 pour La Communauté de l’Anneau et pour Le Retour du Roi en 2004.

18 octobre 1950 Fondation de la Faculté de musique de l’Université de Montréal

La Faculté de musique est créée le 18 octobre 1950 par le Conseil des gouverneurs de l’Université de Montréal. Son premier doyen est Alfred Bernier (1950-1953). Cette création fait suite à une demande du cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal et chancelier de l’Université de Montréal, de même qu’aux efforts déployés depuis 1939 par le recteur Mgr Olivier Maurault. En plus d’organiser et d’administrer ses programmes d’études et de recherche, la Faculté doit aussi coordonner les programmes d’études des écoles de musique y étant affiliées. À l’inauguration des cours, le 1er janvier 1951, le programme d’enseignement est divisé en deux sections : le programme de musique sacrée et le programme de musique profane. En 1966, suite aux recommandations de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province du Québec (Rapport Parent), la Faculté de musique entreprend la refonte complète des programmes du premier cycle, lesquels mènent à l’obtention des baccalauréats en musique générale, en interprétation, en composition, et en techniques d’écriture et musicologie.

18 octobre 1954 Apparition de la première radio transitor

La compagnie Texas Instruments fait la démonstration de la première radio transitor. Elle sera en vente à partir de novembre 1954 au coût de 49,95$ ce qui équivaudrait à 360 $ en 2005. C’est ce qui explique que ce n’est que dans les années 60 avec la possibilité de la fabriquer à prix modique que cette petite radio est devenue populaire. L’avantage du transitor est que l’appareil peut être plus petit.

18 octobre 1956 Naissance de Martina Navratilova, championne de tennis

Martina Navratilova est une joueuse de tennis d’origine tchécoslovaque naturalisée américaine en 1981. Elle est la joueuse la plus titrée de l’histoire du tennis féminin, simple et double confondus. Elle gagna 18 titres majeurs de 1978 à 1990 dont neuf à Wimbledon où elle réussit à obtenir six titres de suite de 1982 à 1987 grâce à son jeu d’attaque à la volée. Elle gagna aussi 167 tournois simple et 177 tournois en double dont 31 dans des compétitions majeures.

18 octobre 1960 Naissance de Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Camille Francois Van Vaerenbergh, connu sous le nom de Jean-Claude Van Damme, né le 18 octobre 1960 à Berchem-Sainte-Agathe dans la Région de Bruxelles-Capitale, est un acteur de cinéma, un réalisateur et un producteur belge, connu pour être un pratiquant d’arts martiaux.

18 octobre 1961 Sortie du film « West Side Story »

À sa sortie en 1961, le film provoque l’effet d’une bombe et bouleverse par sa modernité la traditionnelle comédie musicale. Ce monument de l’histoire du cinéma a raflé dix Oscars. Adapté d’un spectacle théâtral, West Side Story transpose l’histoire de Roméo et Juliette à New York et oppose des Blancs à des Portoricains.

18 octobre 1961 Signature de la Charte sociale européenne

La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l’Europe, signée le 18 octobre 1961 à Turin (Italie).

Signature, à Turin (Italie), de la Charte sociale européenne, une convention du Conseil de l’Europe qui énonce les droits et libertés, et qui établit un système de contrôle. Elle sera révisée le 3 mai 1996, et entrera en vigueur en 1999 et remplace progressivement le traité initial de 1961.

18 octobre Décès d’Elizabeth Arden, 87 ans

Elizabeth Arden est une cosmétologue d’origine canadienne. Elle s’est installée à New York en 1908, et en 1914 elle a retenu les services de chimistes pour la mise au point d’une crème faciale et d’une lotion, les premiers produits d’une ligne de cosmétiques qui en comptera quelque 300 et qui atteindra rapidement une notoriété internationale. En 1922, elle a ouvert à Paris son premier salon de beauté; il y en a eu par la suite une centaine qui ont vu le jour un peu partout à travers le monde.

18 octobre 1966 Décès de S.S. Kresge, 99 ans

S.S. Kresge est un commerçant américain. Il a fondé une chaîne de magasins à rabais dont le nombre a atteint presque 1 000 aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. En 1924, il a mis sur pied une fondation pour venir en aide à diverses causes charitables et du domaine de l’éducation. Au moment de sa mort, la fondation avait distribué jusque-là 70 millions de dollars à divers organismes.

18 octobre 1967 Première de ‘The Jungle Book’ (Le livre de la jungle)

Le Livre de la Jungle est le 24e long-métrage d’animation et le 22e « Grand Classique » des studios Disney. Sorti en 1967, il est inspiré du livre-éponyme de Rudyard Kipling, paru en 1894. Une suite lui sera donnée en 2003 : Le Livre de la Jungle 2.

18 octobre 1967 Mission accomplie pour Venera 4

La sonde soviétique « Venera 4 », lancée le 12 juin, se pose sur Vénus: ses appareils scientifiques, destinés à mesurer la pression et la température de l’atmosphère, cessent d’émettre après 94 minutes et après avoir signalé que la température est suffisamment élevée pour faire fondre le métal.

18 octobre 1968 Record du monde pour Bob Beamon

Bob Beamon bat le record du monde en saut en longueur en parcourant une distance de 8.90m.

Ce record tiendra pendant 23 ans et sera choisi par le magazine Sports Illustrated comme un des cinq exploits sportifs du 20ème siècle.

18 octobre 1968 John Lennon et Yoko Ono sont arrêtés pour possession de drogues

John Lennon et Yoko Ono sont arrêtés à leur demeure au 34 Montagu Square, à Londres.

Cette arrestation se produit à un mauvais moment pour le couple. En effet, quelques jours plus tôt Yoko apprenait qu’elle était enceinte créant un scandale alors qu’ils étaient mariés tous les deux à une autre personne. Elle fit une fausse couche quelques jours après son arrestation.

John Lennon plaida coupable parce qu’il avait peur que Yoko soit déporté.

18 octobre 1976 Déclenchement d’une grève par les professeurs de l’Université du Québec à Montréal

Les 460 professeurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) se mettent en grève. Ils rejoignent ainsi leurs 1 000 confrères de l’Université Laval, en grève depuis le 7 septembre. Les deux arrêts de travail dureront quatre mois.

Le conflit a une triple origine. Premièrement, les professeurs estiment que «l’institution leur échappe». Deuxièmement, le non-renouvellement de leur contrat et le congiédiement de plusieurs professeurs mettent le feu aux poudres. Finalement, les conditions de travail varient d’un contrat à l’autre, ce qui constitue une source de mécontentement. L’intervention d’un médiateur, David Soberman, est sollicitée pour calmer la situation. La grève prendra fin avec l’annonce de l’acceptation d’un protocole d’entente, le 18 février 1977.

18 octobre 1977 Assassinat de Hanns Martin Schleyer, 62 ans

Le président de l’Association des employeurs allemands, Hanns Martin Schleyer, est retrouvé sans vie en France, près de Mulhouse, dans le coffre d’une voiture. Il avait été enlevé le 5 septembre à Cologne, et les quatre personnes qui l’accompagnaient avaient été abattues. Malgré d’intensives négociations, la rançon de 15 millions de dollars n’avait pu être remise aux ravisseurs, qui réclamaient en outre la libération de 11 terroristes.

18 octobre 1977 Reggie Jackson frappe trois circuits consécutifs en série mondiale

Reginald Martinez Jackson entrait dans la légende en frappant trois circuits consécutifs lors du dernier match de la Série mondiale entre les Yankees et les Dodgers.

Un des plus puissants frappeurs de sa génération, Reggie ne s’est pas contenté de répéter l’exploit réussi par Babe Ruth (2 fois) au début du XXe siècle. Avec tout le panache qu’on lui connaît et devant une foule survoltée au Yankee Stadium, il a frappé ses trois circuits sur le premier tir et cela contre trois lanceurs différents: Burt Hooton, Elias Sosa et Charlie Hough.

Mike Torrez, un ancien lanceur des Expos, avait profité du «Festival Jackson» pour battre les Dodgers 8-4. C’était sa deuxième victoire et son deuxième match complet de la série.

Reggie Jackson a terminé sa carrière de 21 saisons avec 563 circuits et plus de 1700 points produits, mais on se rappelle surtout de lui pour ses nombreux coups d’éclat dans les séries de championnat, lesquels lui ont valu le titre de «Monsieur Octobre».

En 11 participations aux séries, Jackson a cogné 18 circuits et fait compter 48 points. En l’espace de sept ans (1972 à 1978), il a gagné cinq Séries mondiales: deux avec les Yankees et trois autres avec les Athletics d’Oakland.

Il a été élu au panthéon du baseball en 1993.

18 octobre 1982 Naissance de Thierry Amiel

Thierry Amiel est un chanteur français né à Marseilleen, France. Révélé par l’émission À la recherche de la Nouvelle Star dont il a été finaliste en 2003, il a depuis sorti trois albums en 2003, 2006 et 2010.

Pascal Obispo choisit Thierry Amiel pour jouer le rôle d’Adam dans sa comédie musicale, dix ans après Les dix commandements : Adam et Ève : La Seconde Chance. Ce dernier endosse donc officiellement le rôle masculin phare du spectacle, Adam, ce personnage biblique que la culture occidentale religieuse considère être le premier homme.

18 octobre 1982 Décès de Pierre Mendès France, 75 ans

Pierre Mendès France est un homme politique français. En 1954 il devenait premier ministre. Bien qu’il ne soit resté au pouvoir que sept mois, il a laissé une marque indélébile dans l’Histoire: c’est lui qui a mis fin à la guerre d’Indochine et qui a négocié le traité menant à l’indépendance de la Tunisie.

18 octobre 1982 Décès de John Robarts

L’ancien premier ministre ontarien John Robarts (né le 11 janvier 1917) se donne la mort à l’âge de 65 ans.

Élu chef du Parti conservateur de l’Ontario en octobre 1961, il est devenu premier ministre le mois suivant et a dirigé le gouvernement de la province jusqu’en 1971. Il a présidé la Commission Pépin-Robarts sur l’unité canadienne.

18 octobre 1989 Lancement de la navette Atlantis emportant Galileo

La navette spatiale Atlantis quitte sa base de lancement à Cap Canaveral, emportant la sonde planétaire Galileo, la plus perfectionnée de l’histoire de l’exploration planétaire. Atlantis emporte cinq astronautes, dont deux femmes et un Costaricain ; ceux-ci ont pour mission principale de lancer Galileo dans un périple de 3,9 milliards de kilomètres qui doit l’amener en orbite de Jupiter en décembre 1995.

Équipage :

Commandant : Donald E. Williams

Pilote : Michael J. McCulley

Spécialiste de mission : Franklin R. Chang-Diaz

Spécialiste de mission : Shannon W. Lucid

Spécialiste de mission : Ellen S. Baker

18 octobre 1990 Première présentation de la série télévisée «Les filles de Caleb»

Dans la série télévisée «Les filles de Caleb», Fernand Dansereau raconte la vie amoureuse d’une institutrice de rang, Émilie Bordeleau, avec Ovila Pronovost, un aventurier qui aime les grands espaces.

En 1990-91, Radio-Canada présente les 20 épisodes de la série «Les filles de Caleb». Ce téléroman réalisé par Jean Beaudin met notamment en vedette Marina Orsini et Roy Dupuis. Un des plus grands succès de l’histoire de la télévision québécoise, «Les filles de Caleb» obtiendra des cotes d’écoute spectaculaires de plus de trois millions de téléspectateurs.

18 octobre 1992 Les Blue Jays gagnent les Séries

Toronto défait Atlanta 5-4 et devient ainsi la première équipe canadienne à remporter les Séries Mondiales.

18 octobre 2000 Les jeux paralympiques de Sidney

Les jeux paralympiques d’été 2000, XIe Jeux paralympiques d’été, se sont déroulés à Sydney du 18 au 29 octobre 2000.

18 octobre 2000 Paralympic Games, Sydney, Australia

Sydney a accueilli 3 843 athlètes handicapés en provenance de 123 pays.

Les handicaps acceptés étaient les suivants : traumatismes de la moelle épinière, problèmes visuels, amputation, paralysie cérébrale et handicaps mentaux.

300 records du monde et records paralympiques ont été battus à Sydney.

Le Canada s’est classé en 4ème place avec 38 médaillles d’or et 33 d’argent.

18 octobre 2001 Le procureur général du Québec doit verser quelque 2,3 millions $ à Benoit Proulx

Citant la malveillance du ministère public, la Cour suprême ordonne à Québec de payer 2,3 millions $ à Benoît Proulx, condamné et acquitté du meurtre de France Alain.

18 octobre 2002 9e Sommet de la Francophonie

Protégés par plus de 8 200 militaires et policiers, les 55 délégations, dont une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement, assistent à la cérémonie solennelle d’ouverture du 9e Sommet de la Francophonie au Centre international d’expositions donnant sur le port de la capitale libanaise, Beyrouth au Liban.

Les discours de six chefs d’État représentant les quatre coins de la planète au cours de la cérémonie solennelle d’ouverture du IXe Sommet.

18 octobre 2002 Jean-Luc Brassard prend sa retraite

Jean-Luc Brassard, le skieur acrobatique de Grande-Île, près de Valleyfield, annonce qu’il met fin à sa carrière de 12 ans; il a notamment récolté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Lillehammer, gagné deux championnats du monde et remporté trois Coupes du monde.

18 octobre 2002 2 000 personnes rendent hommage à Guy Lafleur

Plus de 2 000 invités participent à un émouvant hommage rendu à l’ex-hockeyeur Guy Lafleur au Palais des congrès à Montréal.

18 octobre 2003 Une soirée placée sous le signe de Jean Béliveau

À l’occasion d’un match disputé par le Canadien et les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, Jean Béliveau est honoré pour ses 50 ans d’association avec l’organisation. La direction du Tricolore profite de l’occasion pour procéder au dévoilement du trophée portant le nom de l’ex-joueur de centre, qui sera attribué chaque année au joueur de l’équipe qui s’est fait le plus remarquer pour son engagement communautaire.

18 octobre 2005 Première visite officielle pour la gouverneure générale du Canada

La gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean arrive à Winnipeg pour sa première visite officielle depuis qu’elle a prêté serment, le 27 septembre 2005; durant son discours, Mme Jean a indiqué qu’elle avait choisi Winnipeg comme première destination en partie à cause de la situation géographique de la ville.

18 octobre 2005 L’université McGill annule la saison des Redmen

Comme suite à une enquête menée en réponse à une plainte de conduite inappropriée durant les activités de bizutage (initiation) de l’équipe de football, l’Université McGill a annoncé i qu’elle annule le football universitaire pour le reste de la saison, en plus de prendre des mesures disciplinaires contre certaines personnes, de renforcer ses politiques et procédures et de lancer une série d’initiatives éducatives et d’activités de constitution d’esprit de corps.

18 octobre 2007 Rapport sur la tragédie du viaduc de la Concorde

Des équipes internes du MTQ doivent se rendre sur place, vérifier s’il y a des morceaux de béton instables et les retirer au besoin, explique Guillaume Paradis, porte-parole régional du ministère.

Le Soleil, Patrice Laroche

La commission Johnson, qui remet son rapport sur la tragédie du viaduc de la Concorde, recommande au gouvernement du Québec de consacrer au moins 500 millions $ par année, sur 10 ans, pour remettre en bon état le réseau de structures existantes; dans son rapport, la commission dirigée par Pierre Marc Johnson identifie les pratiques et la gestion en vigueur au ministère comme une des causes de la tragédie survenue en septembre 2006, à Laval.

La liste des lacunes identifiées par les commissaires est impressionnante: manque de rigueur, non-respect des manuels d’entretien, travail de réparation et de supervision bâclé, lacunes dans le processus d’informatisation des données, encadrement législatif déficient, confusion dans les responsabilités des uns et des autres; ce ne sont pas les problèmes qui manquent au ministère des Transports, selon le rapport de la commission.

18 octobre 2007 Nicolas et Cécilia Sarkozy officialisent leur divorce par consentement mutuel, une première en France pour un couple présidentiel

Des rumeurs persistantes faisaient état depuis plusieurs jours de la séparation du couple présidentiel, alimentées par les absences répétées de la Première dame aux côtés de son mari. Largement médiatisés, à l’origine avec leur plein accord, les Sarkozy ont parfois été comparés aux Kennedy pour leur côté glamour et people. Le couple a aussi fasciné les Français par ses crises et ses mystères.

Mais Cécilia, 49 ans, un ancien mannequin, a toujours affirmé vouloir rester une femme «libre» et était réticente à l’idée de devenir Première dame. «Ça me rase», avait-elle laissé tomber avant la présidentielle.

Cécilia et Nicolas Sarkozy étaient mariés depuis 1996. Le couple avait déjà connu une alerte sérieuse en 2005 avec une première séparation, temporaire. Elle était partie quelques mois aux Etats-Unis. Des photographies l’avaient alors montrée au côté d’un publicitaire français et une nouvelle compagne était apparue auprès de M. Sarkozy.

18 octobre 2007 Retour au Pakistan pour Benazir Bhutto

Benazir Bhutto, née le 21 juin 1953 à Karachi, est l’ancien Premier ministre du Pakistan (1988-1990 et 1993-1996) qui était en exil depuis huit ans.

Ayant obtenu du président Pervez Musharraf une amnistie et un accord de partage du pouvoir après les élections prévues pour janvier 2008, elle rentre au pays le 18 octobre 2007 et fut accueillie par 250 000 personnes à Karachi.

Au Pakistan, l’ancienne première ministre Benazir Bhutto a échappé à un attentat-suicide sanglant, qui a eu lieu près de sa voiture. Deux explosions ont fait au moins 126 morts et plus de 240 blessés. Des mouvements islamistes liés à Al-Qaïda avaient menacé d’attenter aux jours de Benazir Bhutto en raison de son engagement en faveur de la campagne antiterroriste menée par les États-Unis. L’ancienne première ministre, qui était en exil, est rentrée au Pakistan aujourd’hui. Elle a été accueillie par des milliers de partisans. Les explosions ont d’ailleurs eu lieu alors que sa voiture était escortée par une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Benazir Bhutto avait dû s’exiler du Pakistan il y a huit ans, après le dépôt d’accusations de corruption contre elle.

Benazir Bhutto est en campagne pour le Parti du peuple du Pakistan, affilié à l’Internationale socialiste, lorsqu’elle meurt, victime d’un attentat-suicide à Rawalpindi le 27 décembre 2007 .

18 octobre 2008 Inauguration du Centre de la francophonie des Amériques

Le Centre de la francophonie des Amériques est inauguré en plein coeur du sommet qui réunira les chefs d’États francophones du monde; le président français, Nicolas Sarkozy, et le premier ministre québécois, Jean Charest, procèdent à l’ouverture officielle de ce Centre, qui a été rénové en partie par la France pour le 400e anniversaire de Québec.

Situé au Musée de l’Amérique française, dans le Vieux-Québec, le Centre aura pour mission de permettre un plus grand rayonnement de la culture et de la langue française dans les Amériques; pour souligner les 400 ans de la capitale, la France a choisi d’offrir la rénovation du hall d’entrée de l’édifice aux Québécois, un legs d’une valeur d’environ 2,4 millions $.

Le Centre vise à rassembler les francophones et francophiles des Amériques en contribuant à la promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle.

18 octobre 2008 Décès de Charley Fox

Le Colonel honoraire Charley Fox, pilote de Spitfire ayant reçu de nombreuses médailles durant la Seconde Guerre mondiale, est mort soudainement le 18 octobre, à l’âge de 88 ans. Il est surtout connu pour avoir mitraillé le véhicule du Feldmarschall Erwin Rommel à bord de son Spitfire, à 90 mètres dans les airs, atteignant mortellement le chauffeur et blessant grièvement Rommel, dont relevaient toutes les forces allemandes en Normandie.

18 octobre 2008 Décès de Dee Dee Warwick

Dee Dee Warwick, de son vrai nom Delia Mae Warrick, née le 25 septembre 1945 à Newark (New-Jersey, États-Unis), est une chanteuse de musique soul américaine.

Ses plus grands succès : You’re No Good (1963), We’re Doing Fine (1965), I Want To Be With You (1966), Foolish Fool (1969), She Didn’t Know (1970), et Suspicious Minds (1971).

Elle est la sœur de Dionne Warwick,et la cousine de Whitney Houston, les deux comme elle chanteuses de soul.

18 octobre 2009 Gilles Taillon élu chef de l’ADQ

Par une majorité infime de deux voix, Gilles Taillon est devenu, dimanche, le troisième chef de la courte histoire de l’Action démocratique du Québec (ADQ).

Agé de 64 ans, M. Taillon a doublé le député de La Peltrie, Eric Caire, au deuxième tour de scrutin.

Ancien député de Chauveau, M. Taillon succède à Mario Dumont et Jean Allaire, les deux fondateurs de la formation issue d’un schisme au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) en 1994.

Le nouveau leader a été élu avec 50,03 pour cent du suffrage téléphonique exprimé par 3 800 membres de l’ADQ, soit un taux de participation d’à peine 30 pour cent.

18 octobre 2009 Le Britannique Jenson Button est sacré champion du monde des conducteurs après avoir fini cinquième du Grand Prix du Brésil de F-1 au volant de sa Brawn GP

Le championnat du monde de Formule 1 2009 est la 60e édition du championnat du monde des pilotes. Organisé par la FIA, il s’est déroulé en dix-sept manches entre le 29 mars 2009 et le 1er novembre 2009. Il est remporté par le Britannique Jenson Button chez les pilotes et par son écurie, Brawn GP Formula One Team, chez les constructeurs.

Honda Racing F1 Team se retire brutalement de la compétition à la fin 2008 alors même qu’un budget important a été consacré au développement de la monoplace destinée à disputer la saison 2009. Ross Brawn, directeur technique de Honda et plusieurs de ses collègues rachètent l’écurie et l’enregistrent au championnat sous le nom de Brawn GP Formula One Team avec comme pilotes Jenson Button et Rubens Barrichello et un moteur Mercedes. La BGP 001 (qui devait initialement s’appeler Honda RA109), dotée de plusieurs solutions techniques innovantes dont un double diffuseur, se révèle rapidement particulièrement performante et bien adaptée à la nouvelle réglementation technique qui comprend notamment le retour aux pneus lisses.

Jenson Button s’impose dès le premier Grand Prix de la saison, à Melbourne et, sur sa lancée, obtient quatre pole positions, six victoires, neuf podiums en se classant seize fois dans les points. Le pilote britannique est ainsi sacré champion du monde lors de l’avant-dernière course de la saison, au Brésil en se mettant hors de portée de ses derniers rivaux, son coéquipier Rubens Barrichello et le jeune Sebastian Vettel.

18 octobre 2010 Le colonel Russell Williams plaide coupable à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré

David Russel Williams, né 7 mars 1963 à Bromsgrove, est un tueur en série et violeur en série canadien.

Au moment de son arrestation, Williams était colonel au sein de la force aérienne des Forces canadiennes. Il a été condamné à la prison à vie.

De juillet 2009 jusqu’à son arrestation en février 2010, il commande la base des Forces canadiennes Trenton, la plus importante base aérienne canadienne, qui sert notamment de plaque tournante pour toutes les opérations de transport aérien militaire au Canada. Williams est également un pilote décoré qui a, entre autres, piloté la Reine Élisabeth II et le Prince Philip, le gouverneur général du Canada, le premier ministre du Canada, ainsi que plusieurs autres dignitaires au cours de sa carrière.

Le 8 février 2010, après son arrestation et sa mise en accusation, Williams est démis de ses fonctions de commandant de la base de Trenton. Williams est formellement accusé par le procureur de la Couronne en vertu des dispositions prévues au code criminel du Canada, accusations reposant sur des preuves recueillies par la Police provinciale de l’Ontario, assistée par la Gendarmerie royale du Canada et le Service national des enquêtes des Forces canadiennes :

Deux chefs d’accusations de meurtre au premier degré

Deux chefs d’accusations de séquestration

Deux chefs d’accusations d’introduction par effraction et agression sexuelles

Par la suite, 82 chefs d’accusations additionnels d’introduction par effraction ont été ajoutées à la poursuite

18 octobre 2011 Le chansonnier et poète Gilles Vigneault reçoit la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale à Québec

Gilles Vigneault, né le 27 octobre 1928 à Natashquan, au Québec, est un poète, auteur de contes et de chansons, auteur-compositeur-interprète québécois.

Gilles Vigneault est l’auteur de plus de 40 livres. Certains sont des livres de contes, qu’il a lui-même édités en version imprimée, et parfois enregistrés et publiés en version vocale. Il est l’auteur de plus de 400 poèmes devenus, pour la plupart, des chansons qu’il a interprétées sur scène et enregistrées sur quelque quarante albums, qu’il a aussi édités.

Gilles Vigneault s’est ainsi forgé, depuis les années 1960, le statut d’une véritable légende vivante en Amérique francophone. Il est très bien reçu par les auditoires anglophones, cela, malgré sa prise de position souverainiste bien connue. Sa notoriété s’est également étendue jusqu’en Europe, à partir de la France, de la Suisse, du Luxembourg et de la Belgique.

18 octobre 2013 Accord de libre-échange avec l’Union européenne (UE)

De passage à Bruxelles, le premier ministre canadien, Stephen Harper, annonce en compagnie du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne (UE) à la suite de négociations engagées en 2009.

Selon le Canada et l’Union européenne, l’entente pourrait se traduire par une progression de 20 % de leurs échanges commerciaux, générant quelque 35 milliards de dollars d’activités économiques supplémentaires par année; au pays, l’accord de libre-échange pourrait se traduire par la création d’environ 80 000 emplois, selon le gouvernement.

18 octobre 2013 Les duchesses sont de retour au Carnaval de Québec

Jeunes femmes de Québec, à vos marques : non seulement le Carnaval de Québec vient d’annoncer le retour des duchesses, mais les inscriptions commencent aussi tôt que ce matin; Les duchesses ont marqué l’histoire du Carnaval et la mémoire collective des gens de Québec, ce concours a eu lieu, chaque année, entre 1955 et 1996.

Francis Dionne

18 octobre 2013 Questionnement sur la classification des premiers « Homo » en plusieurs espèces

Suite à une étude sur un crâne découvert en Géorgie, on remet en question la classification des premiers « Homo » en plusieurs espèces.

Le crâne complet d’un premier Homo suggère une seule lignée évolutive. Le crâne d’un lointain ancêtre de l’Homme laisse penser que toutes les espèces d’Homo n’en formaient qu’une.

