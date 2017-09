Éphéméride du jour ….., 19 septembre 1911 // Décès de Joseph Anténor Firmin, Anthropologue et homme politique haïtien

19 septembre 1911 Décès de Joseph Anténor Firmin, Anthropologue et homme politique haïtien

Joseph-Anténor Firmin est né au Cap Haïtien en 1850. D’origine modeste, élève assidu et dur à la tâche, il entre dans l’enseignement à 17 ans avant de faire de la comptabilité pour le service des douanes, puis pour une maison de commerce. En 1875, il est agent percepteur de la commune du Cap, tout en donnant des cours de grec, de latin et de français dans un établissement privé.

Il s’intéresse à la politique et particulièrement au parti libéral. C’est dans ce cadre qu’il fonde un journal au Cap, Le Messager du Nord, où il se montre déjà sensible à «la question de couleur».

Il échoue à la députation en 1879 (d’après certains témoignages, ses adversaires font croire aux électeurs qu’il est blanc). En juin 1883, il est envoyé à Caracas par le président Salomon pour les fêtes du centenaire de Bolivar. Il refuse d’entrer dans un ministère et s’exile à Saint Thomas, puis à Paris où, soutenu par Louis-Joseph Janvier, il est reçu membre de la Société d’Anthropologie.

En 1885, Firmin publie De l’égalité des races humaines. Pour comprendre ce projet monumental, il est nécessaire d’en resituer le contexte. Entre 1853 et 1855, Gobineau a publié son tout aussi monumental Essai sur l’inégalité des races humaines, ouvrage illustrant un pessimisme romantique radical et une métaphysique raciale de l’histoire. Gobineau ne traite pas de ce qui doit être mais bien de ce qui a été, un âge d’or de l’«arianisme» et son déclin irréversible par la disparition progressive des «éléments créateurs de civilisation». Les colonisations se déchaîneront en s’appuyant sur l’alibi de la civilisation. Or, dans ce contexte, la position d’Haïti est stratégique: l’Indépendance puis l’instauration de différents types de gouvernements montrent précisément que l’inégalité supposée des races est battue en brèche par l’existence même, dans le concert des Nations, d’une République d’anciens esclaves devenus citoyens.

L’ouvrage de Firmin est une compilation. En épuisant un à un les arguments du racisme scientifique, en montrant combien ils sont peu opératoires, tant sur un plan mythique que sur un plan scientifique, Firmin tente de ruiner les systèmes de compartimentage et de hiérarchisation des races humaines, fondées sur le volume de la boîte crânienne, la texture de la chevelure, les caractérisations phénotypiques, les répartitions linguistiques et cetera. Ce faisant, il réduit le discours scientifique de l’inégalité à un ensemble de superstitions, et met en crise la validité de ce discours. Il assigne à Haïti une place éminente dans le combat contre le préjugé et l’idéologie de la discrimination et de la hiérarchisation. Plus qu’un travail scientifique, il s’agit d’un ouvrage métacritique dans lequel Firmin prend en compte le lieu d’où il parle et d’où il écrit.

En 1888, il est en Haïti et prend part politiquement aux événements qui précipitent le départ de Salomon en 1888 (président depuis 1879) puis l’élimination du président Légitime (1888-1889) l’année suivante. Après la défense contre la raillerie raciste de l’étranger, il s’agit pour lui de dénoncer les insuffisances haïtiennes, et servir un État de telle sorte qu’il ne soit plus fondé sur les prébendes et la rapine. En 1889, Firmin est nommé par le président Hyppolite (1889-1896) ministre des Finances et des Relations extérieures. Il se distingue par ses compétences, ses pratiques et son honorabilité. Gestionnaire avisé, Firmin réorganise les administrations qu’il dirige, notamment celles des douanes et de la Banque Nationale, en diminuant les taux d’intérêt, ce qui facilite la reprise rapide des affaires, permettant notamment la régularisation du paiement mensuel des salariés de l’État. Les recettes plus abondantes grâce à ce climat de confiance entraînent la reprise du paiement de la Dette, dont le résultat financier fut la hausse de la cote des obligations à la bourse de Paris. Firmin réussit même ce tour de force en Haïti d’obtenir une trésorerie bénéficiaire. Jamais les finances de l’État n’auront été plus prospères. Fort de ses ressources, le pays verra un développement inégalé des travaux publics sous la présidence d’Hyppolite: ponts, éclairage public, arrivée du câble transatlantique à Port-au-Prince, téléphone dans les grandes villes, marchés. Pendant les deux années de son ministère, Firmin parvient à mener de façon subtile les négociations concernant la location du Môle Saint Nicolas avec les représentants politique et militaire des États-Unis en Haïti: Frederick Douglass, ambassadeur, figure emblématique de la lutte contre le préjugé de couleur et partisan de l’annexion d’Haïti, ainsi que l’amiral Gherardi. Firmin quitte le cabinet en 1891 et se retire en France, pendant qu’en Haïti on assiste à un durcissement du régime. Ce ministère laisse le souvenir d’une intelligence politique, faite de civisme exceptionnel et de probité administrative, un ensemble de pratiques qui constituent le firminisme.

Anténor Firmin publie à Paris en 1891 Haïti au point de vue politique, administratif et économique, texte d’une conférence et, en 1892, Une défense, plaquette qui est une réfutation des critiques émises par son successeur aux finances.

Il rentre en Haïti en 1893, et, lors de sa rencontre avec le cubain en exil, José Martí, évoque le projet de «confédération antilléenne». À Paris peu après, Firmin multiplie les contacts avec les milieux latino-américains, et s’intéresse de près à la question du panafricanisme. À l’avènement du président Sam en 1896, Firmin redevient ministre des Finances et des Relations extérieures, mais le Cabinet est renversé après un vote de la Chambre. C’est un nouveau départ pour l’exil.

Firmin publie en 1898 Diplomate et diplomatie, qui concerne le traitement de l’affaire Lüders, qu’il compare à celui de l’affaire du Môle: alors que Firmin est parvenu à préserver l’intégrité du territoire national, le gouvernement de Sam cède face l’ultimatum de deux canonnières allemandes qui exigent une indemnité de 2000$ et une lettre d’excuse, alors que Lüders, commerçant allemand condamné pour avoir brutalisé un policier haïtien, avait été gracié et autorisé à quitter le territoire. Cette affaire eut un retentissement considérable sur le plan international: elle témoigne de la faiblesse de l’État haïtien dans un contexte où les menées impérialistes des puissances européennes sont particulièrement vives.

En 1900, il est nommé ministre plénipotentiaire à Paris. Il rentre en Haïti en 1902, au moment de la chute du président Sam. Ses partisans, appuyés par le général Nord Alexis et l’amiral Killick, entrent dans le gouvernement provisoire dirigé par Adolphe Boisrond-Canal. Firmin se prépare alors à l’élection présidentielle. Mais les propres ambitions de Nord Alexis le poussent à se retourner brutalement contre les firministes et à déclencher une sanglante guerre civile. Boisrond-Canal se range au côté de Nord-Alexis, dénonce Killick au gouvernement des États-Unis comme insurgé et son navire, le Crête-à-Pierrot comme «pirate». Après l’incendie de Petit-Goâve, les navires américains empêchent Killick d’appuyer les firministes. Firmin lui-même est l’objet de pressions internationales – notamment de l’association panafricaine – pour se retirer de ce processus révolutionnaire, en faveur d’une intervention américaine. Enfin, le soutien allemand au gouvernement provisoire, résolument opposé à Firmin depuis l’affaire Lüders, se marque par la tentative de se saisir de Killick, qui choisit de saborder le Crête-à-Pierrot et de couler avec lui. Cette perte porte un coup fatal aux partisans de Firmin, qui est forcé de négocier. Il repart en exil en octobre 1902.

La situation économique se dégrade dangereusement: pour masquer les insuffisances de gestion, le président Nord Alexis (1902-1908) entraîne l’économie haïtienne dans une inflation importante et prône un discours ouvertement xénophobe, attribuant tous les malheurs d’Haïti à la présence étrangère. En 1904, année du Centenaire de l’Indépendance, la gourde n’a quasiment plus aucune valeur. Cette situation laisse percevoir le danger imminent d’une invasion états-unienne: en 1898, Hawaï est annexée; Cuba et Porto Rico sont mis sous tutelle à la fin de la guerre hispano-américaine. Les pressions française et allemande sur Haïti s’accentuent notablement et font régulièrement perdre la face au gouvernement haïtien : à plusieurs reprises et à la suite d’incidents diplomatiques, leurs navires de guerre menacent directement la ville de Port-au-Prince d’un bombardement. Pour contrer d’éventuelles insurrections, Nord Alexis instaure un régime de terreur, particulièrement sur les populations les plus pauvres.

Firmin publie un programme politique en 1905, Monsieur Roosevelt, président des États-Unis, et la République d’Haïti. Il y pose «les conditions pratiques qui doivent permettre à Haïti de faire preuve de l’aptitude de la race noire à constituer une société politique harmonieuse» (647). Il préconise un rapprochement entre Haïti et les États-Unis, brosse des tableaux comparés de l’histoire des deux pays, et insiste sur certains aspects du mal haïtien: le fonctionnement despotique des institutions, le manque de formation politique des élites, la gestion calamiteuse des finances publiques qui confine à l’économie de rapine. Il propose des réformes administratives en vue d’assurer le développement économique et surtout social du pays: il y exprime la doctrine d’un libéralisme résolument démocratique. On extrait souvent une phrase célèbre de ce livre: «Dans tous les pays, dans toutes les races, le progrès ne s’effectue, ne devient tangible que lorsque les couches sociales inférieures, qui forment toujours la majorité, tendent à monter en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être. Là où la politique, dite éclairée, ne consiste qu’à perpétuer l’infériorité de ces couches, formant l’assise même de la nation, en exploitant leur ignorance, il n’y a point de progrès possible…».

En janvier 1908, ses partisans pensant qu’ils seraient appuyés par les États-Unis, tentent un coup de force aux Gonaïves, qui est rapidement écrasé, faute de l’aide américaine. Le gouvernement américain redoute en effet une extension de cette insurrection à la République Dominicaine et à Cuba. Les chefs de l’insurrection sont fusillés. Parmi eux, les frères Coicou. La décision américaine s’accompagne d’une mise en garde aux représentations européennes. Désormais, l’État américain est nettement plus impliqué dans la politique haïtienne que n’importe quelle autre puissance. Mais en même temps, il n’intervient absolument pas lors du durcissement du régime, notamment lorsque celui-ci fait donner la troupe contre les paysans souffrant de famine (1908).

La chute de Nord Alexis puis l’élection à la présidence d’Antoine Simon (1908-1911) ne permettent pas à Firmin de reprendre une carrière politique. Il est envoyé ministre à La Havane, puis à Londres, tant le président Simon craint que cet intellectuel et rival potentiel ne soit trop près. Firmin ne rentrera plus en Haïti. Il s’installe à Saint Thomas, d’où il publie Les lettres de Saint Thomas dans lesquelles il met en perspective la construction toujours à réaliser de la démocratie haïtienne dans un ensemble plus vaste, une confédération des Antilles. En 1911, il publie une réflexion testamentaire et prophétique sur l’état d’Haïti, au titre évocateur: L’Effort dans le mal: «Homme, je puis disparaître, sans voir poindre à l’horizon national l’aurore d’un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l’une: ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j’ai toujours lutté et combattu. Car, au XXe siècle, et dans l’hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l’injustice, l’ignorance et la misère». Firmin meurt la même année (1911). En 1915, les troupes états-uniennes débarquent en Haïti.

– Yves Chemla

Oeuvres principales:

Essais:

De l’égalité des races humaines (anthropologie positive). Paris: F. Pichon, 1885; Paris: L’Harmattan, 2003; Montréal: Mémoire d’encrier, 2005.

Haïti au point de vue politique, administratif et économique: conférence faite au Grand cercle de Paris, le 8 décembre 1891. Paris: F. Pichon, 1891.

Diplomate et diplomatie: lettre ouverte à M. Solon Ménos. Cap-Haïtien: Imprimerie du Progrès, 1899.

Roosevelt, président des États-Unis et la République d’Haïti. New York: Hamilton Bank Note Engraving and Printing Company / Paris, F. Pichon et Durand-Auzias, 1905.

Lettres de Saint Thomas. Études sociologiques, historiques et littéraires. Paris: V. Girard & E. Brière, 1910.

L’effort dans le mal. Port-au-Prince: Imprimerie H. Chauvet, 1911.

HAITI

19 Septembre

1793 Les troupes anglaises, à l’invitation des colons français débarquèrent à Jérémie

Les Français de la Grande Anse effrayés par la prépondérance sans cesse accrue des mulâtres des autres parties de la colonie de Saint Domingue et profitant de leur victoire sur Légion d’Égalité à Pestel (19 juin 1793) demandèrent la protection de l’Angleterre alors en guerre avec la France. Ils formalisèrent cette demande le 3 septembre 1793 à la Jamaïque. A leur débarquement à Jérémie, ils furent accueillis aux cris de “Vive le roi Georges”.

Cet acte de trahison transforma Saint-Domingue en un des théâtres de la Guerre entre la France et l’Angleterre.

19 Septembre 1868 Tentative de scission du territoire par le général NissageSaget

Ce dernier, s’opposant à la politique du président Sylvain Salnave, fonda l’État Septentrional. Les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l’Artibonite firent partie de ce nouvel état belligérant. Leurs chefs-lieux (Cap-Haitien, Port-de-Paix et Les Gonaïves) restèrent toutefois fidèles au gouvernement central.

Deux jours plus tard, un autre général, Michel Domingue, créa son propre gouvernement dans le Sud.

19 Septembre 1959 Duvalier veut les pleins pouvoirs et en fit la demande au parlement

Six sénateurs s’opposèrent à cette requête. Ils furent immédiatement accusés de crime de haute trahison et de complot contre la sûreté de l’État. Cinq d’entre eux gagnèrent l’exil. Le pasteur Yvon Emmanuel Moreau, membre du grand corps, arrêté ne laissa aucune trace.

19 Septembre 1994 Les Américains redébarquent

Débarquement d’un premier contingent Américain en Haïti dans le cadre du mouvement de restauration de Jean Bertrand Aristide au pouvoir.Ce dernier élu le 16 décembre 1990 et assermenté le 7 février suivant, avait été renversé, à la suite d’un coup d’état militaire le 30 septembre 1991.

L’actualité du monde, dans le passé

19 septembren1356 Bataille de Poitiers

Lors de la guerre de Cent Ans, après leur large victoire à la bataille de Crécy (1346), les Anglais se sont solidement établis en Guyenne et mènent régulièrement des raids dans le Sud de la France. En 1355 déjà, le roi de France manquant de fonds n’avait pu les combattre. Il réunit en 1356 les États généraux qui lui accordent ce dont il a besoin pour lever une armée. La bataille a lieu à Nouaillé-Maupertuis près de Poitiers.

Le roi de France Jean le Bon, sur une élévation de terrain appelée le champ Alexandre, entouré de ses plus fidèles, descend de cheval et fait mettre, à tous, pied à terre. Puis, saisissant une hache d’armes, il attend l’assaut.

Jean le Bon est fait prisonnier et le Prince Noir exige une énorme rançon de quatre millions d’écus d’or pour sa libération.

Son prestige est au plus haut contrairement à celui de la noblesse française. Le roi étant captif le royaume va sombrer dans la guerre civile.

19 septembre 1535 Jacques Cartier quittte Québec

Jacques Cartier quittte Québec sur l’Emerillon. Il atteindra un lac qu’il appelle le lac Angoulème (lac St-Pierre) le 28 septembre et Hochalaga (Montréal) le 2 octobre.

19 septembre 1747 Roland-Michel Barrin de La Galissonière, nommé gouverneur

Roland-Michel Barrin de La Galissonière est nommé gouverneur temporaire après que Jonquière eut été fait prisonnier.

Roland-Michel Barrin accepte à contre-cœur car il ne croît pas y être du tout dans son élément.

C’est le vaisseau Northumberland qui l’emmène à Québec où il débarque le 19 septembre 1747.

Le gouverneur demande son rappel qui est accepté en mai 1749.

Il sera regretté par les colons qui jugent qu’il a fait conscieusement son travail.

19 septembre 1783 Les frères Montgolfier lancent le Martial

En France, au palais de Versailles, en présence du roi Louis XVI, Etienne de Montgolfier lance le Martial. À bord, se trouvent un coq, un canard et un mouton, les tout premiers passagers aériens de l’Histoire. La machine s’élève à 480 m et retombe doucement à 1700 m de son lieu de départ. L’expérience prouve qu’il est «possible de respirer à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol». Un coup de vent créa quelques émotions au moment de l’envol, mais le roi fut satisfait. Le mouton, indemne, rejoint la ménagerie de Marie-Antoinette; quant au coq, s’il revint avec une aile écorchée, il le dut à une brusquerie du mouton…, Le canard? L’histoire n’en parle pas. Peut-être en canard à l’orange!

19 septembre 1839 Naissance de George Cadbury

George Cadbury est un fabriquant de chocolat né à Birmingham, Angleterre. À l’âge de 21 ans, il rejoignit son père et son frère dans la vente du chocolat. Après la mort de leur père, les deux frères ont entrepris de moderniser l’entreprise et de la rendre prospère la rebaptisant: « Cadbury Brothers cocoa- and chocolate- manufacturing firm. «

19 septembre 1841 Décès de Charles Edward Poulett Thomson

Charles Edward Poulett Thomson, 1er baron de Sydenham, né à Londres, Angleterre le 13 septembre 1799, est un homme politique et administrateur colonial.

Nommé gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique en 1839, il persuade l’Assemblée législative du Haut-Canada de consentir à une union avec le Bas-Canada et élabore la constitution de la province ainsi unie. Une seule province donne un pouvoir certain aux Anglais. Sa politique d’anglicisation lui vaut le soutien de la majorité anglophone de la colonie, mais lui attire la haine des Canadiens-français.

Il décède du tétanos causé par une blessure subie lors d’une chute à cheval deux jours plus tôt.

19 septembre 1842 Louis-Hippolyte La Fontaine, procureur général du Bas-Canada

Louis-Hippolyte La Fontaine est appelé à former un ministère avec Robert Baldwin. Il fut membre du Conseil exécutif et procureur général du Bas-Canada du 16 septembre 1842 (prêta serment le 19) au 27 novembre 1843.

19 septembre 1851 Naissance de William Lever

William Lever ou William Hesketh Lever, (19 septembre 1851 — 7 mai 1925), fut un industriel britannique.

Il est connu dans le monde anglo-saxon sous le nom de Lord Leverhulme.

Il fonda en 1886 une fabrique de savon à Warrington sous le nom de Lever Brothers avec son frère James.

Elle fut une des premières entreprises à produire du savon à partir d’huile végétale, ce qui assura le développement du groupe.

William Lever est connu dans le monde francophone pour ses activités de huilerie en Belgique et au Congo belge.

Celles-ci donneront le principal essor aux activités industrielles de William Lever.

19 septembre 1863 Bataille de Chickamauga

Les forces de l’Union et des Confédérés se rencontrent sur la frontière Tennessee-Georgie, près de Chickamauga Creek.

Après la bataille, les forces de l’Union se retirent à Chattanooga, et les Confédérés gardent le contrôle du champ de bataille.

La Bataille de Chickamauga, qui se déroula du 19 au 20 septembre 1863, marque la fin de l’offensive de l’Union, dans le sud du Tennessee et le nord-ouest de la Géorgie, appelée Campagne de Ckickamauga. Cette bataille est la plus importante défaite de l’Union dans l’ouest durant la Guerre de Sécession.

19 septembre 1876 Invention de l’aspirateur à tapis

Melville Bissell, du Michigan, obtient un brevet pour son aspirateur à tapis.

19 septembre 1881 Décès de James A. Garfield, 49 ans, 20ème président des États-Unis

James Abram Garfield est le vingtième président des États-Unis d’Amérique.

Il est élu pour un mandat le 4 mars 1881 mais est assassiné quelques mois plus tard.

Le 2 juillet, un partisan de C. Arthur, déçu de n’avoir pas été choisi comme Consul à Paris, lui tire plusieurs balles dans le dos dont l’une que les médecins ne purent pas extraire.

Le 19 septembre, Garfield décède après une maladie peut-être causée par une infection suite à la tentative d’extraction de la balle. Son assassin, Charles Guiteau, est condamné à mort et est pendu le 30 juin de l’année suivante.

Le mandat de J. Garfield est l’un des plus courts de l’histoire des États-Unis, six mois et 15 jours.

Il est le deuxième président à être victime d’un attentat alors qu’il est en fonction (après Abraham Lincoln).

19 septembre 1889 Éboulement à la terrasse Dufferin à Québec

Une partie de la falaise rocheuse surplombant la rue Champlain à l’extrémité ouest de la terrasse Dufferin à Québec s’effondre et écrase sept maisons, bilan: 35 morts, des blessés, et beaucoup de dégâts matériels; ce secteur du promontoire de Québec, plus connu sous le nom de Cap Diamant, était l’un des endroits habités les plus dangereux de la région: au moins 85 personnes y ont péri dans des éboulements au XIXe siècle.

19 septembre 1893 Décès d’Alexander Tilloch Galt

Alexander Tilloch Galt, né le 6 septembre 1817, est l’un des hommes politiques canadiens les plus influents de son époque. Son rôle est prédominant au moment des conférences constitutionnelles; il s’implique dans le dossier du développement économique et il se consacre à la défense des droits des minorités religieuses. Tout cela en fait l’un des hommes qui méritent pleinement le titre de Père de la Confédération. Il est décédé le 19 septembre 1893.

19 septembre 1900 Butch Cassidy et The Sundance Kid commettent leur premier vol

Butch Cassidy et sa « horde sauvage » défrayèrent la chronique aux Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle. On les accusait d’attaquer les banques pour financer la révolution anarchiste. La bande fut décimée, mais Butch et son ami Sundance Kid parvinrent à fuir et à entrer ainsi dans la légende. Hollywood leur a consacré, en 1969, un film devenu célèbre qui situe la fin de leur cavale en Bolivie.

19 septembre 1909 Naissance de Ferdinand Porsche (fils)

Ferdinand Anton Ernst Porsche, connu sous le nom de Ferry Porsche, est constructeur automobile allemand.

Il contribua avec son père à créer la ‘Volkswagen’ (voiture du peuple) en 1936.

Après la guerre, en 1945, son père est emprisonné et il prend les guides de l’entreprise.

Il invente de nouveaux modèles.

Il est décédé le 27 mars 1998 à l’âge de 88 ans

19 septembre 1922 Naissance d’Emil Zatopek

Emil Zátopek est un coureur de fond tchèque.

La « locomotive tchèque » comme on l’appelait a remporté la médaille d’or du 10 000 mètres à Londres en 1948.

En 1952, à Helsinki, il remporta trois médailles d’or – 5 000 mètres, 10 000 mètres ainsi que le marathon.

Avec 18 records du monde à son actif, il était le plus célèbre athlète de son pays.

Il est décédé le 22 novembre 2000 à Prague en République Tchèque à l’âge de 78 ans.

19 septembre 1928 Première sortie pour « Mickey Mouse »

Le célèbre personnage de dessin animé créé par Walt Disney fait sa toute première apparition dans un court dessin animé, « Plane Crazy ». Mais il est encore à l’état d’ébauche et ne s’appelle pas « Mickey » mais « Mortimer ». La petite souris prendra son nom définitif dans le premier dessin animé sonore de Walt Disney « Steamboat Willie ».

19 septembre 1928 Naissance d’Adam West

Adam West est surtout connu pour son rôle de « Batman » dans la série télévisée du même nom de 1966 à 1968.

19 septembre 1932 Démission de Camillien Houde

L’élection générale québécoise se tient le 24 août 1931. Dans la campagne électorale, Houde préconise notamment un système révisé de prêts aux agriculteurs et, sur le plan social, des mesures d’aide aux familles et des pensions aux vieillards. Le parti conservateur dirigé par Houde obtient 44 % des votes, mais n’obtient que 11 sièges (sur un total 90 à l’assemblée). Dans sa circonscription de Sainte-Marie, Houde est défait par le candidat libéral, le dentiste Gaspard Fauteux. Camillien Houde démissionne comme chef du parti conservateur du Québec le 19 septembre 1932.

19 septembre 1934 Bruno Hauptmann est arrêté

et inculpé de l’enlèvement du bébé Lindbergh

Arrestation du menuisier Bruno Richard Hauptmann pour l’enlèvement et le meurtre du bébé de l’aviateur Lindberg (premier à traverser l’Atlantique en avion en solo et sans escale en 33 h). Malgré les preuves accablantes, comme les billets numérotés de la rançon retrouvée chez lui, il clamera son innocence. Il fut reconnu coupable le 13 février 1935 et il est mort sur la chaise électrique le 3 avril 1936, quatre ans après l’enlèvement du bébé Lindbergh.

19 septembre 1939 Enregistrement de tous les Canadiens de 14 à 60 ans

Une semaine après l’annonce de l’entrée en guerre du Canada, le gouvernement fédéral demande à tous les Canadiens de s’enregistrer.

Les données recueillies à cette occasion serviront à la création d’une carte d’enregistrement que les individus devront utiliser dans leurs rapports avec les services administratifs.

19 septembre 1940 Naissance de Sylvia Tyson

Sylvia Tyson est un chanteuse canadienne née Sylvia Fricker à Chatham, Ontario

Tout en poursuivant ses études à Toronto, elle commence à se produire en public puis elle rencontre en 1959 Yan Tyson avec qui elle forme le duo » Ian and Sylvia ». En 1964, ils se marieront et poursuivront leur carrière. Tout en composant leurs propres chansons, elle compose aussi pour d’autres chanteurs. Ils animent aussi des émissions de télévision. Puis dans les années 80, Sylvia s’engage dans des spectacles et programmes solo.

19 septembre 1941 La corvette «Lévis» est coulée

Un sous-marin allemand (le U-74) coule la corvette canadienne «Lévis».

Elle escortait un convoi lorsqu’elle fut atteinte par une torpille. Le HMCS Mayflower tenta de la remorquer mais elle sombra avant la fin de la journée. Dix-huit membres d’équipage périrent mais 91 furent recueillis par le HMCS Mayflower.

19 septembre 1941 Prise de Kiev par les Allemands

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kiev fut occupée par les Allemands depuis le 19 septembre 1941 jusqu’au 6 novembre 1943, date de la reprise de la ville par les troupes de l’armée rouge. La ville fut gravement endommagée par cette occupation.

19 septembre 1941 L’étoile jaune obligatoire

Le décret du 19 septembre 1941 obligeait les Juifs à porter sur le côté gauche de la poitrine une large étoile jaune avec le mot « Jude ».

« Cette mesure a pour but d’empêcher les Juifs de se camoufler pour tenter d’entrer en contact avec les Allemands. Les batailles de l’Est ont pleinement montré l’infamie des procédés juifs, ainsi que le danger universel que représente pour les peuples libres la politique juive d’anéantissement. Dans ces conditions, on ne peut plus tolérer que des Allemands risquent d’entrer en contact avec des Juifs qui dissimulent leur véritable race. La séparation entre Allemands et Juifs sera réalisée de façon aussi complète que possible dans les circonstances actuelles. Ainsi sera proclamée à la face du monde la responsabilité collective de tous les Juifs pour les abominations commises contre les aryens dans l’Est. Les Juifs du monde entier portent cette responsabilité accablante.»

19 septembre 1952 Charlie Chaplin est exclu des États-Unis

Profitant du fait qu’il effectuait un voyage en Angleterre et qu’il ne s’était pas procuré sa citoyenneté américaine, Charlie Chaplin se vit interdire l’accès aux États-Unis. Il décida alors de vivre en Europe et ce n’est qu’en 1972 qu’il remit les pieds en Amérique pour y recevoir un Oscar honorifique ».

19 septembre 1955 En Argentine, chute de Juan Perón

Juan Domingo Perón, militaire argentin, fut président de l’Argentine, du 4 juin 1946 au 21 septembre 1955.

Perón est réélu en 1951, mais les problèmes économiques, la suspicion de corruption généralisée ainsi que le conflit avec l’Église catholique finissent par unir l’opposition et contribuent à sa chute avec le coup d’État militaire de septembre 1955. Il s’exile à tour de rôle au Paraguay, au Venezuela, au Panama, en République dominicaine et s’installe quelque temps à Madrid. Il se marie à nouveau, à la chanteuse de cabaret Isabel Martínez de Perón, en 1961.

19 septembre 1960 The Twist, enregistré par Chubby Checker, est en 1re place du Hit Parade

La vogue de la nouvelle danse envahit l’Amérique. Son origine remonte à 1959, avec le morceau The Twist de Hank Ballard, figurant sur une face B de Hank Ballard and the Midnighters, qui sera popularisé lorsqu’il sera repris en 1960 par Chubby Checker

19 septembre 1965 On retrouve l’épave du « Chameau »

« Des plongeurs découvrent l’épave du « Le Chameau » qui a coulé lors d’une violente tempête en août 1725, au large de l’entrée de Kelpy Cove, à l’île du Cap-Breton. Sa cargaison contenait 11 000 pièces d’argent et 3 000 pièces d’or, la solde des troupes françaises en Nouvelle-France. On évalue le trésor à 250 000 $.

Il y avait plus de 200 personnes à bord de la frégate et elles périrent toutes.

Il existe maintenant un endroit appelé Chameau Rock près de l’endroit où la frégate a coulé.

19 septembre 1967 Décès de Monica la mitraille

Monica Projetti ou « Monica la mitraille » ou « Machine Gun Molly » est née le 25 février 1940 dans un milieu pauvre de Montréal, le « Red Light ». Elle vécut très jeune dans le milieu du crime, sa grand-mère fit même de la prison pour avoir dérobé de la nourriture. À 17 ans Monica se marie avec Anthony Smith, un « gangster » écossais. Ils ont deux enfants mais celui-ci est expulsé du pays en 1962. Pour que ses enfants ne manquent de rien, elle organise des vols de banques, une vingtaine sans que la police puisse l’arrêter. Le 19 septembre, elle voulut en faire un gros, un spectaculaire, le dernier. Ensuite elle irait vivre en Floride avec ses enfants. Elle s’attaque à la caisse St-Vital de Montréal-Nord. Des policiers ont repéré le véhicule et une chasse à l’homme s’en est suivie. Rattrapée par les policiers, elle fut tuée de plusieurs balles.

Monica la mitraille est un long métrage québécois réalisé par Pierre Houle qui raconte les aventures de cette femme.

19 septembre 1970 Ain’t No Mountain High Enough de Diana Ross est No 1

Diana Ross obtient son premier succès numéro 1 depuis son départ des Supremes. La chanson Ain’t No Mountain High Enough, enregistrée sur son album éponyme, était d’une durée de six minutes; alors que nombre de stations de radio l’ont écourtée pour l’inscrire à leur rotation, la compagnie Motown a enfin décidé d’en produire une version abrégée sur 45-tours qui restera trois semaines au sommet du classement.

19 septembre 1982 Arrêt des tramways à San Francisco

Les tramways arrêtent de circuler dans les rues de San Francisco après 122 ans d’existence.

19 septembre 1989 Explosion d’un avion DC-10 d’UTA

Un DC-10 d’UTA reliant Brazzaville à Paris explose au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, faisant 170 morts; des agents libyens avaient fait mettre une bombe à bord.

19 septembre 1991 Découverte d’Ötzi, l’homme des glaces

Ötzi [Eutsi] est le nom donné à un corps congelé et momifié découvert fortuitement le 19 septembre 1991 à 3 200 mètres d’altitude, à la frontière entre l’Italie et l’Autriche dans le massif alpin des Dolomites italiennes (Alpes de Ötz, d’où son nom), par des randonneurs, Helmut et Erika Simon. Enseveli pendant des millénaires sous une couche de glace, la fonte importante du glacier, cet été là, a révélé son existence.

Cette momie congelée est celle d’un homme d’environ 45 ans, de 1,59 mètre et de 40 kilogrammes. On a retrouvé à ses côtés un arc, des flèches, une hache, un couteau dans un fourreau en tissu d’ortie et quelques champignons enfilés sur une lanière de cuir, probablement à usage médicinal. Le corps était encore enveloppé dans une partie de ses vêtements formant trois couches successives : un pagne, une veste en peau de cerf, une cape en fibres végétales. Il portait un petit sac comprenant un nécessaire à feu (amadou, silex…)

19 septembre 1995 Décès de Orville Redenbacher

Orville Redenbache, né le 16 juillet 1907, était un agronome, un cultivateur et un producteur de maïs. Après ses études et profitant de sa terre de 12 000 acres, il expérimenta avec un ami des milliers d’ hybrides de maïs jusqu’à ce qu’ils mettent sur le marché le délicieux maïs soufflé.

19 septembre 2001 Premier vol d’un Concorde d’Air France avec des passagers depuis juillet 2000

Un Concorde d’Air France a effectué mercredi son premier vol avec des passagers depuis l’écrasement de juillet 2000.

L’appareil Fox Bravo, le premier Concorde d’Air France à avoir obtenu son certificat de navigabilité après les modifications de sécurité nécessaires, a décollé vers 10h50 (8h50 GMT) de Paris-Roissy.

Les 86 passagers étaient des membres du personnel d’Air France.

L’appareil a effectué une boucle de trois heures au-dessus de l’Atlantique en vitesse supersonique. Le Concorde était de retour à Paris à 13h50.

19 septembre 2004 La tempête tropicale Jeanne ravage les Gonaïves,en Haiti

Le passe de l’ouragan Jeanne cause la mort de plus de 1 500 personnnes, de 900 disparus et 300 000 sans-abri

19 septembre 2006 Coup d’état en Thaïlande

Ancien lieutenant-général et commandant d’une unité d’élite, Sonthi Boonyaratglin fut promu assistant du commandant en chef de l’armée en 2004. Devenu à son tour commandant en chef, ses pouvoirs exécutifs furent élargis afin qu’il puisse rétablir l’ordre dans le sud du pays, victime de violences terroristes quasi quotidiennes.

Devant l’inquiétude de plusieurs partis d’opposition voyant le pouvoir croissant du général Boonyaratglin, celui-ci prit la parole à plusieurs reprises et assura que l’armée n’interférerait pas dans la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs années. Mais le 19 septembre 2006, Boonyaratglin lance un coup d’État militaire et renverse le gouvernement thaïlandais.

19 septembre 2006 Nuit d’émeutes à Budapest en Hongrie

De violentes émeutes ont éclaté à Budapest dans la nuit de lundi à mardi à la suite de la diffusion par la radio publique hongroise d’un discours du Premier ministre, Ferenc Gyurcsány. S’adressant à huis clos à des membres de son parti socialiste, celui-ci a admis avoir menti sur son programme politique pour remporter les élections législatives et conserver le pouvoir.

Dix mille manifestants de partis de droite et d’extrême-droite se sont immédiatement rassemblés devant le parlement pour réclamer la démission du Premier ministre, aux cris de «1956 », en référence au soulèvement antisoviétique réprimé dans le sang cette année là. La manifestation s’est ensuite dirigée vers l’immeuble de la radio où elle a rapidement dégénéré en affrontements entre forces de sécurité et militants d’extrême-droite. Selon les autorités, au moins 150 personnes, dont plus de cent policiers ont été blessés. Les bâtiments de la radio et des dizaines de voitures ont également été incendiés lors des pires émeutes que le pays ait connues depuis la fin des années 80 et la chute du régime communiste. Les forces de l’ordre n’ont repris le contrôle de la situation qu’au milieu de la nuit. Le Premier ministre hongrois a refusé de démissionner.

19 septembre 2009 Décès d’Arthur Ferrante

Ferrante et Teicher étaient un duo des joueurs américains de piano, connus pour leurs arrangements de morceaux classiques, de bandes sonores de films, etc… Arthur Ferrante (né en 1921, New York City) et Louis Teicher (né en 1924, Wilkes-Barre, Pennsylvanie) se sont connus en étudiant à l’école de musique Juilliard à New York. Musiciens de prodige, ils ont commencé à jouer en duo alors qu’ils étaient toujours à l’école. Ils se sont lancés dans des expérimentations musicales curieuses, utilisant papier, bâtons, caoutchouc, bouts de bois, barres en métal, verres, maillets et autres objets qu’ils ajoutaient à leurs pianos. Ils produisaient toute une variété de sons bizarres qui pouvaient ressembler à des percussions, ou des synthétiseurs.

19 septembre 2013 Décès d’Hiroshi Yamauchi

De 1949 à 2002, Yamauchi dirige la société Nintendo, qui produit des jeux de cartes traditionnelles depuis la fin du XIXe siècle. Il mène une politique de diversification et réoriente l’entreprise dans le domaine du jeu vidéo à partir des années 1970. Grâce au succès de Nintendo, il bâtit l’une des premières fortunes du Japon. En 1992, il devient l’actionnaire majoritaire de la franchise de Ligue majeure de baseball des Mariners de Seattle.

