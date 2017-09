Éphéméride du jour ….., 13 septembre 1996 // Décès de Tupac Amaru Shakur, rappeur, poète et acteur américain

13 septembre 1996 Décès de Tupac Amaru Shakur, rappeur, poète et acteur américain

Le magazine Rolling Stone lui attribue la 86e place de son classement des plus grands artistes musicaux de tous les temps.

Parallèlement à sa carrière musicale, il était un acteur prometteur et un citoyen socialement engagé. La plupart des chansons de 2Pac parlent d’une enfance issue de la violence et de la misère dans les ghettos, du racisme, des problèmes de société et des conflits avec d’autres rappeurs. Il a milité tout au long de sa carrière pour l’égalitarisme raciale.

Son succès contribue largement à l’explosion commerciale mondiale du rap au cours des années 1990. Son charisme, son flow, ses paroles travaillées et sa mort prématurée en font l’une des icônes majeures de ce genre musical : il est l’un des artistes comptant le plus d’albums après sa mort, et est classé 8e célébrité morte rapportant le plus d’argent en 2007, devançant notamment James Brown et Bob Marley.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tupac_Shakur

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 13 Septembre 2017

256ème jours de l’année, 37ème semaine de l’année

109jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

13 septembre 1956 Invention du premier disque dur

Invention du premier disque dur pour stockage de données informatiques réalisé par un laboratoire de la firme IBM.

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine »

Michel de Montaigne

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Aimé mais aussi

Né à Grenoble vers 565, m Amada, Aman…ort à Remiremont vers 628, il passa la fin de sa vie dans une crevasse où on lui descendait sa nourriture. Les Aimé sont affectueux et bons. Leur couleur : le vert. Leurs chiffres : le 1 et le 6.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 13 Septembre 2017 Dernier Quartier

Mercredi 20 Septembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Vierge, Comprise entre le 23 aout et le 23 Septembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Kaï « Demisyone »

Pour découvrir la musique de Kaï « Demisyone » cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=qOTFgleFmQo

Demisyone cette musique de Kai sortie en mai dernier traduit la réalité que vit le groupe actuellement.

En effet, l’un des musiciens du groupe, Jonas, a posté au début de cette semaine une vidéo annonçant sa démission sur les réseaux sociaux.

Pour reprendre les lyrics de ce morceau :

Sa fè deja lontan ke n ap travay sou menm pwojè

Tan vin pase sou nou

Men nou pa sou menm paj se domaj ou gentan bese les bras

Cherie w demisyone

Granm matin sa ou gentan soti pou w banm lage

Ce qui a été confirmé par le Maestro et lead vocal du groupe Richard Cavé. « Nous sommes à la recherche d’un batteur, en attendant nous allons continuer avec Ti Joël. Je remercie Jonas pour le temps qu’il a passé avec nous », a déclaré le maestro.

——————————————————————————————————————————-

Dans plusieurs centres culturels- jusqu’au Jeudi 14 septembre 2017

LolFest, le premier festival international du rire en Haïti

Ce premier festival international du rire en Haïti se déroulera à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Après les ateliers d’apprentissage à l’Institut français d’Haïti entre le 4 et le 6 septembre, Port-au-Prince recevra ses spectacles humoristiques, soirées étudiantes et animation pour familles et enfants du 8 au 14 septembre 2017, tandis qu’au Royal Decameron, le rendez-vous est fixé du 8 au 10 septembre.

Avec Rachid Badouri comme invité d’honneur et un spectacle en hommage à LanguichatteDébordus, LolFest amène sur nos scènes des humoristes et comédiens tant haïtiens qu’étrangers. Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Mike Ward, et Garihanna Jean-Louis arriveront du Canada. Paul Taylor, DonelJacksman, Bun Hay Mean, de la France. Cocoa Brown, des États-Unis et Mark Viera, de Porto Rico. Afistol, Ashley, Cynthia Jean-Louis, Jesifra, Piti, ManmiPwella, Atys Panch, Sejoe, Shishie, Sucess Junior, sont les artistes du terroir en lice pour cet événement. À noter qu’au cours de ce festival, une soirée unique rendra hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit LanguichatteDébordus. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien. Il faut aussi souligner que le chanteur T-Jo Zenny est aussi l’un des invités de Lolfest qui rassemble à Port-au-Prince 37 artistes pour 24 spectacles, dont 3 seulement sont payants.

—————————————

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

————————————————–

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

——————————————————————————————————-

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

——————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

13 septembre 81 Décès de Titus, empereur romain

Titus, né le 30 décembre 39 et décédé le 13 septembre 81, est un empereur romain, qui régna de 79-81. Avant son avènement, Titus présentait une intempérance, une rapacité et une cruauté sans égale qui laissaient mal augurer du futur empereur. Il a dû être profondément marqué par la mort de son père car du jour au lendemain ses défauts vont s’effacer devant « les plus rares vertus ».

Cette simplicité affichée, n’empêcha pas Titus d’inaugurer en grande pompe, en l’an 80, le plus grand site de jeux de l’Antiquité : l’amphithéâtre flavien, plus connu sous le nom de Colisée. Des milliers de bêtes furent sacrifiées pendant les jeux inauguraux, pour la plus grande joie du peuple de Rome.

Ce changement radical dans son comportement est suivi par une série de catastrophes qui vont, en deux ans, mettre en relief le caractère exemplaire de l’empereur.

Lors de l’éruption du Vésuve le 24 août 79 qui ensevelit Pompéi et Herculanum sous les cendres, l’empereur confia alors le soin à deux consuls de superviser les secours à apporter aux sinistrés et fit verser aux rescapés des subventions en leur octroyant les biens de ceux qui avaient péri sans laisser d’héritier, contrairement à ce que firent les précédents empereurs qui, dans de telles circonstances, s’étaient accaparés le bien des victimes.

Lors d’une épidémie de peste causant la mort de milliers de personnes, Titus intervint en personne pour secourir la population. Il fit parvenir les secours et vint lui-même sur place réconforter les rescapés « apportant la sollicitude d’un empereur et la tendresse d’un père ».

Il meurt de la peste le 13 septembre 81, à peine deux ans après son intronisation.

13 septembre 1475 Naissance de César Borgia

Fils naturel du cardinal d’origine valencienne Rodrigo Borgia (futur pape Alexandre VI).

Il a deux frères, Jean et Jofre, et une sœur, Lucrèce Borgia avec laquelle il aurait eu un enfant.

Le 31 décembre 1502, pour se débarrasser de ses principaux ennemis, il n’hésita pas à les inviter au château de Senigallia pour ensuite les faire assassiner. Il aurait aussi fait assassiner son frère Jean.

Il est mort le 12 mars 1507.

13 septembre 1506 Mort du peintre Andrea Mantegna

Mantegna sera rapidement considéré comme le peintre le plus doué de sa génération en Italie du Nord.

Andrea Mantegna fera apparaître, pour la première fois dans l’histoire de la peinture, une guirlande avec des fruits.

13 septembre 1521 Les troupes espagnoles d’Hernán Cortés s’emparent de la capitale aztèque Tenochtitlan

Elle fut bâtie sur une île, située sur le lac Texcoco. En 1521, les conquistadors espagnols sous les ordres de Hernán Cortés détruisirent une grande partie de la ville puis y fondèrent la ville de Mexico qui devint la capitale de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne. Une grande partie du lac Texcoco a été asséché par la suite.

13 septembre 1598 Couronnement de Philippe III d’Espagne

Philippe II avait admis que Dieu ne lui avait pas donné de fils capable de régir ses vastes dominions, et Philippe III est élevé par ses domestiques. Ses prévisions étaient justifiées. À sa mort, le 6 mai 1598, le nouveau roi remet la direction de son gouvernement dans les mains de son favori, Francisco Goméz de Sandoval y Rojas, duc de Lerma, avant de tomber, en 1618, sous l’influence du fils de Lerma, Cristóbal de Sandoval, duc d’Uceda, et de lui accorder également sa confiance et le gouvernement.

Philippe III passe sa vie dans le faste et les festivités de la cour, gaspillant d’énormes sommes d’argent, ou dans la pratique de la piété. On dit de lui, qu’il est si vertueux, qu’il est incapable de commettre un péché véniel.

13 septembre 1647 Invention du baromètre

Evangelista Torricelli est connu pour avoir mis en évidence, en 1644, la pression atmosphérique, en étudiant la pompe à eau de Galilée, ce qui lui permit d’inventer le baromètre à tube de mercure qui porte son nom.

1657 Louis d’Ailleboust de Coulonge nommé gouverneur de la Nouvelle-France

Louis d’Ailleboust de Coulonge exercera son mandat jusqu’au 10 juillet 1658.

Il fut gouverneur de la Nouvelle-France en deux occasions. de 1648 à 1651 et de 1657 à 1658.

Il est né à Ancy-le-Franc d’une famille noble, fils d’Antoine d’Ailleboust et de Suzanne Hotman.

Il a suivi un entraînement d’ingénieur militaire.

Il arrive à Ville-Marie (maintenant Montréal) en 1643 et y joue un rôle de premier plan.

Après être nommé Gouverneur en 1648, il a essayé en vain d’empêcher les Iroquois d’annihiler la plupart des Hurons, qui s’étaient alliés avec les colons français.

Il s’éteint à Montréal.

13 septembre 1759 Bataille des plaines d’Abraham, à Québec

Au matin du 13 septembre, Wolfe rassembla 5 140 de ses hommes sur les Plaines d’Abraham en dehors de la ville de Québec.

De façon inhabituelle, le soigneux et méthodique Montcalm n’attendit pas pour engager bataille. Il craignait le retranchement des Britanniques. Durant la première charge de Montcalm, Wolfe fut mortellement atteint. Il mourut heureux de la victoire des Britanniques. Ceux-ci, plus disciplinés, firent ensuite feu à bout portant, après avoir attendu que les lignes françaises fussent à seulement 40 mètres des leurs et avoir chargé deux balles dans chaque mousquet. Les Français rebroussèrent chemin en subissant de lourdes pertes. Le chaos dans les rangs français (les soldats quittaient les troupes régulières percevant les pertes beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient vraiment) rendit les charges suivantes désorganisées et facilement prises par les Britanniques ; le contingent des Highlanders, portant baïonnette et charge d’épée, fut spécialement impitoyable pour les Français. Montcalm ordonna la retraite vers la ville, retraite pendant laquelle il fut lui aussi mortellement atteint. Il mourut le jour suivant…

Décès de Wolfe par Benjamin West

13 septembre 1775 Naissance de Laura Secord

Laura Secord était une héroïne canadienne de la guerre de 1812.

Un soir, Laura et James son époux blessé surprirent une conversation informant ses confrères que les Américains allaient attaquer les Britanniques.

Laura décida d’aller les prévenir de l’attaque imminente des Américains.

Elle partit avant l’aube et elle marcha, sans arrêt, durant 18 heures et transmis cette information cruciale. Les forces britanniques et leurs alliés autochtones surprirent les Américains et remportèrent la victoire.

Elle est décédée le 17 octobre 1868.

13 septembre 1799 Charles Poulett Thomson, Baron Sydenham est un homme politique, administrateur colonial

Nommé gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique en 1839, Charles Poulett Thomson persuade l’Assemblée législative du Haut-Canada de consentir à une union avec le Bas-Canada et élabore la constitution de la province ainsi unie.

13 septembre 1819 Naissance de Clara Schumann

Clara Schumann, de son nom de naissance Clara Wieck, est une pianiste et compositrice allemande, née à Leipzig le 13 septembre 1819 et morte le 20 mai 1896 à Francfort-sur-le-Main.

En 1827, elle rencontre son futur époux, Robert Schumann (elle a huit ans, il en a 17), qui viendra étudier auprès de son père. Quand elle s’éprend de Robert Schumann, elle a 16 ans. Robert demande sa main à son père lorsque la jeune fille atteint sa dix-huitième année. Wieck s’oppose.

Le mariage est cependant célébré en 1840 à Schönefeld par décret de la cour de justice. Huit enfants sont issus de leur union, ce qui tend à ralentir sérieusement le parcours musical de Clara.

Elle fait partie des rares femmes compositrices de renom au XIXe siècle.

13 septembre 1857 Naissance de Milton S. Hershey

Milton S. Hershey travaillait dans une confiserie lorsqu’il décida d’ouvrir la sienne en 1876.

Il commenca la production de caramel, ce qui s’avéra un succès commercial. À la suite d’une visite à l’Exposition universelle de Chicago où il assiste et s’informe sur la fabrication du chocolat, il introduit à son retour le chocolat comme élément de sa confiserie et devant la demande, ouvre une usine en Pennsylvanie.

Il est décédé le 13 octobre 1945.

13 septembre 1899 Premier accident mortel en auto

Henry H. Bliss perd la vie dans un accident d’automobile.

Il fut frappé par une voiture-taxi alors qu’il descendait d’un autobus à New York.

Il est décédé de ses blessures le lendemain matin.

13 septembre 1914 Fin de la première Bataille de la Marne

Attaquée à son tour en force à partir du 7 septembre, la VIe Armée (française) résiste jusqu’au 9, grâce, entre autres, à l’envoi d’urgence de 10 000 hommes de la garnison de Paris, notamment transportés par les 700 taxis de la capitale réquisitionnés par le général Gallieni. Mené surtout par des Renault AG, ce transport restera à la postérité comme l’un des premiers emplois de troupes motorisées.

Les deux armées allemandes vont être à leur tour contraintes au repli, jusqu’au 13 septembre.

Ce fut une victoire stratégique alliée décisive.

13 septembre 1918 Les trappistes d’Oka s’installent dans leur troisième monastère

Les moines réintègrent leur troisième monastère en pierre. La construction s’est faite après le refus de Dom Pacôme d’accepter la charité publique et l’aide de l’archevêché. Le quatrième monastère, est construit dans les murs du troisième. Furent ajoutés un autre cloître, une bibliothèque, un réfectoire et une école secondaire. La communauté comptait alors 178 moines, entre les années 1950 à 1970. Rénové en 1990, ce monastère fut vendu le 11 mai 2007 pour être transformé en centre historique et culturel. En attendant que la nouvelle construction soit prête à Saint-Jean-de-Matha, les moines ont continué à habiter le monastère d’Oka en vertu d’un bail de location consenti par le nouveau propriétaire. Ils ont déménagé en février 2009.

13 septembre 1923 Le dictateur Primo de Rivera prend le pouvoir en Espagne

Avec l’accord du roi Alphonse XIII, le dictateur Primo de Rivera lance avec succès un coup d’État et

prend le pouvoir en Espagne. Il lance un pronunciamento (qui signifie « déclaration », pour définir une action menée de force par l’armée pour renverser le gouvernement en place) et trouve facilement des soutiens. La constitution espagnole de 1876 est suspendue, le Parlement dissous et la dictature instaurée.

Sous la pression du Roi et devant la disparition du soutien de l’armée à son encontre, Primo de Rivera se retire en janvier 1930 et s’exile à Paris où il meurt deux mois plus tard.

13 septembre 1935 Fin du tramway à Niagara

Le tramway, au bas des chutes, inauguré en 1908 qui desservait Queenston, Ontario aux chutes Niagara est mis hors service à cause d’éboulements qui ont complètement obstrué la voie. Depuis son inauguration, de multiples accidents se sont produits mais à cause de l’arrivée de l’automobile et des risques imprévisibles, le service devenait de moins en moins rentable et ces derniers éboulements y mirent fin.

13 septembre 1940 Le Palais de Buckingham endommagé par des bombes

Pendant le bombardement systématique de Londres, le Palais de Buckingham fut touché.

Malgré le danger encouru, la Famille royale n’a pas quitté l’Angleterre pendant la guerre.

13 septembre 1940 Départ de paquebot City of Benares

Le City of Benares transporte 418 personnes dont 210 membres d’équipage, 199 passagers dont 90 enfants et neuf accompagnateurs. Il quitte l’Angleterre pour Montréal et Québec (Canada) le 13 septembre 1940 au sein du convoi OB213. Quatre jours plus tard, le soir du 17 septembre vers 22 heures, alors que le paquebot a parcouru 600 milles des côtes, arrivé à l’ouest de Rockall, il est torpillé par le sous-marin allemand U 48 (Capt Heinrich Bleichrodt). L’attaque se produisit seulement quelques heures après que l’escorte de la Royal Navy du convoi se soit retirée. La torpille touche le paquebot sur bâbord, il reste à flots seulement un court moment, période durant laquelle on tente de mettre les canots à la mer. Le temps est mauvais et d’énormes difficultés sont rencontrées lors des lancements des canots, plusieurs d’entre eux chavirent dans cette mer agitée éjectant les rescapés. Dans ce froid glacial de l’Atlantique nord avec des canots à moitié remplis d’eau, plusieurs personnes meurent durant la nuit. La plupart des rescapés sont récupérés le jour suivant par le destroyer HMS Hurricane. 248 personnes dont le capitaine, 77 enfants et cinq accompagnateurs meurent. Dans un premier temps on pensa à des pertes plus importantes, mais 10 jours après le naufrage, un avion de surveillance côtière repéra un canot de survie qui s’avérait appartenir au City of Benares. Un navire de guerre anglais est envoyé sur place, il embarque 46 survivants, dont six étaient les enfants et deux accompagnateurs. En tout seuls 57 personnes parmi les passagers restent en vie et 113 membres d’équipage. Immédiatement après cette tragédie, le gouvernement mit un terme à ce projet d’évacuation d’enfants pour éviter un autre désastre similaire.

13 septembre 1942 Le destroyer «Ottawa» torpillé par un sous-marin allemand

Quand à la fin de l’été et à l’automne 1942, l’intérêt allemand reprend envers l’Atlantique Nord, la situation devient rapidement intenable. Le convoi ON-127, avec 32 navires marchands partis d’Angleterre le 5 septembre 1942 pour le Canada, est escorté par deux destroyers canadiens et trois corvettes dont une britannique, le seul des navires à avoir un radar performant qui ne fonctionne d’ailleurs que par intermittence. Neuf navires marchands sont coulés, plus le destroyer Ottawa qui perd 114 membres d’équipage.

13 septembre 1943 Chiang Kaï-Shek devient président de la Chine

Au niveau mondial, l’influence de Tchang en fit l’un des « quatre grands » leaders des Alliés lors des conférences internationales comme la Conférence du Caire de 1943. Le 26 juillet 1945, il signa ainsi avec Truman et Churchill la déclaration de Potsdam, par laquelle les Alliés lançaient un ultimatum demandant la reddition inconditionnelle au Japon.

En 1947, la Chine adopta une nouvelle constitution. En avril 1948, Tchang Kaï-chek fut élu par le parlement Président de la République, poste qu’il occupait par intérim depuis 1943 en qualité de chef du gouvernement. Mais la guerre contre les communistes, qui avait repris dès 1946, vint bientôt mettre un terme à son autorité.

13 septembre 1944 Les Canadiens prennent la crête de Coriano dans une âpre bataille au sud de Rimini

Le 12 septembre, la 1re Division britannique et la 5e Division blindée canadienne de la Huitième armée avancent de nouveau vers la crête. Toute l’artillerie organique du corps d’armée pilonne le front ennemi. Le lendemain, après de durs combats – y compris des batailles livrées maison par maison – les Canadiens s’emparent de la crête. Le Perth Regiment atteint le sommet à 2:00, suivi des soldats du Génie et des chars d’assaut. Les Canadiens poursuivent leur avance pendant toute une semaine d’un feu nourri d’une intensité égale à Cassino, et finissent par s’emparer de la position stratégique de la crête de San Fortunato, ce qui ouvre la voie vers Rimini.

13 septembre 1956 Invention du premier disque dur

Invention du premier disque dur pour stockage de données informatiques réalisé par un laboratoire de la firme IBM; composé de 50 disques rotatifs d’un diamètre de 24 pouces, l’appareil pouvait être loué pour 50 000$ annuellement et sa capacité totale était de 5 Mo ou 5 Megs. Il pesait plus d’une tonne.

13 septembre 1959 Lancement d’une fusée soviétique qui atteindra la Lune

Deux ans après le lancement du premier satellite artificiel, le Spoutnik, l’Union soviétique réussit l’exploit d’envoyer la première sonde sur la Lune. Avant de s’y écraser, le module Luna II (ou Lunik) a pu déposer un blason aux armoiries soviétiques en forme de ballon de football. Mais Luna a aussi permis quelques observations scientifiques comme la confirmation de l’existence des vents solaires. L’URSS démontre ainsi son avance sur les Etats-Unis, avance qui sera oubliée dix ans plus tard, également sur la Lune…

13 septembre 1962 Inauguration de la Place Ville-Marie à Montréal

Le maire Jean Drapeau préside à l’inauguration de la Place Ville-Marie à Montréal.

L’édifice de la Place Ville-Marie est reconnu pour son gyrophare qui éclaire la ville, à la nuit tombée.

Cet édifice de 45 étages a été construit au coût de 80 millions $ et s’élève à 188 mètres au-dessus du niveau de la rue.

13 septembre 1981 Première édition de la Journée Terry Fox

Avant de mourir, Terry fut informé qu’un événement annuel se tiendrait pour commémorer son Marathon de l’Espoir.

Cet événement serait judicieusement appelé la Journée Terry Fox.

En 1981, lors de la première édition, plus de 880 localités, partout au Canada, organisent un marathon de 10 km afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

Maintenant, chaque année, des milliers de bénévoles organisent la Journée Terry Fox dans plus de 6 600 endroits différents à travers le Canada et dans le monde entier. Les sites des courses internationales incluent les Émirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Bangladesh et le Brésil. La course est le plus grand événement qui, chaque année, réunit le plus de fonds pour la recherche contre le cancer et ce, en une seule journée.

Au Canada, la Journée Terry Fox se tient chaque année au mois de septembre, généralement le deuxième dimanche qui suit la Fête du Travail.

La course n’est pas une compétition, mais plutôt un événement où les gens seuls, les familles et les groupes se réunissent afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Il n’y a pas de frais de participation ni de prix à gagner mais un Certificat de remerciement est offert à chaque participant en reconnaissance des efforts fournis.

13 septembre 1981 Présentation de la deuxième édition du tournoi de la coupe Canada

Comme en 1976, six pays s’affrontent dans le tournoi de la coupe Canada visant à déterminer la suprématie au hockey international : le Canada, l’URSS, la Suède, la Finlande, la Tchécoslovaquie et les États-Unis. Le Canada ne termina pas au premier rang. Lors de la série finale, les Soviétiques écrasèrent le Canada 8 à 1. Les joueurs n’acceptèrent pas cette défaite et prirent leur revanche en 1984 en remportant la médaille d’or.

13 septembre 1985 Sortie de Super Mario Bros par Nintendo

Super Mario Bros. est l’un des premiers jeux de plate-forme de Nintendo. Le héros est un plombier moustachu se nommant Mario. Il doit délivrer la princesse Peach, retenue prisonnière dans le château de l’infâme Bowser.

Le livre de records Guinness considère ce jeu comme celui ayant été le plus vendu de tous les temps.

13 septembre 1993 Poignée de main historique

Les Accords d’Oslo ou Accord de Jéricho-Gaza du 13 septembre 1993 ont été signés à Washington DC en présence de Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, de Yasser Arafat, Président du comité exécutif de l’OLP et de Bill Clinton, Président des États-Unis pour poser les premières pierres à une résolution du conflit israélo-palestinien.

13 septembre 1997 Georges Guétary meurt d’une crise cardiaque

Georges Guétary (de son vrai nom Lambros Worloou), meurt d’une crise cardiaque.

Il est né le 8 février 1915 à Alexandrie.

Chanteur d’opérette et comédien grec naturalisé français au début des années 50.

13 septembre 2000 Michel Auger victime de tentative de meurtre

Chroniqueur des affaires criminelles du Journal de Montréal, Michel Auger est victime d’une tentative de meurtre alors qu’il est atteint de plusieurs balles dans le stationnement du Journal, rue Frontenac à Montréal. Le tueur abandonne l’automobile de fuite et tente, sans succès, de l’incendier à l’angle des rues Gascon et Sherbrooke Ouest. Les enquêteurs y trouvent un pistolet de calibre .22 muni d’un silencieux.

13 septembre 2001 Oussama ben Laden est l’un des principaux suspects des attaques terroristes

Le secrétaire d’Etat américain Colin Powell désigne officiellement le milliardaire d’origine saoudienne Oussama ben Laden comme l’un des principaux suspects susceptibles d’avoir commandité les attaques du 11 septembre 2001.

13 septembre 2002 Décès de George Stanley, 95 ans

George Stanley, historien et enseignant canadien, est considéré comme le père du drapeau canadien. Le dessin qu’il a fait parvenir aux autorités fédérales sur sa conception d’un drapeau distinctif a été retenu parmi des centaines d’autres suggestions. Après une légère modification faite par un graphiste à l’emploi du gouvernement, le drapeau a été adopté aux Communes et au Sénat en décembre 1964, puis proclamé drapeau officiel par la reine en février de l’année suivante. George Stanley a été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick de 1981 à 1987. Il a été fait compagnon de l’Ordre du Canada en 1995.

13 septembre 2006 Sortie dans l’espace pour Steve MacLean

L’astronaute canadien Steve MacLean, membre de l’équipage de la navette spatiale Atlantis, sort dans l’espace en compagnie de son confrère Dan Burbank. Il devient ainsi le deuxième Canadien, après Chris Hadfield en 2001, à marcher dans l’espace; la mission des deux hommes consiste à continuer l’installation du nouveau panneau solaire devant alimenter la Station spatiale internationale en électricité.

13 septembre 2006 Fusillade au Collège Dawson

L’arrivée d’un homme armé au Collège Dawson, une institution d’enseignement de Montréal, provoque la panique. L’individu, Kimveer Gill, a le temps de tuer une personne et d’en blesser plusieurs autres avant de mettre lui-même fin à ses jours.

À 12h42, Kimveer Gill, vêtu d’un trenchcoat noir, rangers et avec une coupe de cheveux style Mohawk ouvre le feu avec une carabine Beretta CX4 aux portes de l’entrée située sur le boulevard de Maisonneuve. Après avoir tiré environ cinq fois, il entre dans l’établissement et ouvre le feu sur les étudiants situés dans la cafétéria.

13 septembre 2007 Assassinat du Cheikh Abdul Sattar Abou Richa

Cheikh Abdul Sattar Abou Richa, né en 1972, en Irak, était un chef tribal sunnite de la province d’Al-Anbar, (Irak), un des plus proches alliés des États-Unis depuis 2006.

Il est l’un des fondateurs du mouvement du réveil d’Irak, une milice destinée à lutter contre Al-Qaida en Mésopotamie, dirigé par al-Zarqaoui. Il a été remplacé par son frère Ahmed Abou-Risha.

Lui qui était un des rares à bénéficier du soutien à la fois des États-Unis et du gouvernement irakien dans la lutte contre Al-Qaïda en Irak, a été tué dans une attaque à la bombe le 13 septembre 2007 près de sa résidence à Ramadi. Son assistant et ses deux gardes du corps ont également trouvé la mort dans l’attentat. Plusieurs membres de sa famille, dont son père en 2004, ont été victimes des attaques d’Al-Qaïda en Irak.

Le 14 septembre, Al-Qaïda revendique l’attentat.

13 septembre 2009 Les organisateurs du Moulin à paroles crient victoire

Galvanisés par une foule nombreuse et pacifique, les promoteurs du Moulin à paroles criaient victoire dimanche à l’issue du marathon de lecture de 24 heures tenu sur les plaines d’Abraham à Québec.

L’activité commémorative s’est déroulée sans anicroche malgré toute la controverse suscitée par la lecture du manifeste du Front de libération du Québec (FLQ), écrit en octobre 1970 par les auteurs de l’enlèvement de l’attaché britannique James Richard Cross.

Loin de jeter de l’ombre sur l’événement, le boycott du gouvernement Charest et la sortie intempestive du ministre Sam Hamad ont sans doute, selon les organisateurs, contribué au succès populaire du Moulin à paroles.

13 septembre 2009 Le Marathon Oasis de Montréal a repris sa place au sein des grands marathons

Quelque 19 000 personnes dont 15 000 coureurs en provenance de 30 pays participeront dimanche aux diverses compétitions du Marathon de Montréal.

Le Marathon a suscité un engouement sans précédent cette année, obligeant la direction à clore les inscriptions avant l’événement.

Le Marathon Oasis de Montréal a été remporté par le Kenyan Francis Kipketer Chesumei. Il a fait une entrée triomphale dans le stade devant une foule enthousiaste, après deux heures 16 minutes 10 secondes. L’Éthiopien Lemma-Alemu Debelu a pris la seconde place (2 :16 :32) alors que le Colombien Juan Carlos Cardona s’est classé troisième (2 :17 :35).

13 septembre 2009 Clijsters championne de l’US Open!

Kim Clijsters, agée de 26 ans, a complété hier soir à l’US Open l’un des plus formidables retours de l’histoire du tennis. Disputant seulement son troisième tournoi après une pause de 30 mois, la Belge est devenue la troisième mère à remporter un tournoi du Grand Chelem, la première en 29 ans.

Clijsters, qui est la première joueuse invitée (wild card) à remporter un titre majeur, a disposé de la jeune Danoise Caroline Wozniacki, neuvième favorite, 7-5, 6-3. Très émue, les larmes aux yeux, elle a rejoint dans les gradins sa fille Jada et son mari Brian, qu’elle a longuement embrassés, avant de faire le tour de tout son clan.

13 septembre 2009 Décès du soldat Patrick Lormand

Le militaire canadien Patrick Lormand, âgé de 21 ans, a été tué par l’explosion d’une bombe sur une route de l’Afghanistan.

C’est la deuxième fois en une semaine qu’un incident du genre coûte la vie à un membre des Forces armées canadiennes.

Patrick Lormand, membre du 2e Bataillon du 22e Régiment de Valcartier, au Québec, prenait place à bord d’un véhicule blindé, vers 13h00, dans le district de Dand, à environ 10 kilomètres au sud-ouest de Kandahar, lorsque la détonation fatale s’est produite.

Le soldat Lormand servait à titre de membre d’un groupement tactique dont le mandat était de sécuriser la région pour la population locale. Il en était à sa première mission outre-mer pour les Forces armées canadiennes auxquelles il s’était joint en novembre 2006.

13 septembre 2009 Décès de Philip Aziz

Philip Aziz est un maître artisan canadien, peintre et sculpteur de renommée internationnale.

Il est né à St-Thomas, Ontario et a vécu à London, Ontario.

13 septembre 2010 Un nouveau chef de police à Montréal

La police de Montréal a officiellement un nouveau chef: le successeur d’Yvan Delorme, Marc Parent, a prêté serment lundi après-midi. Il devient ainsi le 35e directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

1931 Naissance de Robert Bédard

Robert Bédard est un ancien joueur de tennis canadien québécois, né le 13 septembre 1931 à Saint-Hyacinthe Canada.

En 1959, Robert Bédard atteint la finale et il a de bonnes chances de remporter le titre au tennis à ces jeux, ce qui vaudrait au Canada sa première médaille d’or dans ces épreuves. Finalement, Bédard s’incline devant le redoutable Luis Ayala du Chili. Mais il ramène tout de même une médaille d’argent.

Il a été le meilleur joueur de tennis du Canada de 1955 à 1965. Il est toujours considéré comme le meilleur de l’histoire du Canada.

13 septembre 1974 Naissance d’ Éric Lapointe

Éric Lapointe a débuté sa carrière professionnelle au football avec les Tiger-Cats de Hamilton et a remporté la Coupe Grey à sa première année en 1999. En 2000, il a porté les couleurs des Argonauts de Toronto pour ensuite signer un contrat de joueur autonome en février 2001 avec les Alouettes de Montréal.

Il a joué six saisons avec les Alouettes et a remporté la Coupe Grey en 2002. En 109 matches en carrière, Lapointe a porté le ballon 396 fois pour des gains de 2 416 verges et 16 touchés. Il a maintenu une impressionnante moyenne de 6,1 verges par course.

Un homme d’affaires accompli, Lapointe est propriétaire de sa propre entreprise de gestion financière.

13 septembre 1976 Décès d’Albert Tessier, 81 ans

Albert Tessier est un prêtre, réalisateur et éducateur québécois, né à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 6 mars 1895 et décédé à Trois-Rivières le 13 septembre 1976.

Considéré comme l’un des pionniers du cinéma québécois, il a réalisé plus de 70 documentaires en courts métrages sur différents sujets, notamment sur la région de la Mauricie dont il était originaire. Ses autres thèmes préférés sont la nature, l’histoire, la religion, Trois-Rivières, l’éducation et la culture. Tous ses films sont abordés dans un contexte réel ou vraisemblable.

Mgr Albert Tessier a défendu sa vie durant toutes les causes touchant le peuple québécois, en particulier la langue française et l’éducation.

Il a reçu le prix de la langue française de l’Académie française et la Médaille de la ville de Paris en 1959 pour l’ensemble de son œuvre.

Depuis 1980, le prix Albert-Tessier est décerné et constitue la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine du cinéma.

13 septembre 1976 Décès d’Armand Mondou, 71 ans

Armand Mondou fut un hockeyeur québécois. Il a évolué à l’aile gauche pour le Canadien de Montréal entre 1928 et 1940, avec quelques séquences dans les ligues mineures avec les clubs Providence, Québec et New Haven. Son nom a été gravé sur la coupe Stanley en 1930 et 1931.

13 septembre 1976 Naissance de José Théodore

José Théodore s’est fait connaître au Québec en jouant pour les Olympiques de Hull dans les rangs junior, mais principalement pour son jeu avec les Canadiens de Montréal de la ligue nationale de hockey.

Il a été repêché par les Canadiens de Montréal lors du repêchage d’entrée dans la LNH 1994.

Lors de la saison 2001-02, il détrôna Jeff Hackett pour obtenir le poste de gardien titulaire de l’équipe suite à des prestations spectaculaires qui ont permis aux Canadiens de Montréal de se tailler une place dans les séries éliminatoires. Pour ces raisons, il remporte le trophée Hart ainsi que le trophée Vézina.

Le 8 mars 2006, un jour avant la date limite pour effectuer une transaction dans la LNH, José Théodore a été échangé à l’Avalanche du Colorado en retour du gardien de but d’origine suisse David Aebischer.

13 septembre 2007 Décès de Ghyslain Gabriel Longval

Ghyslain Gabriel Longval, un animateur de radio, âgé de 33 ans, qui luttait contre une leucémie myéloïde aiguë, est décédé au Centre hospitalier universitaire.

L’histoire de cet animateur de radio, résidant de Drummondville, avait beaucoup ému la population et la communauté d’affaires, qui s’était mobilisée pour lui venir en aide alors qu’il devait éventuellement subir une greffe de moelle osseuse aux États-Unis.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /