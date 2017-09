Séisme de magnitude 4, 3 dans le Plateau central sur faille jusqu’ici inconnue

Source Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

« L’Unité technique de sismologie (UTS) du BME s’associe au ministère de l’Environnement (MDE) et au Secrétariat permanent de Gestion des risques et désastres (SPGRD) pour informer qu’un séisme de magnitude 4.3 sur l’échelle de Richter a été enregistré le samedi 2 septembre 2017 à 04h14’08’’p.m. (heure locale). L’épicentre a été localisé à 11 km au Sud- Ouest de Thomonde et 11 km au Nord-Est de Mirebalais dans le département du Centre », a informé un bulletin de l’unité technique sismologique du bureau des mines et de l’énergie, samedi 2 septembre 2017.

Il y a des dégâts matériels non encore estimés après le passage de ce séisme dans le plateau central .

« L’épicentre de ce séisme n’a été localisé sur aucune faille majeure connue en Haïti, la secousse a été largement ressentie dans les départements du Centre et de l’Ouest », a informé ce bulletin de l’UTS qui « rappelle à tout un chacun que les séismes ne sont pas prédictibles et peuvent survenir à n’importe quel moment ».

« Par conséquent, face à la menace sismique, les actions de préparation restent et demeurent de rigueur: respect des normes de construction parasismique, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme », a conseillé l’UTS dirigé par l’ingénieur Claude Prépetit.

