Haïti – Basketball: Nerlens Noël, la star haïtiano-américaine de la NBA, honoré par le MJSAC

Source HL/ HaïtiLibre

À une époque où de nombreux haïtiens quittent le pays à la recherche d’une vie meilleure… la star haïtiano-américaine de la NBA, Nerlens Noël a décidé de renouer avec ses racines. L’ailier fort et pivot des Mavericks de Dallas, a déclaré sa fierté d’être haïtien et sa volonté de porter les couleurs nationales.

Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l’Action Civique, a profité de cette nouvelle visite en Haïti http://www.haitilibre.com/article-18596-haiti-sports-visite-de-la-star-de-la-nba-d-origine-haitienne-nerlens-noel.html pour saluer son élan nationaliste en lui décernant une plaque d’honneur au nom du peuple haïtien. Elle a félicité son témoignage d’attachement au pays de sa mère, Dolcena Noël, « qui a consenti d’énormes efforts pour nous offrir une star née à l’étranger, mais imprégnée d’une haïtianité hors du commun et fier de ses racines ».

La Ministre Lamur a qualifié « d’exemplaire » la décision de Nerlens Noël, d’apporter…………………………..lire la suite sur haitilibre.com