Éphéméride du jour ….., 1er Septembre 2012 // Décès de Georges Jean-Jacques Smarck Michel, 6e président ministre haïtien

1er Septembre 2012 // Décès de Georges Jean-Jacques Smarck Michel, 6e président ministre haïtien

1er Septembre 2012 Décès de Georges Jean-Jacques Smarck Michel, 6e président ministre haïtien

Il a fait ses études universitaires à New York.

CARRIÈRE

Homme d’affaires dès les années 50 en assumant la gestion de la boulangerie de la famille et plus tard en ouvrant une grande épicerie dans le quartier commercial de la capitale, Port-au-Prince.

Directeur de campagne du candidat Jean-Bertrand Aristide en 1990, il contribua grandement à son élection en décembre 1990.

Ministre du commerce et de l’industrie sous le gouvernement d’Aristide/Préval. Il démissionna de ce poste deux mois avant le coup d’état du 30 septembre 1991.

Nommé le 27 Octobre, il fut le troisième premier ministre d’Aristide, et le premier nommé après son retour d’exil.

Nomination ratifiée par le Sénat le vendredi 4 novembre 1994.

Nomination ratifiée par les députés le vendredi 4 novembre 1994.

Énoncé de politique générale approuvé par le parlement le 8 novembre: Quatre nouveaux ministères furent créés: Condition Féminine, Haïtiens vivant à l’Étranger, Culture et Sécurité publique.

Installation de son gouvernement le 9 novembre 1994.

Annonça sa démission le 13 octobre 1995 et fut remplacé le 7 Novembre 1995 par Claudette Werleigh.

Après sa démission, il réassuma le rôle de gestionnaire de son épicerie jusqu’en 2010, année où il ferma sa boutique et prit sa retraite.

Aujourd’hui, 1er Septembre 2017

245ème jour de l’année, 34ème semaine de l’année

120jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de prière pour la Création

C’est le Pape François qui a pris l’initiative, dans son message du 6 août 2015, d’instituer cette journée mondiale, dans la droite ligne de sa récente encyclique Laudato Sì.

Je souhaite vous communiquer ma décision d’instituer également dans l’Église catholique une “Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création”. À partir de cette année*, cette journée sera célébrée le 1er septembre, comme cela se produit déjà au sein de l’Église orthodoxe.

Une journée appelée à une très large diffusion

Cette journée de prière offrira à chacun l’opportunité de renouveler son adhésion personnelle à sa vocation de gardien de la création.

En instituant cette journée, le Pape a répondu à une demande de l’église orthodoxe et souhaite également que d’autres églises et communautés ecclésiales rejoignent cette initiative, en particulier pour que cette journée soit célébrée en accord avec les initiatives que le conseil oecuménique des églises organise sur ce thème.

Sauvegarder la maison commune

L’encyclique du Pape est trop long et trop dense pour être résumée ici, mais le lecteur sera frappé par sa portée universelle. Nous ne sommes pas propriétaires de la création mais bien dépositaires et appelés à la sauvegarder et la transmettre… et c’est à Saint François d’Assise que nous laisserons le soin de conclure cette présentation avec une courte citation de son cantique de la création:

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,

qui produit la diversité des fruits,

avec les fleurs diaprées et les herbes.

Un site à visiter : fr.radiovaticana.va

http://www.journee-mondiale.com/440/journee-mondiale-de-priere-pour-la-creation.htm

UN FAIT A RETENIR

1er Septembre 1865 Découverte de la méthode antiseptique

Joseph Lister découvre la théorie des germes formulée par Pasteur sur la putréfaction. Lister en conclut que l’apparition de pus dans une plaie n’est pas un facteur de cicatrisation, comme on le croyait alors, mais une preuve de la mortification des tissus (gangrène). Croyant que les infections étaient dues à des particules présentes dans l’air ambiant, Lister vaporisa du phénol. En traitant ses instruments, les blessures et les blouses au phénol, Lister parvient en 1869 à réduire le taux de mortalité opératoire de 50 à 15 pour 100. Sa méthode, qu’il appelle antiseptique, est d’abord accueillie avec scepticisme, mais, dans les années 1880, elle est acceptée par tous. Il est lauréat de la Royal Medal en 1880 et de la médaille Copley en 1902.

HAITI

1er. Septembre

1842 Fondation aux Cayes de la « Société des Droits de l’Homme et du Citoyen »

Ayant pour président Hérard Dumesle, cette société, malgré son nom se présentait plutôt comme un parti d’opposition au gouvernement du président Jean Pierre Boyer. Ses membres, par cet outil politique, préparaient l’après-Boyer. En effet, leur acte de naissance porte la résolution suivante:

« II sera proclamé un gouvernement provisoire, composé des notabilités tant dans la magistrature que dans l’armée et qui sont les citoyens Imbert, Bonnet, Borgella, Voltaire et Guerrier. Les haïtiens comptent sur le patriotisme de ces grands citoyens, qui ont si souvent donné des preuves de leur dévouement quand il s’est agi du bien public pour accepter la haute mission qui leur est déférée par tous les cœurs. Le gouvernement provisoire constitué, l’autorité du pouvoir exécutif ainsi que celle du sénat et de la chambre des représentants des communes, cesseront. »

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical /Luck Mervil «Ayiti»

Pour découvrir la musique de Luck Mervil «Ayiti»

www.radiovision2000haïti.net

LE CHANTEUR LUCK MERVIL CRIE « AYITI » A TRAVERS SON TOUT NOUVEAU VIDEO-CLIP TITRE « REMEN AYITI.

La chanson « renmen ayiti » est un appel de prise de conscience de notre état, un cri

La chanson Renmen Ayiti est vidéoclippée. Les fans de Luck Mervil et les mélomanes en particulier peuvent à la fois visualiser et écouter ce morceau, l’un des rares cris de protestation qui vient compléter la liste des chansons engagées écrites par des artistes haïtiens ces derniers temps. La chanson débute sur un ton incisif. Le public haïtien battu, fouetté, assailli est habitué avec ces genres de texte qui disent haut et fort la misère d’un pays qui montre à la face du monde le sentiment de sa déchéance. Tout au long du texte, l’artiste s’indigne et se révolte sur l’état lamentable d’Haïti, le plus pauvre de l’Amérique. Il fait un vibrant plaidoyer en faveur du progrès économique et social de son pays tout en pointant du doigt les responsables de nos luttes fratricides, les « politicailleurs » qui enfoncent déjà ce pays dans l’abîme. Il s’en prend également à l’irresponsabilité de la communauté internationale dans le traitement de certains dossiers, de l’égoïsme et la lâcheté des uns, la misère, le découragement et l’envie de laisser ce coin de terre.

Écrit en créole et divisé en deux couplets et deux refrains, la chanson Renmen Ayiti allie, pour le bonheur de l’écoute, l’orchestration musicale et la justesse de l’expression. Le texte de la chanson propose une réflexion sur ce dont nous avons besoin pour remettre debout ce pays dévasté par les catastrophes naturelles et anéanti par l’indifférence et l’incompréhension de ses fils. Le chanteur esquisse le profil meurtri d’Haïti qui peine à se remettre après le séisme dévastateur de 2010. Il remet sur les feux de la rampe la société haïtienne déchirée par l’inégalité sociale, l’exclusion et d’autres émanations du mal existentiel. Cette chanson est écrite pour mobiliser, conscientiser pour que demain soit meilleur. C’est un chant de détresse et de douleur. C’est un chant qui clame le désespoir et l’espoir de tout un peuple.

Plus qu’un message d’espoir, Renmen Ayiti est aussi une promesse d’amour à Haïti. Cette chanson tendrement engagée doit motiver chacun d’entre nous à aimer ce pays. Elle nous invite à nous serrer les coudes non seulement dans les moments de malheurs, mais encore dans les moments de joie pour travailler à l’avènement d’un pays qui permettra à ses enfants de trouver de nouvelles raisons d’espérer, de vivre et de croire.

Source / le National

Le Culturel chez Nous

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

————————————————–SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

Deux artistes Gilberson Cyprien (Bel-Air) et Jean-Robert Alexis (Grand-Rue) travaillent assidûment à leurs ateliers pour préparer le vernissage de l’exposition pour le 2 septembre prochain – en duo, au local de Bel Art, en face du Complexe du Bel-Air, sous le patronnage du mouvement « Nou pran lari-a ».

Deux moments ont marqué l’orientation de la vie artistique de Jean-Robert Alexis, l’artiste-peintre venu de l’Artibonite : sa rencontre avec l’artiste récupérateur Céleur Jean Hérard…]

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

————————————————-Lundi 4 au Jeudi 14 septembre 2017 Lol Fest, le premier festival international du rire en Haïti

Après avoir organisé diverses soirées humoristiques en Haïti, Dream Promo se lance dans une aventure encore plus ambitieuse : Lol fest, le premier festival international du rire, en Haïti prévu du 4 au 14 septembre 2017. Tandis que les organisateurs mettent les bouchées doubles pour assurer à ceux qui feront le déplacement un maximum de plaisir, les artistes du line-up sont déjà dévoilés.

Ce premier festival international du rire en Haïti se déroulera à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Après les ateliers d’apprentissage à l’Institut français d’Haïti entre le 4 et le 6 septembre, Port-au-Prince recevra ses spectacles humoristiques, soirées étudiantes et animation pour familles et enfants du 8 au 14 septembre 2017, tandis qu’au Royal Decameron, le rendez-vous est fixé du 8 au 10 septembre.

Avec Rachid Badouri comme invité d’honneur et un spectacle en hommage à Languichatte Débordus, Lol Fest amène sur nos scènes des humoristes et comédiens tant haïtiens qu’étrangers. Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Mike Ward, et Garihanna Jean-Louis arriveront du Canada. Paul Taylor, Donel Jacksman, Bun Hay Mean, de la France. Cocoa Brown, des États-Unis et Mark Viera, de Porto Rico. Afistol, Ashley, Cynthia Jean-Louis, Jesifra, Piti, Manmi Pwella, Atys Panch, Sejoe, Shishie, Sucess Junior, sont les artistes du terroir en lice pour cet événement. À noter qu’au cours de ce festival, une soirée unique rendra hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit Languichatte Débordus. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien. Il faut aussi souligner que le chanteur T-Jo Zenny est aussi l’un des invités de Lol fest qui rassemble à Port-au-Prince 37 artistes pour 24 spectacles, dont 3 seulement sont payants.

Source / Le Nouvelliste

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

————————————————–

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

07 ]« `4Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to Facebook MessengerShare to EmailShare to TelegramShare to More

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

Lancement de la 4e édition du prix de poésie créole Dominique Batraville

Les éditions Pulùcia viennent de lancer la quatrième édition du prix de poésie créole Dominique Batraville pour l’année 2017. La cérémonie s’est déroulée, le jeudi 17 août 2017, en présence des partenaires officiels du concours à l’Alliance française de Jacmel.

Pour la quatrième année consécutive, les éditions Pulùcia invitent les écrivains à postuler pour le Prix poésie créole Dominique Batraville. Cette année, le prix a rallié trois principaux partenaires tels que la mairie de Jacmel, l’Académie créole haïtienne et l’Alliance française. Organisé en hommage à Dominique Batraville, le prix est conçu dans l’idée de promouvoir la langue créole haïtienne à travers la poésie et encourager du même coup les poètes qui écrivent en créole.

« Par ce prix, nous comptons valoriser l’art et la culture haïtienne », a déclaré Perronneau Molière, responsable des affaires économiques au sein des éditions Pulùcia. Le maire Loudie César, représentante de la mairie de Jacmel qui fait partie des membres du comité qui gère le prix se dit très satisfait de cette initiative qui vise à encourager les poètes de continuer à produire en créole. Elle voit dans ce concours l’opportunité de valoriser la langue créole et dorer son esthétique.

« La mairie de Jacmel est très fière de supporter ce prix. Nous sommes là pour encourager tous les gens qui contribuent positivement à l’évolution de la société »

Cependant, si beaucoup trouve naturel que la mairie de Jacmel et l’Académie créole haïtien, soient de la partie, d’autres se questionnent de la présence de l’Alliance française sur ce panel. À cette interrogation, Nadège Slagmulder, directrice sortante de l’Alliance française de Jacmel précise que : « L’Alliance française est avant tout une école de langue, elle est non seulement pour la promotion de la langue française, mais aussi pour la diffusion des cultures francophones et locales. Donc nous sommes ravis et trouvons ça normal de soutenir le prix Dominique Batraville ».

Selon Perronneau Molière, les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 3 septembre 2017. Cependant le comité a trouvé nécessaire d’apporter quelques améliorations cette année comme par exemple la démocratisation des inscriptions et l’anonymat des membres du jury. Dorénavant les inscriptions en ligne sont possibles pour les personnes vivant à l’étranger. Le prix poésie créole Dominique Batraville rentre dans le cadre de la rentrée littéraire organisée chaque année par les éditions Pulùcia. Les résultats seront publiés avec la clôture du mois créole le 29 octobre, mais la remise du prix se fera en janvier 2018.

« Pour marquer le prix cette année, d’autres activités sont prévues en parallèle. Des ateliers de SLAM sont prévus et un colloque sera organisé sur l’importance de la langue créole dans l’économie haïtienne », indique M. Perronneau Molière.

Depuis ses quatre années de réalisation, les éditions Pulùcia ont procédé au couronnement de plusieurs lauréats tels que Jacques Adler Jean Pierre, lauréat de la première édition, Coutchève Lavoie Opont, André Fouad, entre autres.

Le prix de la poésie créole Dominique Batraville est la deuxième initiative à portée littéraire entreprise par les éditions Pulùcia pour cette année. L’on se rappelle du lancement de la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle lancée au mois de juillet dernier. Celui-ci est consacré à la langue française et rentrera dans une tradition annuelle comme le prix de la poésie créole. En attendant que les résultats soient publiés, les éditions Pulùcia appellent au support financier des institutions intéressées. « Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires pour les deux prix. Les institutions peuvent supporter soit le prix Gary Victor de la nouvelle soit celui de la poésie ou les deux si elles le souhaitent » a invité Ancion Pierre Paul, directeur général des éditions Pulùcia.

Les éditions Pulùcia évoluent dans le milieu littéraire à Jacmel depuis dix ans et s’investissent dans la promotion de la littérature et de l’écriture. Pour cette année ils ont déjà accordé trois résidences de création parmi eux la résidence d’amitié bénéficiée par Coutechève Lavoie Opont, premier lauréat de la précédente édition et les récentes résidences d’André Fouad et de l’écrivain poète Dominique Batraville à qui le prix est dédié et qui a duré trois mois. Cette résidence a été réalisée de concert avec la mairie de Jacmel, le centre Culturel Charles Moravia et FoukiMage production.

L’actualité du monde, dans le passé

1er Septembre 1715 Décès de Louis XIV, fut le roi de France, surnommé le Roi Soleil

À la mort de Louis XIII, Louis XIV, né le 5 septembre 1638, devient Roi. Il a cinq ans.

Sa mère, Anne d’Autriche, devient régente mais choisit contre toute attente un italien le Cardinal Mazarin.

Louis XIV fut le roi de France, surnommé le Roi Soleil.

Son règne de 72 ans aura été le plus riche et long de l’histoire européenne.

1er Septembre 1824 Cérémonie de pose de la première pierre de l’église Notre-Dame

Les travaux débutent en 1824. On met deux ans à élever les murs, la façade étant complétée jusqu’à la base des tours. La charpente est installée en 1827, la voûte et le premier décor intérieur étant achevés en 1829. L’édifice entier, incluant les tours, est contenu dans un rectangle, contrairement à la coutume qui détachait généralement les tours de la façade.

De 1872 à 1879, l’architecte Victor Bourgeau réalise le décor intérieur. L’enduit initial en gris et bleu imitant le marbre cède la place à une polychromie rayonnant sur toute la surface. La grande verrière, qui terminait originellement le chevet de l’église, est remplacée par trois rosaces percées directement dans la voûte suspendue et dans le toit. Ce nouveau décor rétablit, à toutes fins pratiques, un chœur en hémicycle dans le sanctuaire.

1er Septembre 1875 Naissance d’Edgar Rice Burroughs, romancier américain créateur du très célèbre Tarzan, l’homme-singe

Edgar Rice Burroughs est un romancier américain créateur du très célèbre Tarzan, l’homme-singe, l’un des personnages de fiction les plus connus au monde.

Il est également l’auteur de plusieurs séries de science-fiction, et de romans policiers.

Il est décédé le 19 mars 1950 à Encino.

1er Septembre 1887 Le gramophone est breveté

Ce deuxième brevet a été remis le 8 novembre 1887

Le gramophone est commercialisé pour la première fois en 1893 par une compagnie fondée par Berliner et quelques amis.

Le concurrent Seaman essaie de s’approprier les ventes et par une série de manipulations, il arrive à faire retirer le gramophone des ventes aux États-Unis. Berliner s’installe à Montréal. La compagnie connaît alors une sorte d’apogée jusqu’à atteindre deux millions de disques vendus durant l’année 1901. À la suite de la Première Guerre mondiale, la compagnie connaît une formidable expansion et l’usine de Berliner constitue l’une des plus modernes de Montréal.

1er Septembre 1896 Invention du chop suey

Il existe différentes variantes sur l’origine du chop suey. Il aurait été inventé par les cuisiniers immigrants chinois aux États-Unis qui travaillaient à construire le chemin de fer transcontinental au XIXe siècle et a également été cité dans les restaurants chinois de la ville de New York depuis les années 1880. D’autres sources disent que le plat (et son nom) aurait été inventé pendant la dynastie Qing lors de la visite du premier ministre Li Hongzhang aux États-Unis le 1er septembre 1896; quand les journalistes ont demandé ce que le Premier ministre avait mangé, les cuisiniers eurent du mal à expliquer et ont simplement dit « mélange de pièces » (ou chop suey). Le mets apparaît pour la première fois dans une publication américaine New York’s Chinatown de Louis Joseph Beck (1898).

1er Septembre 1937 Premier vol international par Trans-Canada Airlines

Fondée le 10 avril 1937 par une loi du Parlement fédéral, Trans-Canada effectue son premier vol international entre l’aéroport Sea Island de Vancouver et Seattle dans l’État de Washington. Trans-Canada Airlines est devenue Air-Canada.

1er Septembre 1939 L’Allemagne nazie envahit la Pologne

C’est ce geste d’Hitler qui provoquera la Seconde Guerre mondiale.

Deux jours plus tard, la France et l’Angleterre, entraînant avec elles toutes ses colonies (Canada,

Australie…) déclareront la guerre à l’Allemagne.

1er Septembre 1949 Fondation d’Emmaüs

L’abbé Pierre recueille dans son auberge de Neuilly-Plaisance un homme désespéré et au bord du suicide, Georges Legay. Celui-ci lui demande son aide mais l’abbé Pierre ne possède rien. Aussi lui propose-t-il plutôt de consacrer sa vie à aider les autres plutôt que de la détruire. L’homme sera le premier compagnon d’Emmaüs. Ensemble, ils organiseront le mouvement. Rapidement, plusieurs compagnons y prendront part et auront l’idée de récupérer des objets usés pour les revendre. Les fonds serviront alors à la construction d’abris provisoires.

1er Septembre 1957 Naissance de Gloria Estefan, chanteuse

Gloria Estefan est une chanteuse et compositrice américaine de musique latine et de dance/pop, née à La Havane (Cuba). Son père était l’un des gardes du corps de la femme du dictateur cubain Fulgencio Batista. Gloria s’est exilée à Miami.

Elle a été la chanteuse du groupe Miami Sound Machine avec son mari Emilio Estefan.

Elle a continué sa carrière en solo, toujours aux côtés de son mari.

1er Septembre 1981 Décès d’Albert Speer, architecte et ministre de l’armement allemand

Albert Speer est un architecte et ministre de l’armement allemand né 19 mars 1905.

Il est surnommé le ‘Premier architecte du IIIe Reich’.

Il élabora les plans du stade pour les olympiques de 1936 à Berlin.

L’une des premières commandes est peut-être la plus connue de ses réalisations : le gigantesque complexe du Reichsparteitagsgelände de Nuremberg, cadre des congrès du Parti national-socialiste et des parades militaires.

Il fut nommé par Hitler ‘Ministre de l’Armement’ en 1942.

En 1946, au procès de Nuremberg, il fut condamné à 20 ans de prison, il fut relâché en 1966.

Il est décédé d’une hémorragie cérébrale.

1er Septembre 1985 L’épave du Titanic est retrouvée

Soixante-treize ans après le naufrage du Titanic, l’épave est finalement localisée le 1er septembre 1985 par une expédition franco-américaine dirigée par Jean-Louis Michel et le Dr Robert D. Ballard de la Woods Hole Oceanographic Institution. Elle fut trouvée à une profondeur de 3 800 mètres, à 41° 43′ 55″ N, 49° 56′ 45″ W, près de Terre-Neuve. Le navire était brisé en deux énormes morceaux qui reposaient sur le fond à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, séparés par un champ de débris.

1er Septembre 1989 Naissance du Réseau des sports

RDS, ou le Réseau des sports, est une chaîne câblée de télévision sportive québécoise qui diffuse 24 heures par jour des événements sportifs et des nouvelles du sport, la première station francophone au monde à faire telle chose

La station fut inaugurée en 1989.

1er Septembre 1998 Lancement de la vidéocassette du film Titanic

Un des deux plus grands succès de tous les temps au cinéma, TITANIC (l’autre étant STAR WARS), est lancé sur vidéocassette à grand renfort de publicité.

1er Septembre 1999 Mario Lemieux devient le premier joueur à être propriétaire d’une équipe de sport

Avec l’approbation par la Ligue nationale de la prise de contrôle des Penguins de Pittsburgh par le groupe de Mario Lemieux, l’ex-vedette devient le premier joueur à la retraite à être propriétaire d’une équipe de sport majeur en Amérique du Nord.

2006 Le tabac est interdit dans les écoles et sur les terrains des établissements d’enseignement

Un autre volet de la loi sur le tabac, votée par l’Assemblée nationale en juin 2005, entre en vigueur; le tabac est interdit dans les écoles et sur les terrains des établissements d’enseignement. La loi renforce également l’interdiction de fournir du tabac aux mineurs.

1er Septembre 2008 Gustav frappe La Nouvelle-Orléans avec moins de force que prévue

L’ouragan Gustav, décrit comme « la tempête du siècle », traverse finalement la Louisiane en étant très affaibli. Il n’entraîne que très peu de dégâts. Le bilan : sept morts et de faibles inondations. (AP)

Les habitants de la Louisiane évacuent la région à l’approche du cyclone. (AP)

La Nouvelle-Orléans transformée en ville fantôme, à l’approche de l’ouragan, le dimanche 31 août 2008 au soir.

Des vents de 195 km/h ont balayé George Town, capitale de Grand Cayman, au passage de l’ouragan Gustav, samedi.

L’ouragan Gustav frappe la Louisiane, touche la Louisiane vers 11h à 110 kilomètres au sud-ouest de La Nouvelle-Orléans alors qu’il était de force 2, avec des vents de 180 km/h et des pluies torrentielles.

Vers 15h, l’ouragan a été rétrogradé en catégorie 1 et devrait continuer à s’affaiblir. Il y a de fortes rafales. Même si Gustav a perdu de sa vélocité, il laissera d’importantes quantités de pluie au cours des trois prochains jours, soit de 200 à 500 millimètres.

Des vagues passent par-dessus les digues, qui ont été partiellement reconstruites, après le passage de Katrina mais celles-ci résistent.

Le bilan

Sept personnes ont été tuées en Haïti, huit sont portées disparues et 36 ont été blessées lors du passage la semaine dernière de l’ouragan Gustav, ont indiqué lundi les autorités haïtiennes, ce qui porte à 96 morts le bilan total dans les Caraïbes.

1er Septembre 2008 Décès de Jerry Reed, chanteur country, guitariste, compositeur et acteur américain

Il a inscrit 57 titres au palmarès country au cours de sa carrière, et il a reçu des Grammys en 1971 et 1972. Au classement Hot 100, ses chansons Amos Moses et When You’re Hot, You’re Hot ont atteint le top 10. Elvis Presley a enregistré deux de ses compositions: U.S. Male et Guitar Man. Au cinéma, il a obtenu plusieurs rôles importants, notamment dans W.W. and the Dixie Dancekings, Gator, Smokey and the Bandit, The Survivors et Bat 21. À la télévision, il a été en vedette dans la série Concrete Cowboys.

