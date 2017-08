Éphéméride du jour ….., 28 août 430 // Décès d’Augustin d’Hippone, philosophe et théologien chrétien romain

28 août 430 Décès d’Augustin d’Hippone, philosophe et théologien chrétien romain

Sur le plan théologique et philosophique, il est, à la suite d’Ambroise de Milan, le principal penseur qui permet au christianisme d’intégrer une partie de l’héritage grec et romain, en généralisant une lecture allégorique des Écritures liée au néoplatonisme. Il est le penseur le plus influent du monde occidental jusqu’à Thomas d’Aquin qui donne un tour plus aristotélicien au christianisme.

Augustin est un penseur exigeant dans tous les sens du terme. Homme clé de l’émergence du moi en Occident, il joue également un rôle de premier plan dans l’évolution de la notion de justice. Le Dieu d’Augustin est à la fois au-dessus des êtres humains et au plus profond d’eux-mêmes, d’où un accent mis sur ce qu’il nomme la trinité intérieure : la mémoire, l’intelligence et la volonté.

S’il contribue fortement à mettre au premier plan le concept d’amour (il aime aimer) dans le christianisme, il est accusé d’avoir transmis à l’Occident une forte méfiance envers la chair (une tentation forte chez lui).

Il écrit également des œuvres considérable tant en quantité qu’en qualité. Trois de ses livres sont particulièrement connus : Les Confessions, La Cité de Dieu et De la Trinité.

Aujourd’hui, 28 Août 2017

240ème jours de l’année, 35ème semaine de l’année

125 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Hong Kong Jour de la libération (1945)

Dimanche 30 Aout

Kazakhstan Journée de la Constitution

UN FAIT A RETENIR

1937 Toyota devient une compagnie indépendante

Au départ, le nom de la famille propriétaire était Toyoda. En japonais, Toyoda s’écrit en six traits de pinceau, six étant un nombre malchanceux le nom a été volontairement changé en Toyota qui s’écrit en sept coups de pinceau, sept étant un nombre porteur de chance. La ville dans laquelle est situé le siège du groupe a également été rebaptisé Toyota-ville en l’honneur de l’entreprise.

La Pensée du Jour

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ferme.»

Saint Augustin

PRENOM DU JOUR

Saint Augustin mais aussi Elmer, Aoustin…

Né à Thagaste (Soukh-Ahras/Algérie) en 354, mort à Hippone (Bone/Annaba) en 43O, il est considéré comme le plus grand docteur de l’Eglise

Les Augustin sont sociables et gais.

Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 9

Aujourd’hui

Vendredi 28 Août 2015 Premier Quartier

Samedi 05 Septembre 2015 Dernier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical / Sarah Rénélik «FEMME»

Pour découvrir cette musique de Sarah Rénélik «FEMME»», cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=EOPdaxo7s-Q

Le Festival CARIFESTA a débuté le 17 Aout et pris fin hier dimanche 27 aout sous le thème : « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves » ; une sorte d’ « Olympiques » selon la Directon Artistique du Ministère de la Culture.

Au programme : musique, danse, théatre et Mode.

La génération Vodou Jazz avait mis en vedette : Sarah Rénélik, Jehyna Sahyeir Célestin et Fabienne Denis.

—————————————————————————————————————————— LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

Deux artistes Gilberson Cyprien (Bel-Air) et Jean-Robert Alexis (Grand-Rue) travaillent assidûment à leurs ateliers pour préparer le vernissage de l’exposition pour le 2 septembre prochain – en duo, au local de Bel Art, en face du Complexe du Bel-Air, sous le patronnage du mouvement « Nou pran lari-a ».

Deux moments ont marqué l’orientation de la vie artistique de Jean-Robert Alexis, l’artiste-peintre venu de l’Artibonite : sa rencontre avec l’artiste récupérateur Céleur Jean Hérard…]

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».

Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier maché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

L’actualité du monde, dans le passé

1749 Naissance de Johann Wolfgang von Goethe, écrivain allemand

Il fut aussi géologue, botaniste et naturaliste. Il découvrit l’os intermaxillaire.

Parlant sept langues, musicien, il a exercé une grande influence sur la littérature européenne.

Son oeuvre capitale, » Faust », est mondialement connue.

Il a écrit aussi:

« Souffrances du jeune Werther » en 1774

« Götz von Berlichingen » en 1774

« Nouveaux lieder » en 1769

« Divan occidental et oriental » en 1819

« Wilhelm Meister » de 1796-1821

« Hermann et Dorothée » en 1797

« Les Affinités électives » en 1809

Théâtre

« Clavigo » en 1774

« Egmont » en 1787

« Targuato Tasso » en 1789

Il est décédé le 22 mars 1832, dans sa maison de Weimar.

1833 L’esclavage est aboli à travers l’Empire britannique.

700 000 esclaves sont libérés partout dans les colonies britanniques.

La libération des esclaves se fait au Canada mais ce n’est pas le cas aux États-Unis et les esclaves américains tentent de fuir au Canada.

1861 Décès de William Lyon Mackenzie

Mackenzie, William Lyon, journaliste et homme politique est né à Dundee, Écosse, le 12 mars 1795. Mackenzie est l’une des grandes figures politiques d’avant la Confédération. Journaliste, député et premier maire de Toronto, il est aussi l’un des dirigeants des Rébellions de 1937.

1870 Pose de la première pierre de la cathédrale de Montréal

Dès 1854, Mgr Bourget acquiert un terrain dans l’ouest de la ville pour y construire une cathédrale nouvelle. En 1856, à Rome, il décide que la future cathédrale sera une copie réduite de Saint-Pierre de Rome, pour symboliser l’attachement de l’Église canadienne au Saint-Siège. Ce n’est qu’en 1870 que sera posée la première pierre de la cathédrale actuelle, sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Mansfield et de la Cathédrale.

1898 Caleb Bradham renomme sa liqueur douce, le « Pepsi-Cola ».

Le pharmacien, Caleb Bradham, a inventé la liqueur douce appelé « Brad’s drink » vers 1890. Comme, à l’origine, il était sensé aider la digestion et soulager les mots d’estomac et de dyspepsie, il fut renommé Pepsi-Cola.

1924 Naissance de Dinah Washington, chanteuse américaine de blues, jazz et gospel

(Elle chante des gospels dans les églises.)

Sa voix puissante et remplie d’émotion la fit surnommer Queen of the Blues (« reine du blues »).

Les grands noms de l’époque vont la remarquer : Fats Waller et Lionel Hampton qui lui donne son pseudonyme de Dinah Washington.

Cette carrière brillante sera malheureusement perturbée par une vie privée agitée, de nombreux mariages et l’absorption de somnifères et d’alcool.

Elle en mourra en pleine gloire en décembre le 14 décembre 1963.

1963 Martin Luther King prononce son célèbre discours : I have a dream à Washington

Martin Luther King est surtout connu pour son discours « I have a dream » (J’ai un rêve), prononcé le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour l’emploi et la liberté. Il rencontre John F. Kennedy qui lui apporte un grand soutien pour la lutte contre la discrimination raciale. En 1964 il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non-violente contre la ségrégation et pour la paix.

1965 Naissance de Shania Twain, chanteuse canadienne

Shania Twain née Eilleen Regina Edwards le 28 août 1965 à Windsor, (Ontario, Canada) – est une chanteuse de country canadienne. Elle est l’artiste féminine qui détient le record de ventes pour le même album : Come on Over s’est vendu à plus de 38 millions d’exemplaires et se classe 7e meilleure vente d’album de tous les temps, toutes catégories confondues.

En 2005, elle est devenue membre de l’Ordre du Canada.

Elle habite à Corseaux, dans le canton de Vaud, en Suisse depuis 2006.

1981 Découverte d’un problème du système immunitaire

Annonce aux États-Unis d’une forte recrudescence de pneumocystose et de sarcome de Kaposi dans la population homosexuelle mâle.

Bientôt, ces symptômes seront reconnues comme un problème du système immunitaire, appelé plus tard SIDA.

2007 Ouverture du plus grand casino du monde dans l’enclave chinoise de Macao

La capitale chinoise du jeu, Macao, vient d’inaugurer le Venetian, l’un des plus grands complexe de jeux du monde. L’objectif de cette opération est de concurrencer Las Vegas.

Avec 3.000 suites, plus d’un millions de mètres carrés d’espaces réservés aux salons professionnels, 850 tables de jeu, 4.100 machines à sous, 350 boutiques et un stade de 15.000 places, le Venetian Macao Resort Hotel devient un des plus importants temple du jeu du monde.

Mais ce n’est pas tout puisque ce casino, réplique du Venetian existant à Las Vegas, accueille un spectacle créé par le cirque du Soleil et des restaurants gastronomiques.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

