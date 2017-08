Donald Guerrier et son club FK Qarabag en Ligue des champions de l’ UEFA

Source Garry Eliezer source Haiti Tempo

La parenthèse enchantée ne fermera pas pour Donald Guerrier, l’international haïtien verra la Ligue des champions de l’UEFA cette année avec la qualification de son club, le FK Qarabag aux dépens du FC Copenhague grâce à la règle des buts à l’extérieur (1-0) à l’aller et (1-2) au retour en match de barrages ce mercredi.

Après sa victoire (1-0) à l’aller à domicile, Qarabag n’a pas su faire mieux qu’une défaite (1-2) ce mercredi soir face au FC Copenhague mais rejoint toutefois le plus grand championnat européen de clubs.

Donald Guerrier sort sur blessure

Décisif lors des deux premières phases, Donald Guerrier a été titularisé encore une fois pour ce match combien important mais a dû quitter prématurément ses partenaires dès la 12e minute de jeu remplacé par Izmailov. Pour le moment on n’a pas encore une vraie information sur sa blessure mais le staff médical Azerbaidjanais se veut toutefois rassurant dans son premier diagnostic.

Mais malgré la sortie de DG77, ses coéquipiers n’avaient pas baissé les bras et ce, en dépit de l’ouverture du score des Danois par Santander (45e), le but de Ndlovu (63e) a refroidi le stade de Copenhague et celui de Pavlović, 3 minutes plus tard n’a pas changé la situation.

Présent en phase de groupes de l’UEFA Europa League ces trois dernières saisons, le FK Qarabağ signe l’épopée en parvenant à se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions.