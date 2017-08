Environnement et santé : Appel à la vigilance au passage, le 21 août 2017, d’une éclipse solaire partielle sur Haïti

Actualisé le 19 août 2017

P-au-P, 18 août 2017 [AlterPresse] — La population haïtienne est appelée à éviter de regarder le soleil, lors du passage d’une éclipse solaire [1]partielle, prévue dans l’après-midi du lundi 21 août 2017.

Cet appel vise à limiter les dégâts, que pourrait causer cette éclipse solaire sur les yeux d’une personne.

« Les rayons, qui sortent dans le soleil, lors de l’éclipse, sont des rayons infrarouges. Et les rayons infrarouges sont très dangereux pour une zone, au niveau de nos yeux, qui s’appelle macula, (et) qui est responsable de la vision centrale ».

Cette mise en garde a été faite par la présidente de la Société haïtienne d’ophtalmologie, Dre. Florence Burr-Reynaud, lors d’une conférence de presse, organisée par le gouvernement, ce vendredi 18 août 2017, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

« Il est interdit d’utiliser des lunettes de soleil ou verres ultraviolets pour regarder l’éclipse. Elles ne pourront pas protéger vos yeux », prévient le doyen de Faculté de médecine et de pharmacologie (Fmp) de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh), Dr. Jean Claude Cadet.

Toutefois, les lunettes ISO 12312-2 pourraient, face à une certaine quantité de rayons ultraviolets et infrarouges, protéger les yeux, souligne Dr. Cadet.

« Nous savons que l’éclipse solaire peut causer, chez des personnes, des atteintes au niveau de leurs yeux. C’est pourquoi, au niveau du gouvernement, nous prendrons des dispositions pour accompagner la population et minimiser les dégâts, que l’éclipse peut causer au niveau des yeux de la population », tente de rassurer le premier ministre Jack Guy Lafontant, qui prenait part à la conférence de presse du vendredi 18 août 2017.

Des instructions ont été données aux ministères concernés, notamment les Ministères de la santé publique et de la population (Mspp) et de l’intérieur et des collectivités territoriales (Mict), pour faire……………....lire la suite sur alterpresse.org