Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 26 juillet au mardi 1er août 2017

P-au-P, 25 juil. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 26 juillet au mardi 1er août 2017.

Mercredi 26 juillet 2017, Musique

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Concert du guitariste et compositeur Amos Coulanges et de la chanteuse Kécita Madaleno Clénard, pour un récital voix et guitare, consacré aux musiques des Caraïbes – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 27 juillet 2017, Cinéma

2:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film dramatique « The Natural », réalisé par Barry Levinson – Sorti en 1984, ce film met en vedette Robert Redford, Robert Duvall (de son vrai nom Robert Selden Duval) et Glenn Close – D’une durée de 144 minutes, il sera projeté en Anglais avec sous-titrage en Français – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 27 juillet 2017, Conférence-débat sur la 1re occupation américaine d’Haïti

5:00 pm, Centre culturel Anne Marie Morisset : Conférence intitulée « Lire Haïti » autour de la 1re occupation américaine d’Haïti (1915- 1934) – Pierre Buteau et Nadève Ménard interviendront, respectivement, sur les thèmes : « L’occupation américaine : Causes et dissidences » et « Les écrivains et l’occupation américaine d’Haïti : le cas de Georges Sylvain » – 8-10, rue Gabart, rue Faustin 1er, Delmas 41

Jeudi 27 juillet 2017, Spectacle

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle de………………………………...lire la suite sur alterpresse.org