Éphéméride du jour ….., 25 Juillet 1984 // Décès de Big Mama Thornton, chanteuse de blues

25 Juillet 1984 Décès de Big Mama Thornton, chanteuse de blues

Fille d’un pasteur et d’une chanteuse d’église, à 14 ans elle voyage avec la Hot Harlem Revue où elle joue pendant sept ans. Elle signe au début des années 50 avec le label Peacock.

C’est là qu’elle enregistre en 1953 son morceau le plus connu Hound Dog (avec l’orchestre de Johnny Otis). Ce morceau a été n° 1 du hit-parade rhythm and blues pendant sept semaines. Elvis Presley a popularisé ce morceau pour le public blanc. De sa vie elle ne touchera que 500$ de droits sur cette chanson !

Elle a également créé le fameux Ball n’Chain, popularisé plus tard par Janis Joplin.

Big Mama Thornton s’inscrit dans la lignée des grandes chanteuses de blues de l’histoire.

L’abus d’alcool aura raison d’elle et elle mourra d’une crise cardiaque, pauvre et mal connue.

Aujourd'hui, 25Juillet2017

206ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

159jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’armoise dans le #calendrier républicain français.

L’armoise est une plante odorante, dont de nombreuses espèces possèdent des propriétés médicinales et aromatiques.

JOURNEE NATIONALE

Espagne : Galice : Jour national de la Galice.

Porto-Rico : Journée de la Constitution, commémore la Constitution de l’État libre associé en 1952 ; était précédemment la Journée de l’occupation en souvenir du débarquement des troupes américaines en 1898.

Tunisie : Fête de la République.

Fête de Saint Jacques le majeur, appelé Saint Jacques partout dans le monde et en Haïti il est célébré dans la Plaine du Nord, Fermathe

Pour la tradition Chrétienne : Jacques de Zébédée ou Jacques le Majeur est un Juif de Galilée et l’un des douze apôtres de Jésus Christ.

L’apôtre est souvent représenté de trois façons :

-en majesté, assis : c’est la figure auréolée du saint qui trône sur le maître autel de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ;

-en pèlerin, debout : à partir du XIIIe siècle, il porte la tenue traditionnelle du jacquet, avec le bourdon de pèlerin (le bâton), la besace, la calebasse (gourde), le mantelet (grande cape) et le chapeau de feutre à larges bords orné d’une coquille Saint-Jacques. Parfois aussi, il porte une épée souvenir de son martyre.

-en tueur de maures, armé d’une épée sur un cheval blanc.

Les symboles qui le représentent et qui permettent de le reconnaître sur les peintures et les sculptures : la coquille Saint-Jacques

Dans notre tradition Saint-Jacques Le Majeur (Ogou) est un Homme à cheval blanc, en pleine bataille.

Saint Jacques est un dieu de la guerre. Il est capable de nous aider à combattre dans des batailles dans nos vies. Il est marié à Maitresse Erzuli Freda, et son jour le mercredi.

Couleur : rouge et kaki

Il est fêté le 25 juillet dans le christianisme occidental, le 30 avril dans le christianisme oriental et le 30 décembre dans le rite mozarabe.

UN FAIT A RETENIR

25 Juillet 1871 Invention du carrousel, ce manège pour enfants

Un carrousel (ka-rou-zèl) est une attraction de type manège consistant en une plateforme tournante avec des sièges pour des passagers. Ces « sièges » prennent traditionnellement la forme de chevaux en bois (ou autres matériaux) et/ou d’autres animaux.

Les premiers carrousels ont été conçus autour de vrais animaux attachés au bout d’une corde et tournant autour d’un piquet.

Avec la révolution des machines à vapeur, les chevaux furent remplacés par des reproductions en bois puis d’autres matériaux.

HAITI

25 Juillet

1997 Nomination de Mr. Eric Pierre, représentant d’Haïti à la Banque Inter-Américaine de Développement aux fonctions de premier ministre

René Préval voulant remplacer Rosny Smart, premier ministre, fit appel à ce fonctionnaire de la BID. Cette nomination fut rejetée le 26 août par la Chambre des députés pour des raisons de procédures.

La Pensée du Jour

«La paix semble plus dure à créer que la guerre et pourtant elle demande moins d’initiatives.»

Auteur inconnu

PRENOM DU JOUR

Saint-Jacques le Majeur mais aussi Jacqueline, Christophe, Olympe, Valentine..

Décédé vers 44, Jacques fut le premier apôtre à subir le martyre. Au IXème siècle, les Espagnols assurèrent que son corps était enterré à Compostelle. Les Jacques sont généreux et séducteurs. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Mardi 25 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 30 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boulo Valcourt «ke mwen fe mwen mal»

Pour découvrir la musique de Boulo Valcourt «ke mwen fe mwen mal»

Depuis la semaine dernière Boulot Valcourt souffre de problème de sante et depuis hier soir sa famille lance un sos, Boulo a besoin de sang. On cherche donc des donneurs de groupe sanguin O négatif. Vous pouvez passer à la croix rouge qui se trouve à Turgeau même immeuble que la digicel ou vous pouvez appeler au 39 01 68 68

——————————————————————————————————————————

25 Juillet 1593 Henri IV abjure le protestantisme

Henri IV, étant lui-même un ancien protestant, choisit de se convertir au catholicisme afin d’accéder au trône.

Il adopte officiellement la religion catholique le 25 juillet à la cathédrale de Saint-Denis, haut-lieu de la monarchie française. Il est sacré à Chartres le 24 février 1594.

25 Juillet 1814 George Stephenson expérimente sa première locomotive à vapeur

Stephenson expérimente un premier prototype en ce jour de 1814 : c’est une chaudière cylindrique horizontale, munie de quatre roues, elles-mêmes entraînées à l’aide de manivelles par les pistons de deux cylindres verticaux.

En 1817, il met au point sa première vraie locomotive, qui peut remorquer un train de charbon de 70 tonnes.

25 Juillet 1843 Décès de Charles Macintosh, Inventeur britannique et chimiste

Au cours de sa carrière d’ingénieur-chimiste, qui débuta alors qu’il n’avait pas 20 ans, Macintosh produisit du sel ammoniac, prépara de l’acétate de plomb, inventa plusieurs colorants et obtint un brevet pour une méthode peu pratique de conversion du fer en acier à haute température. Il est surtout connu pour son invention, en 1823, d’une matière imperméable obtenue par dissolution du caoutchouc dans du naphte porté à ébullition. La matière brevetée prit le nom de son inventeur, bien qu’elle soit généralement orthographiée mackintosh. Ce nom fut donné plus tard aux imperméables fabriqués dans cette matière, et devint même en Grande-Bretagne synonyme du mot imperméable.

25 Juillet 1899 Décès de Theodore August Heintzman, facteur de pianos

Il a fait son apprentissage dans le commerce et la fabrication de pianos vers 1831. À la suite des troubles politiques de 1848, la famille de la femme de Heintzman alla à New York où le jeune couple la suivit en 1850. Durant quelque temps, Heintzman fut employé chez les facteurs de pianos Lighte & Newton. L’hypothèse voulant qu’il ait travaillé dans la même usine que Henry E. Steinway n’a pas été confirmée, mais il est certain néanmoins que les deux Allemands qui allaient fonder les plus célèbres firmes de pianos, au Canada et aux États-Unis respectivement, arrivèrent en Amérique du Nord la même année.

L’instabilité politique antérieure à la Guerre civile et une invitation du facteur de pianos canadien John Thomas l’incitent à s’établir à Toronto en 1860. Il aurait, paraît-il, fabriqué son premier piano canadien dans une cuisine de Toronto. L’année 1860, souvent citée comme date officielle de fondation de la compagnie à Toronto, est vraisemblable en ce qui concerne le début de la fabrication de pianos par Heintzman.

En 1876, la jeune compagnie gagna des prix à l’Exposition du centenaire de Philadelphie, et, en 1879, elle avait déjà fabriqué près de 1 000 instruments.

Après la mort du fondateur en 1899, ses fils allaient prendre la relève.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

