La Chine fournit des investissements à la République dominicaine pour l’arracher de Taiwan

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, David Tawei Lee, a affirmé avoir aucun doute qu’entre son pays et la République Dominicaine, les relations diplomatiques restent fermes, mais a averti que la Chine offrirait à cette nation des Caraïbes d’énormes investissements pour la forcer à couper les liens avec Taiwan pour pouvoir l’attraper.

Selon lui, les liens entre Santo Domingo et Taipei inconditionnels, contrairement à ce qui serait proposé par Pékin qui non seulement veut exploiter les ressources minières mais pousser l’immigration de milliers de citoyens chinois vers la République Dominicaine.

Tawei Lee, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, qui est en visite officielle en RD, a déclaré que l’intérêt dominicain ne coïncide pas avec celui de la Chine selon ce qui a ete rapporté par le journal dominicain El Nacional.

À cet égard, il a rappelé que le Costa Rica avait rompu ses relations diplomatiques avec son pays pour les établir avec la Chine, et la nation d’Amérique centrale espère encore que Pékin construise une raffinerie de pétrole qu’il avait promis il y a neuf ans. Il a expliqué en outre que le Costa Rica avait enregistré un excédent commercial de 49 millions de dollars la dernière année de relation avec Taiwan, mais un an après l’établissement de relations diplomatiques avec la Chine, ce même pays a déclaré un déficit commercial de 2,1 milliards de dollars.

Il a estimé que Taiwan et la République Dominicaine sont deux pays insulaires et de petites superficies, qui ont des intérêts communs. La République Dominicaine est l’un des vingt nations qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taiwan. Il faut rappeler qu’au cours des 8 derniers mois, de décembre 2016 à date, Taiwan a déjà perdu Sao Tome et Panama au profit de la Chine. La République dominicaine sera-elle le prochain pays à faire le switch ? Quels seraient les impacts sur l’économie dominicaine ? Qu’en est-il d’Haïti ? Y aurait il un agenda secret pour un éventuel virage vers le géant chinois dans un futur proche ou lointain ? Des questions stratégiques, fondamentales, restées sans réponses, mais qui devraient nous interpeller et nous porter à réfléchir au plus niveau de l’Etat.