Haïti-Politique : L’ancien président Jocelerme Privert dénonce des persécutions politiques contre sa personne

P-au-P, 24 juil.2017 [AlterPresse] — L’ancien président provisoire d’Haïti, Jocelerme Privert, dénonce des persécutions et revanches politiciennes contre sa personne, suite à la publication dans le journal officiel le Moniteur de l’arrêté présidentiel coupant les avantages et privilèges d’anciens présidents non-élus au suffrage universel.

La décision de limiter des privilèges exclusivement aux anciens chefs d’État élus au suffrage universel direct est « irrationnelle », critique-t-il, dans une lettre ouverte en date du 23 juillet 2017, adressée au ministre de la justice et de la sécurité publique, Heidi Fortuné, et dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Cette mesure « inique » participe clairement « d’une malsaine et incompréhensible entreprise de persécution et de revanches politiciennes », souligne-t-il.

L’ancien chef d’État dit mettre sa vie et celle de ses proches au compte de ces autorités.

Le secrétariat privé de Privert déclare accueillir « avec un pénible désappointement » la parution, dans le journal le Moniteur, de l’arrêté daté du 19 juillet 2017, modifiant les articles 2 et 3 de celui du 23 septembre 2015, relatif aux avantages et privilèges octroyés aux anciens chefs d’État et de gouvernement.

L’arrêté du 23 septembre a été adopté par l’ancien président Michel Joseph Martelly, en vue de garantir à tout ancien chef d’État ou de gouvernement sans exclusivité : un secrétariat, un service de sécurité rapprochée et des moyens de transport adéquats, entre autres.

Par cette nouvelle mesure, l’administration du président Jovenel Moïse « assume la lourde et hasardeuse responsabilité d’une rupture de la couverture sécuritaire mise, jusque-là, à la disposition de l’ancien président Privert en application des lois et règlements en vigueur », fustige la lettre.

Ce nouvel arrêté projette…………………..….lire la suite sur alterpresse.org