Haïti au 21e Championnat panaméricain junior de badminton

Source Légupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Le badminton haïtien, fort d’une délégation de six personnes, dont quatre athlètes et deux officiels, participera du 21 au 28 juillet à Toronto (Canada) au 21e Championnat panaméricain junior de badminton. Avant son départ, Pierre Emmanuel Bijoux, président de la Fédération haïtienne de badminton (FHB), visiblement inquiet, crie au secours.

Deux cent cinquante athlètes, issus de quinze pays, dont Haïti, participeront au 21 au 28 juillet à Toronto (Canada) au 21e Championnat panaméricain junior de badminton, tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pour le président de la fédération, « Haïti, sous aucun prétexte, ne doit pas rater ce rendez-vous important, voire crucial. Il y va de l’avenir du badminton haïtien car, si on manque ce tournoi, on risque de ne plus participer aux tournois majeurs qui auront lieu à l’avenir. Citons en exemple le championnat du monde et les Jeux olympiques de la jeunesse.

Bien entendu, on a d’autres tournois qualificatifs qui nous attendent, tels le tournoi Carebaco en octobre et l’Open du Guatemala en novembre » a déploré Pierre Emmanuel Bijoux. Rencontré au centre Sport pour l’Espoir, le président de la FHB n’a pas mâché ses mots pour inciter les instances concernées à voler au secours de sa fédération : « Depuis le mois de mai, on a soumis un dossier au MJSAC, au ministère de l’Economie et des Finances et à la Primature. En dépit du fait qu’on a fait le suivi, à nos jours, aucune suite nécessaire n’a été donnée au dossier acheminé à ces entités étatiques. Voyez-vous, le budget est estimé à seulement 19 000 dollars américains.

Cela dit, le montant n’est pas exorbitant », a fait remarquer M. Bijoux. Toujours est-il, avec ou sans l’aide des instances placées pour aider le sport, que le badminton haïtien prendra la route de Toronto si l’on se fie aux propos du principal responsable de la Fédération haïtienne de badminton. « La délégation haïtienne, forte de six personnes, quittera le pays ce mercredi 19 juillet à bord de Air Transat. On ne doit pas être absent. C’est un impératif d’être là », a laissé entendre le président de la FHB. S’exprimant sur la subvention de MJSAC estimée…………………….lire la suite sur lenouvelliste.com