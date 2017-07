Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataire, la Lune pourrait bien vous offrir un coup de coeur, pas forcément durable, mais très sensuel ! Vos relations de couple risquent d’en passer par une phase difficile. Chacun aura tendance à vivre dans son monde, ce qui réduira la communication au strict minimum. Crise passagère ou usure déjà bien installée, vous êtes seul juge. Mais si vous voulez rester ensemble, une chose est sûre : il va falloir changer d’attitude !

Argent

Avec cet aspect de Mercure, facilités sur le plan financier, mais le moment ne sera pas idéal pour investir massivement. Prévoyez dès aujourd’hui qu’il pourrait survenir des retards dans les rentrées d’argent que vous attendez pour bientôt.

Santé

Méfiez-vous de votre tendance accrue de recourir aux médicaments chimiques au moindre problème de santé. Aucun de ces médicaments n’est totalement innocent. Les médecines parallèles vous conviennent mieux.

Travail

Vous ferez preuve d’un enthousiasme bien contrôlé. Tout ce que vous avez mis sur pied jusqu’ici pourra être mené à bon port. Vous aurez donc le sourire. Mais attention à ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues.

Citation

Il vaut mieux se marier que de brûler (saint Paul).

Famille/foyer

Il est fort probable que vous n’agirez pas toujours avec assez d’objectivité dans vos relations familiales, surtout vis-à-vis de vos enfants. Si ce sont déjà des adolescents, il pourra y avoir là une source de conflits, que vous arriveriez facilement à éviter en y mettant un peu du vôtre.

Vie sociale

Vous pourriez être en butte à la malveillance ou à la jalousie. Ne vous fâchez pas et ne cherchez pas à vous justifier, sinon le remède serait pire que le mal. Vous désarmerez assez facilement les mauvaises intentions en affichant une totale indifférence : « Il faut recevoir les calomnies avec plus de calme que les cailloux » (Antisthène).

Nombre chance

985

Clin d’oeil

Évitez les initiatives hasardeuses, prises sous le coup de l’émotion.

TAUREAU

Amour

Pour certains célibataires, des obligations familiales pourraient empêcher l’évolution heureuse d’une affaire sentimentale. Ce sera notamment le cas de ceux qui ont la charge de parents âgés ou d’enfants d’un autre mariage. Prenez courage ! La planète Jupiter vous soutiendra dans votre accomplissement du devoir et vous compensera à sa manière. Le tandem Pluton-Neptune vous promet une journée de bonheur conjugal quasi absolu. Vous retrouverez la complicité des premiers jours de votre union.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n’aurez pas votre prudence habituelle en matière de transactions financières. Cela ne vous empêchera pas de réussir un coup superbe. Mais soyez quand même vigilant. Evitez les risques excessifs, et méfiez-vous des propositions trop alléchantes.

Santé

Le secteur santé sera favorisé, et par voie de conséquence vous jouirez d’une santé suffisamment bonne sinon excellente. La seule planète qui pourrait affecter négativement la résistance physique de quelques-uns d’entre vous est Pluton, mais son influence sera très faible.

Travail

Aucune planète ne venant influencer le secteur travail de votre thème, il n’y aura pas d’événement notable à signaler de ce côté-là. Ne croyez pas pour autant que vous serez en vacances. Vous mettrez à profit cette journée de calme relatif pour asseoir votre influence et renforcer votre position.

Citation

Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature… C’est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part (Pascal).

Famille/foyer

Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et vous ne supporterez pas que l’un de vos proches conteste votre autorité. Pourtant, si vous adoptez la manière douce, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats.

Vie sociale

Avec vos amis, vous vivrez en bonne intelligence, dans un climat de chaleureuse complicité, dans une ambiance que vous saurez rendre accueillante et pleine de vie. Soyez quand même sur vos gardes avec certaines personnes, le risque d’une intrigue n’étant pas à exclure.

Nombre chance

724

Clin d’oeil

Nuancez les réflexions cinglantes qui vous viennent à l’esprit.

GEMEAUX

Amour

Côté coeur, vous vous lasserez un peu de ce que vous avez sous la main. Cette fois, c’est le fruit défendu qui aura pour vous un goût particulièrement délicieux. Vous serez donc très enclin à l’infidélité conjugale. Même si vous êtes libre, vous vous arrangerez pour donner à vos amours un petit air clandestin. Dans tous les cas, vous pourrez sans inconvénient donner libre cours à vos fantasmes sexuels les plus fous.

Argent

Cet aspect de Pluton signifiera que vous devriez être très prudent dans le domaine financier. Demandez conseil en cas de démarches ou décisions importantes. Au lieu de dépenser sans compter, remplissez votre bas de laine : vous y trouverez des avantages certains.

Santé

Vous vous trouverez coincé entre Saturne qui freine vous élans et Vénus qui vous pousse aux excès. Votre problème sera de trouver un équilibre. Sommeil et nature seront sans doute vos meilleurs alliés. Pour préserver votre énergie, ne vous butez pas sur des positions qui sont peut-être erronées. Savoir reconnaître ses erreurs, ce n’est certes pas simple ni aisé, mais c’est à ce prix que vous pourrez avancer sans perte.

Travail

Dans le travail, vous serez confronté à une rapide évolution de la situation. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas refuser le changement. Les structures et les méthodes professionnelles sont en train d’être sérieusement remises en question. A vous de savoir vous adapter. En principe, l’évolution sera bénéfique si vous savez la négocier. Mais si vous tergiversez, vous risquez de vous retrouver sur la touche.

Citation

Si l’on te donne un os, n’en fais pas fi : grignote-le (proverbe indien).

Famille/foyer

Des tensions persisteront entre vous et vos enfants à propos de leurs sorties nocturnes. Mais votre esprit de compromis, bien soutenu par Jupiter, réussira à éviter une crise.

Vie sociale

L’occasion vous sera donnée de rencontrer pas mal de monde. Sachez reconnaître, parmi vos nouvelles relations, celles qui méritent la peine d’être retenues et cultivées. Pas d’états d’âme pour les gêneurs.

Nombre chance

419

Clin d’oeil

Contentez-vous des résultats estimables que vous venez d’obtenir.

CANCER

Amour

Journée particulièrement favorable aux célibataires endurcis et non endurcis. La planète Vénus en vedette les aidera à savoir exactement ce qu’ils veulent côté coeur et à remuer ciel et terre pour l’obtenir. Elle provoquera aussi de belles rencontres. Vous trouverez les mots justes pour exprimer votre flamme et convaincre l’heureux élu. N’ayez aucun doute au sujet de votre pouvoir de séduction et de persuasion en ce moment.

Argent

Sans être vraiment cigale pour deux sous, vous vous occuperez très sérieusement de vos finances. Il était temps ! En alliant habilement prudence et audace, vous réaliserez de bonnes opérations.

Santé

Vous serez en une forme excellente. Le Soleil, élément de vitalité, et Mars, astre du dynamisme, vous doteront d’un tonus sans faille. De plus, Vénus protégera efficacement votre équilibre. Seul point à surveiller : votre poids. Vénus rend en effet très gourmand, tout en accentuant la tendance à grossir. Si vous voulez garder la ligne, vous devrez surveiller votre coup de fourchette.

Travail

Du concret, du solide, voilà ce dont vous aurez besoin aujourd’hui. Tâchez d’éviter les projets fumeux. Ce serait une erreur fatale d’essayer de faire table rase de quoi que ce soit aujourd’hui.

Citation

Qui veut avoir des oeufs doit supporter le caquetage des poules (proverbe danois).

Famille/foyer

Vous aimez évoluer dans un cadre agréable. Dépêchez-vous donc d’aménager votre domicile car, bientôt, vous serez trop préoccupé pour vous y consacrer. Demandez à tous les membres de votre famille de vous aider ; cela contribuera grandement à consolider la bonne entente générale.

Vie sociale

Ayant Mercure comme compagnon de route aujourd’hui, vous traverserez une journée de grande sociabilité, voire de débonnaireté. Attention ! Cette disposition, pour charmante qu’elle puisse être, vous rendra très vulnérable, car vous ne saurez pas dire non quand il le faudrait.

Nombre chance

214

Clin d’oeil

Prenez soin de retourner votre langue sept fois avant de parler.

LION

Amour

Avec cet environnement planétaire, entre vous en tant que couple, ce sera comme au premier jour : complicité, tendresse, preuves d’amour… Vous ne serez pas en reste, et votre partenaire vous le rendra bien. Et comme le bonheur se partage, tout votre entourage profitera de votre vision positive de la vie. Célibataire, plus réservé que d’habitude, vous observerez vos prétendants avec prudence. Mais une personne tenace fera tout pour vous attirer dans ses filets.

Argent

Vu la présente configuration astrale, il vous sera probablement difficile d’éviter un vol ou un cambriolage aujourd’hui. Soyez prudent en toutes choses. Respectez les recommandations de vos contrats d’assurance (serrure trois points, système d’alarme, coupe-circuit automobile, etc.), sinon vous ne serez pas indemnisé en cas de sinistre.

Santé

Tonus et vitalité seront les maîtres mots de cette journée. Vous serez très dynamique. Mars, en bonne place dans votre thème, vous stimulera et vous permettra d’utiliser vos forces de façon positive. Vous serez à la fois plus énergique et moins nerveux.

Travail

Vous saurez user de vos talents de diplomate pour négocier une affaire difficile, décrocher un contrat au nez et à la barbe de vos concurrents, ou obtenir un prêt à un taux avantageux. Et si vous devez imposer vos conditions, vous y parviendrez sans trop de peine cette fois.

Citation

Bien cher se vend difficilement (proverbe chinois).

Famille/foyer

Attention à ne pas laisser les difficultés de la journée affecter vos relations avec vos enfants ou vos parents. Pour les natifs qui ont des défis professionnels à relever, il faudra veiller à ne pas oublier complètement leurs êtres chers.

Vie sociale

La planète Uranus vous conseillera d’entretenir avec soin vos liens amicaux ou sociaux. En effet, ce sont ces liens qui vous apporteront les joies et le réconfort que vous apprécierez tout particulièrement. De plus, la Lune bien aspectée favorisera vos démarches amicales ; profitez-en pour reprendre des contacts agréables.

Nombre chance

211

Clin d’oeil

Ne permettez pas à des riens de prendre des proportions gigantesques.

VIERGE

Amour

La présence de Vénus dans le Ciel des célibataires leur réserve un événement amoureux exceptionnel aujourd’hui : passion violente, irraisonnée, incontrôlable, et pourtant solide, heureuse. Tout se passera comme si l’on rencontrait son double, comme si l’on touchait à un port, quels que soient son âge et sa condition sociale. La vie sera facilitée pour la plupart des couples, qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier durablement en cas de petite brouille.

Argent

L’influence conjuguée de trois planètes de chance s’avérera une excellente aubaine pour votre situation matérielle. Vous saurez à la fois vous montrer entreprenant et circonspect, et vous ne prendrez pas de risques inutiles.

Santé

Vous bénéficierez, grâce aux bons offices de Jupiter bien aspecté, d’un dynamisme sans excès et d’une énergie vitale contenue. Ils vous assureront d’une santé stable et d’une maturation tranquille, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, vous pourrez faire valoir vos idées, présenter des suggestions, sans être taxé d’avant-gardiste. Vos propositions seront retenues. Vous serez sérieux comme un pape, intransigeant quant à la qualité de la tâche fournie.

Citation

Qui ne se sent point assez ferme de mémoire ne se doit pas mêler d’être menteur (Montaigne).

Famille/foyer

Vos enfants vous fascineront plus qu’à l’accoutumée, et vous aimeriez en profiter pour passer davantage de temps avec eux. Pour les couples sans enfant, le désir d’être parent sera puissant, et vous partirez tout d’abord à la recherche d’un beau logement pour accueillir votre prochaine progéniture.

Vie sociale

Vous aurez la possibilité de mener une vie sociale importante et de nouer de nouvelles relations. Certains natifs auront des opportunités de rencontres épanouissantes. Restez donc moins de temps devant l’écran de votre téléviseur.

Nombre chance

421

Clin d’oeil

Ne soyez pas excessif dans vos réactions ou vos propos.

BALANCE

Amour

Certains natifs vivant à deux pourront en passer par une phase un peu instable, où chacun aura du mal à trouver ses marques dans le couple. Pour une grande majorité, ce sera heureusement plus facile, à plus forte raison si vous trouvez l’occasion de vous échapper, pour un week-end de détente par exemple ! Célibataire, vous ne risquez pas de rester seul(e). Sûr(e) de vos charmes, vous n’aurez pas de mal à vous attirer les faveurs de qui vous plaira. Savoir si cette relation sera durable est une autre affaire. Mais qui vivra verra !

Argent

Dans le domaine financier, vous aurez de la chance et de belles rentrées d’argent. Vous mènerez à bien des transactions importantes ou des négociations dont vous attendez beaucoup. Habile et compétent, vous défendrez vos intérêts avec panache. Mais vous serez tenté de dépenser tout l’argent que vous aurez gagné.

Santé

Les planètes Mars et Neptune vous inciteront et vous aideront à retrouver ou à conserver votre équilibre physique et psychologique. Apprenez à mieux gérer votre capital énergie en dosant vos efforts et en misant sur une bonne hygiène de vie. Sans oublier de vous entourer de personnes positives, qui vous transmettront leur optimisme.

Travail

Aujourd’hui, grâce aux influx de Jupiter, toutes les activités commerciales seront favorisées. En particulier, les transactions commerciales relatives aux loisirs et à la diététique vous apporteront des avantages très encourageants. Un petit voyage pourra constituer le clé de la réussite d’un projet en souffrance depuis quelque temps.

Citation

Un seul bon argument vaut mieux que plusieurs arguments meilleurs (proverbe français).

Famille/foyer

Si vous voulez jouir de la paix chez vous, évitez de vous montrer trop autoritaire. Votre conjoint comme tout ceux qui font partie de votre maisonnée ne seront pas d’humeur à supporter votre tyrannie.

Vie sociale

Les circonstances vous obligeront à changer de comportement, à prendre parti de façon tranchée et catégorique. Si vous vous dérobez, vous ne tarderez pas à en supporter les fâcheuses conséquences.

Nombre chance

320

Clin d’oeil

Oser vous exprimer, prendre des risques… Cela vous apportera la réussite et, sur le plan personnel, un bel épanouissement.

SCORPION

Amour

Avec cette magnifique configuration astrale, que vous prédire sinon une vie de couple pleine d’agréments ? Dialogue facile avec votre conjoint, partage des tâches domestiques, mais aussi câlins et projets familiaux. Célibataire, votre vie amoureuse risque de se compliquer parce que Mercure vous incitera à jouer le jeu dangereux qui consiste à faire croire à vos partenaires que vous roulez dans l’or, que vous percevez d’énormes revenus d’origine inconnue du fisc.

Argent

Les astres n’exerceront que des impacts de brève durée sur votre équilibre financier, ce qui se traduira par un coup de chance momentané plutôt que par un essor lent et régulier. La relative neutralité du Ciel à votre égard laisse par ailleurs présager une journée sans danger majeur. Inutile donc de vous mettre la rate au court-bouillon en imaginant que vous risquez de voir vos revenus s’effondrer brusquement.

Santé

Le meilleur remède à vos petits problèmes psychosomatiques, migraines et insomnies en tout genre ? Le travail et l’humour. Occupez-vous, souriez, et tout ira bien mieux. Ne négligez pas l’exercice physique.

Travail

Le présent mouvement céleste va vous aider à assouvir vos ambitions professionnelles. Il vous permettra de mettre toutes vos forces au service de votre métier. Vous pourrez viser haut, vous aurez de nettes chances d’y arriver. Cet impact astral sera plus puissant encore si vous exercez un métier lié à l’enseignement ou à la communication.

Citation

Le bon a besoin de preuves, le beau n’en demande point (Fontenelle).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial risquent d’être un peu tendues. Demandez-vous si vous n’avez pas un peu trop tendance à prendre en charge vos proches, à leur imposer brutalement ce qui, à votre avis, est bien pour eux.

Vie sociale

Des rencontres importantes se profilent à l’horizon. Certaines d’entre elles auront une influence décisive sur votre vie. Les autres relèveront du pur plaisir, de l’échange intellectuel fructueux.

Nombre chance

862

Clin d’oeil

N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre, au propre et au figuré.

SAGITTAIRE

Amour

Côté amour, vous serez gâté par Pluton en aspect harmonique. Cette planète vous assurera d’une passion vivace si vous vivez en couple. Pour les célibataires qui veulent jouer les Don Juan ou les Messaline, ce sera aussi une configuration astrale favorable, dans la mesure où elle accroîtra le magnétisme personnel.

Argent

Avec la configuration astrale de ce jour, ce sera le moment idéal pour consolider votre situation matérielle, réaliser des transactions immobilières profitables, préparer votre retraite ou assurer l’avenir des vôtres. Vous voyez, « il n’y a pas que des épines sur les rosiers, il y a aussi des roses » (Thai Hoa).

Santé

Votre élan vital soutiendra bien vos efforts et vous permettra d’abattre une montagne de travail dans ce que vous avez envie de faire. Vous serez en mesure de réaliser une opération propice au redressement et à l’expansion de votre carrière.

Travail

Mars et Jupiter formeront de puissants aspects dans votre Ciel. Vous saurez galvaniser l’énergie et l’enthousiasme de ceux qui travaillent avec vous. Malgré certains conflits, vous obtiendrez des résultats.

Citation

Le meilleur des hommes est celui qui aime le bien des hommes (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vie familiale très agréable. Votre foyer vous procurera de vives satisfactions, ce qui vous fera oublier toutes vos peines. Vos proches vous manifesteront sans réserve leur affection et leur admiration. Vous serez l’âme de votre petit monde, et heureux de l’être. Ah, « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » (Marmontel).

Vie sociale

Si vous devez prendre la parole en public, vous n’aurez pas à avoir peur du trac, car les influx favorables de Mercure vous conféreront une grande confiance en vous. Vous trouverez d’instinct les mots justes et la bonne façon de les dire.

Nombre chance

811

Clin d’oeil

Si une question que vous aviez occultée se remet d’actualité, ne cherchez plus l’esquive. Affrontez le problème.

CAPRICORNE

Amour

Avec cet aspect du Soleil, votre vie conjugale sentira le soufre ! Votre coeur sera bouleversé, chaviré. Les couples, même liés depuis longtemps, connaîtront ensemble de nouvelles expériences, et les « migraines » seront oubliées au profit d’une quête effrénée d’érotisme. Célibataire, cet aspect de Vénus pourra se traduire de diverses façons : rencontre, coup de foudre, bouleversement heureux dans la vie sentimentale, évolution inattendue des sentiments ou des intentions de l’être aimé. En fait, tout est possible, mais dans le bon sens.

Argent

Ne vous laissez pas entraîner dans des opérations financières mal préparées ou beaucoup trop risquées : vous pourriez vous retrouver dans une situation catastrophique, car certains astres seront contre vous sur ce plan.

Santé

Uranus et Jupiter influençant tous deux les secteurs de votre thème liés à la santé, ça demande un peu de vigilance ! Si vous respectez vos rythmes de sommeil et que vous observez une alimentation équilibrée, vous n’aurez pas de souci à vous faire. Vous pourriez même avoir la grande forme. L’important, ce sera de mener une vie bien calme.

Travail

Il est fort probable que cette journée voie un brusque accroissement de vos responsabilités au sein de votre entreprise ou de vos affaires. Les astres vous donneront des atouts spéciaux pour réussir là où d’autres ont échoué.

Citation

Les vertus sans prudence sont des beautés sans yeux (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Passez davantage de temps avec vos enfants, qui auront besoin de votre tendresse ; surveillez leurs études et leurs fréquentations, partagez leurs loisirs, écoutez ce qu’ils ont à vous dire : ce sera le meilleur moyen de construire une complicité solide avec eux.

Vie sociale

Vous aurez des idées, et des idées pour les faire connaître. Vous communiquerez sans peine, et vous aurez plutôt de la chance dans vos différentes démarches et requêtes.

Nombre chance

742

Clin d’oeil

Qui attend le grand bonheur pour se décider à se sentir heureux est comme celui qui attend de gagner le gros lot du Loto pour aller faire ses courses.

VERSEAU

Amour

Si vous êtes marié et que votre couple est solide, vous n’aurez guère à souffrir de cet impact de la Lune. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Mais si votre couple est fragile, ce mouvement céleste pourra se traduire par une aggravation de la situation. Célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre marquante. Cependant, vous risquez de rester un peu sur la défensive, et vous n’oserez pas trop pousser votre avantage. Allons, avouez vos sentiments, impliquez-vous à fond. Et il y aura peut-être un mariage à la clé !

Argent

Si vous êtes sage et raisonnable, votre stabilité financière ne devrait poser aucun problème. Mais le serez-vous ? Poussé à la fois par Uranus et surtout par Mars, vous risquez, par des dépenses inconsidérées, vous ruiner sans le moindre état d’âme !

Santé

Bon équilibre physique. Si jamais l’impact négatif de certaines planètes provoque des problèmes qui vous préoccupent, attention à ne pas trop ressasser vos idées noires : les choses ne vont pas si mal, et votre tendance à vous angoisser ne servira strictement à rien.

Travail

De la discipline avant toute chose ! Il vous en faudra beaucoup pour aller au bout de vos projets. En effet, vous serez tenté d’abandonner en route, dès que vous commencerez à vous ennuyer un peu.

Citation

Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vénus en cette position dans votre Ciel aura un impact très positif sur vos relations avec vos enfants. Vous aurez droit à des petits chérubins qui se portent comme un charme, heureux de vivre, épanouis. S’ils sont plus âgés, il est possible qu’ils tombent très amoureux, voire qu’ils vous annoncent leur décision de se marier !

Vie sociale

Vous aimerez la vie et elle vous le rendra bien ! Vous serez enclin à multiplier les fêtes, les sorties entre amis, bref, vous mènerez une vie sociale extrêmement active. Mais que ce tourbillon ne vous fasse pas oublier vos diverses obligations !

Nombre chance

466

Clin d’oeil

Soyez logique avec vous-même, vous serez mieux compris.

POISSONS

Amour

Avec Pluton influençant le secteur vie à deux, vous ne serez pas toujours très cohérent. Et c’est votre conjoint qui, hélas, risque d’en faire les frais. Aux petits soins pour lui à un moment, à la limite de l’indifférence à un autre moment. Si vous voulez rester bien ensemble, il va falloir être plus prévisible ! Célibataire, vous aurez plus de chance que d’habitude de faire une belle rencontre amoureuse. Vénus vous fera probablement vivre un amour avec un étranger, histoire de mettre un peu d’exotisme dans votre quotidien.

Argent

Les finances bénéficieront de toutes les bonnes influences astrales du moment, et une rentrée d’argent inattendue va vous permettre de faire quelques petites folies bien agréables.

Santé

Vos défenses naturelles fonctionneront très efficacement, et vous lutterez activement contre les maladies saisonnières. De plus, vous ferez preuve d’une belle endurance et d’une grande résistance physique.

Travail

Avec la planète Mars en cet aspect, vous serez tout feu tout flamme. Vous prendrez d’audacieuses initiatives. Voilà qui vous réussira très bien. Vous serez en mesure de réaliser une excellente affaire aujourd’hui. Mais votre enthousiasme pourra retomber quelque peu après.

Citation

Le champ est le maître ; l’homme est son invité (proverbe chinois).

Famille/foyer

La présence de Saturne dans votre Ciel ne favorisera guère le dialogue chez vous. Chacun vaquera à ses occupations, sans se préoccuper des autres, ce qui pourrait vous donner un sentiment de solitude. L’impact de Saturne pourrait également vous donner envie de changer de cadre de vie.

Vie sociale

Vous aurez intérêt à éviter de porter une affaire devant les prud’hommes ou d’intenter un procès. On vous conseillerait mal, et vous consacreriez beaucoup de temps, d’argent aussi, pour de bien piètres résultats.

Nombre chance

433

Clin d’oeil

Ne suivez pas trop de pistes à la fois. Qui trop embrasse mal étreint !

