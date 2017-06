Assemblées communales/Assemblées départementales. Qui peut être candidat ou électeur aux élections indirectes?

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Les élections indirectes se dérouleront cette année à travers le pays du mois de juillet au septembre, selon le calendrier rendu public par le Conseil électoral provisoire. Interrogé par Le Nouvelliste, le vice-président du CEP, Me Carlos Hercule, explique les conditions de ce scrutin et souligne qui peut être candidat, quels sont les électeurs appelés aux urnes et où vont siéger les nouveaux élus, avec quel pouvoir.

Les élections indirectes. Un concept peu fréquent en Haïti, malgré le fait qu’il soit inscrit dans la Constitution. Il s’agit des élections pour les assemblées communales, les assemblées départementales et l’assemblée interdépartementale. Ce sont, en fait, des élections au second degré dans lesquelles des élus locaux vont désigner parmi eux des représentants à ces différentes assemblées.

Selon le vice-président du CEP, les assemblées municipales, qui sont au nombre de 140, seront composées des représentants de toutes les sections communales du pays. Les membres des assemblées municipales éliront les membres des assemblées départementales. Chaque département aura un conseil de trois membres élus par les assemblées municipales.

L’assemblée municipale se compose d’un représentant des délégués de ville et d’un représentant de chacune des assemblées des sections communicables. Seuls les membres des ASEC et des délégués de ville peuvent se porter candidats à l’élection de l’assemblée municipale.

Les membres de chaque assemblée municipale se réunissent sur convocation………………………………lire la suite sur lenouvelliste.com