Initiative Stéphane Bruno (ISB) – InnovaTIC 2017: réveiller le pouvoir créateur chez les jeunes

Source Ricardo Ulysse | Le Nouvelliste

La Fondation Sogebank et l’Association haïtienne pour le développement des technologies de l’information et de la communication (AHTIC) ont clôturé le samedi 24 juin, à Port-au-Prince, le concours InnovaTIC 2017. Ce concours visait non seulement à honorer la mémoire de Stéphane Bruno, abattu en juin 2016, mais aussi à découvrir de nouvelles applications FinTech et de nouveaux talents chez les jeunes Haïtiens.

Huit équipes sur 58 inscrites ont pris part à cette finale, mais seules trois ont remporté des prix. L’équipe 1, cash mobile, a remporté le prix Conatel en empochant 10 000 dollars américains pour l’application qui porte son nom. Cette application vise à faciliter les échanges de biens et services entre particuliers et entreprises grâce à sa plateforme de paiement en ligne. Tandis que l’équipe 2 a remporté le prix AccèsHaïti avec une prime de 5 000 dollars pour l’application I Bous. I Bous permet d’effectuer des transactions sur les sites marchands affiliés grâce à un système d’affichage. L’équipe 3, quant à elle, remporte le prix CompHaïti et empoche 3 000 dollars pour l’application Goud. Cette application permet d’afficher les taux de change en temps réel grâce à une technologie de récupération automatique des données affichées par les sites des institutions financières. Elles se sont félicitées d’avoir participé à un tel projet qui entend pérenniser la vision de ce grand ingénieur qu’est Stéphane Bruno qui a marqué son temps.

Selon le président de la Fondation Sogebank, le Dr Michel Théard, cela fait une année depuis qu’ils travaillent pour faire de cet événement une réalité. Aujourd’hui, nous fêtons la mémoire de Stéphane Bruno à travers cette initiative qui porte son (ISB), sa vie, ses rêves et sa vision, a-t-il indiqué. Nous célébrons un modèle de vie qui, selon nous, doit être une inspiration pour la génération future, a-t-il souligné. « Ce n’est pas un modèle de l’argent facile ni celui de la terreur ou de l’impunité, mais un modèle d’humanisme et du bon usage des technologies au service de l’intégration d’un plus grand nombre dans le but d’améliorer leurs conditions de vie » D’autres talents comme Stéphane Bruno vont bientôt ……………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com