Haiti-RD: Expiration des cartes de régularisation , les migrant(e)s haïtiens et leurs descendant(e) vivent dans l’angoisse, souligne le GARR

Le samedi 17 juin 2017 ramenait la date d’expiration de toutes les cartes de régularisation fournies aux migrantes et migrants haïtiens dans le cadre du Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) en République Dominicaine qui a été adopté en mai 2014 suite au scandale mondial provoqué par l’adoption de l’Arrêt TC 168-13, a rappelé le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR).

Ce plan avait permis à environ 239 000 immigrantes et immigrants, en majorité des ressortissantes et ressortissants haïtiens, en situation irrégulière d’obtenir un permis de séjour temporaire mais force est de constater que leur problème n’était pas résolu. Tous les permis étaient valables seulement pour une durée d’un à deux ans, a-t-on lu dans une note du GARR.

Les autorités dominicaines ne disent rien de ce qui advient des cas de ces migrant(e)s dont la situation a été « régularisée ». Actuellement, les personnes concernées vivent dans la plus grande inquiétude devant la menace de se faire rapatrier comme des centaines de milliers d’autres dont la situation n’avait pas été régularisée.

Ce sentiment d’angoisse est pour le moins bien fondé. Car, un mois et demi après la fin du PNRE le 17 juin 2015, la République Dominicaine avait intensifié le rapatriement des migrants et de leurs descendants, qui n’avaient pas pu intégrer ce plan. C’est ainsi que dès le début du mois d’août 2015, des milliers d’Haïtiens, d’Haïtiennes et aussi des Dominicains d’origine haïtienne majoritairement des mineurs, ont été forcés de laisser ce pays

Le GARR croit qu'il est donc une nécessité de travailler à l'élimination