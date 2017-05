Haïti – Football : Mission de détection et d’évaluation de jeunes talents

Source BF/ HaïtiLibre

Dans le souci d’améliorer le niveau du football en Haïti, par une prise en charge rationnelle des jeunes talents, la Fédération Haïtien de Football (FHF) confirme l’arrivée ce jeudi de deux techniciens français invités Hervé Happy et Beaufreton du HS Montepellier Hérault.

Durant leur séjour (du 25 au 30 mai), Hervé Happy et Beaufreton, verront un maximum de matches. Des mini tournois, filles et garçons, seront organisés au Centre FIFA Goal tous les jours du matin au soir et ils assisteront également à des matches de championnat pour voir le maximum de nos jeunes footballeurs en action. Ces techniciens sont bien informés de la qualité du travail que nous faisons en Haïti, puisqu’ils avaient eu Selso en stage en octobre et ont tenu à le voir évoluer dans son environnement naturel souligne la Fédération.

La FHF rappelle que l’année dernière 6 filles ont été envoyées en France en stage de formation et de détection, ce qui a permis à Nerilia Mondésir de signer un contrat de cinq ans dans le Club de Montpellier pour débuter une carrière prometteuse.

La Fédération assure que ce genre de missions d’évaluation, bien que couteuses, va se multiplier non seulement dans l’objectif de promouvoir nos jeunes mais aussi dans l’idée de déboucher sur des pistes de coopération avec de grands clubs pros. Ainsi elle annonce qu’en août prochain ce sont des techniciens des Girondins de Bordeaux qui effectueront une mission de prospection pour trouver des débouchés pour nos jeunes et dynamiser les programmes de formation en Haïti.

Rappelons qu’en octobre dernier une visite du même genre a été effectuée par ………………………lire la suite sur haitilibre.com