Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataires, vous vous sentirez très amoureux, épris, complice d’un être que vous devinez et comprenez parfaitement, tant vous êtes en osmose avec lui. Vous vous réjouirez d’une ambiance romanesque comme vous l’appréciez et qui vous épanouira totalement. Toute possibilité de conflit sera écartée. Le moment s’annonce comme déterminant pour nombre de natifs vivant en couple. Si des problèmes se posent dans votre vie conjugale, vous ne pourrez pas faire semblant de tout ignorer et continuer comme si de rien n’était !

Argent

Cela faisait quelque temps que Saturne, une planète assez difficile à vivre, avait la mainmise sur votre argent. Inutile de dire que cette configuration ne favorise pas la réussite financière, et nombre d’entre vous viennent de passer par une période de stagnation dans ce domaine. Or, Saturne cesse définitivement d’influencer le secteur finances de votre thème. Résultat : vous allez rapidement pouvoir améliorer votre pouvoir d’achat.

Santé

Hormis Vénus qui sera dans les parages, les secteurs santé de votre thème seront libres de toute influence astrale. En plus d’une santé suffisamment bonne, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Certains d’entre vous connaîtront des embarras gastriques en cas d’abus de bonne chère.

Travail

Avec cet aspect de Mars, vous ne risquez pas de manquer d’occupation à votre travail. Les nombreuses planètes dans votre Ciel confirmeront d’ailleurs que ce secteur est très actif cette fois. Ceci étant, il régnera autour de vous une ambiance électrique qui doit vous inciter à contrôler vos actes et vos paroles. Parler à tort et à travers pourrait compromettre vos chances d’obtenir la promotion que vous convoitez.

Citation

L’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir l’orage par beau temps (Machiavel).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect vous promet bien évidemment un climat harmonieux et réconfortant en famille. Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le signe de l’amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Vie sociale

Les escrocs de tout cru seront à l’oeuvre, protégés par les influences astrales. Demeurez vigilant. Quelqu’un ne se gênerait pas pour vous proposer au rabais une affaire en or : la tour Eiffel par exemple !

Nombre chance

130

Clin d’oeil

Attention, ne vous laissez pas prendre aux miroirs aux alouettes !

TAUREAU

Amour

Dans votre vie de couple, préservez votre intimité personnelle et respectez celle de l’autre. Se retrouver chaque jour ensemble dans la salle de bains, l’un jouant au coton-tige et l’autre postillonnant du dentifrice au-dessus du lavabo, n’a rien de follement excitant ou romantique ! Saturne, planète de la pudeur, vous conseillera aujourd’hui de garder à votre nudité son pouvoir érotique et sa séduction pour vos moments d’étreinte amoureuse.

Argent

Mercure sera bien aspecté : voilà qui devrait vous aider à vous équilibrer sur le plan financier. Si vous vous trouvez dans une mauvaise passe financière, faites attentivement vos comptes et établissez un budget serré pour vous en sortir. Si vous êtes plus à l’aise, choisissez des placements sûrs. Certains d’entre vous seront soumis à des influences momentanément déstabilisantes, et ils auront tout intérêt à se garder une poire pour la soif.

Santé

Le message de Mercure pour vous est clair. Vous épuiser dans des conflits stériles, franchement, c’est sans intérêt. Le mieux à faire ? Tourner la page et remettre les compteurs à zéro dans votre tête comme dans votre vie, pour vous donner les meilleures chances d’avancer.

Travail

Vous serez en mesure de réaliser de belles performances professionnelles. Soutenu par Mars en bel aspect, vous tirerez le meilleur parti de vos qualités spécifiques. Ne négligez pas l’avis des autres.

Citation

La fausse modestie est le plus décent de tous les mensonges (Chamfort).

Famille/foyer

Vous serez tellement occupé par diverses tâches que vous aurez très peu de temps à consacrer à votre famille. Heureusement, tout ira bien, et vos proches n’auront pas particulièrement besoin de votre présence. Vos enfants seront par moments assez agités, mais ne vous inquiétez pas : ils canaliseront rapidement leur énergie dans des activités positives.

Vie sociale

Votre charme naturel sera décuplé par Uranus en bel aspect. Votre enthousiasme, votre tact et votre délicatesse contribueront à mettre tout le monde dans votre poche : on ne pourra rien vous refuser !

Nombre chance

954

Clin d’oeil

Pour obtenir ce que vous souhaitez, inutile d’employer la manière forte qui braquerait vos interlocuteurs les mieux intentionnés.

GEMEAUX

Amour

Le Soleil en aspect harmonique vous promet une journée de bonheur et de complicité côté coeur. Il vous incitera à faire des efforts pour améliorer la qualité de vos relations avec votre partenaire, qui sera, de son côté, prêt à répondre à vos attentes. Si vous êtes solitaire, cette configuration astrale aura de bonnes chances de se traduire par une rencontre qui vous fera battre le coeur. Qui sait, il s’agira peut-être de quelque chose d’important !

Argent

Sur le plan financier, le départ de Saturne de votre Ciel est une bonne nouvelle. Saturne est en effet une planète de restriction, et son influence dans le secteur argent n’a certainement pas favorisé vos finances. Vous serez plus à l’aise maintenant. Mais ce ne sera pas une raison pour redevenir trop insouciant et dépensier !

Santé

Ménagez-vous des loisirs réguliers au grand air. Le sauna vous aidera à perdre les kilos superflus et en même temps à éliminer les toxines. Un peu d’équitation, de natation ou de tennis vous détendrait bien.

Travail

Définissez clairement vos objectifs professionnels. Vous aurez la possibilité de marquer des points dans votre carrière, à condition de savoir exactement où vous aller. Sans quoi, vous risquez de tourner en rond.

Citation

Le lièvre revient toujours à son gîte (P.-J. Le Roux).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble équilibrées. Vos parents se montreront conciliants et protecteurs, tandis que vous aurez à coeur d’assumer sérieusement vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Attention simplement à ne pas vous laisser envahir par votre travail au point de négliger la famille.

Vie sociale

Subissant l’influence nébuleuse de Neptune, vous serez très sensible aux appels soi-disant spirituels de diverses sectes ou congrégations. Ainsi prévenu, vous devrez faire preuve de toute la perspicacité et de tout le bon sens dont vous êtes capable afin de ne pas succomber à ces mortels chants de sirènes. Ne permettez à aucun gourou ni à aucun mage de vous exploiter. Veillez aussi à ce que les vôtres ne soient pas crédules et ne deviennent pas des victimes consentantes.

Nombre chance

473

Clin d’oeil

Consacrez-vous davantage à votre vie privée ; souvenez-vous que vous vivez pour vous, non pour les autres.

CANCER

Amour

Avec le désintérêt de Saturne pour vos affaires de coeur, votre vie amoureuse sera moins austère, moins déstabilisante aussi. Mais Uranus pourra encore valoir des relations un peu houleuses à ceux d’entre vous qui sont mariés ; leur vie conjugale sera moins en péril que dernièrement, mais tous les problèmes ne seront pas encore réglés. Pluton, de son côté, promet à de nombreux solitaires une rencontre très importante. Mais attention, dès que Pluton est en jeu, on ne fait pas dans le demi-mesure : si rencontre il y a, c’est toute votre vie qui en sera transformée !

Argent

Aujourd’hui plus que jamais, abstenez-vous de faire des affaires avec des inconnus. Essayez plutôt de réaliser un projet dont vous parlez en famille depuis longtemps.

Santé

Vous serez en une forme éblouissante et résisterez bien au stress ou à la fatigue. Tous vos processus de défense et d’assimilation seront tonifiés. Cependant, cet aspect de Pluton pourrait vous rendre un peu fragile psychiquement. Combattez énergiquement les idées sombres dès leur apparition et cultivez le sens de l’humour.

Travail

Vous risquez d’entrer en conflit avec des personnes de votre entourage professionnel qui admettent difficilement votre autorité ou votre présence. Laissez passer l’orage ; n’engagez surtout pas de polémique.

Citation

La joie est née jumelle (proverbe anglais).

Famille/foyer

Perspectives très favorables en famille. Neptune et Uranus formeront des configurations extrêmement positives. Voilà pourquoi votre vie familiale devrait en principe être marquée en cette journée par une nette amélioration. Vos relations avec vos enfants seront faciles à vivre, et bon nombre d’entre vous auront l’occasion de renouer avec certains membres de leur famille.

Vie sociale

Ne croyez pas tout ce qu’on vous racontera aujourd’hui. Sinon, vous pourriez vous faire des idées fausses sur certaines personnes. Et c’est à vous-même qu’en définitive cela risque de porter préjudice.

Nombre chance

225

Clin d’oeil

Ne comptez pas sur les autres pour vous en sortir : « Ne t’attends qu’à toi seul : c’est un commun proverbe » (La Fontaine).

LION

Amour

Cet aspect de Jupiter augure d’une vie de couple sans histoire. Signalons cependant que l’action de Pluton dans votre signe devrait se répercuter agréablement sur vos relations conjugales. Vous saurez transmettre à votre conjoint ou partenaire une bonne dose d’énergie positive… Célibataire, vivre une passion ou même une folle aventure ? A vrai dire, n’y comptez pas trop. Le climat dans le domaine des rencontres risque d’être assez frais, pour ne pas dire morose. Mais tout reste possible !

Argent

D’intéressantes perspectives d’un accroissement de votre patrimoine pourraient se dégager pour vous. Mais ne vous réjouissez pas trop vite de ces facilités pour gagner de l’argent, car vous serez en même temps obligé d’en dépenser beaucoup. Quoi qu’il en soit, vous serez gagnant !

Santé

Les défenses naturelles de votre organisme se révéleront efficaces, et vous résisterez bien aux attaques microbiennes et virales. Par ailleurs, les traitements à long terme, concernant notamment les problèmes osseux, donneront des résultats encourageants.

Travail

En ce qui concerne votre travail, vous serez vraisemblablement aujourd’hui à la croisée des chemins. Sachez tirer parti des changements, même si cela vous demande un effort inhabituel. De la manière dont vous réagirez dépendra votre réussite ou votre échec.

Citation

Le chien ronge sa courroie, et finit par prendre goût au cuir (W. Wander).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler dans une ambiance sereine et sans souci. Vos relations avec vos parents et vos enfants ne poseront sans doute pas de problème particulier. Mais avec Saturne en cet aspect, quelques-uns d’entre vous pourront être amenés à s’occuper d’un problème concernant l’un de leurs frères ou soeurs, qui aura momentanément besoin de conseil et de soutien.

Vie sociale

Vous serez tenté de faire la roue comme le paon pour vous faire remarquer et vous mettre en valeur. Mais ce ne sera pas une bonne tactique ; pour cette journée, du moins, la modestie s’avérera beaucoup plus payante : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal). Pour vous donner le maximum de chance, soyez plus naturel et affable.

Nombre chance

276

Clin d’oeil

Dans votre vie privée comme dans votre travail, veillez à vous fixer des objectifs accessibles, réalisables.

VIERGE

Amour

Les astres seront vraiment de votre côté : si vous craquez pour un(e) inconnu(e), il y a de bonnes chances pour que cette histoire se révèle belle et durable. D’autre part, que vous viviez un amour tout neuf ou que vous soyez marié de longue date, Mars va dynamiser votre libido. Dans ce domaine, son action sera uniquement positive. Vous qui êtes avant tout un tendre, vous saurez mêler, pour votre plus grand plaisir et celui de votre partenaire, élans du coeur et élans du corps.

Argent

La planète Mercure en cet aspect brouillera vos idées et obscurcira votre jugement en matière de finances. Mais l’après-midi sera nettement plus favorable. Vous aurez alors de brillantes inspirations et pourrez consolider votre situation matérielle.

Santé

Réaliste et plein de bon sens, vous suivez en tous points le dicton « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Vous prenez soin d’économiser vos forces et de préserver votre équilibre physique et nerveux en refusant d’adopter le rythme infernal du monde moderne. Dormir beaucoup, mener une vie régulière, demeurer en contact étroit avec la nature et tenir compte des leçons qu’elle offre à ceux qui prennent le temps de l’observer, voilà, à vos yeux, les remèdes les plus efficaces et les moyens les plus sûrs de rester longtemps en bonne santé. Bravo ! Continuez, ne laissez pas vos détracteurs vous faire changer de voie !

Travail

Vous aurez plein d’idées et de projets originaux parfaitement réalisables. Ne les criez pas sur les toits et méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez les exposer à la légère : certaines pourraient les mettre à profit et à vos dépens, et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Citation

Le bonheur est en soi (Boèce).

Famille/foyer

Grandes satisfactions dans la vie familiale. Votre conjoint se montrera conciliant. Ambiance de détente avec vos enfants. Vous recevrez en outre des visites agréables de vos proches.

Vie sociale

Le bon climat solaire vous insufflera vitalité et optimisme, qualités indispensables qui vous permettront d’être plus ouvert aux autres, notamment à votre entourage amical et social. Ne vous étonnez donc pas si vos rapports avec vos proches s’améliorent sensiblement et si les circonstances vous donnent de sérieux espoirs d’une promotion sociale.

Nombre chance

635

Clin d’oeil

Sachez que « ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux » (La Fontaine).

BALANCE

Amour

Cette position de Mars vous dotera d’un charme irrésistible et vous rendra aussi très sentimental. Vous baignerez dans un climat de bonheur et de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Et vous vous mettrez à plaindre les célibataires. Natif solitaire, Saturne en aspect harmonique vous donnera envie de stabilité et d’engagement. Si vous tombez amoureux, comme ce sera très probablement le cas aujourd’hui, vous ne précipiterez rien, et vous ne vous lancerez que si vous pouvez envisager une vie à deux.

Argent

Les astres devraient une fois de plus vous offrir d’intéressantes opportunités de gains. Mais attention, il faudra agir au feeling et improviser en fonction d’une situation instable et fluctuante. Votre flair devrait vous aider à tirer profit de circonstances changeantes et imprévisibles. Mais ce ne sera tout de même pas une raison pour prendre trop de risques. Gardez la mesure !

Santé

Au plan physique, le bon vieux Soleil va vous garantir une excellente vitalité. Reste que d’autres impacts célestes, moins bénéfiques, risquent par moments de jouer sur votre état d’esprit et votre équilibre nerveux. Ainsi, Pluton en mauvaise posture pourra provoquer des doutes chez vous et vous rendre facilement agressif.

Travail

Des changements très positifs devraient intervenir dans votre environnement professionnel. Vous pourriez être amené à travailler avec de nouveaux collègues. Profitez-en pour roder davantage votre compétence.

Citation

La faim est le meilleur assaisonnement (proverbe allemand).

Famille/foyer

Vous serez à votre aise en famille, où les enfants vous donneront beaucoup de joies. Restez tolérant, compréhensif, et laissez la porte toujours ouverte au dialogue et à la complicité.

Vie sociale

Un ami ou une personne de votre parenté aura des problèmes et vous appellera à son secours. Ne faites pas la sourde oreille, comme vous seriez probablement tenté de le faire, en invoquant divers prétextes. « Il se faut entraider : c’est la loi de nature » (La Fontaine).

Nombre chance

329

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre aux pièges de vos émotions.

SCORPION

Amour

La présente configuration de Vénus aura pour conséquence de vous amener à privilégier le dialogue et la tolérance en amour, que vous soyez seul ou viviez en couple. Seuls les natifs dont la vie sentimentale est en ce moment perturbée risquent de voir les choses s’envenimer. Si c’est votre cas, essayez de ne pas prendre de décision radicale sans réfléchir : attendez encore quelques semaines, vous y verrez alors plus clair.

Argent

Saturne en cet aspect jouera positivement. Attention, ne rêvez pas : cette planète ne vous promet pas de gagner au Loto ! Mais elle vous incitera à gérer sagement votre budget. Les mieux organisés pourront même mettre un peu d’argent de côté et le placer intelligemment.

Santé

Mangez souvent des céréales, du pain complet, des fruits secs. Tous ces aliments, très riches en magnésium, vous permettront de combattre la spasmophilie et de bénéficier d’un meilleur équilibre nerveux.

Travail

Dans votre travail, ne cherchez pas à assumer, pour vous mettre en valeur, plus de responsabilités que vous le pouvez. Vous risquez le surmenage ou du moins un état permanent d’inquiétude et de nervosité.

Citation

Le succès fait paraître honnêtes certains crimes (Sénèque).

Famille/foyer

Vous serez obligé d’accorder plus de temps et d’énergie à votre vie privée, car les questions relatives à votre foyer ou à votre famille pourront vous poser des problèmes inattendus. Vos intérêts extérieurs et professionnels pourront s’en trouver affectés. Essayez de tout concilier.

Vie sociale

Vous pourriez être victime des plus insupportables provocations venues de votre voisin ou d’un de vos proches. Votre première réaction serait de répliquer vivement et de vous justifier vigoureusement. Mais n’en faites rien. Tâchez de vous maîtriser, de garder tout votre sang-froid. Le silence sera sans doute votre meilleur moyen de défense. D’ailleurs, « il n’est réplique si piquante que le mépris silencieux » (Montaigne).

Nombre chance

368

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à démolir les obstacles, mais à les contourner.

SAGITTAIRE

Amour

Mercure en splendide configuration dans votre Ciel vous aidera à établir un dialogue fécond avec votre conjoint ou partenaire, vous soufflant d’excellentes stratégies de séduction ou d’entente. Votre vie conjugale se déroulera sous d’excellents auspices. Célibataire, avec cet aspect de Vénus, il va y avoir de l’animation dans votre vie amoureuse. De nombreux solitaires vont en effet croiser cette fois quelqu’un qui ne les laissera pas indifférents. Pour certains, il s’agira même d’une rencontre très importante, qui risque de bouleverser leur vie et de se solder par un mariage.

Argent

Attention aux opérations financières hasardeuses ! En revanche, si vous êtes bien conseillé par des spécialistes, vous serez en mesure de réaliser une excellente affaire.

Santé

Vous devrez, une fois de plus, surveiller votre alimentation. Tout d’abord, vous conformer à un régime pauvre en graisses et en sucres, mais aussi faire attention aux aliments que vous supportez mal ou qui ne vous réussissent pas. Il faudra également modérer votre consommation d’alcool et de café.

Travail

Ambiance assez morose dans le cadre de votre travail. Rassurez-vous, votre situation est stable et solide. En revanche, certains d’entre vous auront plus de mal que d’habitude à supporter la routine quotidienne. Pour l’instant, sachez-le, vos possibilités d’essor professionnel sont assez limitées, et ce ne sera donc pas le moment de revendiquer une amélioration de votre statut.

Citation

Le surplus rompt le couvercle (Baïf).

Famille/foyer

Vous envisagerez sérieusement d’augmenter le confort matériel de votre foyer. Il pourrait même être question de changer de lieu de résidence dans le but de continuer à profiter des facilités de la vie moderne sans en subir les inconvénients. Allez-y, les circonstances sont favorables.

Vie sociale

Cette position de la Lune dans votre Ciel pourrait vous menacer d’une tendance cafardeuse peu habituelle à votre esprit primesautier. Rejetez-la vite et livrez-vous avec détermination à une occupation absorbante.

Nombre chance

797

Clin d’oeil

Ne choisissez pas systématiquement la voie de la facilité.

CAPRICORNE

Amour

Une belle journée, marquée par l’amour et les joies du coeur. Les astres décupleront votre envie de dialogue et de complicité. Par chance, votre charme sera aussi à son maximum, et d’autant plus puissant que vous serez loin de votre pays d’origine. Rencontre marquante pour les coeurs solitaires, lors des aspects de Pluton. Vous succomberez en toute vraisemblance à un coup de foudre qui se transformera en amour durable.

Argent

Les opérations financières de toute nature seront favorisées. Ce sera le moment ou jamais de revoir vos placements ou de commencer une capitalisation.

Santé

Sur le plan de la santé, la planète Saturne en cet aspect favorable invitera à la régularité des habitudes de vie. Elle inclinera à dormir environ huit heures par jour, à manger plus lentement, plus sereinement et à heures fixes. Et elle incitera à éviter les excès de toute nature, notamment les excès alimentaires et sexuels.

Travail

En l’absence d’influences planétaires dans le secteur carrière de votre thème, il ne devrait pas y avoir d’événement marquant de ce côté-là. Grâce à un heureux concours de circonstances, vous serez en train de vous faire une place de choix dans votre domaine d’activité. Des rencontres influentes pourraient vous y aider.

Citation

Celui qui connaît sa force et garde la faiblesse est la vallée de l’empire (Lao-Tseu).

Famille/foyer

L’influence du Soleil dans le secteur de la famille vous promet de bonnes relations avec vos proches et une ambiance agréable sous votre toit. Mais attention, Neptune mal aspecté pourrait vous souffler des angoisses qui n’auront pas de raison d’être, ou vous rendre par moments beaucoup trop exigeant avec vos êtres chers. Soyez plus tolérant, et tout ira bien.

Vie sociale

Avec cette ambiance astrale, vous ne serez pas toujours sur la même longueur d’onde que vos amis, et de petits accrochages peuvent se produire. Mettez votre sens de critique en sourdine, cela vaudra mieux.

Nombre chance

970

Clin d’oeil

Prenez des initiatives hardies, mais ayez assez de ténacité pour les mener à bon terme.

VERSEAU

Amour

Vous devriez succomber aujourd’hui à un fameux coup de foudre. Vous aurez envie de cet homme (cette femme), et le reste ne comptera pas. Marié(e), pas marié(e) ? Peu importe, direz-vous ; vous ne chercherez même pas à le savoir ! En tout cas, cette passion volcanique n’aboutira vraisemblablement pas, mais vous mettra les sens à l’envers et illuminera agréablement vos nuits.

Argent

Soyez très prudent dans vos dépenses si vous voulez éviter des surprises désagréables ; vous risquez, en effet, de vous laisser entraîner à mener un train de vie nettement au-dessus de vos réelles possibilités.

Santé

Votre santé se trouvera sous la protection bienveillante de Vénus. Un gage d’équilibre et de bonne santé, qui permettra notamment à tous ceux qui sortent d’une période fatigante de récupérer une bonne résistance de base. Attention simplement à un point : Vénus rend excessivement gourmand, et ceux d’entre vous qui veulent garder la ligne auront intérêt à se méfier des orgies de gâteaux, de chocolats ou même de barres énergétiques aux vitamines, qui, mine de rien, sont très caloriques !

Travail

Aujourd’hui, une affaire nouvelle peut se révéler profitable, surtout si vous exercez une profession libérale ou commerciale. Seront très favorisés aussi ceux qui créeront une entreprise orientée vers l’industrie des loisirs, la restauration ou l’hôtellerie.

Citation

Chez le potier, on sert de l’eau dans un pot ébréché (proverbe arabe).

Famille/foyer

Excellent climat en famille grâce à Vénus, qui va influencer vos relations avec vos enfants. Quel que soit leur âge, ils seront en une forme superbe, et vous passerez avec eux des moments de belle complicité.

Vie sociale

Vous pourriez vous sentir attiré par les appels soi-disant spirituels de quelque secte ou d’un prétendu gourou ou mage. Planez autant que vous voudrez pour vous consoler un peu des dures réalités de la vie. Mais refusez catégoriquement des ponctions directes ou indirectes sur votre compte en banque ou sur votre précieux temps. Méfiez-vous également des sollicitations des marchands d’espoir de tous bords.

Nombre chance

748

Clin d’oeil

Pratiquez la modération en toutes choses, et vous améliorerez singulièrement votre vie.

POISSONS

Amour

Natif vivant en couple, vos amours seront toujours protégées. Cet aspect de Mars promet à bon nombre d’entre vous une journée torride. C’est sans doute votre partenaire qui se réjouira et profitera de vos élans sensuels. Mais un coup de coeur pour quelqu’un d’autre n’est pas exclu, ce qui peut être un bien ou un mal selon la situation personnelle de chacun d’entre vous ! Célibataire, Mercure exercera un impact positif sur votre vie amoureuse. La frustration de ces derniers temps va rapidement prendre fin. Vous serez plus entouré, et vos chances de rencontre remonteront en flèche.

Argent

Restez discret sur ce que vous entreprenez et n’hésitez pas à vous lancer, en mesurant bien les risques, dans une spéculation boursière ou immobilière. A la faveur des bons influx jupitériens, vous pourrez réussir une opération spectaculaire et, par voie de conséquence, une ascension sociale vertigineuse.

Santé

Grâce à une ambiance astrale tonique, vous serez plein de vitalité, d’énergie et d’optimisme. Vous aurez donc tous les atouts en main pour parvenir à acquérir un bon équilibre physique et psychique.

Travail

Le climat astral de la journée pourrait vous faire faire un sérieux bond en avant dans votre métier. Ne ratez pas l’occasion de vous surpasser en attaquant votre travail avec acharnement et détermination. Tenez compte des suggestions de vos partenaires et faites-leur partager vos idées. Vous pourriez progresser à une allure folle si vous savez tirer profit de toutes vibrations astrales favorables du moment.

Citation

Un chien qui bouge vaux mieux qu’un lion immobile (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les planètes qui influencent les secteurs de votre thème liés à la famille, Uranus et Neptune sont faciles à vivre. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses que d’habitude. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.

Vie sociale

Veillez à éviter à tout prix les attitudes intransigeantes. Vous serez le premier à en souffrir. En effet, ce comportement vous enfermera dans la solitude, vous qui avez tant besoin de contacts chaleureux.

Nombre chance

756

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vos élans de générosité excessive.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov