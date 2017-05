Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous l’impulsion de la planète Mars, vous allez investir toute votre énergie dans l’amour. Vous vous emploierez à rechercher de nouvelles satisfactions sensuelles. Servis par un optimisme débordant et un vif esprit de conquête, les célibataires accumuleront les belles rencontres. Mais les couples déjà liés devront se méfier des ruptures que cherchera à provoquer une briseuse de ménages.

Argent

Ne vous attendez cette fois ni à une grosse rentrée d’argent, ni à des dépenses importantes. Si vous faites une folie, ce sera soit pour vous offrir un petit voyage à l’étranger, soit pour dépanner un de vos amis momentanément dans le besoin.

Santé

Mars, le maître de l’énergie, devrait vous faire jouir d’une grande forme physique. Oui, mais à condition d’éviter le surmenage, toujours possible lorsque cette planète est en jeu. Essayez de prendre conscience de vos limites, et arrêtez-vous dès que vous vous sentirez fatigué physiquement ou moralement.

Travail

Mercure influençant un secteur professionnel de votre thème vous promet une journée féconde. Cet astre ne se traduit pas par des événements dus au hasard. Vous n’aurez donc ni coup de chance indépendant de votre volonté à attendre, ni, non plus, de difficultés imprévues à redouter. En revanche, vos choix et vos décisions auront des conséquences à long terme.

Citation

Le chauve avait des boucles dorées, et l’aveugle des yeux d’amande (proverbe kurde).

Famille/foyer

Les démonstrations d’affection intempestives ne sont pas votre style. Mais vous vous rattraperez cette fois sur les actes. Pourtant, efforcez-vous de dire à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents, en somme à tous vos êtres chers, que vous les aimez. Cela leur fera certainement beaucoup de plaisir.

Vie sociale

Soyez plus tolérant, plus accommodant, et mettez votre orgueil en veilleuse. Vous avez besoin comme tout le monde de vous épancher ; ne vous en privez pas sous prétexte que c’est une faiblesse !

Nombre chance

431

Clin d’oeil

N’attendez pas que la chance vienne à vous : allez à sa rencontre !

TAUREAU

Amour

L’influence de l’astre Jupiter dans le secteur mariage, a priori, est rassurante. Mais la présence de Saturne sera moins bénéfique. Rien de grave, mais vous ne serez pas toujours en osmose avec votre conjoint, ce qui peut être source de petites brouilles. Célibataire, le Ciel vous réserve un beau cadeau. Plus actif que jamais, Mars n’aura pas grand-chose à faire pour vous pousser sur les starting-blocks de la passion.

Argent

Vous n’aurez pas à vous serrer la ceinture autant que dernièrement. Il faut dire que vous réussirez, peu à peu, à régler les problèmes matériels qui vous ont empoisonné la vie récemment. Vous aurez maintenant la possibilité de consolider votre situation matérielle grâce à de bons placements et à des transactions habiles.

Santé

Avec Uranus influençant votre secteur santé, c’est certain, vous aurez du mal à tenir en place. Si vous vivez sous tension permanente pour assumer votre quotidien, votre travail et des soirées qui se prolongent, votre corps va réagir désagréablement !

Travail

Dynamique, entreprenant, débordant d’esprit d’initiative, vous pourrez marquer des points très importants dans votre métier. Et vous serez également en mesure de vous lancer dans d’audacieux projets sans redouter un cuisant échec. Au contraire, la réussite sera au bout du chemin.

Citation

C’est goutte à goutte que se forment les lacs (proverbe turc).

Famille/foyer

Vous entendrez tenir d’une main plus ferme les rênes de votre foyer. Gare à ceux qui essaieraient de contester votre autorité. Veillez toutefois à vous montrer un peu plus souple avec vos enfants, sous peine de provoquer des heurts.

Vie sociale

Vous serez l’objet de critiques, surtout de la part de personnes âgées ; écoutez ce que l’on vous dit sans vous énerver, vous en retirerez des idées utiles. Faites confiance à ceux qui vous aiment, et tout ira bien.

Nombre chance

686

Clin d’oeil

Apprenez la patience, cette qualité primordiale : « Il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles » (proverbe français).

GEMEAUX

Amour

Votre situation amoureuse devra se stabiliser et s’améliorer grâce à l’appui de Jupiter. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le grand amour passionnel que vous rechercherez, mais un compagnon (une compagne) qui reste constamment à votre hauteur et avec qui il puisse exister cette douce complicité dont vous avez besoin. Cependant, tenez compte du fait que votre besoin d’indépendance est fortement marqué.

Argent

Vous serez favorisé financièrement. Sans aller jusqu’à vous assurer un pactole, les astres vous permettront de vivre sans souci. Vous serez bien placé pour toute question liée au patrimoine, à un héritage, à une succession ; vous saurez faire fructifier ces biens de manière avisée et opportune.

Santé

Attention, quand Jupiter devient maléficié dans le secteur de votre thème lié à la santé, le première chose à faire est de proscrire toute forme d’excès ! Excès de table, de boisson, de vie nocturne, et même de sexe. Tout est permis, mais il vous faudra apprendre la modération. Tout ce qui freine votre énergie doit impérativement disparaître : dans votre job comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que l’essentiel.

Travail

Dans le travail, votre rendement aura tendance à diminuer. N’en faites cependant pas plus qu’il n’est raisonnablement possible, ou vous risquez de commettre des erreurs. Soyez tout simplement mieux organisé.

Citation

Un homme ne peut devenir riche sans la permission de sa femme (J. Heywood).

Famille/foyer

Un désir excessif de concorde familiale pourra vous inciter à céder facilement et à accorder tout ce que l’on vous demandera. Cela n’est décidément pas à conseiller, surtout avec les enfants.

Vie sociale

L’ambiance astrale vous dotera d’une redoutable perspicacité. Pas moyen de vous bluffer ou de vous faire prendre les vessies pour des lanternes ! On ne pourra que vous avouer la vérité et jouer franc jeu.

Nombre chance

764

Clin d’oeil

N’hésitez pas à effectuer des transformations dans votre foyer ; mais évitez l’excentricité, qui lasse rapidement.

CANCER

Amour

S Si votre couple est solide, vous passerez une belle journée, sereine et stable, avec votre conjoint ou partenaire. Si vous doutez de l’avenir de votre vie commune, cette journée paisible vous permettra de faire le point et de vous rasséréner. En somme, votre vie à deux vous donnera de grandes satisfactions. Les célibataires du signe auront de fortes chances de rencontrer le partenaire idéal et, pour beaucoup d’entre eux, de contracter un mariage riche à plusieurs égards.

Argent

L’influence du Soleil dans le secteur argent va mettre momentanément l’accent sur votre équilibre financier. Vous aurez l’occasion d’améliorer votre situation. N’hésitez pas à réclamer votre dû, quels que soient vos débiteurs.

Santé

Jetez-vous aujourd’hui sur les carottes, ce merveilleux légume plein de vitamine A indispensable à la beauté de la peau et à la vigueur des cheveux. Or justement aujourd’hui votre peau et vos cheveux souffriront les effets néfastes de la planète Uranus mal aspectée. Alternez les carottes crues et les purées ou les flans de carottes. Si possible, faites aussi une bonne cure d’algues marines.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, il ne faudrait pas exclure l’hypothèse d’une mauvaise ambiance sur les lieux de travail ainsi que le risque d’interférence entre la vie professionnelle et la vie affective. Grande probabilité de jalousies entre collègues de travail.

Citation

Paix trompeuse nuit plus que guerre ouverte (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos rapports avec les enfants seront plus détendus et plus chaleureux que d’habitude. Des possibilités nouvelles s’offriront à eux si vous savez les aider et les conseiller utilement.

Vie sociale

Vous êtes ordinairement d’un abord quelque peu réticent et revêche. Mais cette fois, les aspects de Mercure bonifieront brusquement votre caractère. Cela vous incitera à avoir des rapports enjoués, faciles et agréables avec les autres. Aussi, vous ressentirez le besoin de vous faire de nouvelles relations amicales sous le signe de la bonhomie. Délaissez au moins pour un temps votre rationalisme excessif.

Nombre chance

644

Clin d’oeil

Mettez au point des mesures utiles pour défendre vos intérêts.

LION

Amour

Climat astral extrêmement propice aux joies du coeur. Les natifs vivant en couple renforceront leurs rapports et vivront leur union sous le signe de la sentimentalité et du rêve. Célibataire, cette journée pourra marquer pour vous d’excellentes chances de stabilisation de votre vie affective. Ne vous emballez cependant pas trop vite sur les perspectives matérielles que peut vous faire miroiter un mariage dit « de raison ». En général, il serait toujours bon de bien séparer l’amour et l’argent.

Argent

La planète de la « baraka », Jupiter, pourra vous valoir un bon coup de chance sur le plan financier. Tenez-vous prêt pour sauter sur l’occasion. Vous aurez aussi sans doute la possibilité de faire de bonnes affaires.

Santé

La planète Mars bien aspectée sera un facteur de vitalité et d’énergie. Elle renforcera votre volonté d’agir, votre sens de l’initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle. Vous aurez donc de précieux atouts pour réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Mais cela se fera pas sans risque : soumis à une tension nerveuse accrue, vous risquez d’avoir des réflexes désordonnés. Pour bien profiter des avantages de cet aspect sans en supporter les inconvénients, il vous faudra une plus grande maîtrise de vous-même. Vous y arriverez en pratiquant le yoga ou d’autres méthodes de relaxation.

Travail

Au travail, vous vous donnerez sans compter. Et vous pourrez très rapidement… compter ce que cela vous rapporte ! Si une personne de votre entourage vous demande de l’aide pour son travail, n’hésitez pas : il est possible que se mette alors en place une collaboration fructueuse et que vous trouviez là un nouveau moyen de gagner de l’argent.

Citation

Ce sont les cimes que frappe la foudre de Zeus (Eschyle).

Famille/foyer

Vous pourriez profiter de cette journée, dominée par la Lune, où vous serez dans de bonnes dispositions d’esprit, pour renouer des liens que vous aviez un peu trop négligés ces derniers temps et qui pourtant sont susceptibles de vous aider à consolider la stabilité de votre foyer. Par contre, une certaine parente ou une certaine amie devrait être tenue temporairement à distance, car elle aura une mauvaise influence sur votre vie domestique.

Vie sociale

Restez au coeur de l’action puisque vous vous y sentez bien. Mais ne vous embourbez pas dans des poursuites judiciaires en ce moment si un litige se présentait ; il vaudrait mieux rechercher une solution à l’amiable.

Nombre chance

592

Clin d’oeil

Si vous êtes soumis à un parcours d’obstacles, ne cédez ni à l’agressivité ni au découragement. Efforcez-vous de rester zen !

VIERE

Amour

Mars, la planète de la sensualité, vous promet une vie amoureuse intense. De son côté, Vénus, la déesse de l’amour, agissant de concert avec Pluton, astre lié à la passion et à la sexualité, et aussi avec Uranus, la planète des coups de foudre, pourrait bien offrir à certains natifs célibataires une rencontre très importante. Natifs vivant en couple, une attitude trop intolérante vis-à-vis de votre partenaire risque de déstabiliser votre couple. Vous ferez bien de faire quelques concessions si vous voulez éviter une mauvaise surprise !

Argent

Financièrement, vous pourriez connaître des moments difficiles. Mais Uranus vous donnera le don de passer par le chas de l’aiguille et de redresser les situations les plus compromises.

Santé

Evidemment, l’énergie vitale ne vous fera pas défaut. Mais en raison d’une grande nervosité, vous risquez de la gaspiller inutilement, d’où une sensation de fatigue qui peut vous freiner. Excellente pour lutter contre le stress, la natation vous ferait le plus grand bien, parallèlement à une bonne cure de magnésium.

Travail

Travailler, travailler, c’est tout ce qui vous intéressera vraiment aujourd’hui. Et vous le ferez bien, en assumant correctement les responsabilités qui vous seront confiées. On ne pourra rien vous reprocher. Cependant, le climat astral vous rendra parfois la tâche ardue, exigera de vous des efforts et du courage.

Citation

Mieux vaut passer la nuit dans l’irritation de l’offense que dans le repentir de la vengeance (proverbe targui).

Famille/foyer

Le Soleil protégera vos enfants, et Vénus vous incitera à approfondir vos relations avec vos parents. Vénus sera également très faste en ce qui concerne votre domicile : ce sera le moment idéal pour programmer des travaux ou un déménagement.

Vie sociale

Votre vie relationnelle et sociale sera très animée, pour votre plus grand plaisir et aussi pour votre plus grand profit. Soyez toujours d’une loyauté et d’une discrétion exemplaires, fuyez les ragots et les combines.

Nombre chance

782

Clin d’oeil

Ne compromettez pas vos chances à venir par simple étourderie.

BALANCE

Amour

Avec cet influx de Vénus, c’est principalement dans la sphère professionnelle que va s’exercer votre charme. Mais les circonstances ne se prêteront guère à des déclarations d’amour romantiques. Un succès vous attirera des louanges et vous rendra irrésistible parmi vos collègues. Vous prendrez un malin plaisir à tirer avantage de la situation ; mais il sera prudent, pour éviter de semer la zizanie sur votre lieu de travail, de ne pas mélanger métier et amour.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, vous bénéficierez d’une certaine chance sur le plan pécuniaire, mais rien de mirobolant. Si vous rêvez de vous acheter un bijou en diamant, par exemple, il serait plus raisonnable d’attendre un peu.

Santé

Cette fois, plus que jamais, vous aurez besoin de vous dépenser physiquement. Votre équilibre en dépendra. Si vous négligez cette nécessité, vous risquez de devenir un tyran pour vos proches.

Travail

Climat houleux au bureau ! Attention aux jalousies et aux luttes d’influence. Mais, si vous parvenez à rester au-dessus de la mêlée et à ignorer les intrigues, votre prestige sera rehaussé.

Citation

Le mélange de deux poisons est salutaire (proverbe latin).

Famille/foyer

Calme plat côté famille, et vous n’irez sans doute pas vous en plaindre : entre vos projets personnels, vos activités professionnelles et vos amours, vous n’aurez en effet guère le temps de vous soucier de vos proches. Alors, si tout le monde, parents et enfants, est en forme et va sereinement son bonhomme de chemin, vous pourrez vaquer la conscience tranquille à vos passionnantes occupations !

Vie sociale

La journée sera particulièrement propice aux voyages et à la prise de contact avec de nouvelles sphères sociales et intellectuelles. Vous aurez manifestement envie de vous attaquer à de nombreux projets, et vos réservoirs psychiques seront dans une forme resplendissante.

Nombre chance

947

Clin d’oeil

N’utilisez pas n’importe quel moyen pour arriver à vos fins.

SCORPION

Amour

Belle harmonie dans votre vie conjugale. Mais vous devrez faire un effort sérieux pour dominer votre susceptibilité afin d’éviter un climat d’irritabilité et d’agacement qui nuirait à cette bonne entente. Célibataire, vous aurez toutes les raisons du monde d’aimer cette journée. Vous ferez une nouvelle rencontre sentimentale d’une très grande qualité. Ou vous serez terrassé par un coup de foudre sensationnel ; mais rassurez-vous : vous vous en remettrez !

Argent

Le secteur associé à l’argent sera favorisé. Vous saurez gérer efficacement votre budget. Si vous sortez d’une période de vaches maigres, vous devriez enfin retrouver l’équilibre. Jouez à un jeu de hasard, vous gagnerez très probablement quelque chose ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Mars vous dynamisera comme il ne l’a jamais fait. Superbe santé, donc. Ce sera une bonne journée pour entreprendre un traitement sérieux, associé à une gymnastique appropriée, contre les maux de dos.

Travail

Bien soutenu par le bon influx de Pluton, vous pourrez mener à bien des démarches délicates et faire avancer vos projets importants grâce à votre esprit d’initiative. Vos proches vous soutiendront.

Citation

On peut protéger son ami de tout sauf de lui-même (proverbe arabe).

Famille/foyer

Côté famille, de nombreux natifs vont être sensibles à cet aspect d’Uranus. Pour eux, un événement imprévu mais sans doute positif est possible. Il s’agira peut-être du dénouement heureux d’un problème lié au passé, une réconciliation par exemple, ou des retrouvailles.

Vie sociale

Le moment ne sera peut-être pas le mieux choisi pour voyager loin. Si vous devez quand même vous rendre à l’étranger, préparez soigneusement vos déplacements afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les difficultés et les accidents susceptibles de survenir.

Nombre chance

991

Clin d’oeil

Ne négligez pas ceux qui vous aiment et vous veulent du bien.

SAGITTAIRE

Amour

Tout partager, fusionner comme deux siamois… pas vraiment ce qui vous tente le plus en ce moment. Et encore moins rendre les comptes ! Uranus vous soufflera un sacré besoin de liberté. Allez savoir si votre conjoint appréciera ! Célibataire, vous pourrez faire une conquête intéressante, mais à condition d’éliminer toute pensée négative à votre sujet. Soyez convaincu de vos qualités et de votre pouvoir de séduction. La confiance en vous inspirera confiance aux personnes que vous rencontrerez.

Argent

Votre équilibre financier risque de souffrir de cet impact de Saturne. Ne vous affolez pas : tout ira bien si vous mettez de l’ordre dans vos finances et gérez sagement votre budget. Seuls les natifs irresponsables risquent quelques problèmes.

Santé

Vous aurez du punch, et cela vous permettra de lutter contre de petits problèmes affectifs. Pourquoi ne pas entreprendre des exercices de gymnastique ou de yoga, qui vous feraient le plus grand bien en calmant vos nerfs.

Travail

Votre vie professionnelle sera influencée par Mars et le Soleil, facteurs de tonus, d’ambition et de succès. Vous vous démènerez pour réussir, ne mesurant ni votre énergie ni notre enthousiasme. Mais nombre d’entre vous risquent malgré tout de se heurter à un obstacle important, venant dans la plupart des cas de décisions et de choix faits par le passé.

Citation

Avec deux ancres le bateau sera mieux tenu (proverbe russe).

Famille/foyer

Cette journée sera le bon moment de prendre des initiatives pour améliorer votre confort domestique ou faire des achats destinés à l’embellissement de votre foyer et de votre décor.

Vie sociale

Il est inutile que vous engagiez la polémique avec des personnes ayant nettement plus d’expérience que vous. Vous devriez admettre qu’on puisse avoir des conceptions aussi valables que les vôtres.

Nombre chance

671

Clin d’oeil

Osez sans fausse pudeur affirmer votre droit de jouir des plaisirs de la vie.

CAPRICORNE

Amour

Voilà une journée de satisfaction sensuelle et de folie amoureuse en couple. Avec un zeste de passion, un doigt de tendresse et un soupçon de mystère, vous parviendrez à confectionner un cocktail explosif ! Frissons et palpitations garantis ! Les célibataires, hommes et femmes, feront de nombreuses rencontres. Certaines d’entre elles pourraient aboutir à un heureux mariage ; d’autres, par contre, ne feront qu’un feu de paille.

Argent

Dans le domaine matériel, gardez-vous de commettre des imprudences ou de vous lancer dans des opérations hasardeuses. En revanche, vous pourrez faire fructifier vos ressources en vous tournant vers les bons vieux placements de « père de famille ».

Santé

Les secteurs de santé de votre thème ne sont influencés en ce moment par aucune planète, ce qui veut dire que vous n’aurez rien de grave à redouter dans ce domaine. C’est vrai, Saturne pourra vous valoir des moments de fatigue. Mais le plus souvent, la lassitude que vous ressentirez sera d’origine psychique plutôt que physique. Si vous vous sentez à plat, faites le point : vous vous rendrez compte que c’est un sentiment diffus de mécontentement ou d’insatisfaction qui vous donne envie de vous faire dorloter, plutôt qu’un réel épuisement.

Travail

Vous aurez la possibilité de mettre sur pied un projet d’envergure. Cependant, des problèmes pourraient intervenir. Vous ne pourrez les résoudre que si vous faites preuve de souplesse et de diplomatie.

Citation

S’approprier les paroles d’autrui, c’est lui voler son âme (proverbe chinois).

Famille/foyer

En famille, vous saurez vous imposer et vous faire obéir. Cela s’avérera utile pour la bonne marche de votre petit monde. Mais sachez qu’il est rarement nécessaire de crier très fort pour obtenir les résultats souhaités ; en d’autres termes, « on réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Oxenstierna).

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect conseillera un minimum de détente, avec les plaisirs liés au jardinage, à l’observation de la nature ou à la présence d’un animal domestique. D’autre part, elle renforcera les tendances hospitalières et encouragera les activités à caractère altruiste ou humanitaire. En somme, elle vous incitera à sortir de vous-même et à ne plus passer votre temps à contempler votre nombril.

Nombre chance

550

Clin d’oeil

Gardez vos yeux rivés sur vos objectifs ; ne vous éparpillez pas.

VERSEAU

Amour

Chance et joie de vivre sur toute la ligne. Vos amours seront placées sous le signe du succès. Si vous êtes marié, l’ambiance sera tendre et complice. Si vous vivez seul, il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre marquante, promise à un bel avenir ; alors, soignez votre look et ouvrez l’oeil !

Argent

Soyez tout particulièrement prudent aujourd’hui en ce qui concerne le domaine financier, où votre jugement ne sera pas toujours excellent. Evitez d’engager des sommes trop importantes par rapport à vos moyens dans des affaires dont vous n’êtes pas absolument sûr de l’issue. Vigilance également dans le domaine immobilier : un contrat peut ne pas être très net et laisser la porte ouverte à des problèmes d’ordre légal.

Santé

Vous retrouverez votre allant si vous ouvrez un peu vos soupapes, car les influx astraux seront des plus favorables à un regain de vitalité. Une bonne séance de cinéma, une bonne partie de tennis ou un dîner en ville pourrait suffire à vous remettre sur les rails. Chassez énergiquement ces pensées morbides dans lesquelles vous vous complaisiez depuis quelque temps.

Travail

En raison du bel aspect de Saturne, cette journée sera excellente pour les travailleurs intellectuels en général, et en particulier pour les étudiants, les personnes désireuses de se recycler ou d’investir pour l’avenir.

Citation

L’humilité est un artifice de l’orgueil (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Malgré quelques soucis, vous vous sentirez très bien en famille, et vous suivrez de très près les activités de vos enfants, en leur apportant toute l’aide nécessaire. Les bons résultats ne se feront pas attendre.

Vie sociale

Avec cet aspect de Saturne, vous serez amené à modifier votre attitude vis-à-vis des êtres que vous aimez. Le résultat se révélera positif et encourageant. Continuez.

Nombre chance

235

Clin d’oeil

Apprenez à connaître vos limites et soyez modéré dans vos désirs.

POISSONS

Amour

Séduisant en diable, vous aurez le charme des gagneurs à qui rien ni personne ne résiste. Justement, votre conjoint ou partenaire n’aura pas du tout envie de vous résister. Ceux d’entre vous qui ont connu des dissensions au sein de leur couple auront la possibilité de faire table rase du passé et de repartir sur de bonnes bases. Célibataire, irrésistible ! Oui, vous serez tout bonnement irrésistible. Vous aurez le charme un rien provocant des gagneurs et vous ferez des ravages. Mais vous risquez de tomber dans les filets de quelqu’un.

Argent

Attention ! Vous aurez une nette tendance à vivre bien au-dessus de vos moyens. Ne pensez pas que vous arriverez à vous débrouiller toujours. Vous risquez fort cette fois de vous retrouver dans une impasse.

Santé

Votre plus précieux atout pendant cette journée ? Un moral d’acier ! C’est à Mercure, bien sûr, que vous le devrez, et vous pourrez profiter au maximum de cette influence très positive. Même si vous avez quelques petits soucis de santé – qui n’en a pas ? -, vous n’y accorderez pas une importance excessive, et ils passeront bien vite. En revanche, vous aurez tout intérêt à surveiller de très près votre ligne, ou gare à la cellulite et aux kilos superflus !

Travail

Jupiter influencera le secteur carrière de votre thème. Au positif, il vous apportera enfin des opportunités intéressantes dans votre travail. Au négatif, attention, il pourra vous incliner à affirmer vos revendications avec maladresse, au point de gâcher vos chances !

Citation

Petite chère et grand accueil peuvent faire un joyeux festin (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vous allez devoir choisir entre deux solutions dans une histoire de famille. Optez pour la plus raisonnable : c’est la meilleure, mais aussi celle qui demandera le plus de sacrifices.

Vie sociale

A partir d’aujourd’hui, les contacts commenceront à se multiplier, et vous saurez vous mettre en valeur par vos capacités et vos dons de persuasion. Tout ce qui concerne les occupations intellectuelles sera favorisé, et cela d’autant plus que vous prendrez une part active à ce qui se passe autour de vous.

Nombre chance

839

Clin d’oeil

Évitez les excès dans tous les domaines : « Serrer trop fort le pressoir donne un vin qui sent le pépin » (F. Bacon).

