Éphéméride du jour ….., 15 Mai 1835 // Naissance de Tirésias Simon Sam, Président d’Haïti du 31 mars 1896 au 12 mai 1902

15 Mai 1835 Naissance de Tirésias Simon Sam, Président d’Haïti du 31 mars 1896 au 12 mai 1902

CARRIÈRE

Militaire de carrière.

Membre du « Comité Central de Salut Public », La junte qui remplaça le président Boisrond Canal du 18 juillet au 2 octobre 1879.

Ministre de la guerre sous le gouvernement de Florvil Hyppolite.

SON GOUVERNEMENT

Adopte le projet politique de son prédécesseur de qui il fut le ministre de la guerre, Tirésias Simon Sam voulait poursuivre certaines de ses œuvres dans le domaine des travaux publics. Malheureusement, il se heurta à la mauvaise foi des concessionnaires à qui étaient confiés ces travaux moyennant des grands avantages de la part du gouvernement.

Ces travaux, restait, dans la majorité des cas inachevés.

Sous son gouvernement, le peuple haïtien a dut subir les affronts de l’Allemagne dont les ressortissants enrichis en Haïti et exerçant une main sur l’économie nationale, faisaient appel dès qu’on veut leur rappeler les lois en vigueur. Aux immigrés allemands viendront s’ajouter, sur son gouvernement, les immigrés du Moyen-Orient, dénommés « Syriens ».

À côté des mésaventures diplomatiques du gouvernement de Tirésias Sam, il faut également mentionner le haut niveau de corruption. Plusieurs de ces grands corrompus appelés plus tard « consolidards » seront traduits devant la justice sous le gouvernement suivant.

Le peuple haïtien dut faire face à une épidémie de fièvre qui dura deux années.

Son mandat fut écourté de quelques jours suite aux insurrections multi céphales venant du Nord

Aujourd’hui, 15 Mai 2017

135ème jour de l’année, 20ème semaine de l’année

230jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

Sant Isidore, célébré partout dans le monde et en Haïti, il est fêté à anse à galet dans l’archidiocèse de Port au Prince

Indépendance de l’Autriche

———————————————————————————————————————JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Internationale des familles

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l’importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l’intérêt qu’elle porte à la situation des familles dans le monde. Et inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale.

La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La Journée internationale des familles offre également l’occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d’une meilleure qualité de vie.

La situation des familles en France

Les statistiques sont formelles : la famille a la cote en France ! Depuis le début du troisième millénaire, les mariages et les naissances sont en augmentation constante. Avec 778 900 naissances en 2000 et 774 800 en 2001 (source : INSEE), les chiffres de la natalité française restent à un niveau élevé. Le nombre des mariages est lui aussi en augmentation, indépendamment de la progression du nombre de pacs.

Les gouvernements, organisations non gouvernementales, établissements d’enseignement, groupes religieux et individus peuvent aider à faire connaître les fonctions remplies par les familles et leurs problèmes, leurs points forts et leurs besoins, en organisant des manifestations à l’occasion de la Journée internationale des familles. Cette journée est aussi l’occasion de mieux comprendre les processus économiques, culturels, sociaux et démographiques qui ont une incidence sur les familles.

UN FAIT A RETENIR

15 Mai 1718 Invention de l’ancêtre de la mitrailleuse

James Puckle dépose un brevet protégeant un canon de défense. Cette pièce au calibre d’environ trois centimètres, longue de près d’un mètre emploie des barillets préchargés à 11 chambres et tire 63 coups en sept minutes, soit trois fois plus vite que le mousquet d’un très bon fantassin à l’époque. Destinée à offrir aux bâtiments de guerre un moyen de lutte contre les abordages, l’arme n’est cependant jamais réellement déployée ni même employée. L’idée reste en sommeil jusqu’en 1862.

HAITI

15 Mai

1874 Nissage Saget se retira du pouvoir

Parvenu à la fin de son mandat, Nissage Saget, président d’Haïti du 19 Mars 1870, convoqua le conseil des ministres et leur remit le pouvoir, refusant ainsi d’accéder aux demandes des sénateurs qui le supplièrent d’attendre le renouvellement de la Chambres des députés avant de se retirer.

15 Mai 1930 Investiture d’Eugène Roy

Choisi par le Conseil d’état qui s’était à la fin opposé au régime de Louis Borno, Eugène Roy prêta serment sur l’autel de la patrie, pour ensuite se rendre à la cathédrale pour le Te Deum traditionnel. Président provisoire, il avait pour mission d’organiser les élections législatives et celles de son successeur.

15 Mai 1941 Accession à la présidence d’Elie Lescot

Successeur de Sténio Vincent au gouvernement duquel il avait collaboré à plusieurs titres, Elie Lescot avait été élu le 15 avril précédent par le Parlement pour un mandat de 5 ans. Trois ans plus tard, il s’octroya un mandat de sept ans à la faveur des derniers amendements de la Constitution de 1935. Il fut forcé d’abandonner le pouvoir le 11 janvier 1946 après un coup d’état militaire, une façon pour la hiérarchie militaire de satisfaire les organisateurs des émeutes et grèves des premiers jours de ce mois de janvier et ciblant son gouvernement.

15 Mai 1956 Grève de protestation contre le maintien de Magloire à la présidence

Cette grève générale se passe sans incidents. Mais deux jours plus tard, une manifestation d’étudiant se termine dans le sang.

La Pensée du Jour

«Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourrons.»

Marcel Proust

PRENOM DU JOUR

Sainte Denise mais aussi Denisa,…

Décapitée à Lampsaque (Turquie) le 15 mai 251 pour avoir proclamé sa foi devant les corps de deux martyrs suppliciés le même jour. Les Denise ont de l’humour et de l’organisation. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 2.

Aujourd’hui

Lundi 15 Mai 2017 Lune Gibbeuse descendante

Jeudi 25 Mai 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Taureau, comprise entre le 20 avril et le 19 mai

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Herby Widmaer «fanm peyi’m»

Pour découvrir la musique de Herby Widmaer «fanm peyi’m»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

Les mères sont à l’honneur au mois de mai de par le monde. Hier elles ont été fêtées aux Etats Unis, et en Haïti, c’est pour le dernier dimanche du mois de mai.

Et ce matin, on emprunte la voix D’Herby Widmaer pour parler des femmes haïtiennes, des fanm peyi et saluer ainsi leur courage.

IFH- Mardi 16 mai 2017-7HPM

Projection du film « Five Broken Cameras » de Emad Burnat et Guy Davidi dans le cadre de ciné mardi.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

15 mai 1552 La torture est autorisée par le pape Innocent IV

Celle-ci est devenue monnaie courante dans les pays catholiques.

15 mai 1608 Naissance de Saint René Goupil, missionnaire français et fut le premier martyr nord-américain de l’Église catholique.

Il naquit à Saint-Martin-du-Bois, dans le diocèse d’Angers, en France, en 1608. Ayant étudié à Chantilly, près de Paris, il dut quitter le noviciat en 1639 en raison de sa surdité. Il connaissait déjà la chirurgie. Il se porta volontaire pour travailler comme donné avec les jésuites dans les hôpitaux du Canada. En 1640, Goupil est à la mission de Saint-Joseph de Sillery.

En 1642, lors d’un voyage par canot vers les missions huronnes avec le père Isaac Jogues, il fut capturé et torturé par les Iroquois. Après avoir enseigné le signe de la croix aux jeunes amérindiens, il fut tué par un coup de tomahawk sur la tête, et il prononça le nom de Jésus en mourant.. Son décès a été rapporté dans les Relations des Jésuites. Il fut canonisé par Pie XI le 29 juin 1930 avec les sept autres martyrs canadiens.

15 mai 1756 Début de la guerre de sept ans

Pour la Grande-Bretagne de William Pitt (Premier ministre anglais), la clef de voûte de la victoire passait par la chute de la Nouvelle-France et plus particulièrement, sa subdivision la plus populeuse, le Canada. En effet, le Premier ministre de Georges III imposa sa stratégie au Gouvernement de Londres et autorisa la dépense de sommes colossales afin de réaliser son dessein. « La conquête du Canada coûta en effet deux milliards de livres (de France) à l’Angleterre. Benjamin Franklin estimait qu’il eut été moins cher d’acheter la Nouvelle-France que de la conquérir !»

15 mai 1859 Naissance de Pierre Curie, il découvrit aussi la piézo-électricité en 1880.

Il fut un des pionniers de l’étude des radiations, avec Marie Curie.

Ils reçurent le prix Nobel de physique en 1903, avec Henri Becquerel.

Il est décédé dans un accident de circulation à Paris le 19 avril 1906 (frappé par un fiacre).

15 mai 1889 La Tour Eiffel ouverte au public

La tour Eiffel, érigée dans le cadre de l’exposition universelle de 1889, n’était pas prête pour l’ouverture du 5 mai.

En cette première journée, 7 000 personnes monteront les escaliers pour atteindre le sommet. (Il n’y avait pas encore d’ascenseurs)

Entre l’inauguration et la fin de l’année, elle reçut 1 969 287 visiteurs. Et cela est ainsi depuis plus de 100 ans.

15 mai 1930 Ellen Church devient la première hôtesse de l’air

Engagée par la compagnie Boeing Air Transport, Ellen Church devient la première hôtesse de l’air.

L’expérience s’avère positive et la compagnie en engagera 20 autres.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

