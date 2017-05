Astrologie du jour

BELIER

Amour

Calme plat dans le domaine conjugal. Pas de grande passion en vue, pas de disputes homériques non plus. Simplement, un quotidien sans histoire, que vous pourrez modeler à votre goût. Célibataire, vous serez très sollicité, et votre vie sociale sera plus brillante que jamais. A vous les conquêtes flatteuses et les rencontres prometteuses. Le mariage et la fidélité, ce sera pour plus tard !

Argent

Cet aspect de Pluton pourra avoir un fort impact sur votre vie financière. Quelques natifs sauront profiter de la tension engendrée par cette planète pour améliorer leur situation. Mais la plupart d’entre vous risquent au contraire de traverser une assez mauvaise passe. Cela ne durera pas, mais suffira à vous déstabiliser.

Santé

Avec la visite de Mars en charmant aspect, tout devrait continuer d’aller pour le mieux côté santé. Mais méfiez-vous de l’effet euphorisant de cette planète. Elle vous incitera à faire bonne chère de façon excessive !

Travail

Vous ferez montre d’un formidable esprit de compétition. La planète Jupiter en cet aspect vous donnera un sentiment d’urgence. Vous, le coureur de fond, vous vous transformerez en sprinter. Mais certains de vos collègues auront les yeux braqués sur vous, guettant l’occasion de trouver une faille dans votre attitude.

Citation

Assieds-toi dans le coeur d’un lion plutôt que dans celui d’un homme (proverbe libanais).

Famille/foyer

Grâce à un environnement planétaire feutré, vous aurez d’excellents rapports avec votre famille et notamment avec vos enfants, qui seront plus attachés à vous que jamais. Soyez avare de critiques.

Vie sociale

Si vous avez joui d’une certaine réputation de gentillesse et de douceur, elle éclatera aujourd’hui en mille morceaux. La planète Mars, mal aspectée, vous rendra agressif et autoritaire et vous mettra en conflit avec plusieurs personnes de votre entourage amical. Et la planète Mercure viendra mettre son grain de sel, vous faisant regretter ce comportement, chaque fois que le mal aura été fait !

Nombre chance

739

Clin d’oeil

Sachez qu’on pardonne tout à celui qui ne se pardonne rien.

TAUREAU

Amour

Si vous voulez établir une relation de couple durable, cette journée y sera très favorable. En effet, l’amour conjugal sera sous les aspects planétaires les plus constructifs possible. Si vous êtes du premier décan, vous profiterez particulièrement de ces influences tout au long de la journée. Si vous êtes célibataire de moins de 30 ans à la recherche de l’âme soeur, votre situation pourrait s’arranger rapidement grâce à la rencontre que vous ménagera la planète Vénus ce jour. Les choses seront un peu plus difficiles si vous êtes plus âgé.

Argent

Evitez de chercher à régler des affaires litigieuses aujourd’hui. Sinon, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation difficile en ayant, au bout du compte, reculé au lieu d’avoir avancé d’un pas.

Santé

Pas d’inquiétude en ce qui concerne le secteur des maladies aiguës. La seule chose qui puisse vous arriver avec Jupiter en cet aspect, ce sera un excès de table un peu difficile à digérer. Cependant, si rien ne viendra troubler véritablement votre équilibre physique, un amas planétaire vous rendra nerveux et occasionnera quelques moments de fatigue aussi rapides à s’installer qu’à disparaître. Un conseil : prévoyez-vous un emploi du temps souple et ménagez-vous de bonnes nuits de sommeil.

Travail

Soumis à la puissante influence du climat solaire, vous aurez besoin de vous affirmer dans votre carrière. Le manque de motivation que l’on peut parfois vous reprocher sera remplacé cette fois-ci par un impérieux désir de vous imposer.

Citation

La richesse donne de la beauté aux laids, des pieds aux boiteux, des yeux aux aveugles, de l’intérêt aux larmes (proverbe russe).

Famille/foyer

Avec cette position de Mars, inutile de dire que si vous provoquez des discussions en famille sur quelque sujet que ce soit, cela pourra dégénérer ! Pour quelques-uns, ce climat astral sera sans influence sur leurs relations avec leurs proches, qui resteront sereines. Mais en contrepartie, ils pourront connaître un problème concernant leur domicile.

Vie sociale

Vous risquez de faire une rencontre dangereuse. Une personne de votre proche entourage essaiera d’abuser de votre confiance ou de votre crédulité. On cherchera surtout à vous soutirer de l’argent. A bon entendeur, salut !

Nombre chance

744

Clin d’oeil

Cherchez à renouer avec vos anciennes amitiés ; cela vous enchantera.

GEMEAUX

Amour

Le climat astral qui affecte vos amours en ce moment est extrêmement ambigu ! Difficile de dire si vous allez au-devant d’une excellente surprise ou si, au contraire, votre vie amoureuse va sérieusement tanguer. D’un côté, Pluton, planète assez nocive, pourra une fois de plus perturber vos amours et, dans certains cas, vous mener au bord de la rupture. Mais Jupiter pourra en revanche provoquer une évolution très favorable.

Argent

Avec cette posture de Saturne dans votre Ciel, vous aurez intérêt à vous montrer prudent et économe. Non que votre équilibre budgétaire soit sérieusement menacé ; mais plus vous serez prévoyant et mieux vous vous sortirez au cours des semaines à venir, qui seront par moments chahutées.

Santé

Votre santé se maintiendra plutôt bien grâce au soutien de Neptune. Mais il est possible que de temps en temps vous ressentiez un élancement. Ce phénomène est probablement lié à votre état de surexcitation, état qui accélère votre rythme cardiaque et vous donne l’impression d’avoir du mal à respirer. Vous saurez ce que vous avez à faire pour remédier à cette situation.

Travail

Une configuration céleste rare sera à l’origine de changements dans le cadre de votre travail, vous exigeant un effort d’adaptation. Si l’on vous demande d’apprendre de nouvelles technologies, ne rechignez pas : avec un petit effort, vous y prendrez goût et serez, au bout du compte, ravi des progrès que vous aurez faits.

Citation

Les yeux échangent leur regard et les êtres existent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera mise en vedette. Vos relations avec vos proches seront animées, et dans l’ensemble positives. Vos enfants, notamment, se porteront comme un charme et seront faciles à vivre.

Vie sociale

Vous serez plus original que jamais. Pas question d’imiter les autres. C’est vous qui donnerez le ton et tous vos projets porteront la marque de votre personnalité.

Nombre chance

429

Clin d’oeil

Dérobez-vous temporairement à l’environnement quotidien.

CANCER

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’amélioreront. Vous le sentirez plus proche de vous, et vous userez alors de tous vos atouts de séduction pour le dégeler. Efficacité garantie ! Si vous êtes célibataire, des idées fort coquines vous traverseront l’esprit, et vos barrières protectrices voleront en éclats. Vous ne vous refuserez rien, pas même les folles passions. Et tant pis si, à force de jouer avec le feu, vous finissez par vous brûler. Au moins, vous aurez la sensation de vivre intensément !

Argent

Un changement de résidence est à envisager, mais seulement si vous ne devez pas y engager trop de frais. Avant de signer un contrat d’achat ou de bail, assurez-vous que les clauses sont acceptables et que tout correspond réellement à ce que vous en attendez.

Santé

Jupiter est une planète largement bénéfique pour la santé, et il va aider tous ceux d’entre vous qui étaient en petite forme dernièrement à retrouver un bien meilleur tonus. Si vous avez été touché par une maladie d’une certaine gravité, il vous aidera à guérir complètement et à retrouver un aussi bon équilibre qu’avant cette alerte.

Travail

Pas question de vous précipiter dans votre métier ! Vous progresserez lentement mais sûrement et, pour limiter au maximum les risques d’échecs, vous ne prendrez d’importantes décisions qu’après avoir mûrement réfléchi. C’est de cette manière que vous réussirez à donner une base solide à votre situation professionnelle.

Citation

Les révolutions marchent sur des ventres vides (proverbe américain).

Famille/foyer

Avec Saturne, astre de la responsabilité influençant le secteur de votre Ciel lié aux enfants, l’envie de devenir parent sera plus nette que d’habitude. Cette fois, vous serez vraiment décidé à sauter le pas. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà des enfants, la journée sera stable. Vous assumerez vos responsabilités parentales avec bonne volonté et efficacité.

Vie sociale

Discussions et disputes risquent d’assombrir votre journée. Chez vous comme sur votre lieu de travail, vous aurez l’impression d’être incompris, et vous réagirez agressivement. Tout ira mieux avec un peu plus de détachement.

Nombre chance

611

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop nerveux ; cherchez à vous distraire agréablement et sans arrière-pensée.

LION

Amour

Les relations conjugales n’auront rien de spectaculaire. En plus, une certaine nervosité rendra les rapports difficiles entre les conjoints. Les disputes et scènes de ménage seront monnaie courante. Pourtant, il suffirait de peu de chose pour que l’entente soit bonne, car vous êtes très attaché à votre couple. Si vous êtes un coeur solitaire, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets.

Argent

Bonne journée pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Grâce aux influx favorables de Pluton, vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative.

Santé

Aucune souci de santé à avoir ! Les défenses naturelles de votre organisme se révéleront efficaces, et vous résisterez bien aux attaques microbiennes et virales. Par ailleurs, les traitements à long terme, concernant notamment les problèmes osseux, donneront des résultats encourageants.

Travail

Cet aspect du Soleil permettra aux natifs du signe de bénéficier de circonstances agréables et faciles dans leur vie professionnelle. Mais pour certains natifs, il ne fera que renforcer l’impact assez austère de Saturne. Au programme, donc : du travail et, dans l’immédiat tout au moins, peu de satisfactions d’amour-propre.

Citation

Le plaisir n’est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir (Epicure).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents, affectées depuis quelque temps, seront désormais plus faciles, notamment pour tous ceux qui ont dû s’occuper d’un parent malade. Ceux qui ont des enfants petits vont devoir assumer leurs responsabilités d’éducateurs. Ceux dont les enfants sont plus âgés vont les voir se comporter de façon plus mature.

Vie sociale

Les rapports amicaux pourront être un peu tendus, en grande partie à cause de vos excentricités exacerbées par l’ambiance planétaire dans son ensemble. Elles risquent de lasser certaines personnes de votre entourage, et une rupture pourrait en découler.

Nombre chance

471

Clin d’oeil

Ne vous repliez pas exclusivement sur votre travail, en ignorant délibérément ce qui se passe autour de vous.

VIERGE

Amour

Vous croirez vivre une seconde lune de miel avec votre conjoint ou partenaire ! Il sera aux petits soins pour vous, et vous vous arrangerez pour prévenir ses moindres désirs. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Célibataire, Neptune non seulement ne vous fera pas de misères mais ragaillardira votre coeur. Vous verrez donc plus clair en vous-même. Vous miserez à fond sur la passion et le plaisir, et les circonstances vous favoriseront.

Argent

Si vous êtes du premier décan, méfiez-vous de toute opération financière aujourd’hui : elle pourrait se révéler désastreuse. Pour tous les natifs, une opportunité touchant l’immobilier pourra s’offrir à eux ; s’ils laissent passer l’occasion, ils auront à le regretter.

Santé

Mars en cet aspect vous donnera un superbe tonus. Ce qui vous incitera, comme toujours, à aller jusqu’à l’extrême limite de vos forces. Il faudra pourtant vous méfier, à cause de la présence d’autres astres, peu favorables ceux-là, dans votre Ciel natal.

Travail

Une journée propice et productive pour le travail. La planète Uranus en bel aspect vous permettra de prendre des initiatives très utiles et des contacts qui pourront beaucoup vous apporter. Vous aurez la possibilité de conclure une affaire importante ou de réaliser des profits appréciables. Ne négligez aucune opportunité qui se présente.

Citation

En mangeant de la saumure, pense à la soif qui t’attend (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre conjoint seront positifs. Vous chercherez ensemble à résoudre certains problèmes domestiques. En plus, vous aurez les mêmes idées concernant l’éducation de vos enfants.

Vie sociale

Si les circonstances de la vie vous avaient éloigné d’un ami cher, Vénus pourrait vous remettre en présence l’un de l’autre. Un cadeau que vous n’êtes pas près d’oublier !

Nombre chance

897

Clin d’oeil

Abandonnez la tendance à exagérer l’importance des obstacles à vaincre.

BALANCE

Amour

Vos nerfs seront mis à rude épreuve par l’action de Mars en cet aspect, alors même que vous ne serez gêné par aucun problème particulier. Vous risquez d’avoir des accrochages avec votre conjoint ou partenaire pour des sujets manifestement anodins. Mais si vous n’insistez pas d’avoir toujours raison, les choses pourront s’arranger. Si vous vivez seul, inutile de vous attrister : avec les astres Jupiter et Mercure alliant leurs forces, vous n’éviterez pas une rencontre capitale. Vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les plans : esprit, coeur et sexe.

Argent

Votre équilibre financier ne devrait pas poser trop de problèmes, vu cette position de Saturne. Attention toutefois à la Lune : même si les choses s’améliorent, ce ne sera pas encore le Pérou, et mieux vaudra rester raisonnable.

Santé

Avec le présent aspect de Mars, vous bénéficierez d’une certitude tranquille d’être protégé contre toute atteinte sérieuse à votre vitalité. Cette certitude jouera sans doute un rôle important dans des conditions physiques assez exceptionnelles. Les sportifs amélioreront de façon assez spectaculaire leurs records et performances. Les autres maintiendront leur tonus par la pratique de leur sport favori. Une excellente journée, également, si l’on souhaite effectuer une opération esthétique.

Travail

Le climat astral vous dotera d’une extraordinaire souplesse au travail. Vous serez capable de vous adapter avec la plus grande facilité à des occupations nouvelles et tirer le meilleur parti possible des gens et des circonstances. Mais, bien entendu, ces heureuses dispositions n’excluront pas l’effort constructif.

Citation

L’âme vile est enflée d’orgueil dans la prospérité et abattue dans l’adversité (Epicure).

Famille/foyer

Si vous avez décidé de transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, ou même de déménager, vos projets auront d’excellentes chances de se concrétiser aujourd’hui. Vous serez bien soutenu et par les astres et par vos proches.

Vie sociale

C’est en vous montrant gai et décidé que vous attirerez les sympathies et les faveurs. Au contraire, « il y a toujours une abeille pour piquer le visage en pleurs » (proverbe japonais). Souriez, souriez !

Nombre chance

338

Clin d’oeil

Un voyage, un nouveau hobby ou des rencontres dans un milieu différent vous révéleront une autre face du monde.

SCORPION

Amour

Natifs vivant en couple, vous vous entêterez à mettre l’élu de votre coeur sur un piédestal, malgré les exhortations de vos proches à la prudence. Ah, « trouve-moi un amant raisonnable, et je te donnerai son poids d’or » (Plaute) ! Il vous faudra quand même faire preuve d’un peu de réalisme si vous voulez éviter d’amères déceptions toujours possibles. Si vous êtes libre, vous prendrez le maximum de bon temps, et vous fuirez les complications sentimentales.

Argent

De bonnes perspectives financières grâce à l’influence conjuguée de plusieurs planètes. Elles vous permettront de vivre dans une certaine aisance et de mettre sur pied de vastes projets. Habileté dans toute transaction avec l’étranger. Si vous êtes artiste, cette configuration astrale favorisera votre créativité et surtout votre succès, notamment à l’étranger.

Santé

Afin d’éliminer les toxines qui vous engorgent le foie et les bourrelets, essayez de jeûner un week-end par mois. Bien entendu, il vous faudra alors beaucoup boire : deux litres d’eau par jour au minimum. Vous pourrez vous jeter sur des tisanes, non sucrées bien entendu, ou encore faire une orgie de bouillon de légumes non salé. Mieux encore, faites comme nos grand-mères, offrez-vous un grand bol d’eau tiède agrémenté de sulfate de magnésie : c’est un purgatif de premier choix.

Travail

Vous aurez les faveurs de Mercure, qui vous rendra plein de ressources. Si des problèmes professionnels se posent à vous, vous saurez les résoudre ingénieusement. Vous aurez aussi des idées originales.

Citation

Il n’y a en amour que les honteux qui perdent (Molière).

Famille/foyer

Vous prodiguerez sans compter votre amour, avec la générosité qui vous caractérise. Mais vous aurez le sentiment que votre conjoint ou vos enfants ne répondent pas avec le même élan, et vous en concevrez un peu d’amertume.

Vie sociale

Relations gratifiantes avec vos amis, toujours ravis de vous rencontrer. L’influx de Mercure vous donnera de l’aisance en société et vous assurera des contacts agréables. Sortez, voyez de nouvelles têtes, partout.

Nombre chance

584

Clin d’oeil

Faites preuve d’un optimisme sans faille en face de vos difficultés.

SAGITTAIRE

Amour

Votre vie conjugale semble devoir subir quelques perturbations tout au long de la journée. De plus, vous vous tourmenterez avec des questions bien inutiles et tout à fait stériles. Célibataire, vous serez à la fois détendu et conquérant. Et vous aurez la bonne fortune de rencontrer une personne jeune, intelligente, très libre et qui ne vous posera pas de problèmes sérieux.

Argent

Cet aspect de Vénus laisse augurer une période relativement protégée pour vos finances. Qu’il s’agisse d’une quelconque prime inattendue ou de placements qui commencent à vous rapporter, vous pourrez compter sur des surprises agréables.

Santé

Les secteurs de votre thème liés à la santé subissent en ce moment l’influence des deux planètes les plus favorables du Ciel, Vénus et Jupiter. Voilà qui vous promet en principe une santé sans histoire. Mais en principe seulement, car ces deux alliés ont un point faible : l’un comme l’autre incitent à négliger l’hygiène de vie. Trop manger, trop boire et s’abstenir d’exercice physique risquent de se traduire à la longue par des désordres, notamment digestifs.

Travail

Grâce aux bons offices de Pluton, vous connaîtrez une phase de croissance importante dans le domaine professionnel. Mais vous risquez de ne pas reconnaître vos limites, d’où des débordements ou des actions impulsives que vous pourriez regretter ensuite. Prenez le temps de la réflexion et soyez ambitieux modérément. Sachez que « quand les ailes poussent à la fourmi, c’est pour sa perte » (proverbe persan).

Citation

Le vice est caché par la richesse et la vertu par la pauvreté (Théognis de Mégare).

Famille/foyer

Certains d’entre vous pourraient se faire beaucoup de soucis au sujet de la santé d’un chien ou d’un chat. Si vous voulez en avoir le coeur net, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire plutôt que de laisser traîner les choses.

Vie sociale

Pas mal de contradictions en ce moment ! Vous serez la proie d’humeurs étranges et difficiles, qui vous feront agir à rebrousse-poil dans vos relations sociales et amicales, ce qui risque d’entraîner des complications.

Nombre chance

390

Clin d’oeil

Sachez tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent.

CAPRICORNE

Amour

Ambiance tranquille en couple, où vous vivrez sur vos acquis, au rythme de votre travail et de vos obligations familiales. Si vous trouvez votre vie de couple trop ronronnante, il ne tiendra qu’à vous d’y mettre de l’animation en entraînant votre conjoint dans des activités de sport ou de loisirs. Célibataire, vous vous trouverez devant un dilemme classique, celui de savoir ce que vous voulez exactement. La tête et le coeur, la raison et les sentiments : le choix ne sera pas facile à faire !

Argent

Vos finances vont reprendre un souffle nouveau. Vous voilà prêt à réaliser de nouvelles affaires. Vous trouverez des solutions à vos problèmes financiers. Vos idées seront fructueuses. Des propositions inattendues vous permettront de concrétiser, de façon spectaculaire, des projets lucratifs.

Santé

Mars vous insufflera une énergie phénoménale. Vous feriez à vous tout seul une petite révolution. Tâchez cependant de vous discipliner, sinon vous risquez de vous disperser dans tous les sens, et alors votre efficacité en pâtira.

Travail

Cet aspect de Saturne est très précieux pour tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou qui doivent subir des concours d’admission et de promotion. Elle est fort utile également pour les écoliers et les étudiants, dont les résultats pourraient bientôt connaître une amélioration sensible.

Citation

La perte des amis est un exil (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec Jupiter en cet aspect, on pourrait s’attendre à ce que vos relations familiales soient idylliques. Ce serait sans compter la présence de Saturne, qui alourdira quelque peu le climat de votre foyer. Vos enfants vous donneront du fil à retordre.

Vie sociale

Cet aspect d’Uranus ne laisse rien augurer de très bon dans rapports avec les autres. Vous décevrez les autres ou serez déçu, soit que vous exerciez une contrainte sur vos relations amicales et sociales, soit que vous subissiez leur despotisme. Risques d’emballement irraisonné suivi de disputes amicales et de débordements passionnés.

Nombre chance

373

Clin d’oeil

Admettez que ce qui compte le plus pour vous n’est pas forcément vital pour les autres.

VERSEAU

Amour

Il fera bon vivre auprès de vous ! Eh oui, vous vous sentirez bien dans votre tête, et vous parviendrez à maîtriser votre agressivité latente. Pas question de tendre guerre avec votre conjoint ou partenaire ! Vous préférerez miser sur la complicité. Célibataire, partagé entre vos impulsions irraisonnées d’une part et le besoin de vous stabiliser d’autre part, vous risquez d’avoir des difficultés à trouver un juste équilibre dans votre vie amoureuse. Réfléchissez un peu plus et tâchez de maîtriser votre côté instinctif afin de ne pas laisser passer vos chances.

Argent

La planète Saturne en bel aspect vous permettra de vous sentir bien dans votre peau et de connaître la joie de vivre. Il faudra pourtant vous garder d’une certaine euphorie et d’un optimisme béat, qui pourraient vous pousser au laisser-aller. Vous devrez surtout résister à l’impulsion de dépenser, d’acheter des quantités de choses qui ne se révéleront pas indispensables. Prenez note de cet avertissement de Benjamin Franklin : « Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire ».

Santé

Avec Neptune qui se morfond dans les parages, ce ne sera pas toujours la grande forme. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, optez pour des séances de marche au grand air, sans oublier l’essentiel : de bonnes nuits de sommeil réparateur.

Travail

Vous atteindrez un objectif professionnel, en supplantant un concurrent coriace ou en emportant un marché juteux. Restez cependant vigilant, car le plus grand péril se trouve souvent au moment de la victoire.

Citation

Si tu veux tuer un serpent, coupe-lui la tête (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Ecartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils que vous ne sollicitez même pas. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré des susceptibilités blessées de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix.

Nombre chance

246

Clin d’oeil

Prenez des initiatives pour réaliser vos projets à court terme : vous trouverez sans peine les appuis nécessaires.

POISSONS

Amour

L’influence très bénéfique de Vénus en belle configuration vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récompensés. Célibataire, l’amour planera dans les sphères éthérées. Avec ses sentiments épurés, ses élans discrets et ses instincts cérébralisés, il vous fera rêver d’un élu parfait. Redescendez plutôt sur terre, et vous rencontrerez ce jour la personne qui fera votre bonheur.

Argent

La réussite matérielle fera partie des dons que vous prodiguera aujourd’hui Mars. Vous pourriez emporter une excellente affaire financière ou gagner une somme conséquente à un jeu de hasard ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

La journée se présentera plutôt bien. Vous bénéficierez du bel aspect de Mercure. Ce sera le moment de prendre des mesures énergiques contre les ennuis rénaux. Buvez beaucoup d’eau minérale, ainsi que des tisanes diurétiques – queue de cerise, bourrache, aneth. Aromatisez vos préparations avec de la ciboulette, de l’estragon, du cerfeuil, très diurétiques.

Travail

Cet aspect d’Uranus assez violent verbalement peut vous être utile si vous désirez affronter un employeur peu aimable, ou vider un abcès dans une querelle avec quelqu’un qui travaille avec vous ou pour vous.

Citation

Trop familiers dans leur jeune âge se mépriseront devenus adultes (proverbe chinois).

Famille/foyer

La Lune vous protégera en partie contre les agressions de Pluton. Attendez-vous néanmoins à quelques variations incompréhensibles de votre humeur. La soirée sera plus calme et vous profiterez bien du bon climat familial.

Vie sociale

Journée favorable aux échanges d’idées agréables et fructueuses avec les amis et relations diverses. Vous serez heureux de réunir autour de vous un vaste cercle d’intimes dont vous serez le point central.

Nombre chance

804

Clin d’oeil

Ne soyez pas toujours strict et raisonnable. Une petite folie de temps à autre, ça fait du bien !

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov