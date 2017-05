Dany Laferrière en deuil

Source Emmelie Prophète | Le Nouvelliste

Le premier arrêt de tous les voyages de Dany Laferrière en Haïti était chez sa mère. À Delmas. Marie Nelson Laferrière est décédée ce jeudi 11 mai, à 90 ans. Moins populaire que Da, Marie est un beau poème, celui que l’on ne laisse pas lire, celui qui charpente une œuvre, une adresse sûre où l’on se réfugie les jours où le monde est essoufflé et n’a pas les réponses aux questions qu’on lui pose.

On a lu et compris, dans l’Énigme du retour particulièrement, que Marie portait les mêmes cicatrices que Dany : la dictature, le père et le mari absent. Elle a regardé avec fierté et sérénité les succès littéraires de son fils, le président François Hollande l’avait invitée en France, c’était un trop long voyage, un rappel violent de l’exil fatidique ……………….lire la suite sur lenouvelliste.com