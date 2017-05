Haïti – Sports : Wilfrantz Beaubrun, médaillé d’or en Tangsudo

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Mme Régime Lamur, la Ministre de la Jeunesse et des Sports félicite vivement, la brillante performance réalisée par Wilfrantz Beaubrun médaille d’or au Tournoi international de Tangsudo (traduit en anglais par Tang Soo Do), un art martial Coréen traditionnel, très proche du karaté et du Taekwondo, qui réunissait des participants venant d’Haïti, d’Argentine, du Costa Rica, du Chili, des USA, du Mexique et du Panama.

La Ministre salue également la performance de deux autres de nos compatriotes médaille de bronze Roseline Croimin et Eddy Lubin.

Ceinture noire 1er Dan, Wilfrantz Beaubrun a réalisé un brillant parcours dans cette compétition avant de s’imposer ………………….lire la suite sur haitilibre.com