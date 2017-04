Vers une finale Digicel – Natcom

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvellite

Les équipes de basket de Digicel et de Natcom, époustouflantes tout au long de la saison, ont remporté, sans surprise, leurs premières rencontres, samedi 22 et dimanche 23 avril respectivement face à Diri Mega et SOGEBANK lors du game # 1 comptant pour les demi-finales de l’édition 2016-2017 du championnat organisé par l’Association haïtienne de basket-ball corporatif (ASHBAC).

Il faisait, samedi 22 et dimanche 23 avril, mauvais temps à Port-au-Prince. Malgré tout, les autorités de l’ASHBAC, fidèles au protocole du championnat, ont défié la pluie pour tenter de faire jouer la première manche des demi-finales de leur championnat. Certains représentants de sponsors : Digicel, SOGEBANK, Diri Mega, SogeXpress, Kote Yo, PNH, Global Home S.A., Ola Market et Sports Center, au même titre que certains mordus du basket corporatif, ont bravé le temps pour assister aux deux rencontres les plus importantes à ce stade de la compétition.

Comme on s’y attendait, l’équipe de Diri Mega, entraînée désormais par Pierre Michel Cameau, n’a fait aucun cadeau à son homologue de Digicel, invaincue jusque-là dans la compétition. En effet, les deux protagonistes ont fait jeu égal tout au long de la rencontre. Cependant, le match, à quelque six minutes de la fin, allait connaître un coup d’arrêt lorsque la pluie s’est mêlée de la partie. Dans ce contexte, on ne fait qu’appliquer le protocole du championnat. Ainsi, les minutes restantes ont été disputées dimanche dans la matinée. Ce faisant, les rouges l’ont emporté 65 à 62 aux dépens de Diri Mega grâce à 26 points de Brunel Alexis.

Au terme de cette rencontre, Digicel mène la série par une victoire à rien. Il s'agit de la dixième victoire