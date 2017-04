Le festival du Violette AC

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Pour son troisième match, cette saison en D2, le Violette AC, qui fêtera ses 99 ans le 15 mai prochain, a réalisé le score de la troisième journée. Pour l’occasion, le vieux tigre a fait voler en éclats la défense du Roulado (Source Matelas) 5 à 0. Entre-temps, l’équipe de Pont-Sondé a signé un quatrième succès en quatre rencontres. Pleins feux sur les résultats de la troisième journée du championnat national de deuxième division.

Fraîchement présenté par l’équipe de Port-de-Paix, Eliphène Cadet, ancien goleador du Tempête FC (Saint-Marc) et de l’Aigle Noir AC, a inscrit l’unique but du match opposant sa nouvelle formation à l’AS Saint-Louis du Nord. Au fait, ce dernier s’est incliné sur la plus petite des marges 1 à 0. L’équipe de Limbé a battu celle d’Accolade (Gros-Morne) par 3 à 1. Pour sa part, Jeunesse Sportive de Fort-Liberté a pris la mesure de Raymond FC (Jean Rabel) par 2 à 0. La dernière victoire de ce groupe est à mettre à l’actif de Racine FC (Gros-Morne) aux dépens de l’AS Dessalines.

Ce dernier s’est incliné sur le score de 1 à 0. Il est à noter que le match entre l’AS Villard et l’AS Trou-du-Nord, groupe Nord I, n’a pas pu se dérouler pour des raisons non dévoilées par l’instance organisatrice de la compétition. La meilleure opération de la zone Nord II est à mettre au crédit de la petite équipe de l’AS Borel, victorieuse de l’US Lajeune 3 à 0. De son côté, Vision AC (Hinche) a remporté le duel du haut plateau face à Lascahobas 2 à 0. L’autre équipe représentative du département du Centre, l’US Papaye, est allée battre celle de Triomphe FC (Liancourt) 2 à 1. Les équipes de l’AS Rive-Artibonitienne et de Panthère Noire ont fait match nul 0 à 0.

Quatrième match et quatrième victoire de suite pour l’équipe de Pont-Sondé FC. Sa dernière victime porte le nom de l’AS Verrettes, battu 2 à 1. Il ne reste que le match Arcahaïe – Triomphe FC, programmé pour le jeudi 12 avril pour compléter la troisième journée de la zone Nord II. Après avoir essuyé sa première défaite de la saison face à Lionceaux (0-1), le Violette AC s’est bien repris en disposant du Roulado (Source Matelas) par 5 à 0. Il s’agit de la deuxième victoire du vieux tigre en trois matchs. De son côté, en déplacement, l’équipe de Cosmopolite (Delmas) est allée corriger l’Amateur FC (Cité Soleil) par 3 à 0. Entre Club Sportif Saint-Louis (Pétion-Ville) et Barcelone (Carrefour), il n’y a pas eu de gagnant. Les deux protagonistes se sont quittés sur le score de 0 à 0.

Cependant, deux rencontres n’ont pas pu se dérouler. Ainsi, les matchs : Lionceaux FC (Pernier) – Roulado FC (La Gonâve) et PNH – Aigle Noir AC, se sont ………..lire la suite sur lenouvelliste.com