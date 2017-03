Le Festival du Film Francophone se poursuit en Haïti

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Du 20 au 28 Mars 2017, c’est le Festival du Film Francophone à Port-au-Prince. Cet événement est une proposition de l’Institut Français en Haïti pour la Quinzaine de la Francophonie dans la catégorie Cinéma.

La réalisation est faite en partenariat avec l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade du Canada et l’organisation Internationale de la Francophonie. A Fokal, les projections auront lieu du mardi 21 au jeudi 23 mars, à 5h PM.

Comme chaque année, Haïti célébrera au mois de mars la quinzaine de la francophonie, un rendez-vous incontournable qui sera aussi l’occasion de fêter la richesse, le dynamisme et les valeurs de la Francophonie : « respect de l’État de droit et des droits de l’homme, égalité hommes-femmes, solidarité et diversité culturelle ».

Après le succès de la première édition, l'Ambassade de France et l'Institut français en Haïti avec l'appui de ses partenaires : l'Ambassade de Suisse et l'Ambassade du Canada en Haïti, l'Organisation Internationale de la Francophonie, Wallonie Bruxelles International et Canal+, sont heureux de vous présenter