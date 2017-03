Haïti – Politique : Qui est le Premier Ministre Lafontant ? (Portrait)

Source HL/ HaïtiLibre

Le Dr. Jack Guy Lafontant, 56 ans, qui vient d’être investi et installé comme Premier Ministre d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-20430-haiti-politique-ceremonies-d-investiture-et-d-installation-du-premier-ministre.html est un spécialiste en médecine interne, gastro-entérologue, professeur dans cette discipline à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti (UEH) et à l’Université Notre-Dame d’Haïti.

Il a fait des études en médecine à la Faculté de Médecine de l’UEH promotion 1987. Par la suite, il se rend en Europe pour se spécialiser en médecine interne et gastro-entérologie. Sa renommée s’est accrue au niveau international grâce aux nombreuses recherches qu’il a effectuées avec des universités américaines. Il est d’ailleurs membre de « l’American College of Gastroenteroly » et Trésorier de l’Association Médicale Haïtienne. Ce n’est « Pas un simple technicien, mais surtout un bon gestionnaire », précise une de ses collaboratrices.

Le Dr. Lafontant a aussi servi pendant une bonne dizaine d'années comme Directeur de l'Hôpital Sainte Croix de Léogâne. Son administration a apporté des changements visibles, à ce Centre Hospitalier.