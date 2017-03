Les titres de l’actualité du mercredi 22 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Après le premier Ministre Jack Guy Lafontant, hier soir, c’est au tour des différents ministres de son gouvernement d’être installés dans leurs fonctions, ce Mercredi. Entre autres Pierre Josué Agénor Cadet au ministère de l’Education Nationale, Max Rudolph Saint-Albin à l’Intérieur, Heidi Fortuné à la Justice et à la sécurité publique et Jude Alix Patrick Salomon aux Finances.

Le Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger a remis, mardi, sa démission au nouveau ministre de la Justice, Heidi Fortuné. L’ex-chef du parquet qui a rappelé avoir été chargé d’exécuter la politique pénale du gouvernement provisoire a expliqué qu’il est de bon ton de faire place nette afin de permettre à la nouvelle équipe de faire choix d’un nouveau commissaire susceptible d’appliquer sa politique pénale.

Maitre Jean Danton a dit espérer que les différents programmes dont ceux de la Santé et de formation mis en place dans les centres carcéraux en faveur des prisonniers ne vont pas s’arrêter.

Le scandale sexuel impliquant l’ex-député de Léogâne, Jean Baptiste Anthony Dumont…………….. Le RNDDH dénonce des menaces de mort dont serait l’objet son assistante responsable de programme Marie Yolène Gilles de la part d’individus non identifiés.

Ces derniers menacent, dans des SMS, de s’en prendre non seulement à Madame Gilles mais aussi à la présumée victime, la fillette de 11 ans, et sa mère. Une plainte a été déposée au parquet de Port-au-Prince le 15 Mars dernier contre les auteurs de ces menaces.

Le corps sans vie d’un prisonnier a été retrouvé, mardi matin, dans l’une des deux chambres servant de prison civile au commissariat de Petit Goâve. Il s’agit de Pierre Louis Saint-Fleur, père de deux enfants. La victime avait les mains menottées et les pieds enchainés, selon le Juge de paix de la Commune.

Le Sénat haïtien pourrait revenir sur la très controversée proposition de loi sur la diffamation votée la semaine dernière, a laissé entendre le Sénateur Patrice Dumont soulignant que la question a été évoquée lors d’une séance plénière tenue mardi, au grand corps.