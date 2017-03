Astrologie du jour

BELIER

Amour

Il est probable que vos rapports conjugaux s’améliorent considérablement au cours de cette journée grâce au petit coup de pouce d’Uranus. Notez cependant que cette amélioration est en partie due à l’amélioration de votre statut social. Célibataire, le bel aspect de Pluton décuplera votre besoin de sécurité affective. Vous ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de solitaire, et vous songerez très fort à vous stabiliser sur le plan amoureux.

Argent

Deux éléments distincts joueront en votre faveur. Tout d’abord, l’influence de Jupiter garantira une journée protégée sur le plan financier. Ensuite, Uranus et Neptune vous seront favorables. Ce qui vous attend, ce ne sera pas un moment de chance pure, mais une journée d’aisance et de facilité pécuniaire.

Santé

Vous bénéficierez, grâce aux bons offices de Jupiter, d’un dynamisme sans excès et d’une énergie vitale contenue. Ils vous assureront d’une santé stable et d’une maturation tranquille, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Travail

L’action conjuguée de Mars et Pluton vous stimulera sur le plan professionnel. Vous serez prêt à vous défoncer pour obtenir une promotion. Avec la volonté qui vous caractérise et avec un tel vent en poupe, vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le reste. Alors, pas de promesses en l’air ; attendez d’être plus disponible pour vous engager.

Citation

Ce n’est pas ce qui beau qui est cher, mais ce qui est cher qui est beau (proverbe yiddish).

Famille/foyer

Ne soyez pas trop directif dans votre vie familiale. Sans quoi, les personnes qui vous entourent ne supporteront pas que vous leur imposiez systématiquement votre volonté, et ce sera la révolte ouverte.

Vie sociale

Avec cet environnement planétaire, l’amour et l’amitié auront tendance à se confondre. Une personne de votre entourage amical ou professionnel pourrait vous regarder autrement, et vous le faire savoir.

Nombre chance

432

Clin d’oeil

Ne vous posez pas trop de questions ; laissez-vous plutôt vivre.

TAUREAU

Amour

Bonne journée pour les natifs vivant en couple. Vénus en aspect harmonique vous poussera à donner la priorité à votre vie conjugale. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Vous obtiendrez d’excellents résultats. Célibataire, chez vous, même une timide attraction naissante deviendra vite une grande passion. Aussi serez-vous sans doute le seul à ne pas cumuler les aventures ce jour. Tout entier investi par la personne aimée, vous n’aurez bientôt d’yeux que pour elle !

Argent

La Lune ne formera aucune configuration négative cette fois, et son impact ne sera donc pas maléfique au point d’occasionner des soucis pécuniaires. Mais cet astre, qui limite l’expansion, risque de vous empêcher momentanément d’améliorer votre niveau de vie. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, la Lune pourra se révéler utile, car elle aiguisera votre lucidité et vous évitera de tomber dans des pièges.

Santé

Si vous êtes prédisposé aux troubles cardio-vasculaires, veillez à redoubler de précautions, en raison des influx perturbants de Pluton. A part cela, vous aurez bon pied, bon oeil. De plus, grâce à votre excellent moral, vous réagirez de façon très positive si vous avez de petits soucis de santé. En tous cas, vous déborderez de dynamisme et vous lutterez très efficacement contre les microbes et les virus.

Travail

Attention dans votre travail : les choses qui vous paraissent simples peuvent à la longue se révéler d’une extrême complexité. Il serait sage de demandez l’avis d’experts en la matière avant de prendre le moindre engagement.

Citation

Avant de le perdre, l’insensé ne sait pas qu’il a en main un objet précieux (Sophocle).

Famille/foyer

Votre vie familiale s’avérera pétulante. Cette animation sera le plus souvent agréable à vivre, malgré quelques risques de nervosité. Uranus va spécialement protéger vos relations avec vos parents et avec les personnes les plus âgées de votre entourage familial. Pensez à réunir tout le monde sous un prétexte quelconque : le bonheur sera au rendez-vous.

Vie sociale

Avec Uranus en aspect harmonique, les domaines des voyages, de la culture et de la religion vous seront très favorables. Si vous avez l’occasion d’aller à l’étranger, faites vos valises sans hésiter. Nombre d’entre vous vont aussi se mettre à lire davantage, ou se poser des questions sur le sens de la vie et sur la foi.

Nombre chance

456

Clin d’oeil

Si vous avez un violon d’Ingres, sortez votre archet dès maintenant.

GEMEAUX

Amour

Cet environnement astral décuplera votre esprit de compétition. Et c’est vraisemblablement votre partenaire que vous prendrez pour adversaire préféré. Mais celui-ci n’appréciera pas beaucoup cet honneur. Pour la sérénité de votre couple, misez plutôt sur la complicité et la coopération. Célibataire, mettez à profit les bons influx de Neptune afin de privilégier vos affaires de coeur. Bonne ambiance pour améliorer vos relations amoureuses, en dissipant complètement tensions et malentendus.

Argent

Les astres n’exerceront que des impacts de brève durée sur votre équilibre financier, ce qui se traduira par un coup de chance momentané plutôt que par un essor lent et régulier. La relative neutralité du Ciel à votre égard laisse par ailleurs présager une journée sans danger majeur. Inutile donc de vous mettre la rate au court-bouillon en imaginant que vous risquez de voir vos revenus s’effondrer brusquement.

Santé

Vous serez plutôt dans un courant positif. Vous vous sentirez bien dans votre peau et chercherez tous les moyens de vous maintenir en forme. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, possibilité d’une légère tendance à la morosité. Pratiquez un sport qui vous permettra de vous dépenser à fond ; et pratiquez-le, dans la mesure du possible, en plein air.

Travail

Profitez de l’appui de Saturne pour présenter des projets de création, ou pour traiter des affaires exigeant beaucoup de présence d’esprit et de rapidité de réaction. Evitez de réfléchir éternellement.

Citation

L’homme s’appartient quand il ne se compare plus à aucun homme (Georges Perros).

Famille/foyer

Superbe entente avec vos proches. Vous vous mettrez en quatre pour leur faire plaisir et pour prévenir tous leurs désirs. Mais il faudra fournir de grands efforts pour maintenir ce climat idyllique. Si vous pensez déménager, vous pourriez bien découvrir cette fois la maison ou l’appartement de vos rêves, à la faveur de cet aspect de Mercure.

Vie sociale

Avec Jupiter sous votre manche, un entrain inhabituel vous habitera. Vous drainerez derrière vous tous ceux qui ont besoin d’être rechargés. N’y perdez tout de même pas vos plumes !

Nombre chance

290

Clin d’oeil

Soyez modeste : n’insistez pas d’avoir raison à tout bout de champ.

CANCER

Amour

Natif vivant en couple, à vous les passions charnelles ! Si votre conjoint ou partenaire vous reprochait d’être plus cérébral que sensuel, il devra réviser son jugement. Dynamisé à la fois par Mars et Vénus, vous serez voluptueux au possible ! Célibataire, vous n’aurez aucune difficulté cette fois à trouver un partenaire qui corresponde exactement à vos souhaits. Ceux et celles qui poursuivent depuis un certain temps une relation stable pourront faire des projets d’avenir.

Argent

Pensez quand même à mettre un peu d’argent de côté en prévision d’un coup dur peu probable mais toujours possible. Avez-vous pensé à l’assurance-vie pour protéger vos êtres chers au cas où il vous arriverait d’avoir à quitter ce monde ?

Santé

Ouf ! Après l’activité et le stress des derniers temps, aujourd’hui serait bien le moment de souffler un peu et de prendre un temps d’arrêt pour récupérer le calme de l’esprit aussi bien que du corps. Ne soyez pas toujours sur la brèche, autrement votre efficacité serait amoindrie, car « un arc tendu longtemps perd de sa force » (proverbe chinois).

Travail

La patience et la sérénité ne seront pas les traits marquants de votre caractère durant cette journée. Vous aurez la nette impression que tout se ligue contre vous pour retarder vos projets et compliquer votre vie. Ne vous découragez pas ! Tout va s’arranger bientôt.

Citation

Si le roi aime la musique avec prédilection, le royaume approche beaucoup d’un meilleur gouvernement (Mencius).

Famille/foyer

Vous rechercherez la franchise dans vos rapports avec vos enfants, surtout si ce sont des adolescents. Une discussion à bâtons rompus aujourd’hui permettra de régler un problème qui traînait depuis quelque temps.

Vie sociale

Compréhension, gentillesse, sociabilité… Jupiter est prêt à vous décliner toute la palette de ses qualités. Faites le test avec vos amis, résultat garanti !

Nombre chance

887

Clin d’oeil

Ne vous montrez pas désagréable ou intransigeant. Usez de diplomatie.

LION

Amour

Vous jouerez beaucoup avec le coeur de votre conjoint ou partenaire, persuadé de parvenir à le reconquérir à tout moment, tant vous avez de pouvoir sur lui. Effectivement, votre pouvoir de séduction fonctionnera à merveille. Mais la situation risque de se détériorer brutalement. Lassé de vos incartades, l’autre pourrait vous lancer un ultimatum ! Les amours, pour les célibataires, seront un peu compliquées. Les rencontres sentimentales se suivront et ne se ressembleront pas. Ils finiront par ne plus très bien savoir où ils en sont, ni ce qu’ils veulent vraiment.

Argent

Côté finances, méfiez-vous des propositions trop belles pour être honnêtes. Soyez très vigilant et n’accordez pas trop vite votre confiance ; sinon vous risquez de le regretter. Choisissez de jouer la carte de la sécurité.

Santé

Si vous réussissez à lutter contre la plupart des excès afin de rester séduisant et désirable, la gourmandise, elle, échappe totalement à votre volonté. Impossible, pour vous, de résister à des sucreries, à de la charcuterie ou encore à un bon vin. Résultat : vous avez tendance à prendre de l’embonpoint et, surtout, vous risquez de souffrir de troubles hépatiques, de présenter un taux élevé d’acide urique, ou d’avoir du diabète à partir d’un certain âge. Quand déciderez-vous à être vraiment sage ?

Travail

Pour obtenir de bons résultats dans votre travail, vous devrez cette fois absolument cultiver la patience et le sens de l’effort. Ne croyez pas, en effet, que les occasions vous tomberont toutes rôties dans le bec ! Il faudra faire preuve de persévérance, et rien ne sera vraiment facile.

Citation

L’aumône est une prière silencieuse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez décidé à accorder la priorité à votre vie familiale. Vous vous consacrerez essentiellement aux êtres que vous aimez, en ne ménageant pas vos efforts pour entretenir un climat tendre et chaleureux. Et puis, vous vous attacherez à tout ce qui peut améliorer votre confort et votre bien-être. Quel beau programme !

Vie sociale

Vous ressentirez le besoin de vous affirmer, de mettre vos qualités créatrices en valeur, ce qui vous fera rechercher le contact de personnes aptes à partager vos idéaux et à s’associer à vos projets. Votre succès personnel sera en plein essor, mais on vous mettra à l’épreuve.

Nombre chance

500

Clin d’oeil

Soignez votre apparence : « Même si ta poche est vide, veille à ce que ton chapeau reste droit » (proverbe espagnol).

VIERGE

Amour

Vos relations conjugales seront plutôt placées sous le signe de la tranquillité. Pourtant, vous ne vous en plaindrez pas ! Au contraire, vous ne songerez qu’à renforcer les liens de complicité qui vous unissent à celui qui partage votre vie. Vous vous entendrez aussi très bien côté câlins. Vous devriez même réaliser l’accord parfait avec votre partenaire. Si vous êtes un célibataire endurci, votre jugement sur le mariage pourrait changer du tout au tout à la suite d’une rencontre fulgurante juste avant la fin de la journée.

Argent

Il faudra vous imposer une discipline très stricte et faire une croix sur les dépenses superflues. Ne vous laissez pas non plus entraîner dans des opérations financières hasardeuses ou mal préparées. En respectant ces consignes de prudence, vous parviendrez sûrement à consolider votre situation pécuniaire.

Santé

Avec Mars en aspect harmonique, beaucoup de dynamisme au programme, mais également pas mal d’agressivité. Défoncez-vous pour obtenir ce que vous voulez, vous en aurez les moyens, mais attention à ne pas aller au-delà de vos forces ! Il est conseillé de pratiquer un sport quelque peu violent de façon intensive pour employer de façon positive votre trop-plein d’énergie.

Travail

Plusieurs planètes influenceront votre signe et favoriseront un grand projet professionnel. Vous investirez beaucoup dans cette initiative ambitieuse. Ces planètes devraient vous soutenir dans vos efforts, vous assurant une bonne intuition, en plus d’une belle puissance de travail.

Citation

La volonté d’un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer (proverbe scandinave).

Famille/foyer

La Lune, qui valait à certains d’entre vous des déceptions ou des soucis concernant leurs enfants, va quitter votre Ciel. Son départ devrait se traduire par une nette amélioration. Les planètes qui influencent en ce moment les secteurs de votre thème liés à la famille, Uranus et Neptune, sont plus faciles à vivre. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.

Vie sociale

Afin de vous prémunir contre l’ennui, accordez une plus grande importance à vos amis et relations, en créant autour de vous un véritable petit cercle dont chaque membre a en commun un de vos multiples centres d’intérêt. Vous pourrez ainsi devenir le point de ralliement de gens très différents les uns des autres, qui se connaîtront à travers vous.

Nombre chance

771

Clin d’oeil

Ne faites qu’une seule chose à la fois, mais faites-la bien.

BALANCE

Amour

Plutôt que de vous laisser tenter par des aventures extraconjugales sans panache, vous feriez bien de vous consacrer à celui ou celle qui partage votre vie. Très vite, le plaisir des sens vous entraînera tous les deux dans un tourbillon magique, qui vous permettra d’approfondir vos relations mutuelles. Célibataire, l’ambiance astrale de la journée favorisera grandement les aventures amoureuses. Dans tous les cas, vous croiserez de fortes personnalités dont le tempérament puissant vous excitera et ne vous laissera jamais indifférent.

Argent

La prudence en matière d’argent n’a jamais été votre qualité dominante, et ce n’est pas cette fois que cela va commencer ! Heureusement, vous vous garderez de prendre des risques excessifs, ou bien de vous lancer dans des opérations mal préparées ou par trop hasardeuses. Si bien que vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources et d’améliorer votre pouvoir d’achat. D’autant plus que vous aurez un flair extraordinaire pour dénicher les bonnes affaires.

Santé

Vous jouirez d’une bonne force vitale ; mais faites en sorte de ne pas en abuser, car le coeur pourra souffrir de trop gros efforts ou de surmenage. Les abus de tabac et d’alcool seront à éviter impérativement. Surveillez également la santé de vos enfants.

Travail

Ne faites pas trop confiance à vos collègues, même si vous travaillez avec eux depuis des années. Vous éviterez une cruelle déception, car Pluton en cet aspect les incitera à vous jouer un sale tour.

Citation

Toutes les passions s’éteignent avec l’âge ; l’amour-propre ne meurt jamais (Voltaire).

Famille/foyer

Tout devrait bien se passer en famille. Vos rapports avec vos parents seront faciles et sans histoire. Pour ce qui est de vos enfants, il faudra tenir compte de la présence d’Uranus : vos petits chéris auront besoin de davantage d’indépendance.

Vie sociale

Compte tenu de l’ambiance planétaire à nette supériorité jupitérienne, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles importantes de la part de vos amis, à moins que ce ne soit vous qui écriviez une lettre déterminante. Le climat amical devrait être au beau fixe.

Nombre chance

702

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à voir des difficultés là où il n’y en a pas.

SCORPION

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront tendues. Vous aurez besoin qu’il vous manifeste son amour avec ardeur et enthousiasme. S’il ne réagit pas comme vous le voulez – ce sera notamment le cas d’un natif du Taureau -, vous le prendrez fort mal. Essayez de vous mettre à sa place, de l’accepter tel qu’il est, afin de ne pas envenimer la situation. Célibataire, vos amours rencontreront quelques difficultés dues à votre caractère trop entier.

Argent

La plupart d’entre vous peuvent s’attendre à une journée facile sur le plan financier. Vous n’aurez en principe aucune difficulté à équilibrer votre budget. Pourquoi ne pas profiter de cette stabilité pour voir à plus long terme ? Vous devriez en effet pouvoir vous organiser pour mettre de l’argent de côté. L’idéal serait d’ouvrir un plan d’épargne-logement. Vous pourrez aussi, si vous disposez déjà d’un petit capital, envisager de jouer en Bourse.

Santé

Avec cet aspect de Pluton, vous feriez bien de vous montrer un peu plus vigilant que d’habitude sur le plan santé. Vous ne risquez rien de vraiment grave, mais trop de négligence en matière d’hygiène de vie aurait des conséquences néfastes.

Travail

Les astres vous conseilleront aujourd’hui de voir plus loin que le bout de votre nez dans le domaine professionnel. Il pourra être de votre intérêt de renouer des relations que vous aviez laissées de côté depuis longtemps. Tenez compte du fait que les résultats immédiats ne sont pas toujours les plus importants. Sachez patienter pour gagner davantage.

Citation

La beauté rend la vertu aimable (Virgile).

Famille/foyer

Vous découvrirez avec satisfaction que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et même à avoir des sentiments très profonds pour vous.

Vie sociale

Vous aurez un grand appétit de vivre. Vous ferez une plus grande part aux nouveautés, ce qui vous donnera l’occasion de prendre un plus grand recul par rapport à un passé qui vous entravait quelque peu. Vous ferez une plus large part aux loisirs, aux distractions, ou plus simplement au temps consacré à vous-même et à ceux que vous aimez. Vous réussirez ce que vous entreprenez, ce qui amplifiera votre optimisme et la confiance en vous-même.

Nombre chance

479

Clin d’oeil

N’ayez pas peur des obstacles : sachez vous en servir, pour augmenter et fortifier votre volonté de vaincre.

SAGITTAIRE

Amour

Tous les natifs du signe auront Vénus bien aspectée en poche. Autant dire que la journée sera merveilleuse, où vos espoirs amoureux auront de grandes chances de se réaliser. Les esseulés feront la rencontre de leur vie – sérieuse, profonde, durable et romantique. Les astres vous promettent une vie de couple agréable et teintée de grands sentiments. Heureux les natifs qui se marieront aujourd’hui : on ne peut rêver de meilleurs auspices pour fonder un foyer !

Argent

Les secteurs d’argent de votre thème ne subiront l’influence d’aucune planète. Votre équilibre budgétaire devrait donc en principe être stable. Vous aurez en plus des chances d’avoir l’occasion d’améliorer votre situation, soit en réorganisant vos placements, soit en ayant la bonne surprise de récupérer une somme que l’on vous devait et que vous pensiez perdue à jamais.

Santé

Avec Mars en aspect harmonique dans votre signe, ni la bonne humeur ni le tonus ne vous feront défaut. Si ce n’est déjà fait, vous mettre au sport serait une bonne idée. Pour tenir sur la distance, ne vous infligez pas un rythme trop intensif ; allez-y progressivement.

Travail

Côté travail, ne vous lancez pas à l’aveuglette dans des entreprises hasardeuses ; vous pourriez le regretter amèrement. Prenez plutôt le temps de bien vous organiser et de préparer calmement votre affaire.

Citation

Rien n’est complet que le malheur (H. de Balzac).

Famille/foyer

En famille, vous serez obligé de tenir compte du point de vue de vos proches, que cela vous chante ou pas. Conjoint et enfants chercheront les uns et les autres à imposer leur priorité, et vous n’aurez plus qu’une solution : ouvrir les négociations !

Vie sociale

Vénus en cet aspect vous incitera à avoir des contacts plus subtils avec les autres. Vous n’éviterez plus systématiquement tous ceux qui vous déplaisent ou contredisent ; vous aurez même des conversations courtoises avec eux. De solides amitiés pourront ainsi se nouer.

Nombre chance

728

Clin d’oeil

Essayez d’accepter les autres comme ils sont, sans chercher à les réformer.

CAPRICORNE

Amour

Vous allez entrer dans une journée calme sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bien-être et de la tendresse. Même si votre vie à deux a connu des difficultés dernièrement, elles devraient désormais être derrière vous. Célibataire, le présent vous intéressera beaucoup plus que l’avenir. Conséquence : vous chercherez à vous brancher presque exclusivement sur des amourettes éphémères. Vous aurez pourtant intérêt à rechercher la stabilité.

Argent

Les revenus de certains de vos investissements auront des chances d’augmenter. Ce sera une excellente journée pour accroître le nombre d’actions de votre portefeuille. Il semble que vous puissiez bénéficier également d’une certaine chance aux jeux de hasard. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Si vous avez eu à pâtir depuis quelque temps de nervosité et d’insomnies, ne cherchez plus : c’était à cause d’Uranus maléficié ! Fini maintenant son influence néfaste ! Mieux dans votre corps comme dans votre tête, vous devriez jouir d’un bon équilibre de base.

Travail

Dans le domaine professionnel, les bonnes occasions vous viendront surtout de l’extérieur. Vous aurez donc intérêt à cultiver aujourd’hui les relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Vos efforts seront ainsi plus payants et vous pourrez élargir votre champ d’action.

Citation

A l’homme riche même le diable apporte des cadeaux (proverbe roumain).

Famille/foyer

Pourquoi ne pas transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, avec l’aide de toute votre famille ? En ce moment, vous aurez besoin de changement et de nouveauté dans votre environnement quotidien pour garder un bon moral. Choisissez des tons gais, agréables, et privilégiez le caractère fonctionnel de certains de vos meubles.

Vie sociale

Vous serez plein d’énergie. Mais c’est malheureusement ce qui vous rendra arrogant. Sachez que ce n’est souvent pas la bonne attitude vis-à-vis de l’autorité ou de l’Administration. Adoptez plutôt un profil bas.

Nombre chance

850

Clin d’oeil

Ne vous fâchez pas si vous n’obtenez pas de suite ce que vous désirez.

VERSEAU

Amour

Animation en perspective pour les célibataires ! Le Soleil et Mercure décupleront votre charme, tandis que Pluton et Vénus vous promettent des moments fertiles en sensations fortes. Avec une telle escorte planétaire, vous serez au summum de votre séduction. Avec cet aspect d’Uranus, voici venir une journée de complications dans votre vie conjugale. Vous auriez intérêt à faire un sérieux examen de conscience, en vous demandant si votre attitude habituelle envers votre partenaire n’est pas pour beaucoup dans son agressivité à votre égard.

Argent

Uranus et Neptune vont être la cause d’un peu d’instabilité dans le domaine financier. Par son côté soudain et inattendu, Uranus pourrait être à l’origine de la défaillance d’appareils électroménagers, qui vous obligera à faire face à des dépenses imprévues. Ne comptez pas trop sur Neptune pour arranger les choses : la spécialité de cette planète est de vous faire miroiter des rentrées d’argent qui peuvent s’avérer illusoires.

Santé

Rien à signaler sur le plan de la santé. Pour bien la conserver, consommez des produits frais et naturels, cuits à la vapeur, au gril, ou dans des poêles anti-adhésives. Si vous prenez de la salade, assaisonnez-la uniquement avec du jus de citron. Préférez le miel au sucre blanc et, d’une façon générale, évitez les aliments trop raffinés ou élaborés.

Travail

Vous serez foncièrement ambitieux non sans une petite touche d’orgueil quant à vos réussites. Mais ne trouvez-vous pas qu’un peu de modestie serait souhaitable ? Vos ambitions ne devraient pas vous rendre complètement insensible !

Citation

Plus on sait, moins on affirme (proverbe italien).

Famille/foyer

Votre foyer sera plus que jamais votre havre, votre épanouissement, votre fierté, et rien de l’extérieur ne devra l’entacher. Vous vous montrerez aussi un parent très respecté en dépit, ou peut-être même grâce à votre franchise totale, parfois brutale.

Vie sociale

Ne cherchez pas à vous imposer coûte que coûte : vous n’y parviendrez pas, et vous pourriez vous nuire beaucoup. Sachez que la souplesse est presque toujours payante : « La langue résiste, parce qu’elle est molle ; les dents cèdent, parce qu’elles sont dures » (proverbe chinois).

Nombre chance

194

Clin d’oeil

N’hésitez pas à briser la routine, les vieux clichés, et à innover dans tous les domaines.

POISSONS

Amour

Cet aspect inhabituel d’Uranus pourra occasionner quelques discordes dans les ménages, où chaque partenaire en viendra à soupçonner l’autre de vagabondage amoureux. Mais les réconciliations seront faciles et attendrissantes, et pourront se révéler un facteur de rapprochement. Célibataire, coup de foudre, tornade sentimentale, possibilité de changement drastique… tout cela est prévu au programme. Certains natifs feront une rencontre qui remettra tout en question ; d’autres prendront une décision subite qui pourrait être un engagement très durable ; d’autres enfin se résoudront à prendre des vacances sentimentales !

Argent

Attention aux opérations financières imprudentes ! Après avoir longtemps hésité, tergiversé, vous pourrez vous lancer subitement dans des transactions hasardeuses. Réfléchissez encore et prenez conseil.

Santé

Vous avez fait des excès, si bien qu’au bout d’un certain temps votre vitalité s’en est ressentie. Cette baisse de régime jouera à la fois sur votre physique et votre mental. Il sera parfaitement inutile d’essayer de vous doper avec des vitamines ou autres substituts. Vous aurez tout simplement besoin de sommeil, d’une vie saine et équilibrée.

Travail

Vous devez ralentir votre rythme de travail et faire preuve de plus de prudence et de calme si vous voulez éviter les tracasseries administratives ou autres. Prenez le temps de la réflexion, en pesant le pour et le contre.

Citation

L’amour rend sourd et aveugle (proverbe arabe).

Famille/foyer

Mercure vous rendra plus communicatif qu’à l’ordinaire. Cela vous vaudra de meilleurs contacts avec votre entourage familial. D’où un climat de confiance se soldera par des résultats très positifs.

Vie sociale

Vos rapports avec les autres seront plus tendus ou agressifs, presque sans que vous vous en rendiez compte. Mais d’un autre côté, vous ferez montre de très belles intuitions, de sens psychologique, d’instinct.

Nombre chance

477

Clin d’oeil

Laissez mûrir vos projets, le temps travaillera bien pour vous.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net