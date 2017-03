Haïti – Football : La Juventus FC des Cayes en tête du CHFP

Source BF/ HaïtiLibre

Dimanche, lors de la 2ème journée de la compétition du 1er derby local de la saison, disputé au Parc Larco, la Juventus FC des Cayes, s’est imposée [2-1] contre America FC, une 2e victoire après celle contre le Fica [3-2].

Avec ce 2e succès et profitant du match nul [0-0] de l’ancien leader Cavaly AS face au Baltimore SC de Saint-Marc, la Juventus s’installe en tête du classement du Championnat Haïtien de Football Professionnel (CHFP) et remporte le derby cayen.

Match Juventus – America :

Rhau Widmarc 25′ et Yves Adlin 27’ Dorimain ont douché America Fc première période [2-0] avant qu’Hilaire Orius réduise le score [2-1] à la 60e minute.

Résultats des 8 rencontres :

1 – Eclair AC vs Tempête FC : [1-1] Hellas Timothé 83′ – Aristil Michelin 90 +2

2 – Ouanaminthe FC-Racing FC [1-1] Élysée Albert (90+2)- Daniel Densely 65′

