Haïti-Élections : Le Bcen se penche sur 151 cas de contestations à propos des législatives et des locales

P-au-P, 13 mars 2017 [AlterPresse] — Les audiences concernant 151 cas de contestation pour les élections législatives complémentaires, le tiers du Sénat et les locales débutent cette semaine au niveau du Bureau du contentieux électoral national (Bcen).

Des cas déjà entendus au niveau du Bcen vont être reproduits par devant une nouvelle composition du bureau.

Parmi ces cas, on retrouve ceux du département du Plateau Central pour le tiers du Sénat et de Plaisance du Nord pour les élections complémentaires, précise le directeur de communication du Conseil électoral provisoire (Cep), Richardson Dumel, joint au téléphone par l’agence en ligne AlterPresse.

Le Cep a décidé de rejeter la demande de récusation des juges électoraux, formulée par le candidat au sénat pour le département du Centre du parti Konvansyon inite demokratik (Kid), Abel Descollines, en date du 20 janvier 2017.

Il a souligné que la demande de récusation présentée par Descollines ne sera pas examinée pour saisine irrégulière de l’institution électorale, dans un communiqué en date du 9 mars 2017.

« Nul et de nul effet l’exploit de l’huissier Fritz Timothée du tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 20 janvier, en conséquence la demande de récusation des sieurs Frisnel Joseph, Jean Bernard Lucien, Jacky C. Pierre et Lewis Pierre, membres du Bcen, produite pat candidat Abel Descollines, partie contestataire, est irrecevable », souligne le Cep, après délibération.

L’affaire sera reproduite par devant le Bcen. À partir du tirage au sort qui se tient ce lundi 13 mars, l’intéressé saura quelle chambre est habilitée à entendre son cas, indique Dumel.

Entre-temps, 3 chambres vont être composées à partir