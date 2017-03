Un dernier hommage a été rendu à René Préval

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Mme Martine Moïse, a participé, ce samedi 11 Mars 2017, au Kiosque Occide Jeanty, Champ de Mars, aux funérailles nationales de l’ancien Président d’Haïti,René Préval.

La cérémonie funèbre a réuni entre autres l’épouse de l’Ex-président Préval, Mme Elisabeth D. Préval, les enfants et les membres de la famille, les Présidents des deux Chambres du Parlement, Messieurs Youri Latortue et Cholzer Chancy, le Premier ministre, M. Jack Guy Lafontant, la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, d’anciens Chefs d’Etat, d’anciens Premiers ministres, des parlementaires, des membres du Gouvernement, du Pouvoir législatif, du Corps diplomatique et consulaire, d’organisations politiques et de la société civile, d’organisations du milieu rural, du Secteur privé des Affaires, d’organisations internationales, religieuses, les représentants des CASEC et ASEC, et des milliers de citoyens.

« Je l’avoue, ce matin, devoir te faire des adieux est pour moi un moment de grande tristesse et de profonde émotion », a affirmé, dans ses propos de circonstance, le Chef de l’Etat qui a salué les conseils du Président défunt, sa simplicité, son esprit du dialogue et de compromis, l’exemple de son désintéressement et tous les services qu’il a rendus à la nation haïtienne.

« Démocrate convaincu, nous savons ce que la Nation doit à notre regretté Président. Sa connaissance profonde des réalités politiques haïtiennes fait de lui l’homme politique le plus remarquable de notre temps. Au cours de ses mandats, René Préval a su maintenir un certain équilibre dans la vie politique haïtienne », a poursuivi le Président Jovenel Moïse qui en a profité pour présenter à Madame Préval, ses plus profondes sympathies. Il a salué son courage aux côtés de l’Ex-président Préval, dans ses moments de colère, de joie ou de tristesse, d’échec ou de succès.

Le Président de la République voit en René Préval un patriote exceptionnel, qui n’a jamais voulu s’éloigner de sa terre natale. Un homme qui avait une vision noble et généreuse d’Haïti. «Un homme qui a ainsi servi sa patrie ne meurt jamais. Ses actions positives ne s’éteignent pas. Elles témoigneront………lire la suite sur metropolehaiti.com