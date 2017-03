Gold Cup 2017: Haïti ou Nicaragua dans le groupe B

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

La salle de presse de Levi’s Stadium, à Santa Clara (Californie), a été le théâtre, mardi 7 mars, d’un événement majeur: le lancement et la confirmation des trois groupes de la 14e édition 2017 de la Gold Cup qui aura lieu du 7 au 26 juillet aux USA.

Nombreux ont été les représentants des onze pays qualifiés et, Haïti et Nicaragua qui vont s’affronter, les 24 et 28 mars en matchs de barrage aller et retour, en vue de se qualifier pour la 14e édition de la plus prestigieuse compétition au niveau des nations de la zone. Étaient présents, le sympathique président et le secrétaire général de la CONCACAF, Victor Montagliani et Philippe Moggio, sans oublier Dave Laval, président de l’équipe de football San Jose Earthquakes, évoluant dans la MLS (Major League Soccer) et le 49e maire de la ville de San Francisco, Al Guido.

En effet, l’ex-international, brillant joueur du team USA, Coby Jones a été, pour l’occasion, le MC de l’événement, retransmis en direct par certains médias latino-américains et suivis de près par la presse sportive des pays concernés. Les autorités de la CONCACAF ont souhaité la bienvenue aux différentes délégations, et ce tout en faisant l’éloge de la compétition, qualifiée de spéciale cette année, car pour l’instant, deux nouveaux pays, la Guyane française et Curaçao, dans l’attente peut-être du Nicaragua, adversaire d’Haïti (24 et 28 mars), participeront à la 14e édition.

Toujours est-il, c’est le secrétaire général de l’instance suprême du football de la zone, Philippe Moggio, qui a dévoilé la composition des trois groupes comprenant chacun quatre pays. Composition des groupes Les pays suivants, Honduras, brillant vainqueur du dernier tournoi de la Uncaf, les USA, pays hôte et le Mexique, tenant du titre, ont été désignés têtes de séries des groupes A, B et C. En effet, le Honduras, groupe A, hérite du Costa Rica, de la Guyane française et du Canada.

Ce dernier est, jusque-là, l’unique pays de ce groupe ayant remporté la nouvelle version de la compétition en 2000. Pour leur part, les USA, pays hôte et lauréat à cinq reprises de la Gold Cup, auront affaire, dans le groupe B, aux pays suivants: Panama, Martinique et Haïti ou Nicaragua. En cas de qualification des Grenadiers, ils auront à défier le team USA au premier tour comme ce fut le cas en 2000, 2009 et 2015. Le groupe C, celui du Mexique, le plus titré de la Gold Cup, comprend le Salvador, la Jamaïque, finaliste de la dernière édition et le petit poucet, Curaçao.

Il faut souligner que les équipes du Mexique et de la Jamaïque avaient disputé la dernière finale de la compétition, gagnée par les aztèques. Réactions Aux rayons des réactions, la délégation haïtienne composée de Carlo Marcelin, Yves Robert Jean-Bart et Jean Claude Josaphat, estime que l'équipe nationale est tombée dans un groupe difficile.