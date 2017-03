Haïti-Environnement : Le changement climatique pourrait coûter 3 milliards de dollars américains à Haïti si …

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

Haïti est extrêmement vulnérable aux changements climatiques et le coût lié aux dommages sera pharaonique, si aucune démarche n’est pas entreprendre de façon stratégique et opérationnelle. Les signes du changement climatique (les hausses de température et une pluviométrie atypique) sont évidents. « Les températures moyennes ont augmenté et la saison des pluies, présentement, commence trois mois plus tard que d’habitude ». Les projections les plus plausibles indiquent que les températures moyennes continueront à augmenter tout au long du XXIe siècle.

La variabilité des précipitations tend à s’accroître, entraînant plus de sécheresse sévère en saison sèche et des tempêtes ou ouragans en saison des pluies. Pourtant « les plans de gestion de risques et désastres pour les zones côtières exposées aux ouragans ne sont que faiblement élaborés.

Le gouvernement administre un système d'alerte aux inondations mais n'a pas encore produit de données de contingence adéquate ou précise »soulignant que sans des actions adéquates, le changement climatique tend à aggraver