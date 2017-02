Astrologie du jour

BELIER

Amour

Mercure exercera un impact positif sur tous les natifs du signe. Si vous êtes marié, vous serez beaucoup plus serein et patient, ce qui aura des conséquences positives sur votre vie de couple. Si vous êtes solitaire, la frustration de ces derniers temps va rapidement prendre fin ; vous serez plus entouré, et vos chances de rencontre remonteront en flèche.

Argent

La journée sera difficile financièrement pour beaucoup d’entre vous, et il faudra prendre des mesures énergiques pour endiguer une hémorragie susceptible de déséquilibrer sérieusement votre budget. Vous n’aurez pas intérêt à investir dans l’immobilier en ce moment, alors même que c’est votre péché mignon, car les astres n’y semblent pas favorables.

Santé

Jupiter et le Soleil influenceront votre secteur santé, ce qui vous promet un tonus général en hausse et une assez bonne résistance. Mais attention : étant donné que de nombreuses autres planètes vous contrarient, vous risquez par moments de négliger votre hygiène de vie. Attention surtout à ne pas vous laisser tenter par l’abus d’alcool, qui vous vaudra certes une soirée momentanément joyeuse, mais aussi un lendemain difficile, d’autant plus que votre foie ne sera pas au mieux de sa forme.

Travail

Profitez de cette journée de calme relatif pour vous attaquer aux problèmes de fond qui risquent de freiner vos progrès professionnels. En prenant votre temps, en réfléchissant longuement à l’attitude la mieux appropriée à adopter, vous éviterez de fâcheuses erreurs, et vous constaterez que « le temps de la réflexion est une économie de temps » (Publilius Syrus).

Citation

Un sage jouit des plaisirs et s’en passe comme on fait des fruits en hiver (Helvétius).

Famille/foyer

Risques de disputes à la maison en cette journée. Tout le monde sera énervé à cause de vous, et il suffira d’un rien pour mettre le feu aux poudres ! Veillez à ne pas allumer la mèche vous-même, par simple maladresse.

Vie sociale

Vous aurez envie de faire la fête, et vous ne vous en priverez certainement pas. Ça bougera autour de vous, vous permettant de nouer de nouvelles amitiés intéressantes. Mais une rupture risque de se produire avec une personne qui vous est chère si vous ne savez pas faire preuve d’une extrême souplesse et d’une grande tolérance.

Nombre chance

625

Clin d’oeil

Livrez-vous à une introspection et faites le point de votre vie.

TAUREAU

Amour

Avec un tel aspect de Mars, Cupidon devrait vous décocher quelques flèches. Vous pouvez vous attendre à vivre une journée de plénitude conjugale. Vous serez d’humeur très sensuelle, et tous les prétextes seront bons pour prolonger les stations sous la couette. Célibataire, l’impact de Vénus, la déesse de l’amour, ne suffira pas à provoquer des événements amoureux importants. Mais cette planète vous vaudra tout de même une journée agréable, avec une sensualité en hausse.

Argent

Vous serez soutenu par Saturne, qui vous insufflera énergie et combativité. Cette planète vous permettra de résoudre efficacement vos problèmes matériels. De plus, elle incitera certaines personnes à vous venir en aide.

Santé

Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais Uranus vous recommandera quelques précautions. Alors, n’oubliez pas de vous échauffer correctement et de vous masser à l’arnica : vous mettrez ainsi vos muscles à l’abri des risques de claquage.

Travail

Le travail sera bien influencé dans l’ensemble, et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. Cependant, c’est la patience qui pourra vous faire défaut et vous voudrez brûler toutes les étapes. Est-ce bien raisonnable ? N’oubliez pas que « c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV).

Citation

La cinquième roue de la charrette gêne plus qu’elle n’aide (proverbe français).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler sans événement particulier. Aucune planète importante n’influencera ce secteur. Si vous avez des enfants, vous aurez tendance à vous montrer chaleureux, mais très nettement autoritaire. Cette attitude sera cependant positive : vos enfants se sentiront sécurisés et ne vous causeront donc pas de soucis.

Vie sociale

De la souplesse et de la tolérance ! Voilà ce qu’il vous faudra pour traverser cette journée sans encombre. Essayez d’améliorer vos relations avec votre entourage amical. Si les personnes les mieux intentionnées à votre égard finissent par se désintéresser de vous, ce sera le début de la fin. Restez ouvert aux suggestions.

Nombre chance

532

Clin d’oeil

Décidez-vous à aborder vos difficultés de front.

GEMEAUX

Amour

Journée agréable à vivre pour les natifs mariés. Vénus, la déesse de l’amour et de la tendresse, vous promet une vie conjugale harmonieuse. De plus, vous bénéficierez du soutien de Mars, le dieu du désir, de la sexualité et de la conquête amoureuse. Vous aurez donc le vent en poupe. Les célibataires, prioritairement affectés par le Soleil, peuvent espérer une journée faste sur le plan amoureux, avec, pour nombre d’entre eux, une rencontre décisive et heureuse. Mais ils devront croire fermement à leur chance.

Argent

Votre situation financière va devenir l’une de vos principales priorités. Pour certains, cela pourra se traduire par des difficultés qui les obligeront à reprendre sérieusement la situation en main, ce qui sera finalement positif. Pour les autres, ce sera l’heure de récolter les fruits des efforts passés.

Santé

Avec Vénus pour seule planète directement liée à votre santé, vous ne devriez pas avoir grand-chose à craindre, hormis quelques légers problèmes de foie ou d’estomac si vous faites trop d’excès de table. Ce qui est un peu plus ennuyeux, en revanche, c’est l’influence de Saturne en mauvaise posture, qui peut s’en prendre au moral de quelques-uns d’entre vous, en provoquant des états d’âme et des remises en question pas toujours faciles à vivre.

Travail

Vous aurez dans le domaine du travail l’impression d’être agressé, d’être maltraité ou encore sous-estimé. Mais vous aurez bien évidemment tendance à dramatiser un peu trop la situation. Reprenez courage en vous-même, et tout se passera mieux.

Citation

Ne désirer que ce qu’on a, c’est avoir tout ce qu’on désire (P.-J. Chardin).

Famille/foyer

En famille, quelques tensions pourront se produire, qui seront heureusement vite dépassées et oubliées. Pour certains, les présents impacts célestes auront une influence sur leur domicile : un déménagement ou des travaux sont possibles.

Vie sociale

Vie sociale animée et prometteuse. Vous rencontrerez des gens qui pourront vous aider d’une façon ou d’une autre, ou vous ouvrir des horizons insoupçonnés. Tâchez d’entretenir ces nouvelles relations, elles vous seront toujours utiles à un titre ou à un autre.

Nombre chance

845

Clin d’oeil

Envisagez l’avenir avec confiance et sérénité.

CANCER

Amour

Votre vie conjugale va bénéficier d’un beau coup de pouce de Vénus. La bonne influence de cette planète jouera, bien sûr, vous offrant un climat de sensualité et de complicité. Vous n’aurez vraiment aucune raison de vous plaindre. Célibataire, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas aux charmes des belles paroles. Vous risquez d’être abusé car en ce moment vous serez influençable. Réfléchissez bien ou prenez vos distances, ne vous engagez pas trop vite, sinon vous pourriez aboutir à une impasse totale.

Argent

Le climat astral de la journée inclinera à prendre des risques financiers pas toujours bien calculés. Méfiez-vous du jeu et des investissements spéculatifs. Encore une fois, sachez que le capital n’est pas forcément le facteur essentiel de la réussite de ce que vous voulez entreprendre ; vos projets ont encore plus besoin d’idées et surtout de sens de l’organisation.

Santé

Avec cet aspect d’Uranus, vous serez présent sur tous les fronts à la fois, premier levé, dernier couché. La fatigue ? Connais pas ! Seul bémol possible à ce rythme frénétique : une nervosité accrue, qui demande une vigilance renforcée dans les mouvements.

Travail

Vous êtes de la race des battants. Vous le prouverez encore une fois aujourd’hui. Si des obstacles de dernière minute retardent des projets que vous avez mis du temps à élaborer, vous redresserez la situation.

Citation

Ne tue pas plus de cochons que tu ne peux en mettre en salaison (proverbe alsacien).

Famille/foyer

Dans l’ensemble, votre vie familiale se déroulera dans un climat chaleureux, sympathique, épanouissant. Vos rapports avec vos enfants seront excellents.

Vie sociale

Accordez un peu de temps à des visiteurs et à la détente, car il y aura beaucoup de personnes qui rechercheront votre compagnie. Votre popularité sera en hausse, et vous rateriez de nombreuses occasions si vous ne répondiez pas aux invitations ou aux avances. Refusez de participer à des commérages.

Nombre chance

526

Clin d’oeil

Prenez des initiatives hardies, mais ayez assez de ténacité pour les mener à bon terme.

LION

Amour

Ne vous laissez pas déstabiliser par les bourrasques qui souffleront sur votre Ciel conjugal aujourd’hui. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades. Dans un certain sens, ces coups de vent s’avéreront bénéfiques – rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s’endort ! Célibataire, une rencontre exaltante vous fera oublier la réalité et perdre la notion du temps. Restez quand même suffisamment lucide, ou le retour sur terre risque d’être rude. Tâchez de rêver les yeux ouverts.

Argent

La planète Uranus, en mauvaise position, vous poussera à jeter votre argent par la fenêtre. Prenez garde à ne pas vous laisser entraîner dans des achats futiles et des dépenses de prestige. Du self-control !

Santé

Uranus vous conseillera de surveiller votre alimentation. Vous êtes trop bon vivant pour vous priver de certains plaisirs de la table. Astreignez-vous cependant à suivre un régime qui vous maintienne en bonne condition physique face à la vie stressante que vous menez.

Travail

Dans le travail, une situation qui n’était pas dépourvue de toute précarité va se développer et se consolider. Vous pourrez intervenir à coup sûr, vous bénéficierez de solides soutiens et l’on vous approuvera en haut lieu. Vous jouerez un rôle de premier plan, et vous ferez de bien meilleurs choix que par le passé.

Citation

Les jours de l’homme sont plus rapides que la navette du tisserand (Job).

Famille/foyer

L’influence apaisante de Vénus se fera sentir. Cette planète favorisera la tendresse et le bonheur. Vie familiale très satisfaisante, donc. Vos enfants seront en grande forme, et leur amour vous réchauffera le coeur.

Vie sociale

Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer aujourd’hui, que ce soit dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la sphère de vos relations sociales. Vous risquez en effet de vous laisser entraîner par ces gens dans des aventures apparemment intéressantes mais en réalité dangereuses à un titre ou à un autre. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu’ils vous débiteront, car il y aura de la tricherie dans l’air.

Nombre chance

458

Clin d’oeil

Ne vous lancez pas dans des projets qui dépassent vos possibilités.

VIERGE

Amour

À en juger par les aspects planétaires du jour, il semble que vous deviez supporter la concurrence en amour en ce moment. Elle sera rude, et vous devrez vous battre sur plusieurs fronts à la fois pour conserver vos privilèges. Ne recourez surtout pas à des crises ou des scènes de jalousie : c’est la pire tactique qui soit, car « la jalousie éteint l’amour comme les cendres éteignent le feu » (Ninon de Lenclos). La tolérance sera le meilleur procédé.

Argent

Une chance spéculative pourra vous aider à remonter le courant, mais vous devrez agir calmement, sans aucune précipitation et ne tabler qu’à coup sûr. A propos, il faut se rappeler que la plupart des vraies joies en ce monde sont allergiques à l’argent. C’est pour ces raisons qu’ « il est aussi mauvais d’avoir de l’argent que de n’en avoir pas » (Lucius Florus).

Santé

Une chose est sûre : du peps, vous en aurez plus qu’assez. Mais voilà : à vouloir trop en faire, vous risquez de partir dans tous les sens et de caler avant la ligne d’arriver. Le premier à en faire les frais ? Votre sommeil. Alors, ralentissez les cadences !

Travail

Ne perdez pas de temps à caresser de vastes projets que vous n’auriez pas la possibilité de réaliser. Pensez que la vie est trop courte pour qu’on puisse faire tout ce qu’on veut. Visez le court terme.

Citation

Ce n’est pas à un vieux singe que l’on apprend à faire des grimaces (proverbe français).

Famille/foyer

En famille, tout ne sera peut-être pas facile. Vos parents pourront avoir provisoirement besoin de votre aide, à moins que certains de vos enfants ne se montrent exigeants et capricieux. Et méfiez-vous des risques d’inondations et de courts-circuits.

Vie sociale

Tout ce qui concerne vos relations avec les autres viendra au premier plan aujourd’hui. Des événements importants vont se produire dans le domaine de l’amitié, surtout si vous êtes du deuxième décan. Faites en sorte que ces événements prennent une tournure heureuse et non désastreuse.

Nombre chance

737

Clin d’oeil

Restez circonspect et méfiez-vous des trop belles promesses.

BALANCE

Amour

Vos relations conjugales seront plutôt tributaires de vos pulsions émotives et sexuelles. Elles resteront ainsi assez agitées quoique pleines de sel et d’imprévus et, vraisemblablement, de jalousies pour corser le tout. Célibataire, il faudra faire preuve de doigté dans vos conquêtes amoureuses. Dites-vous que rien n’est gagné d’avance. Méfiez-vous donc d’une impulsivité maladroite, des passions déréglées ou au moins des interventions déplacées qui ne feront pas avancer d’un pouce vos affaires de coeur.

Argent

Avec l’influence de Vénus dans votre Ciel, la chance financière devrait se manifester. Votre famille pourrait vous gratifier de largesses qui vous permettraient, plus tôt que prévu, d’envisager un investissement immobilier. Vous placerez cette somme au mieux de vos intérêts, et rechercherez avec votre banquier les meilleurs crédits pour compléter votre apport.

Santé

La planète Mars bien aspectée vous donnera un dynamisme du tonnerre. Vous adopterez un rythme d’enfer. L’action sera votre drogue, et vous entraînerez dans votre sillage votre entourage familial et professionnel, qui essaiera, tant bien que mal, de suivre.

Travail

Plusieurs aspects positifs dans le secteur de la profession. Si vous souhaitez élargir le champ de vos activités, vous pourrez prendre des contacts très intéressants durant la journée. Vous saurez si bien vous organiser que vous trouverez du temps pour vous consacrer à vos loisirs tout en travaillant beaucoup.

Citation

Les loups ne se mangent pas entre eux (proverbe général).

Famille/foyer

Ne soyez pas trop possessif avec vos proches, qui pourraient sentir un fardeau trop pesant sur leurs épaules. Tâchez d’aimer de façon moins exclusive, moins suffocante. La tolérance devrait être votre règle d’or de conduite en famille.

Vie sociale

Mû par un vif désir de plaire, un besoin accru de sociabilité, vous vous sentirez attiré vers le brillant, le spectaculaire, les plaisirs, les arts et les hobbies. Si vous entreprenez un nouveau violon d’Ingres, votre apprentissage sera grandement facilité.

Nombre chance

374

Clin d’oeil

Évitez de vous inquiéter de ce qui pourrait vous arriver ; c’est très nocif !

SCORPION

Amour

Pas facile, la vie conjugale en ce moment ! Il faut dire que Saturne, qui ne prêche ni pour le dialogue ni pour la tolérance, influence le secteur et cela explique tout : incompréhensions, difficultés de communications… Il va falloir travailler pour évacuer ces tensions. Célibataire, voici venir le temps de la construction amoureuse active. Sous l’impulsion de Vénus, vous ne vous contenterez plus des émois partagés. Vous voudrez consolider votre relation et approfondir les bases sur lesquelles elle repose.

Argent

Vous rêverez de repeindre vos murs, ou de ce merveilleux appareil photo qui vous ferait tant plaisir. Attention, vos envies de dépenses se réveilleront dangereusement. Ne visez pas trop haut si vous ne voulez vous retrouver avec un compte en banque à sec. Jouez les fourmis plutôt que les cigales : l’hiver n’est pas loin pour vous !

Santé

Pour résister à cet impact de Pluton, prenez vos précautions concernant votre santé. Essayez de moins fumer, de manger sainement, et offrez-vous une visite chez l’homéopathe ou l’acupuncteur pour retrouver tout votre tonus.

Travail

Sur le plan professionnel, loin de chercher à brûler les étapes, vous avancerez pas à pas cette fois, et vous saurez vous imposer une discipline très stricte, fondée sur le travail et la persévérance. Ce sera là votre plus grande force, et vous finirez par obtenir la récompense de tous vos efforts.

Citation

Quand vous aurez cessé de songer au bonheur, vous l’aurez trouvé (Charles Secrétan).

Famille/foyer

L’ambiance planétaire amènera une certaine tension dans votre foyer. Mais une attitude un tant soit peu tolérante et réceptive arrangerait vite les choses. N’élevez pas la voix et écoutez bien.

Vie sociale

Avec le Soleil et Mercure pour animer votre secteur relations, vos échanges seront nombreux et dynamiques. Si vous faites partie d’un cercle, vous confronterez des points de vue intéressants qui enrichiront votre engagement.

Nombre chance

151

Clin d’oeil

Accordez-vous des plages de silence même au cours des journées les plus chargées : vous retrouverez ainsi votre harmonie intérieure.

SAGITTAIRE

Amour

L’harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien d’accord sur ce point. Incité par Uranus en superbe aspect, vous vous attacherez à construire un bonheur à deux solide et durable. Il y aura bien quelques tensions, quelques tiraillements ; mais avec votre détermination, vous gagnerez la partie. Célibataire, les très beaux aspects de Mars favoriseront votre sex-appeal, qui sera tout simplement irrésistible cette fois. Les succès seront grands auprès de l’autre sexe, et vous aurez toutes les chances de vous faire remarquer d’une manière avantageuse.

Argent

Des dépenses inattendues et incompressibles vous obligeront probablement à réaliser de sérieuses coupes sur d’autres postes de votre budget. Plutôt que de faire de gros sacrifices, examinez la situation pour savoir s’il existe dans vos dépenses des sources de gaspillage qui augmentent vos frais sans améliorer pour autant votre qualité de vie. La planète Saturne vous secondera dans cette tâche.

Santé

Pratiquement increvable : toujours speed, jamais fatigué ! Mais qui va pouvoir vous suivre ? Votre pêche d’enfer, c’est à Uranus que vous la devrez. Prenez garde tout de même que, à force de vous stimuler, cette planète ne finisse pas par vous faire vivre trop sous pression, ce qui pourrait favoriser nervosité et insomnie. Le truc ? Casser le rythme en vous ménageant des plages de repos assorties de profondes respirations.

Travail

Dans la sphère professionnelle, de nouvelles opportunités d’expansion se présenteront, et il sera souhaitable de les exploiter dans les plus brefs délais. Par contre, tout ce qui ressemble à une possibilité d’association devra faire l’objet d’un examen sérieux, préférablement avec l’avis des experts, car il existera des risques énormes. Si vous êtes à la recherche d’un emploi dans vos cordes, vous obtiendrez satisfaction.

Citation

Rien n’est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient (Madame de Maintenon).

Famille/foyer

Vous veillerez à ce que vos difficultés extérieures ne déteignent pas sur votre foyer. Vous montrerez dès lors une grande compréhension envers le conjoint et les enfants et, au besoin, vous leur passerez l’un ou l’autre de leurs caprices. Vous pourrez ainsi vivre en famille dans l’harmonie et la sérénité.

Vie sociale

i le même sujet vous oppose régulièrement à un de vos amis, il serait bon d’en discuter une bonne fois pour toutes, histoire de clore le chapitre sans que votre amitié pourrait en garder des séquelles !

Nombre chance

387

Clin d’oeil

Cessez de vous comparer inutilement aux autres : chacun a sa propre place au soleil.

CAPRICORNE

Amour

Vous ne pourrez plus afficher une attitude quelque peu désabusée à l’égard de l’amour. Ce jour inaugurera une période passionnée, follement amoureuse que vous ne chercherez même pas à démentir. Attirance violente contre laquelle il sera difficile de lutter. Vous serez fortement épris d’un être qui trouvera avec vous un merveilleux terrain d’entente sensuelle et sexuelle. Vous devinerez ses désirs comme il devinera les vôtres, et vous trouverez dans cette rencontre une plénitude réelle.

Argent

Tout ira bien côté argent si vous adoptez un comportement « saturnien », c’est-à-dire si vous vous montrez raisonnable, prudent et économe. Oui, mais voilà, cela ne vous est sans doute pas très facile ! Allons, un petit effort tout de même !

Santé

Neptune et Saturne influenceront toujours vos secteurs santé, mais la bonne nouvelle est qu’ils seront maintenant beaucoup moins gênants qu’avant. Vous devriez donc être en bonne forme. Les plus âgés d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci articulaire, ou faire quelques cauchemars ; mais ce ne sera que passager, bien entendu.

Travail

Ce climat planétaire à prédominance martienne vous dotera d’un grand dynamisme et de la volonté bien affirmée de vous en sortir sur le plan professionnel. Prenez les problèmes un à un et cherchez une solution pour chacun d’entre eux : cela vous permettra de clarifier la situation.

Citation

Entre mari et femme, Dieu est seul juge (proverbe russe).

Famille/foyer

En famille, tâchez de modérer votre esprit de critique. Sans quoi, vos proches n’oseront plus rien dire ni rien faire, et alors il n’y aura plus la possibilité de dialogue, d’entente et d’harmonie chez vous. Si vous faites preuve de tolérance, si vous essayez de parler moins et d’écouter plus, le climat familial sera excellent.

Vie sociale

La prise de parole devant un public nombreux constituera pour certains natifs du signe un problème grave. Par manque de confiance en soi, ils seront saisis par le trac qui les paralysera. D’autres natifs, au contraire, ne pourront pas s’arrêter de jouer aux moulins à paroles, quitte à débiter des sottises !

Nombre chance

956

Clin d’oeil

Mettez votre agressivité dans votre poche et ne la laissez pas sortir.

VERSEAU

Amour

Les amours clandestines auront une saveur de fruit défendu particulièrement agréable à votre palais ce jour. Mais gare au scandale ! En outre, que vous en ayez envie ou non, les circonstances pourraient vous obliger à opérer des changements dans votre vie sentimentale.

Argent

Le climat astral touchera particulièrement la vie financière, mais de façon perverse. Des problèmes d’argent se poseront. Ils pourront être résolus si vous faites appel à un organisme de crédit. Ne comptez pas trop sur les amis pour vous dépanner dans ces circonstances difficiles, car « quand le navire est près de sombrer, tous les rats le désertent » (Pline l’Ancien).

Santé

A part cet aspect de Neptune, qui pourrait vous valoir un moment de lassitude, vous n’aurez strictement aucun souci à vous faire sur le plan santé. Mars vous vaudra un dynamisme haut de gamme.

Travail

Tout ira bien pour vous sur le plan professionnel si vous avez la sagesse de parler peu. Aujourd’hui plus que jamais, vous devrez méditer cette sentence du grand philosophe chinois Tchouang-Tseu : « Le meilleur usage qu’on puisse faire de la parole est de se taire ». Ne faites part de vos projets à n’importe qui, car il y en aura qui aimeraient profiter de votre indiscrétion pour vous barrer la route.

Citation

Il faut perdre un vairon pour pêcher un saumon (Janus Gruter).

Famille/foyer

Mercure et Saturne vont avoir un impact déterminant sur votre vie familiale. Avec, en prime, Vénus dans le secteur du foyer et de la famille, la journée sera facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Vos parents sauront vous soutenir ; et vos enfants, même s’ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau et feront brillamment leurs études ou poursuivront avec enthousiasme leur sport favori.

Vie sociale

Ne vous mettez pas trop en avant. L’avenir vous est ouvert. Maintenant que tout va mieux, sachez oublier les vieilles rancoeurs. Montrez-vous généreux envers ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles.

Nombre chance

615

Clin d’oeil

Dissipez vos craintes pour vous affirmer davantage. Confiance ! Chacun de vos efforts vous rapproche de votre but.

POISSONS

Amour

La plupart des natifs du signe, notamment les célibataires, ne seront pas très stables dans leur amour et auront plutôt tendance à suivre leurs instincts du moment. Cela promet des coups de foudre éclatants, des aventures vécues de manière passionnelle et des feux de paille. Ne vous engagez pas dans de telles conditions ; il vaudrait mieux garder la tête froide et, si vous êtes libre, de laisser au temps le soin de confirmer ou infirmer l’opportunité d’une union éventuelle.

Argent

Les astres se mettront en quatre pour soutenir vos intérêts financiers et donner à vos affaires une nouvelle impulsion. Votre compte en banque aura des chances de gonfler de façon significative. Mais est-ce raisonnable de chercher inconsidérément à assouvir votre actuelle fringale de dépenses ? Pensez plutôt à placer votre argent en prévision des fâcheux aléas de la vie toujours possibles. On ne saurait jamais être trop prévoyant !

Santé

Avec cet aspect de Saturne, vous devriez bénéficier d’une solide résistance physique. Mais il faudra vous méfier de Jupiter. Cet astre, qui est habituellement positif, aura cette fois une influence assez pernicieuse. Il risque surtout de vous pousser à des excès, alimentaires ou autres, qui finiraient par saper sérieusement votre résistance.

Travail

La journée ne pourra pas être morne si vous vous engagez dans le travail avec énergie et décision. L’ambiance astrale sera favorable à l’action réfléchie, et vous devriez tirer un profit certain du zèle que vous mettrez à accomplir vos tâches. Suivez strictement votre plan de travail, sans bondir continuellement d’une chose à une autre comme un kangourou.

Citation

Un jour en vaut trois pour qui fait chaque chose en son temps (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les personnes âgées de votre entourage familial auront droit à votre sollicitude. Vous chercherez à établir de bonnes relations avec vos parents, et saurez être là pour les épauler si jamais ils en ont besoin.

Vie sociale

Uranus formera des aspects harmonieux. C’est dire que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Vous serez très entouré et diablement chouchouté. Vos amis, vos relations, vos proches parents, sans parler de votre famille, teindront une place importante dans votre vie.

Nombre chance

102

Clin d’oeil

Cassez vos habitudes et allez, en confiance, au-devant de ce qui se présente. Tout ce qui est nouveau vous apportera un plus.

