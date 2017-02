Astrologie du jour

Belier

Amour

Pour la plupart d’entre vous, natifs vivant en couple, l’influence majeure de cette journée sera celle, très positive, de Vénus. La déesse de l’amour décuplera votre pouvoir de séduction et réveillera votre sensualité. Votre coeur va battre plus vite pour votre conjoint ou partenaire. Cet impact sera plus sensible encore si vous êtes du troisième décan. Célibataire, c’est Mercure qui donnera le ton à vos amours cette fois. Planète intellectuelle, Mercure incline à séduire, à flirter, à jouer ; mais il ne favorise pas la sensualité.

Argent

Avec cet aspect de Mars, il y aura de fortes chances pour que vous décidiez de consacrer une bonne part de votre énergie à améliorer votre équilibre financier. Et vous y arriverez sûrement, car l’influence de Mars sera renforcée par Jupiter, maître des opportunités, notamment financières. Il faudra cependant rester vigilant en raison des mauvais aspects de Pluton ; cette configuration pousse en effet à voir trop grand, à dépenser trop, à choisir des placements trop risqués.

Santé

Ce qui soutiendra le mieux votre santé en ce moment ? Le contact avec la nature. Si vous habitez la mer ou la campagne, profitez de vos privilèges pour vous aérer au maximum. Si vous habitez la ville, offrez-vous de grandes marches en plein air : ce sera déjà très bien.

Travail

Vous aurez du mal à faire accepter vos idées et vos suggestions dans votre milieu professionnel. Essayez de les formuler différemment. De toute manière, votre marge de manoeuvre sera bien étroite.

Citation

Les serments d’amour prouvent son inconstance (proverbe espagnol).

Famille/foyer

En famille, tout ira bien, en grande partie grâce à votre bonne volonté. Vous transmettrez votre optimisme et votre dynamisme à vos proches. Veillez à ne pas leur imposer vos propres idées.

Vie sociale

Le sens de la diplomatie ne sera pas votre qualité majeure. Vous avez décidé de dire ce que vous pensez, même si les vérités que vous assénerez brutalement doivent provoquer quelques heurts avec votre entourage amical.

Nombre chance

166

Clin d’oeil

Sachez établir une cloison étanche entre travail et amours.

Taureau

Amour

Le climat conjugal sera explosif et tendre en même temps, sous l’effet des influx de Pluton. Vous ferez tout hors du commun. Un vrai feu d’artifice : vous aimerez avec fougue et passion, vous en perdrez la raison et le coeur. Laissez-vous aller afin d’entretenir votre vie à deux ; néanmoins, conservez quelques garde-fous indispensables. Les célibataires pourront faire cette fois une rencontre enthousiasmante. Mais ils ne devraient pas penser aussitôt au mariage, car ils pourraient bien se tromper sur ce qu’ils désirent vraiment.

Argent

Les astres vous donneront la lucidité et le sens des réalités nécessaires pour mener rondement vos diverses affaires. Vous effectuerez des opérations financières habiles ou des placements sûrs, vous donnant ainsi des chances d’améliorer votre situation matérielle.

Santé

Pas facile, quand Neptune n’en fait qu’à se tête, de vous fixer une bonne ligne de conduite concernant votre santé, et surtout de vous y tenir ! La tendance sera plutôt à dévaliser le réfrigérateur ou à vous gaver de sucreries pour tromper vos petits coups de déprime. Essayez tout de même de vous aérer régulièrement.

Travail

Avec de tels aspects astraux, vous pourrez renforcer votre position sur le plan professionnel et même obtenir carte blanche pour entreprendre d’importants projets. Continuez sur votre lancée, sans états d’âme.

Citation

Etre magnanime quand il faut donner du sabre nuit autant à la grandeur que frapper quand il faut être généreux (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous accuserez une très nette tendance à vouloir mettre au pas tous ceux qui vous entourent. C’est Neptune qui sera derrière tout cela et vous poussera à jouer les grands chefs. Pourtant, si vous savez éviter de trop imposer votre volonté, vous pourrez utiliser de façon très positive l’influence de cette planète, par exemple, vous vous servirez de votre énergie pour débloquer certaines situations figées.

Vie sociale

Il y aura de la déception dans l’air en ce qui concerne les relations sociales. N’abusez pas des réunions mondaines. Une déconvenue est également à prévoir si vous touchez au domaine artistique.

Nombre chance

505

Clin d’oeil

Qui attend le grand bonheur est comme celui qui attend la neige en été : c’est possible, mais c’est peu probable.

Gemeaux

Amour

Nombre de natifs mariés du signe vivront dans un climat passionnel frisant presque le délire amoureux ; excellente entente sensuelle avec l’être aimé. Pour d’autres, c’est au niveau psychique, spirituel ou artistique que se réalisera une entente remarquable. Célibataire, la plupart des astres présideront cette fois à vos amours. Autant dire que le plaisir et la volupté seront au rendez-vous. Mais vous serez insatiable, plus préoccupé par la quantité que par la qualité, et vous risquez d’épuiser, sinon d’écoeurer vos partenaires. De la modération, donc !

Argent

A moins d’être très fort au poker ou autres jeux d’arnaque, vous devrez vous montrer très vigilant, sinon adieu veaux et vaches ! Ne prêtez ni n’empruntez, car vous reverriez difficilement la couleur de votre argent ou auriez du mal à rembourser dans les délais prévus. Ne misez pas sur des valeurs étrangères, qui vous réservent de pénibles surprises cette fois-ci.

Santé

Pour contrecarrer l’action perverse de Jupiter maléficié, vous devriez mettre votre survêtement et filer droit devant vous : un petit jogging ou une longue promenade en forêt vous fera voir la vie en rose.

Travail

Attendez-vous à des changements radicaux mais favorables dans le domaine professionnel. Des amis sont prêts à vous apporter leur concours ; n’hésitez pas à faire appel à eux si vous le jugez souhaitable.

Citation

Quand le vent souffle, les herbes s’inclinent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si vous avez un foyer, consacrez un peu plus de temps aux personnes que vous aimez, partagez leurs loisirs, car malgré une tendresse réelle, les rapports que vous entretenez ordinairement manquent un peu de chaleur.

Vie sociale

L’ambiance astrale de cette journée renforcera votre flair pour découvrir les personnes qui pourraient vous valoir des chances sur le plan social. Vous saurez aussi vous mettre en valeur et vous faire bien voir dans des clubs ou groupements.

Nombre chance

484

Clin d’oeil

Faites des concessions si vous voulez la paix.

Cancer

Amour

Vénus en excellent aspect vous rendra plus séduisant et irrésistible que jamais. Les tentations seront nombreuses et pourtant, puisque vous vivez en couple, vous ferez un effort pour ne pas céder au désir illégitime. Célibataire, vous aurez envie de vous marier. Mais vous hésiterez à passer devant M. le Maire ou M. le Curé, ne sachant exactement si l’amour et le mariage peuvent coexister comme vous le souhaitez. Ah ! cruel dilemme, que personne ne peut résoudre à votre place !

Argent

L’influence de Saturne dans le secteur d’argent n’est pas très réjouissant. Saturne est en effet la planète de la restriction et des épreuves ! Pourtant, si vous vous montrez raisonnable et organisé, vous pourrez garder l’équilibre. Seuls les natifs inconscients, qui se lanceront dans des achats au-dessus de leurs moyens ou dans des placements et spéculations trop hasardeux, risquent un notable retour de bâton !

Santé

Les astres vous conseilleront de dormir selon vos besoins personnels, ni trop ni trop peu. En effet, la durée du sommeil varie d’un sujet à l’autre. Elle oscille généralement entre sept heures et neuf heures par nuit, avec une moyenne médicalement fixée à sept heures trente minutes. Mais cette moyenne, bien sûr, n’a rien d’une obligation.

Travail

Evitez de programmer des rendez-vous d’affaires importants aujourd’hui. Avec Mercure en aspect défavorable, vous risquez de prendre de mauvaises décisions ou de juger vos interlocuteurs de façon trop arbitraire ou subjectif. Veillez aussi à faire taire votre esprit de critique, qui sera accru cette fois, sinon vous n’échapperez pas à un conflit inutile dans votre travail.

Citation

La valeur de chaque homme est ce qu’il fait de bien (proverbe arabe).

Famille/foyer

Excellente complicité avec votre conjoint ou partenaire. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière ! Belle harmonie avec les enfants.

Vie sociale

Votre fibre sensible sera souvent exacerbée. Veillez à ne pas vous laisser influencer, à votre détriment, ni par les sourires enjôleurs, ni par les larmes visant à vous émouvoir. Et rappelez-vous que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe français).

Nombre chance

996

Clin d’oeil

Si votre moral joue au yoyo, concentrez-vous sur les côtés positifs de votre vie : vous irez certainement mieux.

Lion

Amour

Cette position d’Uranus sera apte à faire surgir des difficultés dans votre vie conjugale. Pas de panique pourtant ! Seuls les couples dont l’entente laisse déjà nettement à désirer pourront passer par une phase critique. Célibataire, Mars en charmant aspect vous donnera des ailes et un tonus formidable pour vous occuper activement de vos affaires de coeur. Vous connaîtrez les abandons les plus doux, les envolées les plus fougueuses. Mais vous garderez tout le même les pieds sur terre.

Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez aussi améliorer vos ressources en gérant différemment vos finances. Attention tout de même aux imprudences possibles !

Santé

Dépensez-vous, dépensez-vous physiquement. Vous aurez absolument besoin de faire de l’exercice ou de pratiquer un sport. Mais attention aux défis insensés et aux efforts excessifs. Pensez à vous oxygéner.

Travail

Débarrassé des aspects négatifs de Pluton, vous aurez les coudées plus franches pour continuer à progresser dans votre travail et montrer vos compétences. Saturne vous donnera la ténacité nécessaire pour y parvenir. Il vous aidera, en outre, à assumer des responsabilités professionnelles qui vont bientôt s’élargir.

Citation

Promettre un don, c’est déjà donner (proverbe arabe).

Famille/foyer

Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période marquée par des querelles familiales et des problèmes concernant leurs parents vont enfin voir le ciel se dégager. Vos relations avec vos enfants seront au beau fixe.

Vie sociale

Plus que jamais, l’amitié tiendra une place capitale dans votre vie. A tel point que votre conjoint ou partenaire pourrait bien se montrer très jaloux de vos fréquentations. Arrangez-vous donc pour dissiper rapidement tous les malentendus possibles. Pourquoi ne pas associer l’autre à toutes vos relations amicales ?

Nombre chance

406

Clin d’oeil

Ne laissez pas les petites difficultés s’accumuler ; liquidez-les dès leur apparition.

Vierge

Amour

Excellente journée pour les couples. Vénus en splendide aspect vous poussera à donner la priorité à votre vie conjugale. Vous serez encouragé à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Vous obtiendrez d’excellents résultats. Célibataire, pour vous, il y aura du coup de foudre dans l’air. Celui (ou celle) qui vous fera ainsi battre le coeur pourrait s’installer pour longtemps dans votre vie. Et alors votre chère liberté prendrait fin, bien malgré vous !

Argent

Uranus vous préparera un mélange bien dosé d’inspiration et de sens pratique concernant vos affaires d’argent. Profitez-en pour réaliser les améliorations toujours bienvenues en ce domaine.

Santé

Lentement mais sûrement, votre santé se rééquilibrera ou se consolidera. Une à une, les planètes qui vous étaient néfastes quitteront votre Ciel et cesseront de vous perturber. Il ne reste plus que Saturne, qui pourra encore vous valoir une légère baisse de résistance physique. Mais si vous sortez d’une période marquée par des maladies ou des chutes importantes de tonus, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux.

Travail

Uranus en cet aspect devrait favoriser votre expansion professionnelle. Ne vous braquez pas en cas de changement imprévu dans votre travail ; ce sera au contraire une bonne occasion pour vous d’améliorer votre situation.

Citation

Qui gagne son procès gagne poule et perd vache (proverbe chinois).

Famille/foyer

Concilier vie professionnelle et vie familiale : tel est votre souci permanent. L’équilibre sera bien difficile à atteindre. Mais « la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre » (Beaumarchais).

Vie sociale

Evitez les conflits, d’où qu’ils viennent. Un arrangement à l’amiable vaut toujours mieux qu’un long procès, même si votre amour-propre devait en souffrir un peu. Il faut souvent savoir faire des concessions.

Nombre chance

498

Clin d’oeil

Ne plus chercher à tout contrôler, apprendre à rebondir sur des situations imprévues : voilà la meilleure tactique pour réussir !

Balance

Amour

Côté coeur, la situation ne sera pas très rose, surtout pour les sujets du premier décan. Vous devrez subir les aspects planétaires négatifs. Tous les doutes, toutes les angoisses que vous parveniez tant bien que mal à maîtriser depuis quelque temps, reviendront vous torturer. Pourtant, la personne que vous aimez vous témoignera son attachement et son dévouement. Mais il vous faudra encore beaucoup plus pour vous sentir rassuré et heureux !

Argent

Vous pourrez avoir quelques petits problèmes côté finances. Il est possible que votre équilibre financier soit perturbé. Vos revenus ne vont probablement pas baisser, mais ils ne vont certainement pas non plus augmenter. C’est pourquoi le moindre accroissement de vos dépenses pourra déstabiliser votre budget. A vous de contrôler sérieusement vos achats pour vous en sortir correctement. Si vous faites partie des natifs plus aisés qui ont placé leurs économies, une chute boursière pourra faire légèrement diminuer votre capital.

Santé

Vive la souplesse ! Et si vous preniez les choses comme elles viennent, sans vouloir à tout prix diriger les événements ? Ce serait plus économique pour votre énergie, plus reposant, et vous réserverait peut-être de bonnes surprises. Ce n’est certes pas votre réflexe premier, mais essayez au moins !

Travail

Tenez compte du libre arbitre de vos interlocuteurs ou associés. Débrouillez-vous pour que votre action brille par sa cohérence. On attendra de vous efficacité et rapidité. Réveillez-vous !

Citation

Qui veut devenir dragon doit manger beaucoup de petits serpents (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, tout se passera merveilleusement bien aujourd’hui en ce qui les concerne. Si vos enfants vous causaient quelques soucis ces derniers temps, ou si vos relations avec eux étaient tendues et difficiles, vous pourrez compter sur une réelle amélioration.

Vie sociale

Vous ferez de nouvelles connaissances susceptibles d’apporter un réel changement dans votre vie. Cette journée sera marquée par une association qui s’avérera stimulante. Vous apprécierez une compagnie agréable et vous recevrez une invitation passionnante ; habillez-vous élégamment pour sortir.

Nombre chance

863

Clin d’oeil

Ne méprisez pas l’aide que d’autres peuvent vous apporter dans la réalisation de vos ambitions.

Scorpion

Amour

La situation de votre couple devrait se stabiliser. Il est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable, et que vous prendrez de très bonnes décisions concernant vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Voilà qui vous rapprochera l’un de l’autre. Pour vous, célibataire, un coup de coeur est prévu. Vous aurez envie de profiter de tous les plaisirs qui passeront à votre portée, et vous refuserez de vous laisser mettre en cage.

Argent

Avec cet aspect d’Uranus, vous pourrez, tout en restant prudent, vous attendre à quelques surprises financières agréables : un placement vous rapportera plus que prévu, ou votre grande famille se montrera très généreuse à votre égard, etc.

Santé

Le bon aspect de Neptune aura une excellente influence sur les habitudes de vie. Cette planète favorisera tous ceux qui chercheront à se discipliner, à réduire leur consommation abusive de nourriture, d’alcool, de tabac, de café ou de médicaments. Laissez-vous conduire gentiment par cet aspect bienveillant.

Travail

Vous déciderez de ne plus travailler dans l’ombre, avec votre discrétion habituelle. Estimant que votre valeur n’est pas assez reconnue, vous le ferez clairement savoir à tout votre entourage professionnel.

Citation

Un peuple est fort, quand les lois ont de la force (Syrus).

Famille/foyer

Aucun problème dans votre vie de famille, car vous aurez pris soin de dissiper toute velléité d’agressivité. Vous accorderez un peu plus de liberté à vos proches, et vous vous montrerez un merveilleux complice de vos enfants.

Vie sociale

Vous réussirez à mêler habilement travail et plaisir. Ainsi, vous sortirez encore plus que d’habitude, en vous arrangeant pour rencontrer des personnes influentes capables d’être utiles à votre carrière.

Nombre chance

884

Clin d’oeil

Ne compromettez pas vos chances à venir par simple étourderie.

SAGITTAIRE

Amour

Il va s’en passer des choses, pour vous, cette fois. Vous devriez connaître d’importants changements, très positifs d’ailleurs, sur le plan conjugal. Un heureux déblocage pourrait aussi intervenir. Tenez-vous prêt pour les événements si importants concernant votre vie à deux. Avec la bénédiction de Vénus, les amours des célibataires, les flirts seront nombreux ; et les rencontres se feront de manière insolite, dans les endroits les plus imprévus et souvent romantiques au possible.

Argent

La planète Jupiter sera neutre dans l’ensemble pour tous les natifs du signe. Cependant, elle peut réserver des chances dans les placements financiers et dans le domaine de l’argent autre que celui gagné par le travail.

Santé

Prenez garde à une tendance au surmenage consécutive à un désir d’obtenir tout et tout de suite. Céder à cette tendance reviendrait à accepter de n’obtenir rien maintenant, ni demain. « Qui veut être riche au bout de l’an sera pendu à la Saint-Jean » (proverbe espagnol).

Travail

Ce sera le moment de concentrer vos forces dans votre travail. Vous bénéficierez ainsi d’une meilleure coordination et organisation, ce qui vous fera gagner du temps et vous empêchera de vous disperser dans des choses et des tâches sans réelle importance.

Citation

Les grands hommes sont plus grands que nous parce qu’ils ont la tête plus élevée, mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres (Pascal).

Famille/foyer

Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen semestriel de routine ne sera pas inutile, même s’ils ne présentent aucun symptôme inquiétant : il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Vie sociale

Si vous possédez des dons artistiques, pensez à les exploiter dès aujourd’hui. Ce faisant, vous pourriez connaître de beaux succès, non seulement sur le plan personnel mais aussi sur le plan financier.

Nombre chance

792

Clin d’oeil

Ne laissez pas le passé accaparer vos pensées, sinon vous vous créerez des soucis et tracas supplémentaires.

CAPRICORNE

Amour

Votre vie amoureuse sera la mieux placée pour profiter des bienfaits de Jupiter en excellent aspect. Si vous venez tout juste de vous rencontrer, offrez-vous une petite escapade, rien que vous deux. Si vous vivez déjà ensemble, vous aurez envie de partager davantage de moments d’intimité, en couple ou en famille. Si vous êtes seul, Vénus vous rendra hautement inflammable, prêt à commettre les pires folies amoureuses !

Argent

Vous devrez vous montrer vigilant en matière financière. Heureusement, vous avez les pieds sur terre et faites preuve d’instinct d’une solide prudence quand vos finances sont concernées. Cette qualité innée vous évitera certainement des difficultés dans lesquelles bien d’autres signes se seraient jetés. En tout cas, évitez à tout prix les opérations risquées.

Santé

A part la nécessité de conserver un bon moral, il faudra tenter de surmonter votre fatigue physique en vous reposant quelques instants chaque fois que l’occasion se présentera dans la journée. Si vous êtes en vacances, n’oubliez pas d’aller vous coucher tôt le soir au lieu de toujours aller faire la fête jusqu’à l’aube et de vous réveiller le lendemain avec une gueule de bois.

Travail

Influençant le secteur travail, Mars va à la fois réveiller votre ambition et souffler un comportement assez maladroit. Attention, donc. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès, vous aurez intérêt à rester discret. Inutile de crier vos ambitions sur tous les toits. Attention, également, à ne pas vous lancer dans des revendications hâtives qui agaceraient vos supérieurs.

Citation

L’Allemagne est faite pour y voyager, l’Italie pour y séjourner, l’Angleterre pour y penser, la France pour y vivre (d’Alembert).

Famille/foyer

Séparation provisoire avec une des personnes qui vous sont chères. Vous ressentirez tout à coup un grand vide que rien ne semble pouvoir combler. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » (Lamartine).

Vie sociale

Avec Mercure mal aspecté, vous serez enclin à être très affirmatif et à prodiguer vos conseils à tous les échos. Rien d’étonnant à ce qu’on vous trouve trop dogmatique, autoritaire et pédant.

Nombre chance

408

Clin d’oeil

Ne fréquentez que des personnes toniques, qui sauront vous transmettre leur optimisme, la clé de la réussite en tout.

VERSEAU

Amour

Pour les couples, ce sera un peu délicat. Un sentiment de lassitude pourrait vous gagner et vous inciter à prendre de la distance. A vous de voir s’il s’agit d’un mouvement d’humeur passager ou d’une crise plus profonde. Célibataire, de nouveau, l’amour va exercer certaines douloureuses pressions sur vous. Vous serez hypnotisé par l’idée que vous ne pouvez vivre ni avec ni sans cette personne, qui a tant de charme à vos yeux. Laissez passer quelque temps pour mieux analyser cet état de choses.

Argent

Votre goût du risque pourra vous entraîner très loin. Attention aux opérations financières hasardeuses qui pourraient être catastrophiques. Mais il sera possible d’effectuer des transactions plus fructueuses.

Santé

Excellent état de santé. Malgré cela, il faudra surveiller les yeux et la gorge, qui pourront être le siège d’inflammations. L’alimentation devra faire l’objet d’attentions particulières en raison des risques de dysenterie.

Travail

Pour vous cette fois, amour et travail seront étroitement liés. Si vous vivez une idylle de bureau, veillez à faire preuve de la plus extrême discrétion ; sans quoi, vous risquez d’avoir pas mal d’ennuis.

Citation

La vérité qui n’est pas charitable procède d’une charité qui n’est pas véritable (saint François de Sales).

Famille/foyer

La vie quotidienne au foyer sera émaillée de moments de joie partagée. Attention simplement, si un litige vous oppose à l’un de vos frères ou l’une de vos soeurs : mieux vaudrait attendre pour en parler, car vous ne serez ni l’un ni l’autre d’humeur en ce moment à faire un effort de compréhension.

Vie sociale

Saturne en cet aspect vous insufflera un sens de l’humour décapant. Vous vous montrerez volontiers sarcastique, et aimerez rire et faire rire aux dépens des autres. Attention ! Ce genre d’amusement risque fort de contrarier certains de vos amis, et alors vous vous trouveriez victime d’un retour de flamme.

Nombre chance

449

Clin d’oeil

Vous avez certainement des défauts. Accepter des remarques critiques serait le meilleur moyen de les corriger.

POISSONS

Amour

Deux astres d’une nature bénéfique auront cette fois un impact sur votre vie amoureuse. Le premier est Jupiter, qui va aider tous ceux d’entre vous qui sont mariés ou qui vivent en couple à instaurer un climat d’harmonie et de complicité avec leur conjoint ou partenaire. L’autre planète est Vénus. Son influx sera plus sensible pour les solitaires, qui pourront croiser l’amour cette fois. Mais Vénus pourra aussi provoquer des hésitations de part et d’autre.

Argent

Vous aurez le soutien de la planète Mercure dans le domaine matériel. Ne vous fiez pourtant pas aveuglément aux apparences ; étudiez sérieusement les propositions qui pourraient vous être faites aujourd’hui.

Santé

Vous êtes d’un tempérament sensible au froid et à l’humidité. Prenez-y garde et habillez-vous en conséquence sans vous occuper de la façon dont les autres se vêtent. Protégez-vous principalement la poitrine et les reins, qui sont chez vous les parties les plus sensibles du corps.

Travail

Le Soleil vous aidera à faire aboutir vos projets professionnels et à obtenir un certain succès. Mais attention : même si vous n’êtes pas directement concerné, les configurations très tendues de la journée vont affecter certaines personnes de votre entourage, et l’ambiance risque donc de ne pas être facile. Ne prêtez pas attention aux rumeurs sans fondement.

Citation

Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance (La Bruyère).

Famille/foyer

La vie au foyer sera agréable. Evitez d’être trop inquiet pour les vôtres. Ne jouez pas les papas (mamans) poules, surtout si les enfants ne sont plus domiciliés chez vous : laissez-les vivre leur vie comme il leur plaît ou comme ils peuvent.

Vie sociale

Profitez de cette journée assez neutre pour régler une affaire délicate qui perturbe vos relations avec une personne à laquelle vous êtes très attaché. Grâce au petit coup de pouce de Mercure, vous trouverez facilement un terrain d’entente.

Nombre chance

348

Clin d’oeil

Veillez à ne pas décevoir vos amis par trop de bavardages.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net