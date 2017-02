Le docteur Jack Guy Lafontant désigné Premier Ministre par le président Jovenel Moise

Le chef de l’état, Jovenel Moise a fait choix du docteur Jack Guy Lafontant comme son premier ministre. Le numéro un haïtien en a fait l’annonce mercredi soir via son compte tweeter. Jovenel Moise a accompagné son poste d’une photo sur laquelle il est entouré des présidents du sénat et de la chambre des députés, à savoir, Youri Latortue et Cholzer Chancy.

Agé de 56 ans, Jack Guy Lafontant est un interniste et gastro-entérologue. Il est professeur de gastro-entérologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti et à l’Université Notre-Dame d’ Haïti. Marié et père de trois enfants, il est également un ex-responsable du Rotary Club de Pétion-Ville.

Le président Jovenel Moise a arrêté son choix sur le docteur Jack Guy Lafontant après plusieurs semaines de négociation avec notamment les parlementaires qui, dans une large proportion optaient pour le président de la chambre, Cholzer Chancy. Le nom de l’entrepreneur, Olivier Barreau était également cité mais les législateurs ne voulaient pas de lui.

Le premier ministre désigné, docteur Jack Guy Lafontant se devra donc de convaincre une majorité de 60 députés et 16 sénateurs de ratifier son énoncé de politique générale afin d’accéder à la primature.