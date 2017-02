Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus en cette position dans le Ciel des célibataires leur vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez très entouré, vous ferez de nouvelles rencontres ; et votre charme, votre sens du dialogue et de la répartie vous attireront bien des sympathies. Votre vie de couple risque d’être pour vous une source de complications si, sous l’impulsion perverse de la planète Pluton, vous cherchez à traiter par-dessous la jambe vos obligations envers votre conjoint. Conduisez-vous donc avec franchise et loyauté. Vos efforts seront récompensés.

Argent

Avec cette ambiance astrale, vous pourrez réussir ce jour une opération financière de premier ordre qui vous ferait des envieux. D’un façon générale, la spéculation boursière ou immobilière sera favorisée : vous courrez moins de risques et pourrez réaliser des gains appréciables. Mais restez discret sur ce que vous entreprenez, sinon vous serez gêné par des détracteurs frileux parmi vos proches.

Santé

Protégé par Jupiter en aspect harmonique, vous éviterez les gros pépins de santé. Bref, vous aurez bon pied bon oeil et un dynamisme à toute épreuve. Vous bénéficierez également d’un excellent équilibre nerveux, et les personnes ayant des insomnies retrouveront un bon sommeil. Si vous souffrez de troubles circulatoires, vous pourrez entreprendre un traitement très efficace.

Famille/foyer

Votre vie familiale vous apportera de profondes gratifications. Votre conjoint saura vous encourager et vous soutenir. Avec vos enfants, vous vivrez une belle complicité.

Nombre chance

796

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter par des reproches injustifiées.

TAUREAU

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe de la passion – avec ses avantages et… ses inconvénients ! Au positif, vous vivrez des moments intenses et exaltants. Au négatif, vous aurez bien du mal à contrôler votre jalousie. C’est sur ce point que vous devrez vous surveiller. Célibataire, avec cet aspect de Neptune, vous aurez de grandes chances de vivre des amours exotiques, même si vous ne quittez pas votre ville. Vous pourriez bien rencontrer un séduisant étranger.

Argent

Certains problèmes financiers seront résolus grâce à des aides providentielles que vous ménagera la bonne planète Jupiter. Mais ce ne sera pas une raison pour vous montrer imprévoyant quand il s’agira de gérer votre budget, car de ce côté-là vous ne serez pas à l’abri de mauvaises surprises.

Santé

En général, vous faites peu cas des conseils en matière de santé qu’on pourrait vous donner en toute bonne intention. Mais il serait souhaitable que vous acceptiez d’adopter une alimentation un peu moins fantaisiste, un peu plus équilibrée, en limitant sensiblement l’alcool et les excitants. Sans quoi vous ne pourriez pas jouir d’une bonne santé.

Famille/foyer

Aujourd’hui, sous l’influence de Vénus en belle configuration, vous accorderez la priorité à vos relations avec les êtres que vous aimez. Relation très tendre avec vos enfants.

Nombre chance

450

Clin d’oeil

N’envenimez rien et ne recherchez surtout pas l’épreuve de force.

GEMEAUX

Amour

L’entente des couples sera très favorisée, surtout si l’un des partenaires, natif de ce signe, appartient au deuxième décan. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement, et certains d’entre vous se découvriront des possibilités de travail en commun. Célibataire, voilà une journée favorable à l’amour. Les liens engagés depuis peu se concrétiseront, les projets aboutiront. Mais pour ceux qui sont du premier décan, un changement radical de vie, mariage ou remariage, n’est pas exclu.

Argent

Cette position de Pluton vous offrira de réelles opportunités financières. Elle promet des rentrées d’argent plus importantes que par le passé. Pour autant, cela ne sera pas la fortune, et vous devrez attendre encore quelque temps pour espérer des gains vraiment conséquents.

Santé

La journée devra vous apporter un excellent tonus nerveux et une bonne résistance, une grande rapidité de récupération après l’effort. Journée faste pour les sportifs, qui amélioreront leur score. Menez une vie saine et faites de l’exercice au grand air.

Famille/foyer

Pour une fois, vous arriverez à concilier travail et vie de famille. Vous poursuivrez vos objectifs professionnels avec ardeur, et en même temps vous vous occuperez bien de vos êtres chers. Bravo ! Continuez !

Nombre chance

299

Clin d’oeil

Ne changez pas trop vite d’opinion : c’est souvent votre amour-propre que vous écoutez et non votre raison.

CANCER

Amour

Vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie ne sera pas de tout repos. Essayez de ne pas imposer votre volonté ou vos points de vue. La tolérance est une vertu que vous ne pensez pas assez à cultiver, et pourtant elle est une nécessité incontournable dans la vie à deux. Célibataire, la Lune en cet aspect vous rendra instable et impulsif. Méfiez-vous des solutions extrêmes que vous aurez tendance à apporter à vos problèmes amoureux. Pour l’instant, cherchez plutôt à vous changer les idées.

Argent

La protection de la planète Jupiter vous apportera dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Santé

Poussé par Vénus mal aspectée, vous aurez les yeux plus gros que le ventre en ce moment. Votre tempérament épicurien vous poussera à commettre des excès, aussi bien alimentaires que sexuels. Malheureusement, votre organisme aura du mal à suivre, et vous risquez d’avoir divers petits troubles. Modérez-vous, donc !

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous vous sentirez plus proche d’eux que jamais. Grâce au bon influx de Mercure, vous réussirez à établir avec eux de bons liens de complicité. Ils se confieront à vous comme ils le feraient à leur meilleur ami.

Nombre chance

262

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’adapter le mieux possible votre attitude aux circonstances.

LION

Amour

Avec cette ambiance astrale, vous risquez de fantasmer sur quelqu’un d’autre que votre conjoint. Mais vous n’aurez vraisemblablement aucune envie de passer à l’acte. Vous vous contenterez de rêver à celui (ou celle) qui aura attiré votre regard. Cela vaudra d’ailleurs mieux, car la personne en question ne correspond pas du tout à ce que vous imaginez. Célibataire, vous n’échapperez pas à un coup de coeur cette fois. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle que sentimentale. Mais cela suffira à vous combler. Profitez-en !

Argent

Vous serez tenté de jeter l’argent par la fenêtre, car vous serez attiré par tout ce qui brille. Attention ! Une tempête financière pourrait bientôt venir secouer votre baraque. Résistez à l’envie de casser votre tirelire pour tenter votre chance au casino.

Santé

Il est possible que vous soyez un peu patraque au début de la journée. Mais vous récupérerez très vite votre équilibre si vous adoptez une bonne hygiène de vie. Méfiez-vous des excès de table : en vrai natif du signe, c’est là votre point faible. Si vous décidez de vous alimenter à la fois plus légèrement et plus sainement, en vous mettant aux légumes bio par exemple, les bons résultats ne se feront pas attendre.

Famille/foyer

En famille, joies auprès des enfants et réconfort auprès de vos aînés. Un climat de complicité chaleureuse. Si vos proches se montrent exigeants, ne vous fâchez pas. Cette attitude n’est sans doute due qu’à leur amour et à leur envie de vous voir tout réussir. Ouvrez le dialogue et expliquez-vous calmement.

Nombre chance

973

Clin d’oeil

Quel intérêt à vivre si l’on ne passe sa vie qu’à gagner de l’argent ?

VIERGE

Amour

Habituellement, vous appréciez votre conjoint ; mais vous serez porté ce jour à trop vous appesantir sur ses péchés mignons. Et pourtant, la sagesse indienne dit : « Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n’en a pas ». Réfléchissez-y, et agissez en conséquence ! Célibataire, vous serez convaincu que vos plus beaux rêves d’amour vont se réaliser comme par un coup de baguette magique. Et c’est effectivement ce qui se passera, grâce à un grand coup de pouce des planètes Vénus et Mars.

Argent

Des soucis pécuniaires ne vous seront pas épargnés. Ne choisissez pas la politique de l’autruche. Prenez le taureau par les cornes, attaquez vos problèmes de front, et la chance viendra vous tirer de ce mauvais pas. Jouez à un jeu de hasard, mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Vous bénéficierez d’une excellente résistance physique, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. Ce ne sera pourtant pas une raison pour imposer des efforts excessifs à votre organisme. Ménagez-vous de vrais moments de détente ou même de pur farniente. Vous en aurez besoin.

Famille/foyer

Vous aurez à coeur d’établir de bonnes relations avec vos proches et, dans l’ensemble, vous y arriverez. A condition de respecter l’autonomie et la personnalité de chacun et d’écouter le point de vue des uns et des autres sans vouloir à tout prix imposer votre vision du monde ou votre code moral personnel !

Nombre chance

755

Clin d’oeil

Qu’il s’agisse de vos amours, de vos rapports sociaux, de votre job ou de votre vie quotidienne, vous devez vous forger votre propre opinion.

BALANCE

Amour

Tendres tête-à-tête, confitures maison, plateaux télé… ainsi se présentera votre vie de couple en ce moment. Et ce doux train-train vous conviendra très bien ! Jupiter influençant votre secteur couple va renforcer vos liens. Et plus que jamais, c’est ensemble que vous regarderez l’avenir. Si vous êtes seul, il faudra poursuivre les efforts de séduire. Mais que ferez-vous de l’heureux élu ? Vous aurez envie de vous engager, mais vous serez en même temps très exigeant. A vous de résoudre la quadrature du cercle !

Argent

Côté argent, tout ira bien si vous restez raisonnable. L’ensemble des influences planétaires de la journée sera plutôt positif, et vous ne devriez donc pas avoir de souci majeur. Mais vous aurez toutefois intérêt à tenir compte de l’influence de la Lune : elle risque en effet de vous valoir une période de relative stagnation. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des achats ruineux, ni surtout de vous endetter.

Santé

Vous aurez Mars dans votre manche ! Alors, les mécanismes de défense de votre organisme seront forcément efficaces et vous aideront à combattre microbes et virus de tous bords. Attention cependant aux chutes susceptibles d’entraîner des foulures ou des fractures, surtout dans l’après-midi.

Famille/foyer

Avec cet environnement astral chargé d’électricité, un climat de tension risque de s’établir entre vous et les autres membres de votre famille. Montrez-vous plus compréhensif, plus tolérant, plus souple, et ces sombres nuages disparaîtront comme par enchantement.

Nombre chance

218

Clin d’oeil

Ne surestimez pas votre savoir-faire, ni vos capacités ; sachez qu’il y a plus fort que vous.

SCORPION

Amour

Natifs vivant en couple, vous aurez aujourd’hui la bénédiction de la bienveillante planète Vénus superbement aspectée. L’épanouissement affectif vous est promis et garanti. La vie amoureuse des célibataires sera chancelante. Ils succomberont aux coups de foudre, mais leurs passions tomberont aussi rapidement qu’elles sont nées et se transformeront parfois en solides amitiés.

Argent

Vous serez en mesure de régler efficacement vos problèmes matériels. Il est vrai que vous adopterez une attitude raisonnable et que vous serez prêt à rogner sur certaines dépenses superflues si les circonstances l’exigent. Ce sera aussi le moment favorable pour réaliser des placements à long terme. Et, pour ceux d’entre vous qui sont concernés par la question de la retraite, des solutions intéressantes pourront être trouvées.

Santé

Ne négligez pas les bienfaits de la lecture. Elle pourra vous procurer beaucoup de joie et de détente. Mais ne lisez pas les bons livres : il y en a vraiment trop. Lisez uniquement les meilleurs.

Famille/foyer

Vos rapports avec vos enfants seront difficiles. Même s’ils se renferment sur eux-mêmes et refusent le dialogue, persévérez. Vos efforts porteront leurs fruits, vu la bonne position de Pluton.

Nombre chance

347

Clin d’oeil

Conservez la maîtrise de vous-même en toutes circonstances.

SAGITTAIRE

Amour

Les influences planétaires du moment vous permettront de resserrer encore les liens avec votre conjoint ou partenaire. Vous aurez peut-être quelques divergences, mais elles seront modérées et vous aideront à mieux apprécier les moments de sérénité, d’harmonie et de complicité. Célibataire, les planètes vous dorloteront : elles vous rendront ardent et conquérant dans vos sentiments, fervent dans la démonstration de votre amour. Aussi aurez-vous des relations faciles, enthousiastes, harmonieuses.

Argent

D’excellents influx planétaires dans le secteur argent. Comptez surtout sur Jupiter, le maître de la chance. Ce sera le moment ou jamais de demander une prime quelconque, ou de revoir vos placements et vos investissements.

Santé

Un dynamisme à toute épreuve et un moral d’acier ! Tels seront vos plus précieux atouts. En outre, les troubles circulatoires, auxquels vous êtes prédisposé, seront en sensible diminution. En revanche, évitez les efforts excessifs ou trop prolongés, surtout si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

Famille/foyer

Incité par Pluton, vous saurez davantage écouter les désirs et les besoins de vos proches. Vous saurez installer sous votre toit une atmosphère d’harmonie et un esprit de solidarité exemplaire.

Nombre chance

591

Clin d’oeil

Faites plus confiance à vos talents de diplomate qu’à vos impulsions pour parvenir à vos fins.

CAPRICORNE

Amour

Les orages affectifs vous seront épargnés, et vous pourrez savourer de délicieux moments de détente et de bien-être auprès de la personne qui partage votre vie. Cette harmonie conjugale vous procurera également un profond équilibre intérieur. Célibataire, avec cet aspect du Soleil, votre vie amoureuse sentira le soufre ! Votre coeur sera bouleversé, chaviré. Vous préférerez les liaisons dangereuses aux amours tranquilles. Vous chercherez à vivre l’amour sur des montagnes russes, et vos plaisirs se révéleront aussi intenses que variés.

Argent

Mars et Mercure devraient vous aider à rééquilibrer votre budget, voire, dans certains cas, à augmenter vos revenus. Le tout sera de vous méfier de vous-même. En effet, Mars pourra vous rendre un peu trop agressif lors de vos négociations, ce qui finirait par se retourner contre vous. Un conseil : ne vous montrez pas trop revendicatif ; et faites confiance à la chance, elle ne vous laissera pas tomber.

Santé

Il n’y aura pas en ce moment à signaler de baisse ou de hausse significative de votre énergie et de votre vitalité. Vous serez dans un bon équilibre où votre métabolisme fournira, sans difficulté, ce dont vous avez besoin en qualité comme en quantité, même si, en ce moment, vous avez tendance à vous dépenser plus que de coutume. Continuez sur votre lancée.

Famille/foyer

Les influences astrales seront nettement favorables à une vie harmonieuse au foyer. L’entente avec les enfants sera facile, ce qui ne les empêchera pas de discuter beaucoup à propos de tout et de rien, car ils vous sentiront plus disponible. Evitez de mélanger votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Nombre chance

972

Clin d’oeil

N’hésitez pas à effectuer des transformations dans votre foyer ; mais évitez l’excentricité, qui lasse rapidement.

POISSONS

Amour

Les circonstances, arrangées par Mercure, vous permettront d’améliorer vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie. Profitez-en, car de sérieux sujets de discorde planent sur vous. Célibataire, cette journée vous sourira en matière de coeur. Une amitié amoureuse prendra de plus en plus d’importance dans votre vie ; le piège se refermera tout doucement sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. N’est-il pas vrai qu’il existe des amitiés dont on se passe de plus en plus difficilement ?

Argent

L’ambiance planétaire sera neutre dans l’ensemble pour tous les natifs du signe. Cependant, elle peut réserver des chances dans les placements financiers et dans le domaine de l’argent autre que celui gagné par le travail.

Santé

Avec les présentes turbulences planétaires, il faut vous attendre à traverser une petite baisse de régime. Rien de grave, mais vous n’afficherez pas la forme insolente comme d’habitude. Mercure menacera votre dos, qui est déjà votre point faible. Quant au Soleil, il pourrait être cause de nervosité et de difficultés de sommeil. Vous récupérerez très vite votre tonus si vous vous montrez raisonnable en matière d’alimentation.

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage ne manqueront pas de piment ! Il faut dire que vos proches seront étonnés de votre brusque sévérité. Mars vous rendra tout d’un coup autoritaire, pour ne pas dire tyrannique. Mais ce sursaut sera heureusement de très courte durée, et vous vous bonifierez presque aussitôt, sauvant ainsi l’ambiance familiale.

Nombre chance

536

Clin d’oeil

Ne dramatisez rien, et vous viendrez à bout de vos divers problèmes.

VERSEAU

Amour

Cette journée sera particulièrement favorable aux amoureux jeunes et… moins jeunes. Vous pourrez approfondir les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire, ou trouver un mode de relation beaucoup plus épanouissant pour lui comme pour vous. Dites-vous que l’amour n’est pas une manne qui vous tombe d’office du Ciel, mais une plante délicate qu’on doit entretenir constamment avec beaucoup de soin.

Argent

Cet aspect de Neptune laisse présager une mise en vedette de votre secteur argent. Il pourrait vous valoir une importante somme d’argent d’origine familiale. Ce cadeau inattendu risque de vous placer devant de nouveaux choix. Vous pourriez augmenter certains de vos placements ou réaliser un achat immobilier. Prenez tout votre temps avant de vous engager, car Pluton qui rôde dans les parages pourra troubler vos capacités de réflexion.

Santé

Vénus vous incitera cette fois à soigner votre sourire, l’un de vos plus grands atouts de séduction. Pour avoir une belle dentition et être à l’abri de caries, renoncez au sucre, au pain blanc, aux produits raffinés. Evitez également l’excès de viande, riche en déchets acides, et les sodas. Consommez des aliments riches en fluor : l’épinard, les céréales complètes, les poissons de mer.

Famille/foyer

Les responsabilités familiales, ce n’est pas vraiment ce que vous préférez. Certes, si vous avez des enfants, vous les aimez et vous les éduquez avec tendresse. Mais jouer les pères (ou mères) de famille traditionnels ne vous enchante pas vraiment. C’est pourtant ce que vous allez être obligé de faire cette fois !

Nombre chance

643

Clin d’oeil

Ne vous fatiguez pas inutilement avec des questions métaphysiques.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net