Ephéméride du Jour…..,17 Février 1673 – Décès de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, auteur dramatique

17 Février 1673 Décès de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, auteur dramatique

Victime d’un malaise sur scène, Molière (né le 15 janvier 1622) a rendu l’âme quelques heures après la quatrième représentation du « Malade imaginaire ». Sa compagne Armande Béjart supplie Louis XIV pour obtenir une sépulture chrétienne à laquelle les acteurs n’ont d’ordinaire pas droit. Molière sera inhumé le 21 au soir, au cimetière de l’église Saint-Eustache sans service solennel.

Ses comédies les plus célèbres, « Le Misanthrope », « Le Médecin malgré lui », « Le Bourgeois gentilhomme », « Tartuffe », font toujours les délices des amateurs de théâtre.

Aujourd’hui, 17 Février 2017

48ème jour de l’année, 7ème semaine de l’année

317jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Samedi 18 février

Fête de l’indépendance en Gambie

Dimanche 19 février

La Thaïlande en Asie fête la journée de « Makha Bucha »

JOURNEE INTERNATIONALE

Samedi 18 février

Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève

Une remise en question du droit de grève semble actuellement défendue par certains acteurs siégeant à l’OIT, l’organisation Internationale du Travail (dépendant de l’ONU).

Bien entendu, des réactions nombreuses se font entendre et la CSI (Confédération Syndicale Internationale) a lancé une grande campagne afin de défendre ce droit des salariés. Le droit de grève est un fondement solide et essentiel de la démocratie et de la justice économique, rempart contre l’injustice et l’exploitation.

Aggraver le rapport de force sur le lieu de travail et dans la société

C’est ce que dénonce la CSI en précisant que le droit de grève est à ce jour inscrit dans la constitution de nombreux pays.

La convention 87, celle-là même par laquelle le droit de grève est contesté, fait partie des huit conventions fondamentales qui ne nécessitent pas de ratification des Etats membres de l’OIT pour être appliquées. Les conventions ont valeur de traités internationaux et engagent les états à mettre leur législation en conformité avec le droit international.

La CSI a donc décidé d’informer et faire pression sur les gouvernements afin qu’un recours soit déposé devant la Cour de Justice Internationale sur la question du droit de grève dans le cadre de la convention 87.

Remettre en cause le droit de grève, c’est remettre en cause la possibilité des salariés d’inverser le rapport de forces avec l’employeur et les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits.

Un site à visiter : www.ilo.org

http://www.journee-mondiale.com/426/journee-mondiale-d-action-en-faveur-du-droit-de-greve.htm

Dimanche 19 février

Journée internationale de la baleine

Pour les écologistes du monde entier, le 19 février est traditionnellement celui où on célèbre la Journée internationale de la baleine.

Par extension, cette journée est également consacrée à la défense et la protection de l’ensemble des mammifères marins.

Interdiction de la chasse commerciale

En 1982, la Commission Baleinière Internationale avait pu interdire la chasse « commerciale » aux cétacés, cette subtilité de langage permettant tout de même à certains états de poursuivre leur chasse à des fins « scientifiques » (pauvre science !).

Le combat des protecteurs des baleines est loin d’être gagné !

Un site à visiter : french.ruvr.ru

http://www.journee-mondiale.com/396/journee-internationale-de-la-baleine.htm

HAITI

17 Février

1802 Toussaint Louverture est déclaré rebelle et hors-la-loi par Leclerc

Occupant Saint Domingue depuis près de deux semaines, le général Leclerc, chef de l’expédition punitive française, se met immédiatement à la recherche du général en chef, Toussaint Louverture. En faisant de lui un hors-la-loi, il espérant espérer l’aide des colons et des mulâtres et ainsi, précipiter sa capture.

17 Février 1807 Constitution de l’Etat d’Haïti

Promulguée par Henri Christophe, cette Constitution ratifia la scission du Nord et de l’Ouest. Christophe est alors proclamé président à vie et généralissime des forces de terre et de mer, avec pouvoir de choisir son successeur parmi ses généraux, et de désigner les membres d’un Conseil d’Etat composé de généraux au moins pour les deux tiers.

17 Février 1842 Signature du 3ème projet concordat entre le gouvernement haïtien et le Saint Siège

Signé par Mgr Joseph Rosati, évêque de Saint Louis (USA) agissant en tant que Légat du pontife Grégoire XVI et le général Balthazar Inginac, les sénateurs Pierre André et Beaubrun Ardouin, le citoyen Villavaleix Jeune, secrétaire particulier du président Jean-Pierre Boyer pour le gouvernement haïtien, ce 3ème concordat comportant 16 articles et qui se proposait d’affirmer la présence de l’Église sur le sol d’une manière solide et définitive, ne sera, comme ces deux prédécesseurs, jamais ratifié. La mort du prélat le 25 septembre 1843 et les événements qui devaient précipiter la fin de la présidence de Boyer ne permit pas aux acteurs de franchir cette étape. Il va falloir attendre l’année 1860 sous le gouvernement de Fabre Geffrard pour qu’un 4ème projet soit accepté par les deux parties et ratifié.

17 Février 1993 Naufrage du bateau Neptune

Venant de Jérémie et se dirigeant vers Port-au-Prince, le bateau coula au large de Miragoâne; une catastrophe faisant 2024 victimes lesquelles laissèrent derrière elles 6421 orphelins.

18 Février

1974 Décret réglementant les différentes formes d’association ayant la société coopérative pour base

Le décret énonce les modalités de constitution des coopératives, unions de coopératives et sociétés mixtes de développement coopératif. Il prévoit l’aide et la protection de l’Etat pour ces sociétés et leur réserve l’usage du terme “coopérative” et autres expression assimilées [Le Moniteur, Journal officiel, 28 février 1974, vol. 129, no 16, pp. 112-115]. Ce décret sera amendé le 2 avril 1981.

19 Février

1794 Les Anglais attaquent et occupent Léogâne

Les colons français, pour dénoncer la proclamation de la liberté générale décrétée par les commissaires Sonthonax et Polvérel (27 août 1793;), signèrent avec l’Angleterre, alors en guerre avec leur métropole, un traité d’intervention. Ce traité donna une certaine légitimité aux attaques répétées des troupes anglaises contre les établissements français et l’occupation de certaines villes de la presqu’île du Sud dont Jérémie, Tiburon et, en ce jour Léogâne.

19 Février 2005 Attaque de la prison de Port-au-Prince

Cette attaque, effectuée en plein jour, sous les yeux de plusieurs témoins, s’est soldée par la mort d’un agent de la prison, et l’évasion de plusieurs prisonniers, dont l’ancien premier ministre Yvon Neptune et son ministre de l’Intérieur, Jocelyn Privert. Ces derniers regagnèrent quelques heures plus tard, après avoir sollicité et obtenu la médiation de l’ambassade du Chili.

La Pensée du Jour

« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre.»

Sun Tzu

PRENOM DU JOUR

Saint-Alexis mais aussi Alexia, Alexiane, Alexie, Flavien, Théodule …

Originaire de Florence, Alexis fut l’un des sept fondateurs de l’ordre des « serviteurs de Marie » au XIIIe siècle. Il mourut à 110 ans. Les Alexis ont de l’humour et de la curiosité. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Vendredi 17 Février 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Février 2017 Dernier Quartier

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

17 février 1740 Naissance d’Horace Bénédict de Saussure, naturaliste et géologue, considéré comme le fondateur de l’alpinisme.

Son intérêt pour la botanique l’a naturellement mené à entreprendre des voyages dans les Alpes, et à compter de 1773 il étudie la géologie et la physique de cette région. En 1760, afin de calculer l’altitude du Mont Blanc, il promet une forte récompense au premier qui trouvera la voie et atteindra le sommet.

Il participe lui-même à plusieurs tentatives, notamment avec Marc Théodore Bourrit par l’itinéraire de l’Aiguille du Goûter.

Le 8 août 1786, Jacques Balmat et le docteur Michel Paccard en passant par les Grands Mulets parviennent enfin au sommet. Le 3 août 1787, accompagné de son valet de chambre et de 18 guides, Saussure se fait conduire à son tour au sommet, où il fait monter une tente avant de procéder au calcul de l’altitude.

Il est décédé le 22 janvier 1799 à Genève.

17 février 1781 Naissance de Laennec, inventeur du stéthoscope

Par un après-midi d’octobre, il passe sous les guichets du Louvre. Des enfants jouent dans la cour parmi des décombres. Un gamin gratte l’extrémité d’une longue poutre avec la pointe d’une épingle. À l’autre extrémité, les enfants recueillent les sons, se bousculent pour entendre, et rient de la chose. Il s’arrête devant les enfants qui venaient de lui donner la réponse au problème qu’il se posait depuis longtemps.

Parvenu au chevet d’une jeune cardiaque, il demande une feuille de papier à lettre, la roule en cylindre, appuie une extrémité contre la poitrine de la patiente et l’autre contre sa propre oreille. Et voici que le double bruit du cœur et celui de la respiration lui parviennent avec netteté. L’auscultation est inventée.

René Laennec est un français qui a révolutionné la pratique médicale en inventant l’outil dont les médecins se servent pour nous examiner: le stéthoscope. Ce tube creux est placé entre l’oreille du médecin et le corps du patient. Dans un traité médical de l’époque, on indiquait qu’il permettait d’entendre «le cri des organes souffrants». Le stéthoscope est devenu plus sophistiqué, mais la base est demeurée la même. De nombreux édifices, rues et hôpitaux ont été nommés en son honneur en France, au Canada et dans le monde.

En 22 mois, Laennec a découvert toute la sémiologie pulmonaire et a fait faire à la médecine un bond prodigieux.

Cependant, il est lui-même atteint de tuberculose. Il se retire dans son manoir de Kerlouarnec où il s’éteint, le 13 août 1826 à l’âge de 45 ans.

17 février 1863 Création de la Croix-Rouge

Le 9 février 1863, une société de bienfaisance établie à Genève, la Société genevoise d’utilité publique, décide de créer une commission de cinq membres pour examiner la possibilité de mettre en oeuvre les idées de Dunant. Cette commission – composée de Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Théodore Maunoir et Dunant lui-même – se réunit le 17 février et fonde le « Comité international de secours aux militaires blessés » qui prendra plus tard le nom de « Comité international de la Croix-Rouge ».

La première convention de la Croix-Rouge se réunira en 1864.

17 février 1904 Création de »Madame Butterfly »

L’opéra de Giacomo Puccini est créé à la Scala de Milan. Le livret, rédigé par Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, est tiré d’une nouvelle de l’écrivain américain John Luther Long. Puccini s’est largement inspiré de la musique traditionnelle japonaise pour composer les thèmes d’une de ses oeuvres préférées.

Après les succès de La Bohême (1896) et de Tosca (1900), Puccini s’attendait à un accueil favorable. Mais, la première représentation le 17 février 1904 est un échec monumental. L’opéra est trop long et le découpage en deux actes rompt avec les habitudes de l’art lyrique italien. Puccini en tire les leçons, il remanie l’opéra et le réorganise en trois actes mieux équilibrés. La nouvelle version présentée à Brescia le 28 mai 1904 sera un triomphe, prélude à une formidable carrière internationale.

17 février 1938 L’Ecossais John Baird fait la première démonstration de la télévision en couleurs à Londres

John Baird, inventeur du téléviseur mécanique en octobre 1925, la première véritable image télévisée au monde, organise la première démonstration expérimentale de la télévision en couleurs. Les images sont retransmises depuis le Crystal Palace au Dominion Theatre de Londres. La séance se déroule en public.

17 février 1963 Naissance du basketteur Michael Jordan

C’est en 1963 que naissait, à New York, le plus grand joueur de basketball de l’histoire, Michael Jordan. Il s’est fait rapidement remarquer lors de ses années à l’école secondaire, ce qui lui a valu d’entrer à l’Université de Caroline du Nord au début des années 80. Par la suite, Michael Jordan a fait partie de l’équipe olympique américaine de basketball, aux Jeux olympiques d’été de Los Angeles, en 1984. Il s’est ensuite joint aux Bulls de Chicago et aida son équipe à remporter le championnat de l’Association nationale de basketball en 1991, 1992 et 1993. Après une retraite pour tenter une carrière au baseball, Michael Jordan revint à la compétition. Il annonça une deuxième retraite en 1999, puis un second retour au jeu en septembre 2001, cette fois au sein des Wizards de Washington. Il a aussi collaboré à certains films, dont «Basket spatial», avec Bugs Bunny!!!

