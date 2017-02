Ephéméride du Jour….., 15 Février 1776 – Naissance de Jean-Pierre Boyer, Président du 30 mars 1818 au 13 mars 1843

15 Février 1776 Naissance de Jean-Pierre Boyer, Président du 30 mars 1818 au 13 mars 1843

CARRIÈRE

Commandant de l’arrondissement de Port-au-Prince.

Secrétaire particulier d’Alexandre Pétion.

Président à vie du 30 mars 1818 – 13 mars 1843

CE QUE L’HISTOIRE RETINT DE BOYER:

.- Celui qui réussit à unir l’île et à la gouverner. Mais son impudence vis-à -vis de la partie de l’Est créa bien de mécontents et contribua à la création de la République Dominicaine en 1855.

.- Celui qui mata ses opposants en les réduisant au silence ou en les méprisant. Par exemple, il expulsa manu militari et en plusieurs occasions, des membres de la Chambre des Représentants dont Hérard Dumesle, David Saint Preux (1839), André Laudun (1842).

.- Premier président à encourager l’immigration des noirs américains en Haïti. Malheureusement cette initiative se solda par un échec en part au manque de suivi et l’inadaptation des immigrés.

.- Celui qui accepta de payer une indemnité à la France en échange de la reconnaissance de notre Indépendance.

.- Le premier chef d’état à tomber victime d’un coup d’état.

Aujourd’hui, 15 Février 2017

46ème jour de l’année, 7ème semaine de l’année

319jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Jour du drapeau national au Canada

Journée de Susan B. Anthony aux États-Unis

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale du Syndrome d’Angelman

La première édition de cette journée internationale a eu lieu en 2012. Mais qui connaît le syndrôme d’Angelman ?

Le Syndrome d’Angelman est une maladie d’origine génétique se caractérisant par un trouble sévère du développement neurologique. On doit au pédiatre Britannique Harry Angelman, la première caractérisation des symptômes du syndrome qui porte aujourd’hui son nom, en 1965.

La maladie d’Angelman est caractérisée par une déficience mentale sévère, ainsi que par une apparence et un comportement caractéristiques. Depuis 1965, les connaissances cliniques ont nettement progressé et permis de repérer de mieux mettre en évidence les constantes de ce syndrome.

Une journée de sensibilisation voulue par les associations

Chaque association mène des actions individuelles en vue d’objectifs communs.

le soutien des familles et des personnes atteintes par la maladie, grâce à l’échange d’informations, la solidarité et les conseils en matière de prise en charge.

la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé.

le financement de la recherche médicale et scientifique.

Enfin, dernier objectif et non des moindres, cette journée doit aussi permettre la reconnaissance des personnes porteuses du syndrome d’Angelman comme des citoyens à part entière.

Un champion parmi les anges

Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes est parrain de l’AFSA, l’Association Française du Syndrome d’Angelman.

« Les sportifs de haut niveau sont solidaires des personnes handicapées parce qu’ils savent reconnaître la différence et qu’ils comprennent le sens du mot combat. Pour l’AFSA et pour toutes les familles qui souffrent au quotidien pour leur enfant, le soutien de Sébastien Loeb est plus qu’un honneur, c’est une reconnaissance. » Denise Laporte, Présidente de l’AFSA

Un site à visiter : www.angelman-afsa.org

http://www.journee-mondiale.com/313/journee-internationale-du-syndrome-d-angelman.htm

Journée internationale du cancer de l’enfant

Le cancer chez l’enfant est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés.

Cette journée internationale vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche.

Les enjeux du Plan cancer 2014-2019

Les cancers pédiatriques font partie intégrante de ce plan gouvernemental, aussi bien au niveau de la recherche que pour la prise en charge des enfants malades et de leurs familles.

En France, 1 700 nouveaux cas dénombrés chaque année

« Les cancers chez l’enfant restent, encore aujourd’hui, souvent synonymes d’isolement et de rupture du lien social et scolaire. Si, la Ligue contre le cancer soutient les orientations prises dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, il est de notre devoir d’exiger la mise en œuvre de solutions concrètes pour aider les enfants et leurs familles, avant, pendant et après la maladie »

Pr Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

Une loi pour le droit à l’oubli

Bonne nouvelle, on guérit du cancer. De plus en plus. Mais la société n’a pas encore adapté son comportement à cette nouvelle donne et les anciens malades souffrent toujours de discriminations. Accès à l’assurance, à l’emprunt, discriminations à l’embauche… les anciens enfants malades doivent pouvoir bénéficier du droit à l’oubli et concrètement ne plus devoir mentionner cette maladie dans les déclarations d’assurance.

Un site à visiter : www.ligue-cancer.net

http://www.journee-mondiale.com/483/journee-internationale-du-cancer-de-l-enfant.htm

La Pensée du Jour

« Le bonheur, c’est faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait.»

Françoise Giroud

PRENOM DU JOUR

Saint-Claude mais aussi Claudien, Claudio, Claudette, Claudie, Faustin, Georgette..

Né à Saint-Symphorien d’Ozon (Isère) en 1641, mort à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) le 15 février 1682, Claude développa la dévotion au Sacré-Coeur. Les Claude sont dynamiques et gais. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Mercredi 15 Février 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Février 2017 Dernier Quartier

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 20 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Pour découvrir la musique de

cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=R7WFXv3vCrY

https://www.youtube.com/watch?v=N3pw4SRkMgM

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

https://www.youtube.com/watch?v=aATqEnkdFwc

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

15 février

La fête des Lupercales

Dans la Rome antique, le jour du 15 février était nommé les lupercales ou festival de Lupercus, le dieu de la fertilité, que l’on représente à moitié nu et vêtu de peaux de chèvre. Les prêtres de Lupercus sacrifiaient des chèvres au dieu et, après avoir bu du vin, ils couraient dans les rues de Rome et touchaient les passants en tenant des morceaux de peau de chèvre à la main. Les jeunes femmes s’approchaient volontiers, car être touchées ainsi était censé rendre fertile et faciliter l’accouchement. Cette solennité païenne honorait Junon, déesse romaine des femmes et du mariage, ainsi que Pan, le dieu de la nature.

Célébrée le 15 février, le jour du Printemps dans l’Antiquité, en l’honneur de Lupercus, dieu de la fertilité et de la fécondité, cette fête païenne est liée aux origines de la ville de Rome. Son nom signifie « loup » en latin et vient du Lupercal, la grotte au flanc du Mont Palatin dans laquelle la Louve aurait allaité les jumeaux Romulus et Rémus qui fondèrent la ville.

Les Lupercales deviennent la grande fête du printemps et de la fertilité.

15 février 1564 Naissance de Galilée, Physicien, astronome et écrivain italien

Son enfance et son adolescence se sont déroulées entre Florence et Pise. Après avoir commencé en 1581 des études de médecine à l’Université de Pise, Galilée s’est consacré à l’étude des mathématiques et de la philosophie. Le savoir mathématique étant né avec l’astronomie, l’activité du mathématicien-astronome n’a pas pour but l’explication des phénomènes célestes, mais plutôt leur prédiction. Galilée est reconnu pour ses nombreuses découvertes scientifiques: loi de la chute des corps, inertie, etc. Il a aussi créé la lunette d’astronomie (1609). Elle lui a permis d’observer les reliefs de la lune, les satellites de Jupiter et de nombreux autres phénomènes de l’espace.

il découvrit:

la loi de l’isochronisme des petites oscillations du pendule en 1583.

la loi de la chute des corps en 1602,

énonca le principe de l’inertie,

la loi de la composition des vitesses,

il construisit l’un des premiers microscopes.

réalisa en 1609 la lunette qui porte son nom, découvrant ainsi les librations de la lune.

Il dut abjurer devant l’Inquisition en 1633.

Il est décédé le 8 janvier 1642.

15 février 1794 Adoption du pavillon national en France

La Convention nationale adopte un pavillon national dessiné par le peintre Louis David.

C’est ce dessin qui, en 1812, sera adopté pour tous les drapeaux bleu blanc rouge.

15 février 1797 Naissance de Henry Engelhard Steinway, fondateur de la fabrique de pianos Steinway & Sons

En 1836, Heinrich Engelhard Steinweg, maître-menuisier allemand, construit dans sa cuisine à Seesen (dans le Harz, en Allemagne) son premier instrument. Au cours de la décennie suivante, cet instrument est suivi de 482 autres. En 1850, Heinrich Engelhard émigre avec sa famille aux Etats-Unis. En 1853, après avoir changé de nom, Henry Engelhard Steinway fonde, avec ses fils, à New York, l’entreprise STEINWAY & SONS. Il décède le 7 février 1871 mais la compagnie lui survit et elle existe encore.

15 février 1903 Apparition du premier « Teddy Bear »

Le 16 septembre 1902, (voir cette date) Clifford Berryman, dessinateur du « Washington Post », publie en « une » une scène de chasse représentant un jeune ours sans défense que le président américain Theodore Roosevelt avait refusé d’abattre lors d’une partie de chasse. Un véritable engouement s’est déclenché parmis les lecteurs qui n’ont eu cesse de réclamer d’autres dessins avec ce petit ours. Berryman s’est exécuté et son personnage est peu à peu devenu « plus petit, plus rond et plus mignon ». .

Morris Michtom, un immigrant russe qui avait une petite boutique de bonbons dans Brooklyn, New-York faisait quelques fois des jouets et des poupées qu’il vendait dans sa boutique. Inspiré par le dessin de Berryman, il créa un petit ourson en peluche brun, la réplique de l’ourson que Roosevelt avait épargné. Le 15 février 1903, il plaça cet ourson dans sa vitrine, juste à côté du dessin de Berryman, et inscrivit ceci: « Teddy’s Bear », « L’ourson de Teddy » (car Teddy était le surnom de Theodore). À la fin de la journée, Michtom avait non seulement vendu son ourson, mais il avait en plus une douzaine de commandes!

Un an plus tard, Michtom et sa femme fondèrent la « Ideal Novelty and Toy Company », et le Teddy Bear est devenu populaire à travers toute l’Amérique.

15 février 1930 Madame Cairine Reay Mackay Wilson devient la première femme sénatrice

Le premier ministre libéral William Lyon Mackenzie King annonce la nomination d’une première femme au Sénat. Il s’agit de Madame Norman F. Wilson, (de son nom de jeune fille Cairine-Rhea Mackay) une native du Québec qui habite en Ontario.

Madame Wilson était présidente honoraire des femmes libérales du Canada.

Enseignante à l’Université McGill, elle avait fondé en 1913 le Montréal Suffrage Association, un mouvement militant pour le droit de vote des femmes au niveau fédéral.

Rappelons qu’au Québec, les femmes n’obtiendront le droit de vote qu’en 1940.

15 février 1933 Attentat contre Franklin D. Roosevelt

Un attentat contre le président Franklin D. Roosevelt échoue à Miami, alors que l’assassin est frappé au bras et abat plutôt le maire Anton Cermak de Chicago.

Giuseppe Zangara a tenté de tuer le président. Lors de son procès, il a dit de rien avoir contre Franklin D. Roosevelt personnellement mais d’en avoir au système.

15 février 1950 Sortie du film Cinderella (Cendrillon)

Cinderella (Cendrillon) est le 16e long-métrage d’animation et le 12e « Classique » des studios Disney. Sorti dans sa version originale anglaise le 15 février 1950, il s’inspire du conte de Charles Perrault Cendrillon ou la Petite pantoufle de verre paru en 1697 et de la version des frères Grimm (Aschenputtel), publiée en 1812.

Deux suites lui seront données directement sur le marché vidéo : Cendrillon 2 : Une vie de princesse en 2002 et Le Sortilège de Cendrillon en 2007.

15 février 1954 Mise au point du vaccin anti-poliomyélite

Le laboratoire pharmaceutique allemand Berhing annonce la mise au point du premier vaccin contre la poliomyélite. Véritable fléau pour les enfants en bas âge, la maladie provoque des paralysies musculaires et respiratoires entraînant la mort. Grâce au vaccin, elle sera presque éradiquée dans le monde entier.

15 février 1965 Le drapeau à feuille d’érable est déployé pour la première fois

Le drapeau officiel du Canada flotte pour la première fois au mât de la Tour de la paix, à Ottawa. L’unifolié avait été adopté aux Communes deux mois plus tôt par 163 voix contre 78, après un débat houleux.

Des milliers de spectateurs assistent aux cérémonies protocolaires qui sont organisées à Ottawa et un peu partout au pays pour souligner le remplacement du «Red Ensign» par l’unifolié, maintenant considéré comme le drapeau officiel du Canada.

Sur la colline parlementaire, on dévoile le nouvau drapau unifolié (et controversé) du Canada. Le ciel d’Ottawa est couvert, mais la température à midi est confortable (-1,1 degré Celsius). On hisse le drapeau sous une brise fraîche de 25 km/h, qui permet de déployer entièrement le nouvel emblème.

15 février 1965 Décès de Nat ‘King’ Cole,Talentueux pianiste de jazz et l’un des grands crooners de sa génération

Nat ‘King’ Cole (né le 17 mars 1919) succombe au cancer du poumon. En 1939 il formait le fameux King Cole Trio, dont il était le pianiste. Lorsqu’il a commencé à chanter, sa carrière a pris un tournant tout à fait différent. Parmi ses succès sur disques, il y a « For Sentimental Reasons », « The Christmas Song », « Nature Boy », « Mona Lisa », « A Blossom Fell », « Ramblin’ Rose », et la chanson estivale « Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer ». En 1991, sa chanson « Unforgettable » a été reprise en duo virtuel avec sa fille Natalie. En 1990 il a reçu à titre posthume un Grammy pour sa carrière exceptionnelle, et il a été admis au Temple de la renommée du rock and roll en 2000.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /