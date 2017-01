Ephéméride du Jour….., 20 Janvier 1775 – Naissance d’André-Marie Ampère, grand savant Français

20 Janvier 1775 Naissance d’André-Marie Ampère, grand savant Français

Très tôt, il montre un esprit avide de savoir. Il se forme sans maître. D’une intense curiosité intellectuelle, à 14 ans il a le courage de lire entièrement les 20 volumes de l’Encyclopédie.

Ampère est l’inventeur de nombreux dispositifs expérimentaux et d’appareils de mesure: la boussole astatique, dont le principe est à la base du galvanomètre, le solénoïde, le télégraphe électrique et, avec Arago, l’électroaimant. Il énonça la théorie de l’électromagnétisme en 1827. Son nom est utilisé pour désigner l’unité d’intensité d’un courant électrique l’ampère.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 20 Janvier 2017

20ème jour de l’année, 3ème semaine de l’année

345jours avant la fin de l’année

HAITI

20 Janvier

1758 Mackandal périt sur le bucher

Redouté aussi bien par les colons blancs qu’il empoisonnait et de qui il incendiait les propriétés et plantations que par les noirs qu’il punissait sévèrement quand ils pactisaient avec les colons, ce marron fut brûlé vif, après avoir échappé pendant quatre ans à la maréchaussée. Sa légende resta néanmoins gravée dans l’imaginaire des esclaves.

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Si vous jugez les gens, vous n’avez pas le temps de les aimer.»

Mère Theresa

——————————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Sébastien mais aussi Fabien, Fabienne, Bastien…..

Mort à Rome pour la foi, Sébastien fut enterré sur la voie Apienne et était honoré dès le IVe siècle, aussi bien dans la Ville éternelle qu’à Carthage et à Milan. C’est au VIe siècle qu’on lui fabriqua une Passion circonstanciée, inspiratrice de nombreux artistes qui le représentent criblé de flèches par des archers. Les Sébastien sont audacieux et appliqués. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 4.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 20 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

BIC«Aba»

Pour découvrir la musique de BIC«Aba»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=QNZtpraynOg

———————————————————————————————————————

Jazzy’s- Aujourd’hui-7H30

Soirée de Jazz

Invités : SMS, Jazz and family et Emmanuel Quartet

——————————————————————————————————————————-

Centre Pen des Gonaïves- Samedi 21 Janvier-5HPM

Conférence autour du thème : Citoyenneté et démocratie en Haïti

Intervenants : Auguste D’Meza et Marc Antoine Saint-Vil

——————————————————————————————————————————-A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

20 Janvier 1884 Construction des premières montagnes russes

construction-des-premieres-montagnes-russes/thompsons-switchback-railway-188410.jpg

Construction des premières montagnes russes mécaniques et en circuit, à Coney Island, près de New York.

Un an plus tard, Phillip Hinkle introduit le lift hill, un système tirant le train sur la première côte du circuit. En 1912, John Miller (souvent appelé le Thomas Edison des montagnes russes), développe une nouvelle roue,

l’underfriction, qui permet au train d’aller très vite tout en restant sur le rail. Peu après, les montagnes russes investissent les parcs d’amusement du monde entier.

Son jeu à 137 mètres de long et la chute la plus prononcée est d’une hauteur de 9 mètres. Le concept du terme français « montagnes russes » vient des courses de luges se déroulant sur des collines de neige spécialement construites dans les environs de Saint-Pétersbourg.

20 Janvier 1892 Première partie de basket-ball avec public

Le docteur James Naismith, né le 6 novembre 1861 à Almonte, Ontario, professeur canadien en médecine et enseignant à l’ « International Young Men’s Association Training School » à Springfield Massachusetts, invente un jeu dans lequel il faut mettre une balle dans un panier.

Celui-ci non percé et monté sur des échasses oblige les joueurs à l’emploi d’une échelle pour récupérer le ballon. Ce 20 janvier se déroule le premier match de basket avec public (voir le 21 décembre 1891).

En mars 1894, les règles sont standardisées.

James Naismith est également connu comme l’instaurateur du casque lors des matchs de football américain.

20 Janvier 1919 Naissance de Lucille Dumont

La chanteuse Lucille Dumont, celle qu’on surnommait la Grande Dame de la Chanson, est notamment connue pour avoir chanté Le ciel se marie avec la mer et Ah, c’qu’on s’aimait.

En 1968, elle a ouvert à Montréal l’Atelier de la chanson, une école de chant qu’elle a dirigée pendant des décennies, lançant ainsi plusieurs carrières d’artistes québécois. En 1985, le milieu artistique québécois lui avait rendu hommage pour ses 50 années de vie artistique. Diane Juster et Luc Plamondon ont écrit la chanson Immortelle pour l’occasion, une chanson qui lui a été dédiée

En plus de sa carrière musicale, Mme Dumont a animé plusieurs émissions de radio et de télévision au cours de sa vie.

20 Janvier 1929 Sortie du premier long-métrage parlant tourné en extérieur

sortie-du-premier-long-metrage-parlant-tourne-en-exterieur/clip-image006.jpg

Il s’agit du film In Old Arizona de Raoul Walsh et Irving Cummings.

20 Janvier 1961 Investiture de John F. Kennedy

C’est le 20 janvier (quand il est ouvrable) que les présidents américains prêtent serment lorsqu’ils ont été élus ou réélus en novembre de l’année précédente.

John F. Kennedy est intronisé officiellement comme le 35e président des États-Unis. Il est le premier catholique à occuper ce poste. C’est lors de son assermentation que le président John F. Kennedy lance la phrase célèbre qui passera à l’histoire : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

20 Janvier 1964 Sortie du premier album des Beatles aux États-Unis

La maison de disque américaine Capitol met sur le marché Meet the Beatles! Le premier disque officiel des Beatles en terre d’Amérique.

10 jours plus tard la compagnie Chicago’s Vee-Jay Records lancera Introducing … The Beatles

20 Janvier 1977 Assermentation de Jimmy Carter le 39e président des États-Unis

Jimmy Carter est élu pour un mandat de quatre ans de 1977 à 1981. Son mandat est marqué par d’importantes réussites en politique extérieure dont les traités sur le Canal de Panamá et les Accords de Camp David.

20 Janvier 1981 Investiture de Ronald Reagan

Ronald Reagan succède à Jimmy Carter comme président des États-Unis d’Amérique. Il est le 40e président des États-Unis d’Amérique. Il sera élu pour deux mandats de 1981 à 1989.

20 Janvier 1989 Investiture de George Bush père à la présidence des États-Unis

George Herbert Walker Bush est le 41e président des États-Unis.

Lorsqu’en août 1990, l’Irak, alors gouverné par Saddam Hussein envahit le Koweït, George Bush, avec l’aval du Congrès et des Nations Unies, envoie des troupes dans le Golfe. C’est l’opération Tempête du désert.

20 Janvier 1993 Investiture de Bill Clinton

Bill Clinton est le 42e président des États-Unis d’Amérique. Il est élu pour deux mandats de quatre ans de 1993 à 2001.

Bien que très populaire, il est en conflit constant avec le Congrès dominé par les Républicains. Il fait l’objet d’une procédure de destitution qui échoue de très peu, à la suite d’un scandale lié à ses relations sexuelles avec Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison Blanche.

1993 Décès d’Audrey Hepburn, actrice britannique, star du cinéma américain, interprète de My Fair Lady. Danseuse puis comédienne de théâtre, elle conquit Hollywood en incarnant le type de la femme-enfant. Elle a joué notamment dans Vacances romaines.

20 Janvier 2001 Investiture de George W. Bush fils

Georges W. Bush fils devient le 43e président des États-Unis. C’est le 13 décembre 2000 qu’Al Gore lui a concédé la victoire à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis.

À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington D.C., George W. Bush fils réunit le pays derrière lui (avec 90 % d’opinions favorables). Il déclare la « guerre au terrorisme ». Le 20 mars 2003, il donne le signal d’une invasion militaire de l’Irak en vue de renverser le régime de Saddam Hussein.

20 Janvier 2005 Investiture du président George W. Bush fils

C’est l’investiture du président George W. Bush fils, réélu pour un second mandat de quatre ans, la cérémonie se déroule comme le veut tradition sur l’aile Ouest du Capitole et est présidée par le président de la Cour suprême; c’est la 55e investiture présidentielle de l’histoire des États-Unis. L’événement fait l’objet d’un déploiement de sécurité sans précédent et d’une controverse liée à son coût : 40 millions $ US.

20 Janvier 2009 Assermentation du 44e président des États-Unis

Barack Obama s’est hissé au sommet du pouvoir américain mardi, prêtant serment comme 44e président des États-Unis et brisant l’ultime barrière raciale en devenant le premier président noir d’un pays aux prises avec une grave crise économique et deux guerres dans des contrées éloignées.

Le nouveau président des États-Unis, Barack Obama, a exhorté les Américains à « refaire l’Amérique » dans son discours d’investiture sur les marches du Capitole.

« Le temps où nous résistions au changement, où nous protégions des intérêts étriqués et repoussions les décisions déplaisantes, ce temps est assurément fini », a déclaré le 44e président des États-Unis après sa prestation de serment devant une foule de centaines de milliers de personnes, probablement au moins un million, massées sur le National Mall du Capitole au Memorial Lincoln.

« À compter d’aujourd’hui, nous devons nous reprendre, nous secouer et commencer à refaire l’Amérique », a-t-il plaidé après avoir évoqué la crise que connaissent les États-Unis, en guerre et confronté à l’affaiblissement de leur économie. « Sachez que l’Amérique est un ami pour chaque pays et pour chaque homme, femme et enfant qui tend vers un avenir de paix et de dignité, et que nous sommes prêts à prendre la tête, une fois encore », a-t-il lancé au monde.

Barack Obama s’est ensuite adressé au « monde musulman » : « nous cherchons une nouvelle façon d’avancer fondée sur notre intérêt mutuel et notre respect mutuel ». « Aux dirigeants à travers le monde qui cherchent à semer le conflit, ou imputent les maux de leur société à l’Occident : sachez que votre peuple vous jugera sur ce que vous pouvez construire, et non sur ce que vous détruisez. À ceux qui s’accrochent au pouvoir par la corruption, la tromperie et en réduisant la contestation au silence, sachez que vous êtes du mauvais côté de l’histoire. Mais que nous tendrons la main si vous voulez desserrer votre poing. »

Il a terminé son discours en disant : « Que les enfants de nos enfants puissent dire que quand nous avons été éprouvés nous avons refusé que le chemin s’arrête, que nous n’avons pas rebroussé chemin ni faibli; et qu’avec les yeux fixés sur l’horizon et par la grâce de Dieu, nous avons continué à porter ce formidable cadeau de la liberté pour le remettre aux générations futures. »

20 Janvier 2012 Décès d’Etta James, chanteuse américaine de jazz, soul et rhythm and blues

Sa carrière s’étend sur six décennies. En 1960, elle connaît le succès avec sa reprise d’At Last, écrite par Mack Gordon et Harry Warren. Etta James a remporté six Grammy Awards et dix-sept Blues Music Awards.

Reconnue pour la puissance de sa voix, son chien, sa prestance et une langue qu’elle n’avait pas dans sa poche, la chanteuse américaine Etta James est célèbre pour son interprétation du standard At Last qu’elle avait enregistrée en 1960. Aussi repris par Beyoncé devant le couple présidentiel américain pour la première danse de la soirée inaugurale en 2009, ou même par Isabelle Boulay dans son plus récent album, Etta James demeure l’une des influences principales de la très populaire chanteuse britannique Adele.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /

http://www.hellocoton.fr / http://expressorion.com / www.lodace.net / http://www.labougeotte.fr / http://moretta.over-blog.com /