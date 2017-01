Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Rébu, affirme que l’extradition de Guy Philippe est légale :

Himmler Rébu, le Secrétaire d’État à la sécurité publique,, affirme que l’extradition de Guy Philippe est légale http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html , rappelant que ce type de collaboration, dans le cas des crimes trans nationaux, existe dans plusieurs pays, citant la France et les Etats Unis. Toutefois, il se garde bien de préciser de quel accord de collaboration entre Haïti et les État-Unis il s’agit, qui stipule le droit d’extrader un citoyen Haïtien…

Coups de feu sur une discothèque, 3 morts :

Ce weekend, 3 personnes sont mortes à Cité Soleil, suite à des coups de feu tirés par des hommes depuis une voiture sur une discothèque…

Futurs ministres et PM, rumeurs… :

Le Sénateur Evalliere Bauplan a déclaré sur les ondes d’une radio de la capitale, qu’Olivier Barrau et Cholzer Chancy (Président de la Chambre basse) serait les deux Premiers ministres pressentis dans le prochain gouvernement. Selon d’autres sources Wilson Laleau pourrait également être Premier Ministre pressenti…

Le choix du PM pourrait être difficile… :

Selon le Sénateur Evallières Beauplan (PONT) et le Député d’Aquin Jean-Robert Bossé (OPL), le fait que la présidence des deux branches du Parlement soit présidé par des membres du parti « Ayiti An Aksyon » (AAA) (allié du PHTK) : Chambre basse Cholzer Chancy http://www.haitilibre.com/article-19769-haiti-politique-nouveau-bureau-a-la-chambre-basse-blocage-au-senat.html et Sénat Youri Latortue http://www.haitilibre.com/article-19797-haiti-politique-youri-latortue-nouveau-president-du-senat.html cela laisse à penser…….lire la suite sur haitilibre.com