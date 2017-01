LES TITRES DE L’ACTUALITE DU 10 JANVIER 2017 SUR VISION 2000

Le député d’Ennery Cholzer Chancy a été reconduit par acclamation à la tête du bureau de la chambre basse. Il était l’unique candidat à sa succession. Au sénat, par contre, l’élection du nouveau bureau n’a pu avoir lieu faute de quorum.

Sauveur Pierre Etienne quitte la direction de l’OPL quelques mois avant la fin de son 2e mandat comme coordonnateur national du pari. Dans une correspondance adressée a la coordination de l’OPL, l’ancien candidat à la présidence affirme que sa décision est irrévocable.

Des partisans de Guy Philippe ont à nouveau manifesté ce mardi à Jérémie en signe de protestation contre l’arrestation et l’extradition du sénateur élu de la Grand-Anse. Lundi, les avocats de l’ancien officier de police avaient demandé au bureau du sénat d’enclencher la procédure de validation de son mandat malgré son empêchement à être présent physiquement au grand corps.

Le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés se dit scandalisé par l’assassinat de 4 ressortissants haïtiens, deux enfants âgés entre 7 et 5 ans et leurs parents. Ce drame s’est produit dans la localité de San Juan en République Dominicaine. Deux des présumés assassins ont été appréhendés. L’organisation de défense des droits des migrants haïtiens appelle les autorités compétentes à faire la lumière sur ces crimes odieux.

Pas moins de 1500 personnes appréhendées et une quarantaine de présumés bandits blessés mortellement lors d’affrontements avec la police de Delmas au cours de l’année 2016, informe le commissaire Jean Bruce Myrtil. Par ailleurs, des cameras de surveillances ont été installées sur l’autoroute de Delmas dans le cadre de la lutte contre le banditisme.

Trois personnes ont péri noyées lundi dans la commune de Dondon, dans le département du nord. Leur véhicule a été emporté par les eaux d’une rivière en crue, selon des témoins.

La grève se poursuit dans les hôpitaux publics du pays paralysés depuis environ un mois. Le président du syndicat du personnel de soutien, Levy Milot Felix conditionne la levée de cette grève à la signature d’un protocole d’accord avec les autorités sanitaires. Les grévistes réclament notamment un ajustement salarial.

La Hinoto SA a fait un don d’une ambulance à la mairie de Pétion-ville, a annoncé mardi le maire principale de cette commune, Dominique St-Roc.