Éphéméride du jour…, 10 janvier 1923 – Décès de François Antoine Simon, Président d’Haïti du 17 décembre 1908 au 2 août 1911

10 janvier 1923 Décès de François Antoine Simon, Président d’Haïti du 17 décembre 1908 au 2 août 1911

Commandant du Département du Sud. Accusé d’être le meneur des insurgés en novembre 1908, il fut renvoyé de son poste. Il décida alors de marcher sur Port-au-Prince à la tête d’une forte armée. Nord Alexis ne pouvant lui résister, abandonna le pouvoir et prit le chemin de l’exil (2 décembre 1908).

Proclamé dès son arrivée à Port-au-Prince, président. Il fut élu Président de la République le 17 décembre 1908 pour une période de sept années, à expirer le 15 Mai 1915. Il fut pourtant moins de trois ans plus tard (2 août 1911), suite au succès d’une insurrection montée par des militaires basés dans le département du Nord.

UN FAIT A RETENIR

10 Janvier 1920 Naissance de la Société des Nations

Avec l’entrée en vigueur du traité de Versailles, signé le même jour au Quai d’Orsay, naît officiellement la SDN. L’organisation internationale, dont le siège est établi à Genève, accueille 32 pays membres. Elle est soumise à l’autorité d’un conseil permanent composé de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie, du Japon et de la Chine. Le Canada est un des membres fondateurs de la Société des Nations.

Le rôle de la SDN est d’assurer le maintien de la paix dans le monde. Paradoxe : bien qu’imaginée par le président américain Wilson, la SDN n’accueillera jamais en son sein les Etats-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, elle sera remplacée par l’ONU en 1946.

HAITI

10 Janvier

1870 Arrestation du président Sylvain Salnave

Chassé du pouvoir par les Cacos appuyés par la classe dirigeante, Sylvain Salnave s’enfuit en direction de la République Dominicaine. Une fois passé la frontière, il est poursuivi et refoulé par le général Cabral en direction d’Anse à Pitre où il est arrêté. Emmené è Port-au-Prince, il est fusillé sur les ruines du palais national.

10 Janvier 1928 Amendements à la Constitution de 1918:

Au nombre de treize (13), ces amendements concernèrent surtout la prolongation du mandat présidentiel.

10 Janvier 1946 Le cabinet ministériel du président Elie Lescot démissionne:

Des troubles débutées le 4 janvier, suite à la fermeture du journal « La Ruche », déstabilisèrent le gouvernement du président Elie Lescot qui, jusqu’à ce jour, ignorait les appels des manifestants réclamant sa démission. Le lendemain, l’armée s’accapare du pouvoir.

L’actualité du monde, dans le passé

10 Janvier 1573 Naissance de Simon Marius, astronome allemand, auquel on doit le nom des quatre principaux satellites de Jupiter, dites lunes galiléennes

En 1609, il parvient à fabriquer une lunette astronomique qui lui permet de commencer à observer Jupiter.

Quatre ans après Galilée, en 1614, il fait paraître les résultats de ses observations dans un ouvrage intitulé Mundus Iovialis, où il prétend avoir découvert, quelques jours avant Galilée, les quatre lunes principales de Jupiter, auxquelles il donne les noms qui leur sont restés : Io, Europe, Ganymede et Callisto. Mais la plus ancienne observation de Jupiter consignée par S. Marius date de décembre 1610 et les exemples qu’il donne dans son ouvrage datent de 1613.

La primauté de la découverte des satellites de Jupiter sera vivement revendiquée par Galilée qui l’accusera de plagiat. Dans le même ouvrage, Simon Marius annonçait aussi avoir découvert la galaxie d’Andromède, qualifiée à l’époque de « nébuleuse ». Bien qu’elle fût connue de l’astronome persan Al-Soufi au Xe siècle, on admet qu’il est le premier astronome à l’avoir observée au moyen d’une lunette astronomique.

10 Janvier 1762 Création à Lyon de la première école au monde de « médecine vétérinaire »

Le projet de création de l’École vétérinaire de Lyon présenté, entre autres par Claude Bougelat fut accepté par Louis XV; le 4 août 1761, un arrêt du Conseil d’État du Roi institua l’École vétérinaire de Lyon, et, le 10 janvier 1762, s’ouvrit la première école vétérinaire au monde, qui devait se voir qualifier de « berceau de l’enseignement vétérinaire ».

Cette école connut un grand succès: les élèves vinrent de toutes les provinces de France et de l’étranger et Louis XV, en 1764, lui conféra le titre d’École royale vétérinaire.

10 Janvier 1816 Première utilisation de la lampe de sécurité

La lampe inventée par sir Humphrey Davy est utilisée de jour pour la première fois dans une mine de charbon. Auparavant les mineurs étaient exposés aux dangereux « coups de grisou » provoqués par l’explosion des gaz qui se dégagent dans les mines.

10 Janvier 1862 Décès de Samuel Colt, inventeur du pistolet à barillet « revolver »

Samuel Colt (19 juillet 1814, 10 janvier 1862) créa en 1835 le premier revolver utilisant des munitions métalliques construit selon les procédés industriels donc très diffusé. Cette arme, qui portera son nom, permettait de tirer très rapidement six coups puis recharger.

Samuel Colt, inventeur du pistolet à barillet « revolver » en 1835, dont il enregistra un brevet d’invention (#138) le 25 février 1836

Son revolver de calibre .45, est devenu l’arme la plus populaire de l’ouest américain.

10 Janvier 1911 Première photo aérienne prise aux États-Unis

La première photo aérienne fut prise par Major H.A. « Jimmie » Erickson à bord d’un appareil piloté par Charles Hamilton.

10 Janvier 1929 Tintin voit le jour, avec la publication de sa première aventure

Le 10 janvier 1929, la bande dessinée «Aventures de Tintin, reporter au pays des Soviets» a été publiée dans le «Petit Vingtième», un journal belge. Tintin est un journaliste astucieux qui démêle une foule d’enquêtes. Son chien Milou est son compagnon inséparable. Son créateur Georges Rémi, dit Hergé, qui n’a que 21 ans, en fera une des bandes dessinées les plus célèbres du monde.

10 Janvier 1971 Décès – Coco Chanel, créatrice de mode française

Gabrielle Bonheur appelée Coco Chanel, née le 19 août 1883, la grande créatrice de mode française, s’éteint à l’âge de 87 ans.

En 1955, elle a été reconnue comme le couturier le plus représentatif de son siècle.

