Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les célibataires auront de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Sachez-le, une telle occasion de vivre une relation durable et très satisfaisante ne se reproduira pas de sitôt. Alors, profitez-en ! Natifs vivant en couple, vous aurez la pénible impression d’évoluer sur des sables mouvants. Il est vrai que votre conjoint ou partenaire aura le chic pour faire souffler, alternativement, le chaud et le froid sur vos relations. De votre côté, vous refuserez de faire des concessions, et des conflits éclateront.

Argent

Saturne continuera à influencer vos finances. Il ne vous aidera pas à faire fortune, mais n’aura pas pour autant un impact négatif. Comme à chaque fois que Saturne est en jeu, vous aurez intérêt à être prudent, raisonnable et organisé.

Santé

Au plan physique, le bon vieux Soleil va vous garantir une excellente vitalité. Reste que d’autres impacts célestes, moins bénéfiques, risquent par moments de jouer sur votre état d’esprit et votre équilibre nerveux. Ainsi, Pluton en mauvaise posture pourra provoquer des doutes chez vous et vous rendre facilement agressif.

Travail

Vous pourriez vous voir confier de nouvelles responsabilités ou devoir faire vos preuves dans une nouvelle activité ; mais vous vous sentirez de taille à relever les défis. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Il suffit d’un morceau de viande corrompue pour gâter le bouillon de toute la marmite (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vie familiale harmonieuse et chaleureuse. Cela dit, comptez sur l’appui de Jupiter pour ne pas vous laisser troubler par l’animosité de l’un de vos voisins. Restez serein face à ses provocations. Et surtout ne répondez pas à ses mesquineries par vos propres mesquineries !

Vie sociale

La subtilité et la finesse psychologique seront vos atouts maîtres. Vous les utiliserez avec profit non seulement dans votre métier, mais encore avec votre entourage. Cependant, vous aurez un certain mal à dominer votre esprit de critique.

Nombre chance

277

Clin d’oeil

Ne remettez pas sur le tapis les vieux griefs et les vieilles rancunes.

TAUREAU

Amour

Les célibataires auront des occasions de séduire. Mais cherchez d’abord à savoir si la personne qui vous plaît vous convient réellement. En commençant par exemple par être son ami… Envie de vous faire mutuellement plaisir, complicité : Mercure qui s’occupe de votre secteur couple se prête aux rapprochements. Seul danger : le mauvais influx de Neptune peut vous exposer à de trop nombreuses sollicitations extérieures, pas toujours au goût de votre conjoint !

Argent

Journée tout indiquée pour mettre de l’ordre dans votre budget. Bon moment aussi pour avancer vers la solution d’un épineux problème financier. Mettez-vous en règle avec l’administration fiscale.

Santé

Vous allez bénéficier de l’influence euphorisante de la planète Neptune. Vous saurez prendre plaisir à profiter de la vie. Vous vous sentirez en bonne forme physique, et vos petits maux chroniques vous laisseront temporairement en paix.

Travail

Cette configuration de Jupiter influencera votre secteur carrière. Vos perspectives professionnelles sont excellentes si vous acceptez de vous donner du mal et, surtout, si vous comprenez que l’effort fourni ne portera ses fruits qu’à moyen terme et non sur le champ.

Citation

L’explication du malheur de biens des gens, c’est qu’ils ont le temps de se demander s’ils sont heureux ou s’ils ne le sont pas (Georges Bernanos).

Famille/foyer

Avec cet environnement astral à caractère « rétro », vous éprouverez le besoin de retrouver vos racines. Ne vous privez pas de cette satisfaction tout à fait légitime. Commencez à établir votre arbre généalogique si le coeur vous en dit. Visitez les lieux de votre tendre enfance. Renouez avec certains membres de votre grande famille dont vous n’avez pas de nouvelles depuis longtemps. Tout cela vous sera bénéfique à un titre ou à un autre.

Vie sociale

Ne comptez que sur vous-même aujourd’hui. Vous serez sûr, au moins, de ne commettre qu’un minimum d’erreurs. Evitez aussi de travailler en collaboration avec des amis ou des relations proches : vous n’en retirerez qu’une foule de désagréments.

Nombre chance

794

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à provoquer la jalousie, cela pourrait dégénérer.

GEMEAUX

Amour

Les joies du coeur seront à la portée de tous les natifs du signe. Même les plus mal lunés n’auront pas à se plaindre sur ce chapitre. Pour certains, l’amour prendra des ailes et leur fera vivre des moments délicieux, hors des réalités quotidiennes. Les natifs et natives célibataires en auront marre de leur solitude. Qu’ils se rassurent : même dorée, elle ne durera plus longtemps, à condition qu’on ouvre l’oeil, l’oreille et aussi la bouche !

Argent

Avec Uranus en cet aspect, vous aurez tout intérêt à vous montrer extrêmement prudent sur le plan financier. Votre situation ne semble pas menacée, excepté si vous vous acharnez à la déséquilibrer. Ce sont en effet vos décisions qui risquent de se révéler inadaptées ou trop hâtives.

Santé

Bien aspectées, plusieurs planètes s’allieront pour vous doter d’une forme et d’un moral à toute épreuve. En outre, vous bénéficierez des faveurs d’une Lune ardente, qui maintiendra votre forme amoureuse au top niveau.

Travail

Cet environnement astral à dominance jupitérienne promet des changements et des contretemps dans votre travail. Il faudra vous faire violence pour vous adapter et, parfois aussi, vous lancer dans l’inconnu, une chose que vous n’aimez pas particulièrement.

Citation

Au parvenu ignare, pourquoi proposer les plus beaux objets ? (proverbe chinois).

Famille/foyer

En famille, inutile de vous montrer trop exigeant : vos proches ne demanderont en effet qu’à vous faire plaisir. Alors, ne vous mettez pas à compliquer les choses en revendiquant haut et fort ce qu’on est spontanément prêt à vous accorder.

Vie sociale

Les astres vous rendront plus persuasif que jamais. Cela facilitera grandement vos démarches et vos transactions. Mais, si vous voulez être suivi par votre entourage, il faudra apprendre à être plus nuancé dans votre manière de vous exprimer. « Les paroles ne vous coûtent rien ; choisissez-les bien afin de faire plaisir à vos interlocuteurs » (proverbe vietnamien).

Nombre chance

238

Clin d’oeil

Ne soyez pas simpliste, nuancez davantage votre jugement des faits.

CANCER

Amour

Vénus en position favorable travaillera toute seule pour les célibataires, mieux qu’ils ne le feraient en matière amoureuse. Ne soyez donc pas impatient : évitez les élans trop impulsifs, les décisions hâtives et les paroles en l’air que pourrait vous inspirer une trop grande ardeur. Même si, en ce moment, votre vie conjugale vous semble encore morose ou décevante, surtout, patientez. Si vous arrivez à passer le cap des derniers influx négatifs dus à Saturne, vous n’aurez ensuite plus rien à craindre.

Argent

« Ai-je les reins assez solides pour me lancer dans un telle entreprise ? Pourrais-je m’en sortir sur le plan financier, sans avoir à me priver exagérément ? » Voilà les questions et d’autres du même genre que la planète Mercure vous obligera à vous poser aujourd’hui avant de vous laisser poursuivre tranquillement vos projets. Ne résistez pas à son action ; elle vous sera extrêmement utile.

Santé

Votre énergie vitale sera un peu en baisse en raison des turbulences de Pluton. La solution ? Augmenter votre ration journalière de protéines et dormir davantage. Si cela ne suffit pas, un supplément de vitamines vous rendra votre tonus.

Travail

Plusieurs astres seront conjoints les uns aux autres dans votre Ciel. De tout cela vous devriez retirer succès sur succès. Vous serez assez confiant dans la réussite pour tirer parti de tous les appuis qu’on vous prodiguera. Les résultats seront concrets et sans équivoque, surtout si vous êtes du premier décan. Vous bataillerez avec courage et poserez des jalons pour l’avenir. Suivez votre intuition : elle ne vous trahira pas.

Citation

Le fruit mûr tombe de lui-même, mais il ne tombe pas dans la bouche (proverbe chinois).

Famille/foyer

Jupiter vous incitera à rechercher l’harmonie en famille, à éviter au maximum les sujets épineux ou les comportements provocateurs, susceptibles de mettre le feu aux poudres. Si vous devez régler une affaire litigieuse, la chance sera de votre côté.

Vie sociale

Votre énergie vous semblera sans limites aujourd’hui. C’est ce qui risque de vous pousser à faire n’importe quoi, parfois même en violant la loi : vous pourriez, par exemple, insulter un représentant de l’ordre ou garer votre voiture à un endroit formellement interdit. Prévoyez la portée et les conséquences de vos actes.

Nombre chance

932

Clin d’oeil

Préservez la bonne entente avec votre entourage immédiat.

LION

Amour

Le Soleil en cet aspect va mettre l’accent sur votre vie conjugale, d’autant plus qu’il agira de concert avec Vénus, la déesse de l’amour. Ces deux astres vous promettent une vie amoureuse de grande qualité. Pourtant, comme Vénus sera mal positionnée, vous aurez tendance à douter de vos choix, à hésiter, à vous poser des questions. Essayez de dépasser ces inquiétudes ; vous vous rendrez compte qu’elles n’ont pas de raison d’être. Si vous êtes solitaire, une rencontre très importante pourrait même se produire cette fois ; ne ratez pas le coche !

Argent

Les astres vous attribueront une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles pouvant entraîner de lourdes pertes.

Santé

Psychiquement, tout va bien. Avec Jupiter qui influence votre secteur santé, vous n’aurez même jamais été aussi optimiste. Côté physique, il faudra faire attention. Non pas qu’un problème grave vous menace, mais Jupiter pourrait être la cause de troubles d’ordre circulatoire, hépatique ou gastrique. Des troubles sans réelle importance.

Travail

Vos rapports avec votre entourage professionnel ne seront pas de tout repos. De sérieux accrochages risquent de se produire. Vous aurez tout intérêt à vous méfier de certains collègues : ils chercheront à vous enfoncer.

Citation

Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit (Vauvenargues).

Famille/foyer

Cet environnement astral risque de provoquer quelques remous dans votre foyer. Ce ne sera pas le moment de vous contrarier, car vous ne serez pas à prendre avec des pincettes ! Si vos enfants se montrent capricieux ou que vos parents s’avisent de vous donner des leçons de morale, il y aura du conflit dans l’air !

Vie sociale

Vous serez saisi par une humeur voyageuse et ne tiendrez pas en place. Tout vous sera prétexte pour multiplier à plaisir les occasions de lever l’ancre, d’aller à la découverte de paysages et de moeurs insolites. Même si votre situation vous empêche en ce moment de sortir de votre petit trou, rien ne vous retiendra de rêver à l’évasion, de plonger dans les prospectus de voyages et autres.

Nombre chance

904

Clin d’oeil

Dites-vous que « le pire n’est pas toujours certain » (proverbe espagnol).

VIERGE

Amour

Avec Jupiter, planète du succès et du plaisir, en excellent aspect, vous serez plus sensuel que d’habitude. Mais attention, si vous êtes marié, à l’impact de Mercure, qui sera difficile à vivre pour les couples. Malentendus et disputes risquent de se succéder. Si vous vivez seul, vous aurez du mal à y voir clair. Ne vous lancez pas à l’aveuglette dans n’importe quelle histoire, car vous risquerez une déception. Mais si vous vous montrez raisonnable, vous pourrez croiser celui (ou celle) qui correspond vraiment à vos souhaits.

Argent

La Lune et Pluton favoriseront vos finances. Quelques natifs profiteront même de l’influence de ces planètes pour réorganiser leurs investissements et placements avec une exceptionnelle lucidité. Mais attention, tout de même, à ne pas prendre trop de risques. Ces deux planètes ne sont pas, par nature, très positives, et des contrecoups sont donc possibles pour ceux d’entre vous qui se montreront trop dépensiers ou imprudents.

Santé

Aucun astre ne vous cherchera noise cette fois. De plus, Mars, le maître de l’énergie, sera bien aspecté. Le résultat, c’est que vous disposerez d’une excellente vitalité, de bonnes résistances immunitaires et, ce qui ne gâche rien, d’un moral de vainqueur. Que demander de plus ?

Travail

Le moment sera tout indiqué pour intensifier vos efforts dans le travail. Plus vous vous appliquerez, meilleurs seront les résultats obtenus. Vous gagnerez ainsi l’approbation de vos collègues et leur respect pour vos capacités et votre sens de l’organisation. Vous en serez le premier bénéficiaire.

Citation

Le matin est plus sage que le soir (proverbe russe).

Famille/foyer

Tout ira bien au foyer. Vous vous sentirez entouré d’affection : tous ceux qui vous sont proches vous prouveront leur attachement. La vie de famille sera agréable et douce.

Vie sociale

Avec une telle configuration astrale, votre comportement agressif vous attirera une dispute avec des amis où la jalousie se mêlera à l’orgueil. Vous les accuserez de tous les péchés imaginables. Essayez de vous calmer en vous livrant à une tâche absorbante ou un hobby passionnant.

Nombre chance

136

Clin d’oeil

Tenez compte de l’opinion d’autrui, prenez l’avis de votre partenaire.

BALANCE

Amour

Vénus, la déesse de l’amour, va vous prendre sous sa protection. Vous n’aurez pas à vous en plaindre ! Cette planète vous promet un véritable feu d’artifice ! Votre vie conjugale va passer par une phase de tendresse et de sensualité dont vous vous souviendrez. Célibataire, les relations temporaires, les flirts seront ce qu’ils sont, et vous ne devrez pas en attendre monts et merveilles. Contentez-vous de les considérer comme une distraction fort agréable, susceptible de combattre un peu votre tendance actuelle à la morosité.

Argent

La planète Saturne en bel aspect vous permettra de vous sentir bien dans votre peau et de connaître la joie de vivre. Il faudra pourtant vous garder d’une certaine euphorie et d’un optimisme béat, qui pourraient vous pousser au laisser-aller. Vous devrez surtout résister à l’impulsion de dépenser, d’acheter des quantités de choses qui ne se révéleront pas indispensables. Prenez note de cet avertissement de Benjamin Franklin : « Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire ».

Santé

Vous n’aurez aucune raison de craindre la présente configuration planétaire. Au pire, quelques très rares natifs du premier décan pourront avoir à subir une intervention chirurgicale, mais qui se traduira par une très nette amélioration de leur état. Pour les autres, cette configuration pourra momentanément provoquer une certaine nervosité, mais que vous pourrez convertir tout de suite en énergie positive.

Travail

Rien ne vous paraîtra impossible. Gonflé à bloc, vous mettrez tout en oeuvre pour atteindre vos objectifs professionnels. Et vous réussirez un parcours sans faute. Attendez-vous à certaines difficultés, qui se présenteront.

Citation

Ils ne pèchent pas, ceux qui pèchent par amour (Oscar Wilde).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourrait bien vous réserver quelques surprises pas très agréables. Soyez doublement sur vos gardes si vous êtes du premier décan. Les membres de votre famille risquent de se liguer contre vous et de vous critiquer durement.

Vie sociale

Le climat astral ne sera pas fameux ce jour car vous subirez de nombreux aspects gênants, ce qui ne favorisera guère votre épanouissement et vos relations avec autrui. Tout vous semblera confus, complexe, imprécis, négatif. Ce sont surtout les sujets du troisième décan qui seront affectés : ils manqueront singulièrement d’objectivité, de concentration et de précision.

Nombre chance

132

Clin d’oeil

Pour évoluer, ne vous accrochez plus à ce que vous connaissez, mais tenez-vous prêt à faire le grand saut dans l’inconnu : vous aurez tout à y gagner !

SCORPION

Amour

Aujourd’hui, les sentiments ne seront pas négligés, mais vous serez davantage enclin à une entente spirituelle que physique. Il n’y aura aucun mal à cela tant que vous saurez préserver un judicieux équilibre dans vos relations de couple. Célibataire, les amours seront tumultueuses et placées sous le signe de la sensualité. Vous chercherez à plaire et vous y arriverez sans difficulté. Pourtant, il vous arrivera probablement d’être trop dur en paroles, ce qui risque de sonner le glas d’une relation amoureuse pleine de promesses.

Argent

Côté finances, vous ne garderez pas les deux pieds dans le même sabot. Et, si vous évitez de prendre des risques excessifs, vous pourrez faire fructifier vos ressources.

Santé

Ce sera le moment de prendre les bonnes décisions concernant votre santé. Mettez en place les réformes nécessaires, une bonne hygiène de vie. Une alimentation saine et équilibrée, un temps de sommeil suffisant et, surtout, des horaires réguliers, un peu de sport, et le tour sera joué !

Travail

L’influence de Saturne dans le domaine professionnel sera plutôt discrète, voire imperceptible. Elle pourrait impliquer une certaine chance dans le travail quotidien, spécialement pour ceux qui travaillent dans une administration, et aussi pour les commerçants.

Citation

La maladie enseigne ce que nous sommes (proverbe anglais).

Famille/foyer

En famille, vous perdrez facilement patience. Si vos proches se rebellent, vous serez tenté de vous retrancher dans le mutisme plutôt que de vous ouvrir au dialogue. Contrôlez parfaitement votre budget.

Vie sociale

Votre vitalité et votre optimisme feront de vous le boute-en-train joliment apprécié de tous, qui ne résisteront pas à l’effervescence qui agitera cette journée agréable à plusieurs égards.

Nombre chance

716

Clin d’oeil

Contrôlez votre nervosité, sinon c’est elle qui vous perdra.

SAGITTAIRE

Amour

Votre vie conjugale, décidément, ne risque pas de sombrer dans la routine et dans l’ennui, en ce moment ! Certes, avec cet aspect de Saturne, elle ne sera plus, comme récemment, votre priorité. Mais Uranus et Vénus seront toujours dans votre secteur amour. Il y aura donc de l’animation dans l’air ! Célibataires, à vous les amours en cinémascope ! Le quotidien, le banal, pouah, vous n’en voudrez pas. Mais cette exigence amoureuse ne vous facilitera pas la vie. Peu importe, vous chercherez la perle rare ; certains la trouveront.

Argent

Les astres vous doteront de la lucidité et du sens des réalités nécessaires pour mener rondement vos diverses affaires. Vous effectuerez des opérations financières habiles ou des placements sûrs, vous donnant ainsi des chances d’améliorer votre situation matérielle. N’oubliez pas de résister à vos envies d’achat souvent déraisonnables. « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur).

Santé

Pas d’inquiétude en ce qui concerne le secteur des maladies aiguës. La seule chose qui puisse vous arriver avec Jupiter en cet aspect, ce sera un excès de table un peu difficile à digérer. Cependant, si rien ne viendra troubler véritablement votre équilibre physique, un amas planétaire vous rendra nerveux et occasionnera quelques moments de fatigue aussi rapides à s’installer qu’à disparaître. Un conseil : prévoyez-vous un emploi du temps souple et ménagez-vous de bonnes nuits de sommeil.

Travail

Grâce aux bons offices de Mercure, vous tirerez brillamment votre épingle du jeu dans une situation bien embrouillée. Continuez à jouer avec brio en plaçant bien vos pions. Prenez soin de ne pas pécher par excès de confiance si vous traitez des affaires de grande envergure. Sinon, vous essuierez très probablement un cuisant échec.

Citation

Il est bien tard d’épargner sur le tonneau quand le vin est à la lie (Hésiode).

Famille/foyer

Cet environnement astral vous incitera à vous mettre dans tous vos états à la moindre critique de la part de votre entourage familial. Essayez d’être moins susceptible. Il faudra avoir plus de confiance en vous-même et ne pas accorder autant d’importance au jugement de vos proches.

Vie sociale

Restez dans le cercle des bons rapports humains et des sorties en groupe. C’est en vous échappant par l’esprit que vous obtiendrez vos plus grandes satisfactions. Prenez donc des contacts qui vous feront apprécier de nouveaux horizons, et voyez des gens qui sortent de l’ordinaire, ils vous changeront les idées.

Nombre chance

156

Clin d’oeil

Soignez votre santé si vous voulez profiter des plaisirs de la vie.

CAPRICORNE

Amour

Ce jour, le Ciel se dégagera pour vos amours conjugales. Tout d’abord, Vénus se révélera très favorable. Ensuite, Pluton se fera votre complice. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront beaucoup plus sereines, plus heureuses, et plus sensuelles aussi. Célibataire, bonjour le coup de foudre ! Vous voudrez aussitôt convoler en justes noces puisque vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Il serait pourtant sage d’attendre un peu, histoire de reprendre vos esprits !

Argent

Un coup de chance dans la spéculation immobilière promet dans gains intéressants ; mais le placement des capitaux ainsi obtenus sera plus aléatoire. D’une façon générale, l’accent sera mis aujourd’hui sur les questions d’argent. Vous aurez plus de chance dans ce domaine que d’habitude. Restez quand même prudent.

Santé

Cette fois, les astres seront d’une bienveillante neutralité à votre égard concernant votre physique. A vous d’être suffisamment raisonnable pour préserver votre capital santé. Faites de l’exercice et manger équilibré.

Travail

La vie sur votre lieu de travail se déroulera paisiblement, et vous ne serez sans doute pas surchargé. Il vous faudra simplement veiller à ne pas donner prise à des critiques et à éviter les risques de conflits avec vos collègues ou supérieurs.

Citation

Qui vise le rat doit prendre garde au vase derrière lequel il se cache (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous souhaitez que chaque membre de votre famille sache prendre sa part de responsabilités dans l’existence commune. Mais ne les en dissuadez-vous pas par vos sempiternelles critiques ? Rectifiez le tir.

Vie sociale

L’attitude de certains de vos amis intimes risque de vous choquer, ou pire, de vous blesser. N’hésitez pas à en parler avec eux au lieu de ruminer des pensées négatives et de nourrir des sentiments pénibles.

Nombre chance

107

Clin d’oeil

N’adoptez pas une attitude intransigeante à l’égard des autres.

VERSEAU

Amour

Vous faites partie des natifs mariés qui passent depuis quelque temps par une phase difficile ? Alors, c’est en cette journée que les choses vont se décider. Pour certains, il y aura une grande explication, peut-être un peu violente, mais qui permettra d’assainir la situation et de repartir sur de bonnes bases. D’autres choisiront au contraire la rupture ; mais ce sera pour très vite se laisser griser par la liberté retrouvée. Célibataires, pour nombre d’entre vous, il va y avoir une rencontre importante ; ou, qui sait, des retrouvailles qui vous enchanteront.

Argent

Vous serez tenté de prendre des risques financiers. Evidemment, vous aurez une possibilité sur deux de perdre gros, car les astres garderont une singulière neutralité. Mais vous pourrez aussi réaliser des gains intéressants, à condition de ne pas vous lancer complètement à l’aveuglette. Une opération financière bien montée pourra vous permettre de tirer habilement votre épingle du jeu.

Santé

Mars bien aspecté influencera votre camp. Votre forme physique sera donc éblouissante. Vous ressentirez un grand bien-être et une intense joie de vivre. Vous bénéficierez aussi d’un grand enthousiasme et un moral à toute épreuve. Bravo !

Travail

Si vous devez passer des examens ou effectuer des stages de recyclage, vous serez très confiant. Vous aurez donc toutes les chances de réussir brillamment. Si vous travaillez, vous obtiendrez aujourd’hui une belle récompense.

Citation

L’homme maître de soi n’aura point d’autre maître (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec votre entourage familial, soyez arrangeant mais pas coulant. Nuance ! Surtout, ne laissez personne s’immiscer dans votre vie privée, et montrez-vous énergique envers les importuns impénitents.

Vie sociale

Ne refusez pas l’invitation qu’on vous aura faite à une soirée : il y aura de fortes chances que vous y rencontrerez une personne qui prendra une grande importance dans votre vie, à un titre ou à un autre.

Nombre chance

358

Clin d’oeil

Prenez conscience de vos faiblesses et trouvez le moyen d’y remédier.

POISSONS

Amour

Avec cette ambiance astrale à primauté vénusienne, les couples déjà formés auront toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites avec votre conjoint des projets de longue haleine. Cela vous rapprochera davantage l’un de l’autre et préviendra les risques de tension ou de conflit. Célibataire, vous ne vous encombrerez guère de romantisme cette fois ! L’essentiel, pour vous, sera de trouver des satisfactions d’ordre sensuel, que ce soit avec un ou plusieurs partenaires !

Argent

Les finances ne seront pas brillantes, mais elles seront loin d’être catastrophiques. Il faudra prévoir certains retards dans la récupération de vos créances, retards qui sont d’ailleurs dus principalement à votre négligence pour tout ce qui se rapporte aux questions pécuniaires.

Santé

Cette journée, parrainée par Mars en superbe aspect, vous communiquera un dynamisme et un enthousiasme extraordinaires. Vous aurez envie de sortir de la routine, d’aller à l’aventure, d’entreprendre des choses grandioses et démesurées. Tout cela pourra être excellent. Faites tout de même attention à ne pas dépenser votre énergie à tort et à travers.

Travail

Au travail, vous vous donnerez sans compter. Et vous pourrez très rapidement… compter ce que cela vous rapporte ! Si une personne de votre entourage vous demande de l’aide pour son travail, n’hésitez pas : il est possible que se mette alors en place une collaboration fructueuse et que vous trouviez là un nouveau moyen de gagner de l’argent.

Citation

Le malheur d’autrui ne guérit pas une peine (proverbe portugais).

Famille/foyer

Jupiter bien aspecté promet une bonne harmonie avec vos proches, ainsi qu’une ambiance agréable chez vous. Mais attention, avec cet aspect de Saturne, les difficultés concernant les enfants seront dans l’air. Il est possible que vos enfants contestent sérieusement votre autorité, ce qui vous obligera à adopter une attitude plus souple et à privilégier le dialogue.

Vie sociale

Devant la critique, au lieu de vous obstiner et d’entrer en conflit avec vos interlocuteurs, vous devriez écouter ce qu’ils ont à dire : leurs conseils pourront vous aider à éviter des erreurs regrettables.

Nombre chance

520

Clin d’oeil

Soyez réaliste : ce n’est pas la chaleur du lit qui fait bouillir la marmite !

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net