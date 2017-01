Analyse des développements observés dans l’économie haïtienne au premier trimestre de 2016-2017

La BRH a publié avant hier la note sur la politique monétaire pour le premier trimestre de l’année fiscale 2016-2017, cette période couvrant les mois de Octobre-Novembre et Décembre 2016. En effet, ce rapport trimestriel analyse les développements observés dans l’économie haïtienne au niveau plusieurs indicateurs du secteur réel, monétaires, commerciaux, mais également au niveau des finances publiques.

Sur le plan interne, selon cette note de la BRH, la conjoncture économique est principalement marquée par les effets dévastateurs de l’ouragan Matthew. On se rappelle que les pertes et dommages ont été autour de 124,8 milliards de gourdes soit 25,7% du PIB de l’année fiscale 2016 et 31% de ces dommages concernaient le secteur agricole. En ce qui a trait à l’offre alimentaire, l’enquête de la coordination nationale de sécurité alimentaire CNSA a indiqué que 77% des ménages de la péninsule du Grand Sud faisaient face à des difficultés majeures en termes d’accès à la nourriture.

Les différents indicateurs économiques sectoriels ont fait ressortir un ralentissement de l’activité économique au premier trimestre de l’exercice 2016-2017 par rapport au trimestre précédent. Le taux de croissance de l’indice de la production industrielle devrait tomber a 1,6% après la hausse de 4,8% enregistre au quatrième trimestre 2015-2016. De même l’indice d’activité commerciale passerait de 5% au trimestre précédent à 2% ce trimestre.

D’un autre cote, les pressions inflationnistes ont augmente. En effet, le taux d’inflation est passé de 12,5% en septembre 2016 a 14,2% en novembre 2016. Cette situation résulte en grande partie, de l’évolution des prix des produits volatils, lesquels ont subi les conséquences du passage de l’ouragan Matthew.

En ce qui concerne le secteur externe, les données provisoires disponibles indiquent un accroissement du déficit commercial, une hausse du niveau des transferts privés sans contrepartie et une poursuite de la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain. Ainsi, au quatrième trimestre 2016, le déficit commercial se chiffrait a 634,32 millions de dollars américains, traduisant une augmentation de 2,43% par rapport au trimestre précédent, ce, malgré une hausse plus marqué des exportations par rapport des importations. En effet, pour la période considéré les exportations ont totalisé 270,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 3,55% tandis que le niveau des importations a été de 905,22 millions de dollars américains en hausse de 2,76%.

S’agissant des finances publiques, au 21 décembre 2016, sa situation est caractérisée par une baisse plus importante des recettes publiques par rapport aux dépenses publiques. En effet, entre octobre et décembre 2016, les taxes et impôts collectes par l’Etat se chiffrent à 14,64 milliards de gourdes, ce qui correspond à un recul de 7,09% par rapport au trimestre précédent. D ‘un autre coté, les dépenses ont régressé par rapport au trimestre passe de 3,01% en s’établissant à 21, 58 milliards de gourdes. Cette évolution de la situation des finances publiques s’est traduite par une nette amélioration de la position de l’Etat vis a vis de la BRH caractérisée par un remboursement de créances de 388,83 millions de gourdes au 21 décembre 2016 contre un financement monétaire de 4,59 milliards de gourde au 4eme trimestre de l’exercice antérieur.

Voilà des résultats mitigés pour ce premier trimestre de l’année fiscale en cours, espérons qu’on pourra faire mieux ce trimestre en qui vient de commencer avec l’élection d’un nouveau président.

Etzer S. EMILE

Economiste

Radio Vision 2000

etzeremile@gmail.com